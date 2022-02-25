Bir satranç oyunu daha

“Low tech tourism” yani düşük teknoloji turizm kavramından bahsetti.
Salgında fuarlar sanal ortamda yapıldı diyebiliriz.
Her önemli buluşmada ben de yazdım.
“Yüz yüze iletişim gibisi var mı” diye...
Gerçekten de ben o fuarlardan bir şey anlamadım.
Yapıldı mı; yapıldı...
Son 10 yıldır komşularımızda kaynayan olaylarla uğraşıyoruz.
İran’daki gelişmeler, Suriye’deki iç savaş; Libya’daki, Irak’taki dalgalanmalar, birçok Afrika ülkesindeki istikrarsızlık ve birçok olay...
Bize ne diyemeyeceğimiz bir coğrafyadayız.
Çünkü Türkiye gibi komşularından çok farklı, üreten, üstelik demokrasiye bağlı bir ülke için öncülük yaptığımız birçok olay da var.
Üstelik Türkiye bu ülkelerle sıkı işbirliği içinde, ticaret ve ihracat yapılıyor.
Bazı önemli projelerde Türk girişimcilerinin ve iş insanlarının imzası var.
Bakın İspanya’nın geçen yıl rakamları bu düşüşü çok net gösteriyor.
Geçen yıl ocak ile kasım arasında İspanya’yı 28 milyon kişi ziyaret etti.
Salgının ağır olduğu o günlerde, aynı dönemde bu sayı 18 milyon 300 bin kişiydi.
İspanya 80 milyonlara çıkmış bir ülke...
Yaptığı her şeyi turizme göre şekillendiren, kurgulayan bir destinasyon...
O yüzden bu dramatik düşüşün ne anlama geldiğine siz karar verin.
Kalabalıklardan sıyrılıp kendimle kalmak...
Zaten yazı yazmak başka türlü olmuyor.
Biraz uzaklaşıp, biraz tepeden bakmak, biraz aralara karışıp kendimle olmak...
Ve bir de;
Dış etkenlere karşı insanın fikri hazırlığının olması.
Takmamak değil; şaşırmamak.
Bunları yaparken Türkiye’nin gerçeklerinden de uzaklaşmamamız gerektiğine inanıyorum.
Bizim sokak hayvanları gibi bir problemimiz var. Ve sevimli dostlarımızın mutluluğu için bir şeyler yapmamız gerekiyor.
Birçok belediye patili dostlarımızı topluyor; aşılarını yapıyor, kısırlaştırıyor sonra da alındıkları yerlere bırakıyorlar.
Peki sonra?
Sokak hayvanları için sorunlar bitmiyor ki...
Yeterli beslenemiyorlar, her türlü riskle karşı karşıyalar.
Bazıları beni eleştiriyor, bazıları katkı yapıyor, bazıları beraber çalıştığımız gazeteci arkadaşlarım gibi bilgi akıtıyor.
Bu iletişimden çok mutluyum.
Beni de diri tutuyor; yanlış yapmamı engelliyor, hatam varsa düzeltme şansı veriyor.
Pandemi döneminde aşıyı destekleyenlerle aşı karşıtları arasında kaldığımı söylemeliyim.
Bir grup var ki, beni çok ağır eleştiriyor. Çünkü ben en başından bu yana aşıları destekledim. Ve gidip Türkiye’de ilk aşı olanlardan biri oldum.
Pandeminin biraz gevşediği günlerden itibaren turizmde marka olmuş bazı destinasyonlar reklam filmleriyle birlikte televizyonlarda yer aldılar.
Şubat ile birlikte bu reklamların sayısı da artmaya başladı.
Barselona’nın, Roma’nın, Paris’in kendini anlatmaya, tanıtmaya ihtiyacı var mı?
Ama onlar bile hem televizyonlarda, hem de sosyal medyada yer alıyorlar.
Haklılar...
Ve işi biliyorlar.
Çünkü bu önemli kentlerin ekonomileri turizmle dönüyor.
Yine öyle oldu.
Dedim ki;
2000’den önceki konutların zaman içinde kentsel dönüşüme sokularak yenilenmesi lazım. Bunu yaparken de iyi planlama yapılarak ve hata yapmadan, arzu ettiğimiz kentleri kurgulayarak yapalım.
Tabii şunu söylemiyorum.
2000’den önceki bütün binaları yıkalım gibi bir iddiam yok.
Çok başarılı mimari projeler elbette var.
Lezzet sörfüne meraklı olduğum da bir gerçektir.
Örneğin dünyanın her yerinden çay ve kahve toplarım.
Çayı, kahveyi okuyorum.
Suyu tadarak, demleyerek, içerek anlamaya çalışıyorum.
Sosları da öğreniyorum.
Yerel olanı seviyorum, doğal olanı destekliyorum.
Ve lezzet yolculuğuna meraklı herkesi destekliyorum.
2000 öncesi yapılan bütün binaların zamanla ve kademeli olarak yıkılıp yeniden yapılması gerekir.
Tabii bu büyük bir kentsel dönüşüm anlamına geliyor.
Ve sadece büyük kentlerle sınırlı bir konu da değil.
İzmir’den örnek vermek gerekirse; kentin en gözde yerleri olan hem Karşıyaka, hem de Güzelyalı sahilindeki binalar da kentsel dönüşüme giriyor.
Geçen gün yürüyerek iki sahilde de dolaştım.
Yıkılan binaların etrafında dolandım.
O seyir, istatistikler birkaç hafta sonra Türkiye’ye de geldi.
Benzer tablolar, vakalar, süreçler...
Tabii tedbirler de, yasaklar da kademeli olarak bizde de uygulandı.
İngiltere bu ayın sonundan itibaren Kovid-19’la ilgili tüm yasakları kaldırmayı planlıyor.
Tarih ötelenebilir ama böyle bir hazırlık var.
Omicron ile sürü bağışıklığının geleceğini düşünen ve yorumlayan uzmanlar haklı çıkıyor gibi...
Sizi bilmem ama ben yakından izliyorum.
Örneğin Sony Music, Bruce Springsteen’in kataloğunun müzik haklarını yarım milyar dolara (441 milyon Euro) rekor bir fiyata satın aldı. Şirketin 72 yaşındaki şüphesiz dünyanın en çok satan rock sanatçılarından biriyle olan bu anlaşması geçen yılın son günlerinde kamuoyuna duyuruldu.
Medya bu haberi “Hayat sigortası poliçesinde duran parayı nakde çevrilmek” diye yorumladı.
21’inci yüzyıl sanatçıları için bu sürecin yeni ve keyifli olduğu konuşuluyor.
Ardından Bob Dylan haberi geldi. Dylan’ın da tercihi Sony Music Entertainment’dı. Sony’nin 220 milyon Euro aldığı söyleniyor.
Ve David Bowie...
Kabul edelim; Türkiye birçok konuda iyi işler yaptı. Ama şehirleşmede sınıfta kaldığımız doğrudur.
Hangi şehri bozmadık ki...
Bir mimari öyküsü olan; geçmişten bugüne kadar korunan kaç şehrimiz var.
Yapılar bozulunca kentin kimliği de maalesef bozuluyor.
Herkes gibi ben de eski anılarla avunuyorum.
Çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yerlere gitme gibi bir merakım var.
Hem özlüyorum, hem anılarımı tazeliyorum, hem de vakit geçirdiğim, nefes aldığım yerlerin bugün ne durumda olduğunu merak ediyorum.
Birkaç kere o boş statlarda maç izledim.
Ama keyif almadım.
Maça konsantre olamadım, gittiğime pişman oldum.
Pazar günü Göztepe’nin evsahipliğindeki maçı Altay kazandı.
Belki de Altay’ın daha çok puana ihtiyacı vardı.
Göztepe’den daha organizeydiler ve maçı almak için ellerinden geleni yaptılar.
HUGO Boss, tedarik zincirinin çeviklik ve esnekliğine büyük önem veriyor.
İzmir’deki üretim tesisi, özellikle Avrupa pazarlarında rekabet avantajı sağlıyor.
Avrupa, Hugo Boss için kilit bir pazar olurken, şirketin toplam satışlarının yüzde 60’ı Avrupa’da gerçekleşiyor. Global ürün tedarikinin yüzde 40’ından fazlasını Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgesinden karşılıyor. Bu da pazarlara yakın olan İzmir’i bir adım daha öne çıkarıyor.
Bir de yakın tedarik kavramı öne çıkmaya başladı. Aslında bu kavramı Hugo Boss gibi büyük şirketler uzun yıllardır konuşuyordu. Kapasite sıkıntıları, global lojistik altyapısındaki darboğazlar ve global talepteki artıştan ötürü Türkiye önem kazanan ülkelerden oldu.
Hugo Boss’un İzmir fabrikasının genişletilmesi kararının o yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum.
HUGO BOSS AG Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Haiko Schafer ile konuştuğumuzda “Yeni bir yatırımcı değiliz, 22 yıldır buradayız. Uzun vadeli yatırımcıyız ve Türkiye’de olmaktan mutluyuz. Bu kadar uzun bir süre yabancı bir yatırımcının mutlu olmadığı bir ortamda kalması mümkün değil, dolayısıyla bütün bu dönem boyunca buradaki operasyondan oldukça mutluyduk. İlerisi için çok net planlarımız var buradaki operasyonu büyütmek istiyoruz. Önümüzdeki 3 ya da 4 yıl içinde buranın kapasitesini iki hatta üç katına çıkartma planlarımız var” demişti.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla metaverse forumu düzenlenecek. Metaverse, kripto para ve sosyal medyada alım satımlarının nasıl yapıldığı incelenecek. Son MYK toplantısında AK Parti kurmayları, ‘Şu anda insanlar yurtdışından Meryem Ana Tapınağı’nı, müzeleri satın alıyorlar’ demişlerdi. AK Partililere benden söylemesi... Sanal evrenlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de çoktan birileri tarafından satın alınmış. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor. Diğer yandan sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, aynı sorunla parti genel merkezleri de karşı karşıya... Öğrenebildiğim kadarıyla DEVA Partisi sanal evrenlerde parti binalarını satın alan tek parti.”
Metevarse dünyasını, daha doğrusu bu eko sistemi ilgiyle takip ediyorum.
Doğrusunu söylemek gerekirse teknolojiye ne kadar meraklı olsam da anlamadığım, anlamakta zorlandığım çok fazla detay var.
Eminim sizler de öylesiniz.
Ama her şeyi öğreninceye kadar birilerinin daha hızlı hareket ettiğini de Hande’nin yazısından anlıyoruz.
Biz daha çalıştaylar, bilgilendirme toplantıları yaparken çoktan Meryem Ana gibi bizim için önemli yerler sanal alemde alınmış oluyor.
Platformun milyonlarca kişinin dinlediği en popüler Podcast’inde Kovid-19’la ve aşılarla ilgili yalan ve yanlış bilgilerin bilimsel gerçeklermiş gibi lanse edilmesi, önce bilim insanlarının, ardından da müzisyenlerin ve başka podcast programcılarının tepkisini çekti.
Podcast’in sona erdirilmesini isteyen müzisyenler, aksi takdirde eserlerini platformdan çekme tehdidinde bulundu.
Başta sessizliklerini koruyan Spotify yetkilileri tepkiler artınca açıklama yapmak ve bazı kuralları hayata geçirmek için girişimlerde bulundular.
Bu meseleye sadece Spotify olarak bakmayın.
Bir iletişim krizini nasıl yönetmeniz gerektiğiyle ilgili güzel bir örnek olması açısından da takip etmenizi öneririm.
Bu kriz nasıl başladı?
Ama dikkatinizi çekiyor mu; artık şehirler de ayrı bir yarış içinde...
Kıta Avrupası’nın yerleşik, geleneksel düzenine karşı meydan okuyan başka şehirler ortaya çıkmaya başladı.
Elbette New York, Paris, Londra gibi önemli şehirler dünyaya yön veriyor.
Ama inanın yakında çok daha farklı adresleri konuşmaya başlayacağız.
Ve istiyorum ki; bunlar arasında Türkiye’den de şehirler olsun.
Örneğin Qingdao’yu izliyorum bir süredir. Euronews’te okudum.
İtalya’da bir bakımevinde yaşlı kadınlar depresyon ve yalnızlıkla savaşmak için sosyal medya platformu TikTok’ta gençlerle etkileşime giriyor.
80’lerin üzerindeki bu kadınlar düne kadar sosyal medyada yaygın olan takipçiler, beğeniler, etkileyiciler gibi terimlerden haberdar değillerdi.
Kuzey İtalya’da Modena yakınlarındaki Capri’deki bu kadın merkezindeki kadınlar için hiçbir şey ifade etmiyordu.
Ancak bu büyükanneler genç nesil için videolar üreterek 10 bin takipçiye ulaşınca durum değişti.
SCAI Kooperatifi’ndeki girişim, pandemi sırasında merkezin bazı yaşlılarının depresyon ve yalnızlık belirtileri göstermeye başlamasıyla başladı.
Yönetmen Ilario de Nittis, eskiden yaşlı ve gençlerin birlikte vakit geçirebilecekleri projeleri olduğunu, ancak Kovid-19’un ortasında bunun zorlaştığını söylüyor.
Bir satranç oyunu daha
KORKULAN oldu. Rusya Ukrayna’ya saldırdı.
Türkiye için gerçekten zor bir durum...
ABD ve Avrupa ülkeleri Moskova’ya yönelik peş peşe yaptırım paketlerini açıklasalar da Rusya’nın geri adım atmayacağı çok belli...
Bence dünya için yeni bir dönem daha başlıyor.
Pandemi gibi büyük bir olayın ardından Rusya’nın bu hamlesi de dengeleri değiştirecek gibi gözüküyor.
Burada önemli olan yaptırımların ne kadar etkili olacağı...
ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin finans sektörüne yönelik baskılarının istenilen etkiyi sağlamayacağını söylüyor uzmanlar...
Bu bir satranç oyunu...
Ve dünyada da kartlar belirli dönemlerde yeniden karılıyor.
Çin’i bu dönemde unutmamak gerekir.
Üreten, ihracat yapan, dünya ekonomisini domine eden bir Çin var artık...
Dolayısıyla Çin’in alacağı tavır, Rusya’ya tanıyacağı imkanlarla ilgili detaylar önem kazanır oldu.
Enerjide, özellikle de doğalgazda Avrupa’nın Rusya’ya bağımlı olduğunu da unutmayalım.
Petrol, doğalgaz, bakır, alüminyum, paladyum gibi önemli emtiaların da rezervlerinin Rusya’da olduğunu düşünecek olursak bu satranç oyununun kolay bitmeyeceği açık.
Rusya’yla Çin arasında son yıllarda gelişen ekonomik ilişkileri de üzerine koyduğunuzda dengelerin nasıl yer değiştiğinin farkına varırız.
Çin ekonomisi ABD’yi yakalamak üzereydi.
Bütün parametreler Çin’in gelecek yıllarda aradaki farkı kapatacağını gösteriyordu.
Özetle...
Rusya geri adım atar mı; atmasını hepimiz diliyoruz.
Kimse hele bir salgın sonrası bir kaosa hazır değil.
Ama şunu unutmamak gerekir ki; dengeler değişirken asıl önemli olan Türkiye’nin güçlü olmasında.
Her fırsatta yazıyorum.
Bu da sadece ekonomilerin güçlü olmasıyla olmuyor.
Demokrasilerin de iyi çalışıyor ve güçleniyor olması gerekir.
Türkiye bütün eksikliklerine rağmen ayaktadır, güçlüdür ve eksiklerini tamamlayacak güçtedir.
Bu krizler hep bunları bize hatırlatıyor.
Turizmde bu yıl da zor geçecek
RUSYA da, Ukrayna da bizim için önemli ülkeler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu dile getirdi.
Şu bir gerçek;
Türkiye uzun yıllardır Rus turistler sayesinde turizmini ayakta tutuyor.
Ruslar da bundan memnun...
Bugün özellikle Antalya bölgesinde hala yatırımlar devam ediyor, 600 bin yatak doluyorsa bunda Rus turistlerin ilgisi var.
Ukraynalı turistler de son 20 yılda Türkiye’yi daha fazla tercih eder oldu.
Hatta Akdeniz bölgesinde yaşayan çok sayıda Rus ve Ukraynalı da bulunuyor.
Bu kriz ister istemez turizmi etkiler.
Sahadaki durum ve atılacak adımlar elbette boyutu etkileyecektir ancak Rus ekonomisinin bundan yara alacağı da kesindir.
O yüzden hep yazıyoruz.
Türk turizminin yine Avrupa ülkelerine yönelmesi gerekir diye...
Avrupa Birliği’nden gelen turistler hem kültürel yakınlaşmayı sağlıyor, hem de katma değerli bir turist grubunu çekmiş oluyoruz.
Eğer bu stratejiye dönmez, tanıtımları ağırlıklı bu bölgede yapmazsak turizmde istediğimiz gelirlere ulaşamayabiliriz.
2022 de zor geçecek şimdiden belli oldu.
Avrupa gevşetiyor biz zaten gevşedik
İTALYA Başbakanı Mario Draghi, ülkenin 31 Mart’ta Kovid 19 olağanüstü halini kaldıracağını duyurdu.
Acil durum önlemleri İtalya’nın enfeksiyonların merkez üssünde olduğu 2020’de koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana yürürlükte.
Draghi; “Mümkün olduğunca çabuk her şeyi yeniden açmak istiyoruz” dedi.
Bunun anlamı şu;
Vatandaşlar enfekte bir hastayla temas ederse karantinaya alınmak zorunda kalmayacak, okullarda yüz maskeleri zorunlu olmayacak. Açık hava etkinliklerine katılmak için aşı kartı gösterme zorunluluğu kaldırılacak.
İzlanda, Polonya ve Slovakya da dahil olmak üzere diğer bazı Avrupa ülkeleri de kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.
Bu adımlar gösteriyor ki Avrupa açılıyor.
Darısı bizim başımıza...
Ama devlet ilan etmemiş olsa da bizde zaten yasaklar, kısıtlamalar bir süredir uygulanmıyor.
Bari resmiyet de kazansın.
Ukrayna’da çok girişimcimiz var
ODESSA’yı, Kiev’i gördüm.
İyi ki gitmişim dedim.
Klasik müziği, hele operayı çok severim.
Yıllar önce Kiev’de müthiş bir konser izlemiştim.
Ve o ziyaretimde çok sayıda Türk girişimciyle tanışmıştım.
Ukrayna’nın her yerinde Türkler var.
Ve ticarette, sanayide önemli işler yapıyorlardı.
Dilerim onlar da bu krizden en az etkilenirler.
Nostradamus kehanetleri
HER krizde şu haberi görürsünüz; “Ünlü kahin Nostradamus, üçüncü dünya savaşı hakkında kehanetlerde bulunmuştu...”
Ve ardından bir sürü detay...
Nostradamus tarihin önemli dönemeçleriyle ilgili yaptığı yorumları herkes gibi ben de ilgiyle okuyorum.
Nostradamus bu sefer sorunların Avrupa’nın içine doğru, hatta Fransa’ya kadar sıçrayacağını söylüyormuş.
Bakalım neler olacak.
Nostradamus dilerim bu sefer isabetli bir tahminde bulunmamıştır.