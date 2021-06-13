Birer birer masadan eksiliyor dostlar

Bazen günler uzar; geceyi sabah yaparsınız.
Bazen de haber özel günlerinizin bile önüne geçer.
Her mesleğin elbette zorlukları, güzellikleri vardır ama gazetecilik gerçekten tutku ister.
İşte o günlerde yanınızda kimlerin olduğu çok önemlidir. Sekiz saati her gün aşan bir mesaide haber için kalpleri atan insanlar okuduğunuz gazeteyi yapar.
Bazıları vitrindedir, bazıları ise perde arkasındaki kahramanlardır.
Gazeteciliğe başladığım ilk günlerde tanıdığım isimlerden biriydi Nejat Bekmen...
Öyle yorumlar dinliyorum ki şaşırıyorum.
Komplo teorileri öylesine fazla ki anlatanların bile inandığını zannetmiyorum.
Bazı hastalıkların bitmesinde aşıların büyük rolü oldu.
O yüzden aşılanma konusunu ciddiye almamız gerekir.
Aşı olmayanlar için bazı tedbirlerin dünyada uygulandığını görüyoruz.
AB ülkelerinden aşıları tam olan yolcular, cuma günü yayınlanan yeni kurallar doğrultusunda 9 Haziran’dan itibaren Kovid testi yaptırmadan Fransa’ya girebilecekler.
Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden tam aşılı olanlardan ise negatif test sonucu istenecek. Ancak karantinaya alınmaları gerekmeyecek ve zorunlu olmayan seyahatlere artık izin verilecek.
Ama şöyle bir tarif yapmışlar;
“Tam aşılı kişiler dozlarını yolculuklarından en az 14 gün önce Pfizer, Moderna veya AstraZeneca aşılarıyla almış kişilerdir. Johnson & Johnson aşısı için zaman aralığı dört haftadır.”
Yani başlangıçta bizim gibi Çin aşısı Sinovac’ı olanlar için hala seyahatlerle ilgili bir belirsizlik var.
Şimdilik PCR testinizi olup bazı ülkelere gidebiliyorsunuz.
Geçen yazdan daha kalabalık geçecek Bodrum, Çeşme ve diğer turistik yerler...
Pandemi öncesinde başlayan bir alışkanlık oldu. Örneğin Alaçatı’da bazı işletmeler sabaha kadar ve yüksek volumlü sesle müzik yaptılar.
Oraya gelip tatil yapmak isteyenleri hiçe sayarak...
Sokağa taşan müziği güzel zannederek...
Eller havayı eğlence gibi görerek...
Önce şöyle dedi;
“7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir icra kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe’miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir.”
Sepil’in bu kararı elbette spor camiasında ve İzmir’de sarsıcı bir etki yarattı.
Çok kişinin kendisiyle konuştuğunu, kararını gözden geçirmesi için ısrarcı olduğunu da biliyorum.
Ama kararı değişmedi.
Ve ikinci açıklaması da şöyle oldu;
Ve aşıların üzerinden aylar geçmesine rağmen hala tartışmalar devam ediyor.
Üstelik bilimsel veriler aşı olanlarda ölüm oranlarının çok düşük, hastaneye yatış oranlarını da azalttığını göstermesine rağmen...
Gerçekten bir buçuk yılımızı evlerde geçirmemize, sevdiklerimizden uzakta kalmamıza neden olan bu salgına rağmen böyle bir durum var.
Türkiye’de aşı randevusu kapasitesinin sadece yüzde 30’unun dolu olmasını anlamakta zorlanıyorum.
Şimdi sıra 50 yaşındakilere geldi.
Elbette aşılama bir sistematik çerçevesinde yapılıyor.
Ama bu oranları görünce aşı olmak isteyen herkese randevuların açılması gerektiğini düşünmeye başladım.
Belki birkaç yıl daha aşı olacağız ama belki de kapanmalar bir daha olmayacak.
Tabii beni iyimser bulanlar olabilir.
Çünkü bu salgın gösterdi ki; tablo haftalık bile değişebiliyor.
Yine de tünelin ucunun gözüktüğünü düşünüyorum.
İş hayatında köklü değişiklik beklentisi içinde olanlar artık evlerden çalışacağımızı düşünüyor.
Ben buna da karşıyım.
Gerçekten de zor bir dönem geçirdik.
Bir virüs bütün dünyayı evlere kilitledi.
Sadece filmlerde olduğunu zannettiğimiz bir salgınla yüz yüze geldik.
Tarih kitaplarında okuduğumuz ve yüz binlerce insanın öldüğünü bildiğimiz o salgınlardan biriyle de biz yaşamış olduk.
Birkaç ayda biter dediğimiz salgın bir buçuk yıldan bu yana devam ediyor.
Bitti dediğimiz virüs yeniden hortladı ve her seferinde işlerimize gidemez olduk.
Ayvalık, Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Datça Yunanlıların en çok geldikleri turistik ilçeler...
Pandemi nedeniyle ne biz gidebiliyoruz, ne onlar gelebiliyor.
Çavuşoğlu mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.
İki ülke aşılarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaştığını açıkladı.
AB üyesi olan Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan’la da karşılıklı anlaşmaya varmıştık.
Avrupa Birliği Komisyonu da dün bir adım attı. Kovid-19 aşısını tam doz olarak yaptırmış aşı sertifikası onaylanmış; PCR testi yaptırmış ve 14 günlük karantinadan muaf olanların da ülkelere giriş yapabileceği tavsiyesinde bulundu.
Geçen gün gazeteye geldi, epey sohbet ettik. İngiltere’yi, Amerika’yı, pandemi dönemini konuştuk.
Ve son dönemde ilgi duyduğu bir konuyu bana anlattı.
Sofroloji...
İçinde felsefe olan bütün öyküler benim ilgimi çeker.
Ayçe’ye “Sofrolojiyle nasıl tanıştın” dedim.
Anlattı;
Okullarımızı açık tutmalıyız.
Online eğitimi yapabilenler oldu, yapamayanlar da...
İmkanı olup ekran karşısına geçenler de oldu, geçemeyenler de...
Ve bu süreç hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz için gerçekten zordu.
Oğlum Atlas’tan biliyorum.
Sabah 9’da derse başlıyor, 10 dakika aradan sonra yine derse giriyor.
Bazı günler 17.00’ye kadar, bazen hafta sonları bile online bağlantılarla devam ediyor.
19 yıl sonra Süper Lig’de iki İzmirli olacak.
Göztepe’yle birlikte Altay da büyük bir mücadelenin içine girecek.
Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’na da teşekkür ederim.
Üçüncü lige düşmüş bir futbol takımını aldı ve her yıl istikrarı kurarak kulübü Süper Lig’e taşıdı.
Aslında Altay’ın bu öyküsü Türkiye’deki birçok kulübe örnektir.
Futbol tarihinde başarılar yakalamış birçok kulüp Altay gibi benzer bir süreç yaşadı.
Bilim Kurulu sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arasında 2 metre mesafe olması halinde maske takmaya gerek olmadığını düşünüyor.
Ama daha önemlisi haziranda hedefin günde 1 milyon kişiye 1 milyon BioNTech aşısı yapılması.
Haziran sonunda 30 milyon insan ilk doz aşısını olacak.
BioNTech’te ilk aşıdan sonra yüzde 70’in üzerinde bir antikor oluşuyor.
Bunun anlamı şu;
Yaz sonundan itibaren Türkiye eski günlere dönebilir.
O yüzden futbolda iki İzmirlinin 19 yıl sonra Süper Lig’de olmasını ayrıca önemsiyorum.
Finalde Altay ve Altınordu oynayacak, 90 dakikanın sonunda biri Süper Lig’e çıkacak.
İkisi de Türkiye’nin güzide kulüpleri...
Altay sadece bir spor kulübü de değildir.
Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütlerinden biri olarak da görün...
Tıpkı Karşıyaka gibi...
O günlerde Doğtaş Mobilya sektöründe markalaşma adına önemli yatırımlar yapıyordu.
Yıllar içinde Doğan ailesini hep yakından izledim, önemli projelere imza attılar.
Doğtaş Türkiye’nin en önemli markaları arasına girdi. Bayi ağlarını genişlettiler.
Sonra da Kelebek’i alarak sektördeki iddialarını genişlettiler.
Ardından Lova Yatak ve RuumStore hamleleri geldi.
İnşaat sektöründe Doğyap, perakende sektöründe Troypark markaları da gruba eklendi.
Gerçekten de Sepil Göztepe’yi aldıktan sonra kulüp bambaşka bir havaya büründü.
İş dünyasındaki başarısının hiç tesadüfi olmadığını kanıtladı...
Kulübü kurumsallaştırdı, profesyonellere emanet etti, eksik altyapı tesisleri tamamlandı, kamuoyuyla sağlıklı bir iletişim kuruldu.
Bütün bu detaylar önemliydi.
O yüzden Sepil’in bu kararı gerçekten sadece Göztepe için değil, spor dünyası için de önemlidir.
Özellikle futbolda kulisler çok hareketlidir.
Türkiye, Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Yeni parti Çin aşısı Sinovac da geçenlerde gelmişti.
Rus aşısı Sputnik V yakın zamanda Türkiye’de olacak, üstelik bizim tesislerimizde de üretilecek.
Türk aşılarında da kritik dönemler aşıldı.
Faz 3 çalışması başlanan aşılarımız var.
Yıl sonunda bizim aşılarımız da devrede olacak.
Bu rakamları şundan veriyorum.
Yazdığım şehirlerin tamamı turizmde marka olmuş, önemli merkezler...
Kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle, sanayisiyle öne çıkan kentler...
Ve çoğunu İzmir’e benzetiyorum.
Bizim şehirlerimize gelince İstanbul’un nüfusu 22 milyon, Ankara’nın 6 milyon 600 bin, İzmir’in ise 4 milyon 468 bin...
Roma gibi her yıl milyonlara evsahipliği yapan bir yerin nüfusu İzmir’den 1 milyon daha az...
Arada sohbet ediyoruz.
Okutur, her zaman pozitiftir.
Türk turizminin geleceği için de her zaman olumlu yorumlar yapar.
O da benim gibi iflah olmaz iyimserlerden...
Salgın her sektörü olduğu gibi turizmi de etkiledi.
Örneğin Dalyan iklimi nedeniyle 12 ay turist çeken bir bölgeydi.
Birer birer masadan eksiliyor dostlar
GAZETE yaparken çok sık konuşuruz. Çünkü haberlerdeki gelişmeler yapacağınız gazeteyi de şekillendirir. Defalarca değiştirebilirsiniz. Büyütmeyi düşündüğünüz, manşet yapmak istediğiniz bir haber günün ilerleyen saatlerinde iç sayfalarda bile yer bulabilir.
Bizim meslek gerçekten dinamiktir ve tempo ister.
Bir şey daha ister; o da ekip çalışması yapmayı...
Özellikle yazı işleri ekibi gün için çok kez bir araya gelir, toplantılar yapar.
Biz de öyle yaparız.
Kendimi hep şanslı hissetmişimdir. Hep deneyimli kadrolarla çalıştım. Çok iyi gazeteciler etrafımdaydı.
Ve uzun yıllardır birlikte olduğum bir ekip olduğu için çok hızlı aksiyon alırız.
Bazen de göz göze gelmemiz yeter...
Bu da hem büyük bir kolaylık, hem de çalışırken keyif almanın en güzel yanlarından biri...
Bu hafta bizim için gerçekten zor geçti.
Hürriyet Ege’nin en kilit isimlerinden biri Nejat Bekmen’i kaybettik.
Korona belası bir sevdiğimiz arkadaşımızı daha aramızdan aldı.
Nejat’ı biz çok seviyorduk ama gelen mesajlardan, telefonlardan, ziyaretlerden anladık ki herkes çok seviyormuş.
Kimseyi kırmayan, üzmeyen, uyumlu ve iyi bir gazeteciydi.
Pandemi öncesi yazı işleri masamızın etrafında birkaç kez değil, defalarca konuşurduk.
Sayfaları çizer, bazen yeniden yapar, üzerinde tartışırdık.
Pandemide onu eve yolladık, biz ekip olarak ofislerde devam ettik.
Bu dönemde de en az iki kere, bir kere de mutlaka görüntülü konuştuk.
Elimi yüzümü yıkayıp aradığım Nejat artık yok...
Geçen gün telefonumu elime aradım, aradığım kişiler listesine baktım.
İki yazı işleri müdürüm Nejat Bekmen ve Adnan Kaya hep ilk sırada...
Arada telefonum rehberine bakıyorum, binlerce isim ve numara kayıtlı...
Ve ben aramızdan ayrılan hiçbirinin ismini telefonumdan silemiyorum.
Onlarla bir kez daha konuşamayacağımı bilsem de; orada, kalbimde kalsınlar istiyorum.
Yine sosyal medya hesaplarından bana yolladıkları mesajları da silemiyorum.
Ve arada bakıp kendi kendime gülümsüyorum.
Her seferinde onlarla tanıştığım, dostlarım aralarında oldukları için dua ediyorum.
Ama yaş ilerledikçe bu liste de uzuyor.
Sonra Zakkum’un Anason şarkısı aklıma geliyor.
“Anason kokarken sofralar, yaşlandırıyor seni aynalar... Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar... Anason kokarken sofralar, yaşlandırıyor seni...”
Karşıyaka’nın şirketleşme meselesi
PINAR Karşıyaka Avrupa’da finale gidiyordu. Ben de oturup bir yazı yazdım. Ve dedim ki;
“Pınar Karşıyaka basketbolda harikalar yaratıyor. Ve uzun yıllardır bir istikrar abidesi... Aslında 100 yılı çoktan geçmiş, Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Karşıyaka, basketin başarılarıyla kendini avutuyor. Basketbol şubesi ne kadar istikrarlıysa, futbol da o kadar istikrarsız bir durumda...
Göztepe’nin Süper Lig’de kalıcı olduğu, Altay’ın Süper Lig’e çıktığı, Altınordu’nun gönüllerin şampiyonu, Menemen’in birinci ligde, Buca’nın ikinci ligde olduğu İzmir’de Karşıyaka için bu durum kabullenemez...”
Selçuk Yaşar Karşıyaka’yı herkesten önce şirketleştirmek istemişti. Ama yarım kaldı. Biliyorsunuz Selçuk Yaşar her zaman öncü biri olmuştur. Eleştirildiği bir dönemde bile o yatırımlarına devam etti. Türkiye’nin ilklerini yaptı. Hayal ettiği model de doğruydu.
O yüzden ben futbol şubesinin şirketleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama önemsediğim bir detay var. Karşıyaka Spor Kulübü Derneği’nin sonsuza kadar devam etmesi şartıyla... Zaten planlanan, kurgulanan modelde bu hassasiyet özellikle korunuyor. Üstelik futbolun yarışmacı hakları sonsuza kadar kurulacak bu şirkete devredilmiyor. Bir süreliğine ve belirli şartların yerine getirilmesi halinde veriliyor. O yüzden her şeyin sahibi yine spor kulübü, yani dernek... Üstelik şirketi kuranların içinde Karşıyakalı olmayan tek bir kişi yok. Yani kendi içinden doğan bir hareket... Olur olmaz. Genel kurul bu yetkiyi verir vermez. Elbette bu Karşıyakalıların bileceği bir iş... Ama söyleyeyim. Bu tünele girmeden önceki son çıkışlardan biri olabilir. Camia bu kadar hareketlenmişken, kulübün önde gelen isimleri bu kadar hevesliyken bence bu şirket kurulmalı. Karşıyaka hak ettiği yerde olmalı.
Mekanlar olmadan
kent hep hüzünlü
CUMA günü biraz İzmir sokaklarında yürüdüm. Alsancak’ta... Her zamanki o neşe sokaklara gelmiş. O canlı sokakları özlemiştik gerçekten... Aynı sokaklardan pandemi döneminde yasaklar varken de defalarca yürümüştüm. Bir şehri anlamlı kılan mekanlar... Ve o mekanlardan yükselen sohbetler...
Aşılar artıyor. Sırası gelen lütfen aşısını olsun. Hem kendi sağlıkları için, hem de hepimiz için...
Artık yasaklar gelmesin, kapanmalar olmasın. Çünkü kapalı mekanlarla kentler çok hüzünlü duruyor.
Telafisi var
AVRUPA Şampiyonası’na iyi başlamadık. Biz çok tutuktuk, İtalyanlar ise çok baskılı... Önemli değil telafisi var. Bakü’deki Galler maçına ben de gidiyorum. Galler’i ve İsviçre’yi yenersek her şey başka olur. Olmasa da önemli değil. Ben bu takımın çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Turnuvanın en genç takımı olmamız bile benim için yeter...