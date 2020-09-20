Bizim gibi doğasını yıpratan var mıdır?

DOĞAYA kötü davranıyoruz.
Ve sonuçları da kötü oluyor.
Biz affetsek de, o affetmiyor ve intikamını bizden sonra alıyor.
Geçen gün yazdım; Alaçatı sulak bölgesinde çıkan tonlarca plastik, yine atılmış koltuklar, eşyalar...
Sadece Alaçatı mı; Türkiye’nin her yerinde böyle manzaralar var.
Bakın her gün önüme kıyı temizliği haberleri geliyor.
Özellikle sivil toplum örgütleri çevreyle ilgili geliştirdikleri projelere mutlaka kıyı temizliğini de ekliyorlar.
Ben Avrupa’da, Amerika’da ellerinde torbalarla çöp toplayan gruplar hiç görmedim.
Çünkü kimse elindeki plastik su şişesini alıp yere atmaz.
Hele evinden çıkardığı sandalyeyi, koltuğu hiç öyle sulak alana filan da atmaz.
Zaten atarsa ödeyeceği ceza için birkaç yıl çalışması gerektiğini bilir.
Bizde ne ceza var, ne de denetim...
Öyle olunca al eline torbayı, milletin attığı çöpleri temizle...
Bu etkinlikler sembolik de olsa yine de benim için değerli...
Ama bunu tersine döndürmemiz gerekir.
Türkiye bazı konularda, alanlarda çok başarılı hamleler yaptı.
Ama bu konuda sınıfta kaldığımızı söylemeliyim.
Burada devletten ve yerel yönetimlerden daha çok iş bize düşüyor.
Atmayacağız elimizdekini, evimizdekini...
Ya ne yapacağız?
Koruyacağız, gözümüz gibi bakacağız, evimiz gibi temiz tutacağız dışarısını, çevremizi, doğamızı...
Siyasilere de düşen bir görev var.
Bu konudaki denetimleri artıracağız, cezaları da öyle...
Atan, kirleten, harap eden varsa cezasını da çekeceğini bilecek.
Nokta...
Halkla ilişkiler Oscar’ını
Ertuğrul Kale almıştı
ERTUĞRUL Kale; gazeteci büyüğüm...
Hürriyet’in unutulmaz isimlerinden...
Ve halkla ilişkilerde, sosyal projelerde önemli projelere imza atan bir isim...
Türkiye’nin önde gelen halkla ilişkiler ajanslarından Greenactive PR’ın ortaklarından...
Halkla ilişkilerin Oscar’ı kabul edilen Silver Anvil ödül töreninde, kendi kategorisindeki en büyük ödülü alarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
Greenactive’in kazandığı Silver Anvill ödülleri, kamuoyunun şekillendirilmesine yönelik profesyonel, uzmanlık, yaratıcılık ve becerileriyle her yıl güncel sorunlara başarıyla ulaşmış halkla ilişkiler çalışmalarına verilmişti. En yüksek profesyonellik standartlarını taşımak zorunda olan bu çalışmalarda, finalist projelerin tüm program, planlama uygulama ve değerlendirme süreçleri dikkate alınıyor.
Greenactive, Amerika Halkla İlişkiler Topluluğu PRSA’nın (Public Relations Society of America) Silver Anvil Ödülü’nü Unilever Komili için hazırladığı Klazomenai Projesi’yle kazanmıştı.
Klazomenai Projesi, İzmir Urla’da 2 bin 500 yıllık antik zeytinyağı işliğinin ayağa kaldırılarak dönemin tekniğiyle üretime geçirilmesini ve bu projeyle ilgili PR çalışmalarını kapsıyordu.
Neden bunu hatırlatıyorum.
Amerika’da PR Oscar’ını kazandıracak kadar çevreye, doğaya, tarihe sahip çıkan Türkiye; çok daha iyisini de yapmalı.
Bu konulara biraz daha odaklanmamız iyi olacak.
Daha fazlasını yapabiliriz
BEN doğa, çevre yazınca; Ertuğrul Kale de hep katkıda bulunur, hatırlatmalar yapar.
Ertuğrul Kale’nin notlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
* Her gün 213 kamyon plastik atık ülkemize boşaltılıyor.
* Greenpeace Akdeniz’in Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye’ye 2004 yılından bugüne Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıklar 173 kat arttı.
* Türkiye’de iyi uygulamalar da var aslında; Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı ‘Sıfır Atık‘ projesiyle plastikle mücadele sürüyor ama ithalatı azaltamıyoruz.
* Avrupa’dan plastik çöp almada birinci olduk. Avrupa Birliği ülkelerinden 2019 yılında ithal edilen 14 milyon ton atığın 582 bin 296’sı plastikti.
* 2019 yılında plastik atık ithalatı en yüksek seviyeye ulaşarak aylık ortalama 48 bin 500 tona yükseldi. Bunun ilk beş sorumlusu İngiltere (153 bin 967), İtalya (89 bin 47), Belçika (85 bin 843), Almanya (67 bin 466) ve Fransa’dan (56 bin 824) gelen atıklar.
* Plastik atık ithalatımız 173 kat arttı. Bu hergün 213 kamyon dolusu plastiğin ülkemize boşaltılması demek.
* Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisine yöneltilen soru önergesine verdiği yanıtta atık ithalatının belli bir süreliğine durdurulmasına ilişkin ilgili kurumlardan nihai görüşlerini yazılı olarak talep edildiğini ifade etmişti.
* Kovid-19 salgınıyla mücadelenin bir parçası olarak maske, eldiven ve diğer koruyucu ekipmanların kullanımı önemli ölçüde arttı. Uzmanlar, hükümetler ve uluslararası şirketlerin plastik kullanımını azaltmak için attığı adımlarla katedilen mesafenin bu dönemde geriye dönmesinden endişeleniyor. Artan plastik kullanımının halihazırda plastik çöplüğüne dönen okyanusların üzerine daha çok yük bindireceği belirtiliyor.
Teşekkürler Ertuğrul abi...
Bizim gibi doğasını yıpratan var mıdır?
DOĞAYA kötü davranıyoruz.
Ve sonuçları da kötü oluyor.
Biz affetsek de, o affetmiyor ve intikamını bizden sonra alıyor.
Geçen gün yazdım; Alaçatı sulak bölgesinde çıkan tonlarca plastik, yine atılmış koltuklar, eşyalar...
Sadece Alaçatı mı; Türkiye’nin her yerinde böyle manzaralar var.
Bakın her gün önüme kıyı temizliği haberleri geliyor.
Özellikle sivil toplum örgütleri çevreyle ilgili geliştirdikleri projelere mutlaka kıyı temizliğini de ekliyorlar.
Ben Avrupa’da, Amerika’da ellerinde torbalarla çöp toplayan gruplar hiç görmedim.
Çünkü kimse elindeki plastik su şişesini alıp yere atmaz.
Hele evinden çıkardığı sandalyeyi, koltuğu hiç öyle sulak alana filan da atmaz.
Zaten atarsa ödeyeceği ceza için birkaç yıl çalışması gerektiğini bilir.
Bizde ne ceza var, ne de denetim...
Öyle olunca al eline torbayı, milletin attığı çöpleri temizle...
Bu etkinlikler sembolik de olsa yine de benim için değerli...
Ama bunu tersine döndürmemiz gerekir.
Türkiye bazı konularda, alanlarda çok başarılı hamleler yaptı.
Ama bu konuda sınıfta kaldığımızı söylemeliyim.
Burada devletten ve yerel yönetimlerden daha çok iş bize düşüyor.
Atmayacağız elimizdekini, evimizdekini...
Ya ne yapacağız?
Koruyacağız, gözümüz gibi bakacağız, evimiz gibi temiz tutacağız dışarısını, çevremizi, doğamızı...
Siyasilere de düşen bir görev var.
Bu konudaki denetimleri artıracağız, cezaları da öyle...
Atan, kirleten, harap eden varsa cezasını da çekeceğini bilecek.
Nokta...
Halkla ilişkiler Oscar’ını
Ertuğrul Kale almıştı
ERTUĞRUL Kale; gazeteci büyüğüm...
Hürriyet’in unutulmaz isimlerinden...
Ve halkla ilişkilerde, sosyal projelerde önemli projelere imza atan bir isim...
Türkiye’nin önde gelen halkla ilişkiler ajanslarından Greenactive PR’ın ortaklarından...
Halkla ilişkilerin Oscar’ı kabul edilen Silver Anvil ödül töreninde, kendi kategorisindeki en büyük ödülü alarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
Greenactive’in kazandığı Silver Anvill ödülleri, kamuoyunun şekillendirilmesine yönelik profesyonel, uzmanlık, yaratıcılık ve becerileriyle her yıl güncel sorunlara başarıyla ulaşmış halkla ilişkiler çalışmalarına verilmişti. En yüksek profesyonellik standartlarını taşımak zorunda olan bu çalışmalarda, finalist projelerin tüm program, planlama uygulama ve değerlendirme süreçleri dikkate alınıyor.
Greenactive, Amerika Halkla İlişkiler Topluluğu PRSA’nın (Public Relations Society of America) Silver Anvil Ödülü’nü Unilever Komili için hazırladığı Klazomenai Projesi’yle kazanmıştı.
Klazomenai Projesi, İzmir Urla’da 2 bin 500 yıllık antik zeytinyağı işliğinin ayağa kaldırılarak dönemin tekniğiyle üretime geçirilmesini ve bu projeyle ilgili PR çalışmalarını kapsıyordu.
Neden bunu hatırlatıyorum.
Amerika’da PR Oscar’ını kazandıracak kadar çevreye, doğaya, tarihe sahip çıkan Türkiye; çok daha iyisini de yapmalı.
Bu konulara biraz daha odaklanmamız iyi olacak.
Daha fazlasını yapabiliriz
BEN doğa, çevre yazınca; Ertuğrul Kale de hep katkıda bulunur, hatırlatmalar yapar.
Ertuğrul Kale’nin notlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
* Her gün 213 kamyon plastik atık ülkemize boşaltılıyor.
* Greenpeace Akdeniz’in Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye’ye 2004 yılından bugüne Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıklar 173 kat arttı.
* Türkiye’de iyi uygulamalar da var aslında; Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı ‘Sıfır Atık‘ projesiyle plastikle mücadele sürüyor ama ithalatı azaltamıyoruz.
* Avrupa’dan plastik çöp almada birinci olduk. Avrupa Birliği ülkelerinden 2019 yılında ithal edilen 14 milyon ton atığın 582 bin 296’sı plastikti.
* 2019 yılında plastik atık ithalatı en yüksek seviyeye ulaşarak aylık ortalama 48 bin 500 tona yükseldi. Bunun ilk beş sorumlusu İngiltere (153 bin 967), İtalya (89 bin 47), Belçika (85 bin 843), Almanya (67 bin 466) ve Fransa’dan (56 bin 824) gelen atıklar.
* Plastik atık ithalatımız 173 kat arttı. Bu hergün 213 kamyon dolusu plastiğin ülkemize boşaltılması demek.
* Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisine yöneltilen soru önergesine verdiği yanıtta atık ithalatının belli bir süreliğine durdurulmasına ilişkin ilgili kurumlardan nihai görüşlerini yazılı olarak talep edildiğini ifade etmişti.
* Kovid-19 salgınıyla mücadelenin bir parçası olarak maske, eldiven ve diğer koruyucu ekipmanların kullanımı önemli ölçüde arttı. Uzmanlar, hükümetler ve uluslararası şirketlerin plastik kullanımını azaltmak için attığı adımlarla katedilen mesafenin bu dönemde geriye dönmesinden endişeleniyor. Artan plastik kullanımının halihazırda plastik çöplüğüne dönen okyanusların üzerine daha çok yük bindireceği belirtiliyor.
Teşekkürler Ertuğrul abi...