Bir satranç oyunu daha

TÜRKİYE’de hayvan hakları konusunda belki de en fazla yazı yazan insanlardan biriyim. Bugün bir yasamız var ancak eksikleri de olduğu bir gerçek... O yüzden zaman içinde yasanın içini doldurmak zorundayız.



Bunları yaparken Türkiye’nin gerçeklerinden de uzaklaşmamamız gerektiğine inanıyorum.

Bizim sokak hayvanları gibi bir problemimiz var. Ve sevimli dostlarımızın mutluluğu için bir şeyler yapmamız gerekiyor.

Birçok belediye patili dostlarımızı topluyor; aşılarını yapıyor, kısırlaştırıyor sonra da alındıkları yerlere bırakıyorlar.

Peki sonra?

Sokak hayvanları için sorunlar bitmiyor ki...

Yeterli beslenemiyorlar, her türlü riskle karşı karşıyalar.

