Bir müze anılar dostluklar

Çocukluk arkadaşım Tevfik Sakıpağa, yüksek lisans için Amerika’ya gittiğinde Cris’le tanıştı.
Tabii, bizler de o günden itibaren arkadaş olduk.
Tevfik, Türkiye’ye döndü, ama aklı Brezilyalı Cris’te kaldı.
Biz de hep ona takıldık, “Brezilyalı bir gelinimiz olsun” diye...
Cris’i ikna etmek zor olsa da sonunda oldu.
Çeşme gibi, Bodrum gibi, Marmaris gibi, Alanya gibi, Kuşadası gibi, Fethiye gibi yerleri bu bütçelerle yönetmek gerçekten zor.
Turizmin kalbi olan bu yerlerin yaz nüfusları bazen 1 milyonu geçiyor.
Bodrum’da geçen yaz Turgutreis’ten havalimanına bir buçuk saatte zor gittim.
İstanbul trafiğinden beterdi.
Bence Bodrum’a bir çevre yolu şart oldu.
Aynı şekilde Çeşme de öyle...
Bu Meclis’ten yeni bir anayasa çıkar mı, bilemiyorum.
Geçmişte de metinler üzerinde çalışıldı ama her seferinde dosyalar rafa kaldırıldı.
O yüzden ihtiyatlı iyimserliğimi korumak istiyorum.
Ama gazeteci olarak şunu görüyorum.
Toplum ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamayan, gelecek hayali de kurdurmayan bir anayasaya sahibiz.
Ama şunu biliyoruz.
Aşılar pandeminin süresini azaltacak.
Asıl müjde tedaviyle ilgili ilaçların bulunmasıyla olacak.
Pandeminin ilk aylarında ekonomilerde sert frenler oldu.
Bunun etkilerinin rakamlara yansıdığını görüyoruz.
Bazı sektörlerde toparlanma hızlı oldu.
Beklediğimizden çok daha uzun bir pandemi dönemi yaşıyoruz.
Hafta içleri 21.00’den sonra dışarıda olamıyoruz; hafta sonları ise evlerde kalmak zorundayız.
Ve bu dönemde bütün belediyeler şöyle haberler geçtiler; “Sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Şu kadar ton mamayı sokak hayvanları için harcadık...”
Gerçekten de tonlarca mama sokaklara, caddelere bırakıldı.
Bazılarına şahit oldum, bazılarının haberlerini sayfalarımıza verdik.
Peki dünya medyasında böyle ve benzer haberlere rastladınız mı?
Ama tarımı unutmamalıyız. Güzelim topraklarımızı kentleşme adına gökdelenlerle doldurmalıyız. Bugün görüyoruz ki; geleceğin stratejilerinde tarım, su, çevre gibi konular çok daha öne çıkacak.
Ve yine bir süredir tarım teknolojilerini okuyorum. Yeni dünyanın sunduğu imkanları ve buna ilgi duyanları...
Takip ettiğim şirketlerden biri de Plant Factory...
İstanbul Dragos’taki tesislerinde topraktan ve güneşten bağımsız yüksek besin değerine sahip üretim yapıyorlar.
Plant Factory’nin genç kurucu ortakları; Halil Beşkardeşler, Ahmet Güney, Anıl Sönmez ve Emre Kaynar Türkiye’de dikey tarımın geleceğini şekillendirmeyi ve kendi geliştirdikleri teknolojilerle bütün dünyaya ihracat yapmayı hedefliyorlar.
Azalan ekilebilir araziler, mevsimsel sınırlı üretim ve yüksek su tüketimi gibi problemler yok bu işletmede...
Ajlan Haskök’ü iyi tanıyorum.
Kimya mühendisidir. 43 yıllık aile şirketini iki kuzen birlikte yönetiyor. Türkiye’de sektöründe liderdir. Teknik Balans “Messmatic” markasıyla otomotiv ve endüstriyel balans makineleri üretimi yapıyor. Yurtiçinden daha çok yurtdışı piyasalarda tanınıyorlar; 35 ülkeye ihracat yapıyorlar.
Türkiye’de Teknik Balans gibi başarılı çok şirket tanıyorum.
İhracat yapan, araştırma geliştirmeye önem veren ve sektörüne yenilikler getiren başarılı şirketlerimizi öne çıkarmalıyız.
Ajlan da; 27 yıldır şirketin başında yöneticilik yapıyor.
Ve ikinci kuşağın şirkete değer kattığını görüyorum.
200 milyar dolarlık kişisel serveti var, şirketlerinin değeri trilyon doları çoktan geçti.
Jeff Bezos’tan bahsediyorum. 1.3 milyon çalışanı var ama daha önemlisi dünyadaki herkese dokunabiliyor.
Bezos Amazon’u 1994’te garajında kurmuştu. O zaman yalnızca internet üzerinden kitaplar satan bir şirketti. Bugün paket teslimatından dizi, film platformuna kadar sayısız alanda hizmet veriyor.
Müthiş bir organizasyon, insan hayranlıkla izliyor.
Henüz 57 yaşında...
Çok genç, belki de bir insanın en verimli döneminde olmasına rağmen geçenlerde çalışanlarına bir mektup yolladı.
Bu süreç iyi yönetilemezse tekrar en başa dönülür. Bu da kimsenin işine gelmez.
Çünkü gerçekten sıkıldık, ekonomileri bugüne kadar ayakta tutabildik ama salgının birkaç yıla yayılması her şeyi berbat eder.
O yüzden uyarı üzerine uyarı yapıyorlar.
Mesafeyi 1 metreden 1.5 metre çıkardılar. İki maske takmamızı öneriyorlar. Kapalı mekanlarda 2-3 dakikadan fazla kalınmasını tavsiye etmiyorlar.
Bu yeni tedbirler anlamına geliyor.
Demek ki; şubat ortasında biraz gevşetileceği düşünülen tedbirler böyle kalacak.
15 Şubat Pazartesi önce köy okulları yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlıyor. Sonra da 1 Mart’tan itibaren tüm ilkokullar...
Aylardır yazıyorum, yazıyoruz.
Bana göre okulları çok daha önce açmalıydık.
Hibrit bir model uygulayabilirdik.
Vaka sayılarına, salgının seyrine göre açılıp kapanmalar yapabilirdik.
Çocuklarımızın hele ilköğretim çağındaki çocukların bir gün bile okullarına gitmeleri önemliydi.
Önce Haluk Cansın, sonra Erkin Usman, ardından Nedim Demirağ...
Şimdi de Şadan Gökovalı...
Sevdiğimiz, örnek aldığımız gazeteci dostlarımız bir bir bu dünyadan göç ediyor.
Şadan abi kelimelerle dans eden biriydi.
Konuşurken bile şiir okur gibiydi.
Bir insanı, bir olayı anlatırken en zarif, en kibar, en olumlu sözcükleri seçer ve öyle anlatırdı.
Bugün de beğendiğim bir şirketten bahsetmek istiyorum.
14 yıl önce Umut Sevin tarafından kurulan Bilgera Yazılım, “Repzone” platformu ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak, saha satış otomasyonu, çoklu kanal ve global satış gibi konularda çalışıyor.
Umut Sevin, dört yıl önce de New York’ta bir ofis açtı.
P&G ve ABD’de start-up şirketlerindeki tecrübesi bulunan Sevin; farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını söylüyor.
“İTÜ Innogate Programı” sayesinde ABD’li yatırımcılarla güçlü bir ilişki geliştirdiklerini söyleyen Umut Sevin bu süreci şöyle anlatıyor;
Havacılık ve turizm sektöründeki küçülme gerçekten büyük oldu.
Öyle anlaşılıyor ki; eskiye dönüş de 2023’ten önce olmayacak.
Rahatlıkla söyleyebilirim ki; pandemi sonrasında Türkiye turizmin yıldızı olur.
İyi ve yeni otellerimiz var, insanlar daha fazla gezmek ve yeni yerler keşfetmek isteyecek.
Türkiye zaten bir turizm ülkesi ve bu fırsatı iyi değerlendirmeli.
Antalya turizmimiz için vazgeçilmez bir adres...
Pandemi sonrasında yeni normalle birlikte ve dijitalleşmeyle çok farklı bir iş kültürü gelişecek.
Ve bu arada farklı uygulamalar yapanlar öne çıkacak.
Beğendiğim modelleri zaman zaman köşeme taşıyorum.
Onlardan biri de Pharmactive İlaç’ın sigara konusundaki istikrarlı politikası...
Pharmactive’de 900 kişi çalışıyor ve sigara içmeyenlere yıllık 2 gün ek idari izin veriliyor.
Aslında Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak bunu ilk inşaat grubunda uygulamaya başladı.
Hep söylüyorum; bir arada olmanın keyfi çok başka ama bu dönemde dijital de olsa toplantıların kesilmiyor olması önemli.
Salgınla birlikte sivil toplum örgütlerinin işi de zorlaştı.
Birçok başkanla konuşuyorum.
Aidat ödemeleri aksıyor, yeni üye alımları zorlaşıyor.
Bir de üye kayıplarıyla uğraşıyorlar.
Pandeminin uzun süreceğini, yıllara yayılacağını düşünen birçok kişi üye oldukları STK’lardan ayrılıyorlar.
Avrupa’nın birçok şirketinden de benzer açıklamalar geldi.
Geçen gün Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, ‘uzaktan çalışma’ modelinin, Koç Topluluğu içinde 35 bin ofis çalışanı için kalıcı hale getirileceğini söyledi.
Çakıroğlu “İş yerlerinde çalışmaya devam eden arkadaşlarımız için gereken her türlü tedbiri derhal aldık. Bu dönemde elde edilen tecrübeler ışığında, geleceğin esnek çalışma modellerine yönelik çalışmaları olgunlaştırarak devreye aldık. Uzaktan çalışma modeli 35 bin ofis çalışanı arkadaşımız için kalıcı bir uygulama haline geliyor. Uzaktan, esnek çalışma, çalışanların yolda geçen zamanlarını ortadan kaldırıyor. Ofis alanı, personel servisi kapasitesi gibi ihtiyaçlar azalıyor. Hem çalışan tatminini hem de verimliliği artıracak büyük bir potansiyel var” dedi.
Koç büyük bir organizasyon, bayileriyle birlikte yüz binlerce aileyi bir şemsiye altında topluyor.
O yüzden bu karar Türkiye için de bir örnektir.
Muğla’nın 1 milyon olan nüfusunun 2 milyondan fazla olduğu söyleniyor.
Muğla bence çok özel bir yer...
Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi marka turizm adresleri var.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir çağrıda bulunmuş ve nüfus kayıtlarını Muğla’ya aldırmalarını istemişti.
Patent “görüntülere, sese, sosyal medya gönderilerine, elektronik mesajlara” ve diğer kişisel bilgilere dayalı bir robotu yapmanıza izin veriyor.
Sohbet robotu bir arkadaş, akraba, tanıdık, ünlü, kurgusal karakter, tarihi figür veya rastgele birisi gibi geçmiş ya da şimdiki zamana ait bir kişiye karşılık gelebilirmiş.
Microsoft hayattaki kullanıcıların öldükten sonra kullanılabilecek dijital bir yedek de alabileceklerini söylüyor.
Aslında vefat etmiş birinin simülasyonuyla gelecekte konuşabileceğiniz fikri yeni değil. Black Mirror’un “Be Right Back” bölümünün konusu olmasıyla da biliniyor. Bölümde genç bir kadın bir uygulamayı kullanıp ölen partnerinin verilerini toplayarak sohbet robotu oluşturuyor.
Yine bir örnek Ekim 2020’de Kanye West, Kim Kardashian 40’ıncı yaş gününü kutlamak için ölen babası Robert Kardashian’ın hologramını satın almıştı.
Microsoft dışında teknoloji şirketi Luka’nın kurucu ortağı Eugenia Kuyda, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşı Roman Mazurenko’yla kendi arasındaki 8 bin satırlık kısa mesajları kullanarak Mazurenko’nun konuşma tarzını taklit eden bir sohbet robotu oluşturmaya çalışmıştı.
Bir müze anılar dostluklar
AHMET Piriştina 1999 yılında büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu. Yakın dostları, biz gazeteciler kalabalık bir sofrada buluştuk.Piriştina dedi ki;
“İzmir için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Ama kimin fikri varsa dinlemeye hazırız...”
Gerçekten de İzmir’i kucaklayan, kent kimliğini öne çıkaran birçok konu gündeme geldi.
Bazıları konuşulurken tanıklık ettim, gazeteci olarak bunların bir kısmı haberlerimize, yazılarımıza yansıdı.
Benim de üzerinde çalıştığım bir konu vardı.
İzmir’e bir Kent Müzesi kazandırmak...
Aslında bu fikir Gazete Ege’nin o tarihi binasında doğmuştu.
Gazetenin sahibi Selçuk Yaşar; o dönem Yaşar Holding’in CEO’su olan Ünal Korukçu ile gelmişti.
Selçuk Bey’in İzmir’e katkıları unutulmazdır.
Yarattığı markalar sadece bir sanayi işletmesi değil, aynı zamanda sektör yaratan girişimlerdi.
Dedi ki;
“Deniz, İzmirlilerin gazeteye gelmelerini sağlayalım. Bu tarihi binada onlara cazip gelecek bir şeyler yapalım...”
Ünal Korukçu da bu fikre destek verdi.
Tarihçi arkadaşım Sabri Yetkin ile uzun zamandır çalıştığımız bir konuydu, kent müzesi projesi...
Dosyayı bütün ayrıntılarıyla hazırladık ve Selçuk Yaşar’a gazeteye geldiği bir gün sunduk.
“Gazete Ege’nin tarihi binasının bir bölümünü kent müzesi yapalım” dedim.
Böylece Selçuk Bey’in isteği de olacaktı, müzeyi ziyaret eden insanlar aynı zamanda gazeteyle bütünleşecekti.
Selçuk Bey projeyi çok beğendi, “Çalışalım” dedi.
Sonra araya birçok şey girdi.
Türkiye tarihinin en derin krizlerinden biri yaşanıyordu.
Projeyi biraz ertelememiz gerekiyordu.
Selçuk Yaşar’dan izin alarak projeyi Ahmet Piriştina’ya sunmak istediğimi söyledim.
O dosyayı Doç. Dr. Sabri Yetkin ile birlikte Piriştina’ya sunduk.
Eski itfaiye binasında bulunan Kent Arşivi ve Müzesi işte o dosyayla hayata geçti.
Gerçi bizim önerdiğimiz bugünkü müze formatında değildi.
Ancak Piriştina “Önce İzmir’in belleğini, hafızasını burada toplayalım. İkinci bir yere de istediğiniz gibi bir müze yapalım” dedi.
İkincisi yapılamadı.
Çünkü Piriştina çok erken ve zamansız aramızdan ayrıldı.
Buranın ismi de Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi oldu.
Sabri Yetkin müzenin müdürlüğünü uzun bir süre yaptı.
Ardından Oktay Gökdemir koltuğa oturdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi’ydi Oktay...
Geçen gün onun ölüm haberini alınca o günler aklıma geldi.
Sizler de bilin istedim.
Yüzde 30 kapasite
45 dakika sınırı
VAKA sayılarındaki düşüşün sürmesi halinde, kısıtlamaların mart ayında gevşetilmesi için gündemde çeşitli öneriler var.
Bulaşın azaltılması için kafe ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ve oturma süresinin 45 dakika ile sınırlandırılmasını önerenler var.
Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.
Bakın bunların hepsini Avrupa yapıyor.
İtalya’da, İspanya’da restoranlar böyle çalışıyor.
Bunları yapmak zorundayız.
Çünkü pandemi bittikten sonra inanın birçok işletmeyi bulamayacağız.
Yine tekrarlıyorum.
1 Mart yeni bir başlangıç olsun.
Öyle bir soğuk geldi ki
KIŞ gelmedi dedik.
Böyle ocak, şubat yaşamadık dedik.
Kış gelmeden bahara geçeceğiz dedik.
Ama öyle bir soğuk geldi ki; galiba bütün bu konuştuklarımızı unutturacak.
Bir de mevsimlerin biraz kaydığı, kışın kısaldığı gerçeği de var.
İklim değişikliğini pandemiden daha fazla konuşacağımız kesin.
Okullar çok daha güvenli
BAZI velileri anlayamıyorum.
Devamsızlık olmayacağı, daha doğrusu okula gelmeyenler devamsız sayılmayacağı için çocuklarını yollamayı düşünmüyorlar.
Ben de okulların en güvenli yer olduklarını yazıyorum uzun zamandır.
Bu çocuklar okula gitmiyorlar ama dışarıda oynuyorlar, izin saatlerinde aileleriyle de olsa geziyorlar.
Oralarda virüs yok da okullarda mı var?
Oysa okullarımız pandemiye iyi hazırlandılar, iyi bir geçiş süreci sağladılar.
Öğretmenlerimiz ve okul parsoneli de şubat sonunda aşılanmaya başlayacaklar.
Hijyene, mesafeye dikkat edeceklerinden de eminim.
O yüzden okullar daha güvenli...
Ve çocuklarımızın yeri okullarıdır, hatırlatmak isterim.
Aşılanmada hızlanalım
yaza rahat girelim
ŞI konusunda dirençlerin biraz olsun kırıldığını görüyorum. Bu pandemiden kurtulmak için aşıdan daha iyi bir yöntem ne yazık ki yok. Nüfusun yüzde 70’inin aşılanması gerekiyor. Yoksa inanın bu salgın bitmeyecek. Haberler, konuşmalar, yorumlar bu direncin kırılmasında etkili oldu. Aşıların çeşitliliğini artırmalıyız. Türk aşılarının faz çalışmalarını da büyük bir heyecanla bekliyoruz. Aşılanmada hız kazanırsak yaz sonrası normal hayatımıza dönmüş olacağız.