Bizdeki gündem saat başı değişir

FRANSIZ bir gazeteci arkadaşımla geçenlerde konuşuyorduk.
“Sizin bu gündemi takip etmek mümkün değil. İşiniz hem zor, hem de kolay, gündem sıkıntınız yok” dedi.
Gerçekten de öyle...
Katıldığım medya zirvelerinden sonra Türkiye’ye dönünce o günlerde konuştuklarımızı takibime alırım.
Ve inanın Avrupa medyası aynı konuyu günlerce, aylarca konuşmaya, tartışmaya devam eder.
Bizde ise gündem aynı gün içinde birkaç kez değişir.
Sabah konuştuğumuz manşetin gazetenin iç sayfalarına gittiğine çok kez şahit oldum.
Ama bizim coğrafyamız böyle; komşularımız Fransa, Almanya, İsviçre, İsveç değil.
Irak’la, İran’la, Suriye’yle komşuyuz.
Ortadoğu’nun hiç bitmeyen konularına muhatabız.
İç savaşlarla sarsılan, değişen coğrafyalarla komşuyuz.
Böyle olunca bizim de gündemimiz hızlı değişiyor.
Fransız gazeteci dostuma “İyi ki Türkiye var. Demokrasisi olan, her şeye rağmen istikrarı yakalamış, işi insan kaynağına sahip Türkiye var. Siz de bundan şanslısınız” dedim.
Bana katıldı, Türkiye’yi sever, takip eder.
Bakın bütün olumsuzluklara rağmen yabancıların Türkiye’ye olan ilgisi hiç kesilmedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında bile yabancı fonlar ve şirketler Türkiye’de satın almalar yaptı.
Ben buna çok dikkat ederim.
Günlük hayatın akışında bunların farkında olmuyoruz belki ama benim kriterlerimden biri de bu ilgidir.
Biz kendi kendimizi çok ağır eleştiriyoruz ve kendimize güvenmiyoruz.
Oysa tam tersini yapmalıyız.
Atatürk’ün Türk milletine olan inancı, güveni gibi bizim de bu özgüvenle hareket etmemiz lazım.
Meclis’teki o görüntüler, o karşılıklı atışmalar hepimizi üzüyor.
Siyaset çözüm üretmeli, topluma öncülük etmeli.
İnanın siyasetin dili değişse bu ülke çok daha güzel olacak.
Sasalı 11 yıldır plansız
haberi olan var mı?
BU kadar gündemin içinde kaybolan konular var.
Örneğin İzmir’in en önemli bölgelerinden biri olan Sasalı plansız...
Tam da 11 yıldır.
Türkiye’nin en büyük doğal yaşam parkı burada, dünyanın en önemli kuş cennetlerinden biri burada, piknik alanları, muhteşem doğasıyla Sasalı İzmir’in aslında en cazip bölgelerinden biri...
Burasının korunarak güzelleştirilmesi gerekirken; açılan davalar yüzünden tam 11 yıldır burada kimse bir şey yapamıyor.
Sasalı hem kendine özgü yapısından, hem askeri havaalanından dolayı zaten yoğun yapılaşmaya kapalı...
Öyle olsun, böyle de korunsun.
En fazla iki katlı evlerden oluşan bir yer Sasalı...
Ama tam 11 yıldır çivi bile çakılmasına izin verilmiiyor.
Planlar yapılıyor ardından bir itiraz geliyor; bir metrekarelik alan için yüzbinlerce dönümlük yerin planları iptal ediliyor.
O itiraz dikkate alınacağına Sasalı’nın tamamı yok sayılıyor.
Şimdi 1 / 100000’ler de iptal edilmiş.
Böyle olunca büyükşehir ve ilçe belediyeler devreden çıkıyor.
Yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçiyor.
Bakanlık bu planları yapacak da, sonra büyükşehire gelecek de, büyükşehirden ilçeye gidecek de Sasalı planlı hale gelecek.
Birincisi bu sefer bakanlık hızlı davranıp yeniden bu konuyu masaya yatırmalı.
İkincisi büyükşehir bürokrasisi ve ilçe belediyeler de süreçleri hızlandırmalı, mahkemelerin itirazların dikkate alınarak iptal olmayacak planlar yapmalılar.
11 yıldır bir insan için uzun ama artık şehirler için de çok ama çok uzun bir süre...
Yazık oluyor.
Bazı fuarlar için
hızlı davranalım
İran’dan koronavirüsüyle ilgili her gün yeni haberler geliyor.
Son olarak tüm spor faaliyetleri iptal edildi.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani’nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Yani en üst seviyede alınan önlemlere rağmen virüs en üst makamlara kadar ulaşmış durumda.
İtalya’da ise tüm okullar mart ortasına kadar tatil edildi. Gerekli görülürse bu süre nisana kadar uzatılacak.
İtalya Milli Eğitim Bakanlığı sanal ortamda derslerin canlı yayınlanması konusunda hazırlık yaptığını açıkladı.
Yani öğrenciler dersleri evlerinden takip edebilecek.
Anlayacağınız yakın çevremizde, coğrafyamızda önlemler artırılıyor.
Bu arada Avrupa’nın üç önemli fuarının ardından Hannover Messe de ileri bir tarihe ertelendi.
O yüzden biz mermer fuarını hazirana şimdiden erteleyelim.
O eski öğretmenler
ÇOK değerli dostum, 1912 Karşıyaka Derneği’nin Başkanı Cem Karagözlü’nün annesi Nermin Karagözlü vefat etti. Camide büyük bir kalabalık vardı. Hem Karşıyaka camiası, hem de öğretmen olan Nermin Hanım’ın öğrencileri... Onlardan ne kadar iyi bir öğretmen olduğunu çok dinlemişimdir. Galiba eskinin hocaları çok farklıydı. Benim de ilkokul öğretmenim Neşe Aras çok farklıydı, Kendisine uzun ömürler dilerim. Mezuniyeti kabul etmezler, hayat boyu onların öğrencileri olurduk. Evliliklerimizden çocuklarımıza, başarılarımızdan üzüntülerimize kadar hep yanımızda oldular, olmaya devam ediyorlar. Var olsunlar, aramızdan ayrılanlar da nur içinde yatsınlar...
Bizdeki gündem saat başı değişir
FRANSIZ bir gazeteci arkadaşımla geçenlerde konuşuyorduk.
“Sizin bu gündemi takip etmek mümkün değil. İşiniz hem zor, hem de kolay, gündem sıkıntınız yok” dedi.
Gerçekten de öyle...
Katıldığım medya zirvelerinden sonra Türkiye’ye dönünce o günlerde konuştuklarımızı takibime alırım.
Ve inanın Avrupa medyası aynı konuyu günlerce, aylarca konuşmaya, tartışmaya devam eder.
Bizde ise gündem aynı gün içinde birkaç kez değişir.
Sabah konuştuğumuz manşetin gazetenin iç sayfalarına gittiğine çok kez şahit oldum.
Ama bizim coğrafyamız böyle; komşularımız Fransa, Almanya, İsviçre, İsveç değil.
Irak’la, İran’la, Suriye’yle komşuyuz.
Ortadoğu’nun hiç bitmeyen konularına muhatabız.
İç savaşlarla sarsılan, değişen coğrafyalarla komşuyuz.
Böyle olunca bizim de gündemimiz hızlı değişiyor.
Fransız gazeteci dostuma “İyi ki Türkiye var. Demokrasisi olan, her şeye rağmen istikrarı yakalamış, işi insan kaynağına sahip Türkiye var. Siz de bundan şanslısınız” dedim.
Bana katıldı, Türkiye’yi sever, takip eder.
Bakın bütün olumsuzluklara rağmen yabancıların Türkiye’ye olan ilgisi hiç kesilmedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında bile yabancı fonlar ve şirketler Türkiye’de satın almalar yaptı.
Ben buna çok dikkat ederim.
Günlük hayatın akışında bunların farkında olmuyoruz belki ama benim kriterlerimden biri de bu ilgidir.
Biz kendi kendimizi çok ağır eleştiriyoruz ve kendimize güvenmiyoruz.
Oysa tam tersini yapmalıyız.
Atatürk’ün Türk milletine olan inancı, güveni gibi bizim de bu özgüvenle hareket etmemiz lazım.
Meclis’teki o görüntüler, o karşılıklı atışmalar hepimizi üzüyor.
Siyaset çözüm üretmeli, topluma öncülük etmeli.
İnanın siyasetin dili değişse bu ülke çok daha güzel olacak.
Sasalı 11 yıldır plansız
haberi olan var mı?
BU kadar gündemin içinde kaybolan konular var.
Örneğin İzmir’in en önemli bölgelerinden biri olan Sasalı plansız...
Tam da 11 yıldır.
Türkiye’nin en büyük doğal yaşam parkı burada, dünyanın en önemli kuş cennetlerinden biri burada, piknik alanları, muhteşem doğasıyla Sasalı İzmir’in aslında en cazip bölgelerinden biri...
Burasının korunarak güzelleştirilmesi gerekirken; açılan davalar yüzünden tam 11 yıldır burada kimse bir şey yapamıyor.
Sasalı hem kendine özgü yapısından, hem askeri havaalanından dolayı zaten yoğun yapılaşmaya kapalı...
Öyle olsun, böyle de korunsun.
En fazla iki katlı evlerden oluşan bir yer Sasalı...
Ama tam 11 yıldır çivi bile çakılmasına izin verilmiiyor.
Planlar yapılıyor ardından bir itiraz geliyor; bir metrekarelik alan için yüzbinlerce dönümlük yerin planları iptal ediliyor.
O itiraz dikkate alınacağına Sasalı’nın tamamı yok sayılıyor.
Şimdi 1 / 100000’ler de iptal edilmiş.
Böyle olunca büyükşehir ve ilçe belediyeler devreden çıkıyor.
Yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçiyor.
Bakanlık bu planları yapacak da, sonra büyükşehire gelecek de, büyükşehirden ilçeye gidecek de Sasalı planlı hale gelecek.
Birincisi bu sefer bakanlık hızlı davranıp yeniden bu konuyu masaya yatırmalı.
İkincisi büyükşehir bürokrasisi ve ilçe belediyeler de süreçleri hızlandırmalı, mahkemelerin itirazların dikkate alınarak iptal olmayacak planlar yapmalılar.
11 yıldır bir insan için uzun ama artık şehirler için de çok ama çok uzun bir süre...
Yazık oluyor.
Bazı fuarlar için
hızlı davranalım
İran’dan koronavirüsüyle ilgili her gün yeni haberler geliyor.
Son olarak tüm spor faaliyetleri iptal edildi.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani’nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Yani en üst seviyede alınan önlemlere rağmen virüs en üst makamlara kadar ulaşmış durumda.
İtalya’da ise tüm okullar mart ortasına kadar tatil edildi. Gerekli görülürse bu süre nisana kadar uzatılacak.
İtalya Milli Eğitim Bakanlığı sanal ortamda derslerin canlı yayınlanması konusunda hazırlık yaptığını açıkladı.
Yani öğrenciler dersleri evlerinden takip edebilecek.
Anlayacağınız yakın çevremizde, coğrafyamızda önlemler artırılıyor.
Bu arada Avrupa’nın üç önemli fuarının ardından Hannover Messe de ileri bir tarihe ertelendi.
O yüzden biz mermer fuarını hazirana şimdiden erteleyelim.
O eski öğretmenler
ÇOK değerli dostum, 1912 Karşıyaka Derneği’nin Başkanı Cem Karagözlü’nün annesi Nermin Karagözlü vefat etti. Camide büyük bir kalabalık vardı. Hem Karşıyaka camiası, hem de öğretmen olan Nermin Hanım’ın öğrencileri... Onlardan ne kadar iyi bir öğretmen olduğunu çok dinlemişimdir. Galiba eskinin hocaları çok farklıydı. Benim de ilkokul öğretmenim Neşe Aras çok farklıydı, Kendisine uzun ömürler dilerim. Mezuniyeti kabul etmezler, hayat boyu onların öğrencileri olurduk. Evliliklerimizden çocuklarımıza, başarılarımızdan üzüntülerimize kadar hep yanımızda oldular, olmaya devam ediyorlar. Var olsunlar, aramızdan ayrılanlar da nur içinde yatsınlar...