BU ara telefon diplomasisi yapıyorum. Farklı çevreleri temsil eden insanlarla konuşuyorum. Hem pandemi süreciyle ilgili notlar, hem de gelecek günlerle ilgili bilgiler alıyorum.
Çok karamsarlar var.
Dünyanın zor toparlanacağını, önümüzdeki günlerin çok zor geçeceğini düşünenlerin sayısı bir hayli fazla...
Bu yorumlar Türkiye özelinde değil, bütün dünya için böyle düşünüyorlar.
29’daki büyük buhran gibi günlerin bizi beklediğini düşünüyorlar.
Bir de ihtiyatlı iyimserler var.
Önümüzde belirsizlikler olduğunu, ancak yaşananların 29 buhranına dönüşmeyeceğini, devletlerin salgının üstesinden geleceğini düşünüyorlar.
Böyle düşünenlerin sayısı az değil ama karamsarları geçemiyorlar.
Çok iyimser olanlara da biraz polyannacı gibi bakıyorlar.
Ben ihtiyatlı iyimserlerdenim.
Geçmişteki salgınlar döneminde konuşulanları, yapılan yorumları tek tek okudum.
İspanyol gribi döneminde çok karamsar, hatta dünyanın sonunun geldiğini düşünenlerin yorumlarını bile okudum.
Ne dünya battı, ne de felaketler zinciri oldu.
İnsanoğlu hayata devam etti ve daha iyisini yapmayı sürdürdü.
Yeni teknolojiler geliştirdi, modern hayatın temellerini attı.
Yanlışları, eksikleri elbette oldu ama hayat hep devam etti.
Karamsarlığa gerek yok.
Elbette pandeminin bize öğrettikleri oldu, elbette insanoğlu yeni bir hayat deneyimini egzersiz etti.
Ama güneş doğacak, güneş batacak.
Ve biz hep daha iyisini hayal edeceğiz.
Daha güçlü olmalıyız
NEW York Times’ın pazar günkü birinci sayfası korona salgınında hayatını kaybedenlerin isimlerini vererek çıktı. Binlerce isim, yan yana sıralanmıştı. Son yıllardaki gördüğüm en çarpıcı birinci sayfalardan biriydi.
New York Times Yayın Kurulu da bir mesaj yayınladı.
Başlık “İyi işlere devam et Amerika” idi.
Kurulun bir de tavsiyesi vardı.
“Bunu daha fazla söylemeliyiz. Birbirimize daha güçlü bağlanmalıyız” şeklinde özetlenebilir.
Çok katılıyorum.
Ve aynı dilekleri Türkiye için de söylüyorum.
İyi işlere devam etmeliyiz. Türkiye için hayal etmeliyiz. Daha güçlü olmak için birbirimize daha sıkı sıkıya bağlanmalıyız.
Yeni normal hepimizi zorlayacak
SALGIN günlük hayatımızı alt üst etti. Kalabalık, toplu yaptığımız birçok şeyi yapamaz hale geldik. Ben birçok şeyi özlüyorum ama en çok da gidemediğim tiyatroları, operaları, konserleri özlüyorum. Ve biliyorum ki; uzun bir süre daha bu etkinlikler ya yapılamayacak ya da sınırlı bir seyirciyle yapılabilecek.
Neler olabileceğini biraz anlamak için New York Times’ın sanat haberlerine baktım. Çünkü yıllardır aralıksız devam eden büyük prodüksiyonlar var.
Aldığım notlar şöyle;
* Konser, tiyatro organizatörleri; orkestralar ve dans şirketleri 2020 takvimlerini koparıyor ve 2021’i yeni bir başlangıç kabul ediyorlar.
* Chicago’nun ünlü Steppenwolf Tiyatrosu’nun sanat yönetmeni Anna D. Shapiro, “2020 bizim için bitti” diyor.
* Pop müzikte, süper starlar Taylor Swift ve Justin Bieber bu yıl performanslarını iptal ettiler. Sektörün en büyük destekçilerinden AEG Presents’ın Başkanı Jay Marciano, “Sonbaharda açılacak gibi görünmüyor” diye konuşuyor.
* Opera America Başkanı Marc A. Scorca ve Amerikan Orkestraları Birliği Başkanı Jesse Rosen, sanatta yeniden başlangıcın gelecek yıl olabileceğini söylüyor.
* Washington’daki Kennedy Center Başkanı Deborah F. Rutter, sanatçıları izleyicilerinden camla ayırabileceklerini söylüyor ve “Yeni normal gibi görünen bir şeye geri dönmemiz uzun zaman alacak” diyor.
Amerika’daki sanat çevreleri, otoriteleri böyle düşünüyor.
Bu koşullar Türkiye için de geçerli...
Yeni normal hepimizi zorlayacak.
Bağışıklığa dikkat edeceksin
KOVİD 19, belki daha sonra Kovid 20 bilmiyoruz.
Belki de yeni bir virüs karşımıza çıkacak.
Dünya virüslerle yaşamaya devam edecek.
Bu yüzden herkesin bağışıklık sistemine dikkat etmesi gerekiyor. Aslında basit gibi gözüken zor kuralları var.
İyi besleneceksin, iyi uyuyacaksın, çok hareket edeceksin, iyi düşüneceksin...
Hayatı karmaşık hale getirmeyeceksin; sadelikten, doğallıktan asla vazgeçmeyeceksin.
Zor mu?
Değil...
Benim için bu sezon futbol bitti
BUNDESLİGA’yı izliyorum.
Almanya futbola ilk dönen ülkelerden oldu.
Fransa sezonu bitirdi, gelen itirazlar da kabul görmedi.
Bizde ise 12 Haziran’dan itibaren oynanması bekleniyor.
Bu sene futbol benim kafamda bitti.
Bundesliga’da kendimi biraz zorladım, hiçbir maçı bitiremedim.
Galiba Süper Lig’de de öyle olacağım.
Biz hep daha iyisini hayal edeceğiz
BU ara telefon diplomasisi yapıyorum. Farklı çevreleri temsil eden insanlarla konuşuyorum. Hem pandemi süreciyle ilgili notlar, hem de gelecek günlerle ilgili bilgiler alıyorum.
Çok karamsarlar var.
Dünyanın zor toparlanacağını, önümüzdeki günlerin çok zor geçeceğini düşünenlerin sayısı bir hayli fazla...
Bu yorumlar Türkiye özelinde değil, bütün dünya için böyle düşünüyorlar.
29’daki büyük buhran gibi günlerin bizi beklediğini düşünüyorlar.
Bir de ihtiyatlı iyimserler var.
Önümüzde belirsizlikler olduğunu, ancak yaşananların 29 buhranına dönüşmeyeceğini, devletlerin salgının üstesinden geleceğini düşünüyorlar.
Böyle düşünenlerin sayısı az değil ama karamsarları geçemiyorlar.
Çok iyimser olanlara da biraz polyannacı gibi bakıyorlar.
Ben ihtiyatlı iyimserlerdenim.
Geçmişteki salgınlar döneminde konuşulanları, yapılan yorumları tek tek okudum.
İspanyol gribi döneminde çok karamsar, hatta dünyanın sonunun geldiğini düşünenlerin yorumlarını bile okudum.
Ne dünya battı, ne de felaketler zinciri oldu.
İnsanoğlu hayata devam etti ve daha iyisini yapmayı sürdürdü.
Yeni teknolojiler geliştirdi, modern hayatın temellerini attı.
Yanlışları, eksikleri elbette oldu ama hayat hep devam etti.
Karamsarlığa gerek yok.
Elbette pandeminin bize öğrettikleri oldu, elbette insanoğlu yeni bir hayat deneyimini egzersiz etti.
Ama güneş doğacak, güneş batacak.
Ve biz hep daha iyisini hayal edeceğiz.
Daha güçlü olmalıyız
NEW York Times’ın pazar günkü birinci sayfası korona salgınında hayatını kaybedenlerin isimlerini vererek çıktı. Binlerce isim, yan yana sıralanmıştı. Son yıllardaki gördüğüm en çarpıcı birinci sayfalardan biriydi.
New York Times Yayın Kurulu da bir mesaj yayınladı.
Başlık “İyi işlere devam et Amerika” idi.
Kurulun bir de tavsiyesi vardı.
“Bunu daha fazla söylemeliyiz. Birbirimize daha güçlü bağlanmalıyız” şeklinde özetlenebilir.
Çok katılıyorum.
Ve aynı dilekleri Türkiye için de söylüyorum.
İyi işlere devam etmeliyiz. Türkiye için hayal etmeliyiz. Daha güçlü olmak için birbirimize daha sıkı sıkıya bağlanmalıyız.
Yeni normal hepimizi zorlayacak
SALGIN günlük hayatımızı alt üst etti. Kalabalık, toplu yaptığımız birçok şeyi yapamaz hale geldik. Ben birçok şeyi özlüyorum ama en çok da gidemediğim tiyatroları, operaları, konserleri özlüyorum. Ve biliyorum ki; uzun bir süre daha bu etkinlikler ya yapılamayacak ya da sınırlı bir seyirciyle yapılabilecek.
Neler olabileceğini biraz anlamak için New York Times’ın sanat haberlerine baktım. Çünkü yıllardır aralıksız devam eden büyük prodüksiyonlar var.
Aldığım notlar şöyle;
* Konser, tiyatro organizatörleri; orkestralar ve dans şirketleri 2020 takvimlerini koparıyor ve 2021’i yeni bir başlangıç kabul ediyorlar.
* Chicago’nun ünlü Steppenwolf Tiyatrosu’nun sanat yönetmeni Anna D. Shapiro, “2020 bizim için bitti” diyor.
* Pop müzikte, süper starlar Taylor Swift ve Justin Bieber bu yıl performanslarını iptal ettiler. Sektörün en büyük destekçilerinden AEG Presents’ın Başkanı Jay Marciano, “Sonbaharda açılacak gibi görünmüyor” diye konuşuyor.
* Opera America Başkanı Marc A. Scorca ve Amerikan Orkestraları Birliği Başkanı Jesse Rosen, sanatta yeniden başlangıcın gelecek yıl olabileceğini söylüyor.
* Washington’daki Kennedy Center Başkanı Deborah F. Rutter, sanatçıları izleyicilerinden camla ayırabileceklerini söylüyor ve “Yeni normal gibi görünen bir şeye geri dönmemiz uzun zaman alacak” diyor.
Amerika’daki sanat çevreleri, otoriteleri böyle düşünüyor.
Bu koşullar Türkiye için de geçerli...
Yeni normal hepimizi zorlayacak.
Bağışıklığa dikkat edeceksin
KOVİD 19, belki daha sonra Kovid 20 bilmiyoruz.
Belki de yeni bir virüs karşımıza çıkacak.
Dünya virüslerle yaşamaya devam edecek.
Bu yüzden herkesin bağışıklık sistemine dikkat etmesi gerekiyor. Aslında basit gibi gözüken zor kuralları var.
İyi besleneceksin, iyi uyuyacaksın, çok hareket edeceksin, iyi düşüneceksin...
Hayatı karmaşık hale getirmeyeceksin; sadelikten, doğallıktan asla vazgeçmeyeceksin.
Zor mu?
Değil...
Benim için bu sezon futbol bitti
BUNDESLİGA’yı izliyorum.
Almanya futbola ilk dönen ülkelerden oldu.
Fransa sezonu bitirdi, gelen itirazlar da kabul görmedi.
Bizde ise 12 Haziran’dan itibaren oynanması bekleniyor.
Bu sene futbol benim kafamda bitti.
Bundesliga’da kendimi biraz zorladım, hiçbir maçı bitiremedim.
Galiba Süper Lig’de de öyle olacağım.