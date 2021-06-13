Birer birer masadan eksiliyor dostlar

İZLİYORUM, gözlemliyorum, okuyorum aşıyla ilgili hala tartışmalar yapılıyor. Oysa bilimsel araştırmalar aşıların pandemeyi bitirecek en önemli silah olduğunu ortaya koyuyor. Aşı olanlar hem antikor sağlıyor, hem de hastalığı ağır olmadan atlatabiliyorlar. Buna rağmen aşı olmak istemeyenleri gerçekten anlamıyorum.



Öyle yorumlar dinliyorum ki şaşırıyorum.

Komplo teorileri öylesine fazla ki anlatanların bile inandığını zannetmiyorum.

Bazı hastalıkların bitmesinde aşıların büyük rolü oldu.

O yüzden aşılanma konusunu ciddiye almamız gerekir.

Aşı olmayanlar için bazı tedbirlerin dünyada uygulandığını görüyoruz.

