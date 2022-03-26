Birleşmiş Milletler’den kadınlarımıza özel ödül

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu galiba ilk ben yazdım.
O kadar güzel bir etkinlikti ki...
Hem İzmir’i, hem modern Türkiye’yi, hem kadınlarımızı anlatıyordu.
Organizasyonu yapan Sema Gür, beş kişinin gelip gelmeyeceğini bile bilmiyordu ama ortaya bütün dünyanın dilinden düşürmediği bir fikre dönüştü.
Önce İzmir’de, sonra Ege’nin diğer şehirlerinde, sonra Türkiye’nin birçok kentinde ve en sonunda dünyanın gündemine oturan bir organizasyon oldu.
Ve sonunda Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Birleşmiş Milletler tarafından ödüllendirildi.
Sema Gür ve Pınar Pinzuti’ye Birleşmiş Milletler tarafından 2022 Dünya Bisiklet Günü Özel Ödülü verildi.
Bu ödül Gür ve Pinzuti’ye, bisiklet sürmeyi teşvik etmedeki liderlikleri ve mükemmellikleri nedeniyle verildi.
Dünya Bisiklet Günü, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UNGA) tarafından tüm BM devlet üyelerinin oyları ve Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı’nın kabul edilmesiyle ilan edilmişti.
Bugünle ilgili Birleşmiş Milletler Dünya Bisiklet Günü’nün kurucusu Dr. Leszek Sibilski’nin önemli bir katkısı var.
Sibilski uzun uğraşlar sonunda bu fikri Birleşmiş Milletler’e kabul ettirmişti.
Birleşmiş Milletler Sema Gür ve Pınar Pinzuti’nin bu hareketini anlatırken, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu (yurtdışında Fancy Women Bike Ride), 2013 yılında İzmir’de Sema Gür’ün girişimleri ile başlayan ve Pınar Pinzuti’nin katkıları ile 30 ülkede 150’den fazla şehre yayılan, sadece kadınlara yönelik bir bisiklet etkinliğidir. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bağımsız kadınlar tarafından kadınlar için organize edilir ve dünyadaki en önemli ve tanınan kadın taban hareketlerinden biridir” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Dünya Bisiklet Günü’nün kurucusu Dr. Leszek Sibilski ise şöyle konuşuyor:
“Dünya Bisiklet Günü’ndeki birincil motivasyonumuz, şu anda dünya çapında yüzde 50 olan bisiklet cehaletini ortadan kaldırmaktır. Nihai hedefimiz yüzde 100 küresel bisiklet okur yazarlığı elde etmektir. Bisiklet, dünya çapındaki okullarda beden eğitimi ile yurttaşlık ve ekonomi eğitiminin merkezi bir aracı olmalıdır. Aynı zamanda aktif hareketlilik, elit sporcular tarafından rekabet, rekreasyon ve sağlıklı, üretken yaşamlar yaşamak için uygun fiyatlı, mükemmel bir araçtır. Bu hedef, gelecek nesiller için gerçekten temiz ve yeşil bir bisiklet devrimi yaratabilir.”
Önceki yıllarda Birleşmiş Milletler Dünya Bisiklet Günü Özel Ödülü’nü kazananlar arasında Norbert Muller, Peter Sagan, Claudia Lopez, Ernesto Colnago bulunuyor.
Türkiye için bu ödül elbette bir ilk...
Ve tek...
Bir taban kadın hareketine dönüştü
Sema Gür, elbette çok mutlu ve heyecanlı...
Bu hikayenin buralara geleceğini hayal bile edemezdi.
Aslında bu ödül töreni New York’ta yapılacaktı.
Ama hala pandeminin etkisi devam ettiği için törenler herhalde bir süre daha yapılamayacak.
Ödülün amacının bisikleti teşvik etmek olduğunu söylüyor Gür...
Ama Birleşmiş Milletler Süslü Kadılar Bisiklet Turu’nu tarif ederken, “Dünyadaki en önemli ve tanınan kadın taban hareketlerinden biridir” diye anlatıyor.
Gerçekten de kadınlarımız bu etkinliğe katılarak çok güçlü mesajlar verdiler.
Sınırları aşan bir hareket olmasından dolayı kadınlar bazı projeleri bir araya gelerek yapabilecekleri ve böylece seslerini daha gür çıkarabileceklerini anladılar.
Taban hareketi sözü gerçekten de tam oturmuş gözüküyor.
Bisiklet özgürlüktür
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ilk defa 2013 yılında yapıldı. İzmir Saat Kulesi önünde başlayan organizasyon, 30 ülkede 155 kentte yapılmaya başlandı.
Sema Gür bu büyük başarıya rağmen hala o ilk konuşmamızdaki cümleyi ısrarla söylüyor.
“Bizim için en büyük ödül bir kadının ‘Ben Süslü Kadınlar Bisiklet Turu sayesinde bisiklete bindim’ demesidir.”
Bisiklet benim için de her zaman özgürlük anlamına gelmiştir.
Kadınlarımızı cesaretlendiren, bir araya gelmelerini sağlayan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu düşünenlere, katılanlara ben de teşekkür ederim.
Müthiş ikili
“Beş kişi acaba gelir mi?” diye düşündükleri gün 200’den fazla kadın bisikletlerini alıp gelmişti. O ilk buluşmada Pınar Pinzuti de vardı. Pinzuti daha sonra İtalya’ya yerleşti ve Milano’da ilk etkinliği 2017 yılında yaptı. Şimdi 30 ülkeye yayılan etkinlik önce Türkiye’de, sonra İtalya’da, artık dünyanın birçok yerinde konuşulmaya başlandı.
Gerçekten müthiş bir hikaye...
Örnek gösteriyorum
Birçok organizasyon yapılıyor. Ama bazıları bir kere ya da birkaç kere yapılıp bitiyor. Projelerinizin sürdürülebilir olmasına dikkat edin. Ve güçlü mesajlara sahip olmasına da... O zaman küçük bir fikrin bile olağanüstü işler çıkaracağını hissedebilirsiniz. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu o yüzden örnek gösteriyorum.
Birleşmiş Milletler’den kadınlarımıza özel ödül
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu galiba ilk ben yazdım.
O kadar güzel bir etkinlikti ki...
Hem İzmir’i, hem modern Türkiye’yi, hem kadınlarımızı anlatıyordu.
Organizasyonu yapan Sema Gür, beş kişinin gelip gelmeyeceğini bile bilmiyordu ama ortaya bütün dünyanın dilinden düşürmediği bir fikre dönüştü.
Önce İzmir’de, sonra Ege’nin diğer şehirlerinde, sonra Türkiye’nin birçok kentinde ve en sonunda dünyanın gündemine oturan bir organizasyon oldu.
Ve sonunda Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Birleşmiş Milletler tarafından ödüllendirildi.
Sema Gür ve Pınar Pinzuti’ye Birleşmiş Milletler tarafından 2022 Dünya Bisiklet Günü Özel Ödülü verildi.
Bu ödül Gür ve Pinzuti’ye, bisiklet sürmeyi teşvik etmedeki liderlikleri ve mükemmellikleri nedeniyle verildi.
Dünya Bisiklet Günü, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UNGA) tarafından tüm BM devlet üyelerinin oyları ve Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı’nın kabul edilmesiyle ilan edilmişti.
Bugünle ilgili Birleşmiş Milletler Dünya Bisiklet Günü’nün kurucusu Dr. Leszek Sibilski’nin önemli bir katkısı var.
Sibilski uzun uğraşlar sonunda bu fikri Birleşmiş Milletler’e kabul ettirmişti.
Birleşmiş Milletler Sema Gür ve Pınar Pinzuti’nin bu hareketini anlatırken, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu (yurtdışında Fancy Women Bike Ride), 2013 yılında İzmir’de Sema Gür’ün girişimleri ile başlayan ve Pınar Pinzuti’nin katkıları ile 30 ülkede 150’den fazla şehre yayılan, sadece kadınlara yönelik bir bisiklet etkinliğidir. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bağımsız kadınlar tarafından kadınlar için organize edilir ve dünyadaki en önemli ve tanınan kadın taban hareketlerinden biridir” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Dünya Bisiklet Günü’nün kurucusu Dr. Leszek Sibilski ise şöyle konuşuyor:
“Dünya Bisiklet Günü’ndeki birincil motivasyonumuz, şu anda dünya çapında yüzde 50 olan bisiklet cehaletini ortadan kaldırmaktır. Nihai hedefimiz yüzde 100 küresel bisiklet okur yazarlığı elde etmektir. Bisiklet, dünya çapındaki okullarda beden eğitimi ile yurttaşlık ve ekonomi eğitiminin merkezi bir aracı olmalıdır. Aynı zamanda aktif hareketlilik, elit sporcular tarafından rekabet, rekreasyon ve sağlıklı, üretken yaşamlar yaşamak için uygun fiyatlı, mükemmel bir araçtır. Bu hedef, gelecek nesiller için gerçekten temiz ve yeşil bir bisiklet devrimi yaratabilir.”
Önceki yıllarda Birleşmiş Milletler Dünya Bisiklet Günü Özel Ödülü’nü kazananlar arasında Norbert Muller, Peter Sagan, Claudia Lopez, Ernesto Colnago bulunuyor.
Türkiye için bu ödül elbette bir ilk...
Ve tek...
Bir taban kadın hareketine dönüştü
Sema Gür, elbette çok mutlu ve heyecanlı...
Bu hikayenin buralara geleceğini hayal bile edemezdi.
Aslında bu ödül töreni New York’ta yapılacaktı.
Ama hala pandeminin etkisi devam ettiği için törenler herhalde bir süre daha yapılamayacak.
Ödülün amacının bisikleti teşvik etmek olduğunu söylüyor Gür...
Ama Birleşmiş Milletler Süslü Kadılar Bisiklet Turu’nu tarif ederken, “Dünyadaki en önemli ve tanınan kadın taban hareketlerinden biridir” diye anlatıyor.
Gerçekten de kadınlarımız bu etkinliğe katılarak çok güçlü mesajlar verdiler.
Sınırları aşan bir hareket olmasından dolayı kadınlar bazı projeleri bir araya gelerek yapabilecekleri ve böylece seslerini daha gür çıkarabileceklerini anladılar.
Taban hareketi sözü gerçekten de tam oturmuş gözüküyor.
Bisiklet özgürlüktür
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ilk defa 2013 yılında yapıldı. İzmir Saat Kulesi önünde başlayan organizasyon, 30 ülkede 155 kentte yapılmaya başlandı.
Sema Gür bu büyük başarıya rağmen hala o ilk konuşmamızdaki cümleyi ısrarla söylüyor.
“Bizim için en büyük ödül bir kadının ‘Ben Süslü Kadınlar Bisiklet Turu sayesinde bisiklete bindim’ demesidir.”
Bisiklet benim için de her zaman özgürlük anlamına gelmiştir.
Kadınlarımızı cesaretlendiren, bir araya gelmelerini sağlayan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu düşünenlere, katılanlara ben de teşekkür ederim.
Müthiş ikili
“Beş kişi acaba gelir mi?” diye düşündükleri gün 200’den fazla kadın bisikletlerini alıp gelmişti. O ilk buluşmada Pınar Pinzuti de vardı. Pinzuti daha sonra İtalya’ya yerleşti ve Milano’da ilk etkinliği 2017 yılında yaptı. Şimdi 30 ülkeye yayılan etkinlik önce Türkiye’de, sonra İtalya’da, artık dünyanın birçok yerinde konuşulmaya başlandı.
Gerçekten müthiş bir hikaye...
Örnek gösteriyorum
Birçok organizasyon yapılıyor. Ama bazıları bir kere ya da birkaç kere yapılıp bitiyor. Projelerinizin sürdürülebilir olmasına dikkat edin. Ve güçlü mesajlara sahip olmasına da... O zaman küçük bir fikrin bile olağanüstü işler çıkaracağını hissedebilirsiniz. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu o yüzden örnek gösteriyorum.