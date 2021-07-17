Bir iklim krizinin tam ortasındayız aslında

Ben de aynı durumdayım.
Hem de yıllardır.
Yaz ayları turizmci gibiyimdir.
Arkadaşlarımın, dostlarımın aklına Çanakkale’den Fethiye kadar olan geniş coğrafya akıllarına geldiğinde hemen beni ararlar.
Ben de yaşadığım deneyimleri, gidilebilecek mekanları anlatır, isterlerse rezervasyonlarına kadar yardımcı olurum.
Tabii temmuz, ağustos aylarında bu bölgeye ilgi çok arttığı için bazen rica minnet yer bulabiliyorsunuz.
Canımızı sıkan, üzen, hayal kırıklığına uğradığımız çok şey oluyor.
Şunu unutmayalım.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar bizden çok daha zor şartlar içindeydi ve hepimize hayal kuracağımız bir ülke bıraktılar.
15 Temmuz 2016 gecesi Türk demokrasisi için de önemli sınavlardan biriydi.
Hain bir darbe girişimine karşı Türk insanı hep birlikte, tek yürek olarak karşı çıktı.
Sonuçta demokrasimiz kazandı.
Olay bu kadar net değil mi?
Galatasaray hazırlık maçı için Atina’ya geliyor.
Adı üstünde Olympiakos ile bir dostluk maçı oynanacak.
Galatasaray eski, deneyimli bir kulüp...
Benzer maçlara defalarca gitmiştir. Üstelik pandemi döneminin yeni kurallarını da herkes iyi biliyor.
Örneğin ben Bakü’ye Türkiye Galler maçına giderken PCR testimi oldum, girişte de bunu gösterdim.
Hafta sonu Bodrum’daydım.
Maske taktığım anlarda bu sefer ben tedirgin oldum, çünkü herkes bana bakıyordu.
Çıkardığım anda da ben kendimi iyi hissetmedim.
Sonuçta “Üç aşım var en azından mesafeyi koruyayım” diyerek hafta sonunu kapattım.
Sadece Bodrum değil; Türkiye’nin her yeri aynı...
Sadece Türkiye değil, bütün dünya aynı...
İzmir Yüksek Teknoloji Bölgesi içinde bulunan 179 bin 393 metrekarelik alanın Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Bilişim Vadisi çatısı altında İzmir’de kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü için önemli bir eşik daha aşılmış oldu.
Aslında her seçim döneminde gündeme gelen ama bir türlü yol alamayan bu konuda ilerleme olması herkes gibi beni de sevindirdi.
Ben Türkiye’nin dijital dönüşümde önemli bir oyuncu olacağından eminim.
Özellikle de İzmir’in şansı her geçen gün artıyor.
Belki farkındasınız, belki değil; İzmir’de bir kümelenme oluştu.
Birçok teknoloji şirketi önemli işler yapıyorlar.
Türkiye gibi KOBİ’lerin ve aile şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir ülkede TAİDER gibi kurumlara önemli görevler düşüyor.
Aslında aile şirketlerinin kurumsallaşması meselesi bize özgü bir konu değil. Örneğin Almanya ve Fransa’da ikinci, üçüncü kuşaklar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı şirketler ya parçalanıyor ya da satış aşamasına geliyor.
Dünyada rekabet artıyor, maliyet hassasiyeti kadar kalite öne çıkıyor.
Böyle bir dönemde şirketlerin yarınlara hazır olması gerekir.
Uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkelerine değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmek için şirketlere düşün görevler var.
İşte bu deneyimler TAİDER’in en önemli konu başlıkları arasında...
İngiltere, Portekiz ve İspanya’da korona virüsünün Delta varyantının yayılma hızı diğer Avrupa ülkelerinde biraz paniğe yol açmış gibi gözüküyor.
Bizim gibi turizm sezonunu kaçırmak istemeyen, tedbirleri gevşeten ülkelerde bile hafif bir hazırlık gözlemleniyor.
Örneğin Portekiz ve İspanya...
Sınırların kontrolü, yeniden maske gibi önlemler yine konuşuluyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bakanlar Kurulu’ndan önce güvenlik zirvesini topladı örneğin...
Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, korona virüsü vakalarında yüzde 21 oranında artış olduğunu, özellikle 20 ila 29 yaş arası gençlerde vaka sayısının bir haftadan az bir sürede iki katına çıktığını açıkladı.
İşletmeci çok dostum var.
Çoğunun ne büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyorum. Bazıları yatırımda yakalandılar. İşlerini iyi yapıyorlardı ve doğal olarak da büyütmek istiyorlardı.
Ama hiçbiri pandemiyle karşı karşıya kalacaklarını düşünmemişlerdi.
Bu boşluktan sonra toparlanmaları kolay olmayacaktır.
Hepsini anlıyorum.
Sosyal sorumluluk projelerinin içinde olan bir ailede büyüdüğüm için kalabalıklara hep alışığımdır.
Ailenin bana şöyle bir tavsiyesi oldu.
“Siyaset yok, sivil toplumculuk var...”
Demokrasinin böyle güçleneceğine inanıyorum. Hala da öyle...
Lisedeyken Rotary ile tanıştım.
Karakterimin oluşmasında, hayata bakışımda, dünyayı okumamda Rotary ve benzer derneklerin, vakıfların büyük etkisi oldu. Galiba 30’un üzerindeki sivil toplum örgütüne üyeyim.
Kabul; bu bir buçuk yıl kabus gibi geçti.
Kabul; hepimiz dişimizi sıktık ve tedbirleri en küçük ayrıntısına kadar uygulamaya çalıştık.
Kabul; yakınlarımızdan, sevdiklerimizden hastalananlar oldu, bazılarını kaybettik ve gerçekten korktuk.
Kabul; hayatın normalleşmesini, bir daha kapanmamak üzere yaşama devam etmek istiyoruz.
Hapsini anlıyorum ve ben de istiyorum.
O yüzden aşı olmalıyız.
***
Meslektaşım Demet Cengiz’in kitabını da bu duygularla okudum.
“Adımı Deniz Koydular” son yıllarda okuduğum en ilginç romanlardan biri...
Adımı Deniz Koydular, toplumsal meselelerden bireysel sorunlara uzanan geniş bir yelpazede bir kadın ve bir erkek hikâyesini anlatıyor.
Biri doğudan ve bir kardelen olan Deniz Yıldız, diğeri batıdan biri James Rowe... İki hırpalanmış çocuk öyküsünü anlatıyor roman... Tabii ki Demet gerçek hikâyelerden esinlenerek romanı yazmış. “Adımı Deniz Koydular” hepimiz için aslında tanıdık öyküler...
O gün herhalde İzmir sıcaklık rekoru kırdı.
Arabaya bindiğimde derece 47’yi gösteriyordu.
Gölgede bile nefes almak mümkün değildi.
İzmir Marina’da buluştuk; tesisler yenilenmiş ve kullanıma açılmıştı.
Başkan Soyer’e giderek dikkat çeken İzmir trafiğini sordum.
Herkes görüyor; sadece işe gidiş saatlerinde değil, her dakika bir yoğunluk sözkonusu...
İlk ikisi Sinovac’tı, üçüncüyü Biontech oldum.
Aslında sistem iki seçenekli alternatif sundu. Sinovac ya da Biontech tercihini bana bırakmıştı.
Doktorlarımla konuştum; bu arada epey bilimsel makale okudum, mesleğimi de düşünerek Biontech’i tercih ettim.
Birincisi inaktif iki aşıdan sonra mRNA tipi Biontech’in daha güçlü koruma sağlayabileceğini söylediler.
Yeni varyantlara karşı vücudumun daha güçlü bir tepki vereceği tavsiyesinde bulundular.
İkincisi de çok sık seyahat eden biri olarak yurtdışı çıkışlarında Biontech’in bana avantaj sağlayacağını düşündüm.
Sıkıldık, bunaldık biliyorum.
Gerçeği söylemem gerekirse ben de öyle...
Ki;
Her gün gazeteye geldim, tedbirlerimi alarak toplantılara katıldım.
Gönüllü olup ilk aşı yaptıranlardan biri olarak biraz olsun rahatlasam bile yine de eskisi kadar özgür olamamak beni de çok sıktı.
Haldır haldır koşturmaca olmadığı için hobilerime, sevdiklerime, kendime vakit kalsa da yine de yoğun olduğum günleri aramıyor değilim.
Cumhuriyet’te İpek Özbey kendisiyle konuşmuş.
Ve bana göre çok önemli bilgiler içeren bir röportaj olmuş.
Hotamışlıgil aşı karşıtlığının en az salgın kadar büyük bir tehdit olduğunu söylüyor.
Ki ben de aynı görüşteyim.
Bu pandemiyi bitirmenin tek yolunun aşı ve ilaçlar olduğunu düşünüyorum.
O yüzden en başta ve örnek olmak için gönüllü olup aşı oldum.
Hotamışlıgil diyor ki;
“Delta varyantı belki de şimdiye kadar ortaya çıkan en problemli varyant. Kedi-fare kovalamacası gibi düşünün, bu varyantın da ortaya çıkma sebebi enfeksiyonun kontrolsüz şekilde muazzam boyutlara ulaşması. Delta’nın sıkıntısı yayılma hızından kaynaklanıyor. Varyantın öncelikli olarak yayılımı aşılanmamış ya da tek doz aşılanmış grup içinde sürüyor. Çok hızlı yayıldığı için yüksek sayıda insana ulaşabiliyor ve baskın hale geçiyor. Henüz hiçbir ülkede tam aşılama şu ana kadar başarılamadı ama yüksek düzeylere ulaşıldı. Aşılı nüfus oranı yükseldikçe, bu enfeksiyonlar kontrol altına girecektir.”
Örneğin yiyecek, içecek sektörü bir buçuk yılın yarısında kapalıydı. Açık olduğu günlerin yarısında da yarı kapasitede çalıştılar.Bu sektörün kendini toparlaması en az pandemi süresi kadar alır.Örneğin turizm ve eğlence sektörü...
Turizmciler için de bu dönem bir kabus gibi geçti. Sektörün normalleşmesi için daha da zaman var.Belki pandemi sonrasının yıldız sektörleri olacaklar ama bunun için de zaman var.
Virüsün mutasyona uğraması ve aşılanmaya rağmen yasakların devam etme ihtimali endişeleri artırıyor. Ve elbette müzisyenler... Onlar da çok sıkıntıda... Geçen gün şarkıcı İlhan Şeşen’in bir açıklamasını okudum. Şeşen, son dönemde geçim sıkıntısı çeken müzisyenlerden biri olduğunu söylüyor; “Konser ve eğlencelerin yasaklanmasıyla düştüğüm ekonomik darboğaza sadece 3 ay kadar dayanabilirim. Benim yapabildiğim bir tek müzik var, dolayısıyla çıkacağım sokağa ve çalgıcılık yapacağım. Benim öyle komplekslerim yoktur. Ev geçindirmek zorundayım. Sokak çalgıcılığı çok şerefli bir mertebe. Hiç yüksünmüyorum” demiş.1 Temmuz’dan itibaren Türkiye yasakları biraz gevşetecek.Eğlence sektörünün biraz olsun rahatlayacağını düşünüyorum.Ama büyük konserler olur mu yine de bilemiyorum.Şeşen gibi sıkıntıda olan çok müzisyenin olduğunu biliyorum.Peki ne olacak?Üstelik Avrupa’dan delta varyantıyla ilgili haberler gelmeye başlamışken...Bence devletin bazı sektörlere desteği devam etmeli.Bu sefer de müzisyenler unutulmamalı.
Delta varyantı canımızı sıkıyor
Diagnovir’in PCR testlerinin yerini alması hedefleniyordu.
Ve bilinen testlerden çok daha pratik; 10 saniyede yüzde 99’luk bir sonuç alıyorsunuz.
O günlerde Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile konuşmuştum.
“Koronavirüs 150 nanometre boyutunda bir parçacık. Araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla uğraştılar. Sadece ağızdan alınan sürüntü için hızlı bir kit ve optik düzenekle hızlı tanı yapabiliyor. Pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde sonuç veriyor, negatiflik olması halinde ise 20-30 saniye içinde sonuçlanıyor. Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR’ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR’larının pozitife döndüğünü gördük” demişti.
Ve...
Diagnovir geliştirildi, kullanıma hazır hale getirildi.
Hiçbir işletmenin bu şartlarda ayakta kalması mümkün değil. Üstelik bu sektör iki buçuk milyon insana iş veriyor, aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla insan demek...
Defalarca yazdım.
Bu sektör çok daha büyük desteği hak ediyor.
Açılmış olmaları, masaların doluyor olması elbette önemli ama inanın kayıpları toparlamak en az bir yıl alacak.
O da işler yolunda gider, bir daha kapanma olmazsa...
Asıl şimdi bu işletmelerin kredi desteğine, vergi muafiyetine, KDV indirimlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Karşıyaka Spor Kulübü...
Aylar önce bir yazı yazdım.
Ve dedim ki;
“Futbol tek alternatif değil ama futbolsuz da olmuyor.”
Pınar Karşıyaka, Türkiye’de şampiyonluklar kazandı. Cumhurbaşkanlığı kupasını kaldırdı. Avrupa’da iki kere final oynadı. Bu büyük heyecan elbette camiayı hareketlendirdi, çok sevindirdi.
Yine yelkenciler her zaman olduğu gibi hep göğsümüzü kabarttı. Kadın voleybol takımı kısıtlı imkanlara rağmen harikalar yarattı.
Bir iklim krizinin tam ortasındayız aslında
SERİN bir haziran geçti.
Aslında hepimize de iyi geldi. Ege’de, kıyılarda yaşıyorsanız; baharı tam yaşamadan doğrudan yaza geçiyorsunuz.
Ama bazen öyle bir mayıs yaşıyorsunuz ki, o da yazdan beter oluyor.
El birliğiyle, hep birlikte doğanın dengesini bozduk.
Rize’de sel olurken; İzmir’de 40’ın üzerinde bir sıcaklık var.
İstanbul’daki nem nefes aldırmaz hale gelmişken; Avrupa’nın tam ortası bir felaket yaşıyor.
Hem de Almanya’da...
Avrupa’nın en iyi kentleşmesine, altyapısına sahip Almanya’sında...
Almanya’da şiddetli yağmurun neden olduğu sel nedeniyle 6 bina çöktü, 15 tanesi her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya...
Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölgesinde onlarca insan öldü, yüzlerce kişinin kayıp olduğu söyleniyor.
Belçika’da da benzer manzaralar var.
“Bizde hortum olmaz” diye düşünürdük.
Oldu, hem de Alaçatı’da…
Çeşme’nin en çok beğenilen yeri Alaçatı Port’un tam ortasından bir hortum geçti ki, ne ev bıraktı, ne iş yeri, arabalar ters döndü, eşyalar yüzlerce metre ötede bulundu.
Avrupa’nın bu halini görünce kentleşmede sınıfta kalan Türkiye’nin özellikle büyük şehirlerinin nasıl bir risk altında olduğunu daha iyi görelim.
İklim değişikliğinin getirdiği olumsuz etkileri galiba hepimiz hafife alıyoruz.
Belki de bu krizin tam ortasında bir yerdeyiz.
Ve hepimize düşen görevler olduğunu unutmayalım.
Delta başımıza bela olacak
HERKES gibi ben de daha çok dışarıdayım. Çok dikkat ettiğimi, maskemi elimde değil yüzümde tutmaya dikkat ettiğimi özellikle belirtmek isterim. Ama korkarım geçen yıl yaşanan tabloyu yeniden yaşayacağız. Aslında dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Pandeminin ilk günlerinden beri Avrupa ve Amerika’yı takip ediyorum. Orada ne oluyorsa; bir buçuk ay sonra bizde oluyor.
Bu Delta mutasyonu başımıza bela olacak şimdiden söyleyeyim.
Los Angeles’ta Delta vakalarının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine maske zorunluluğu geri geldi. Şimdilik kapalı alanlarda maske takılacak ama uzmanlar bu hızla giderse maskenin her yerde takılması gerekeceğini söylüyorlar.
Avrupa’da da benzer tedbirler geldi, geliyor.
Bu demektir ki eylül, ekim bizdeki şu an 7 binlerde gezinen vaka sayısı yeniden tırmanışa geçebilir.
Geçmemesi için elbette alabileceğimiz önlemler var.
Türkiye aşılanma konusunda gerçekten müthiş bir performans gösteriyor. Ama buna rağmen iki doz aşısı olanların nüfusa oranı hala yüzde 30’larda olduğuna göre daha alınacak çok yol olduğunu görüyoruz.
Bayramda aşılamaya devam etmeliyiz.
Bunu ısrarla söylüyorum.
Kıyılarda, plajlarda aşı ekipleri dolaşsın. Bu bayramı boş geçirmeyelim.
Sokağa taşmadan müzik
yapmak elbette mümkün
ŞU pandemi bütün hayatımızı değiştirdi. Uzun bir aradan sonra ilk defa geçen hafta Yaşar konserine gittim. Alaçatı’da Club Baba içindeki Hayal Kahvesi’nde çıkıyor Yaşar... Aslında biraz da çekinerek gittim. Hala kalabalıklar içine girerken biraz tedirgin oluyorum. Pakize Sükan ısrar edince, onu kıramadım. Yaşar her zamanki gibi iyiydi. Hepimizin ezbere bildiği şarkıları sahnede seslendirdi. Hayal Kahveleri’nin sahiplerinden Yavuz Kavan’la da tanıştım.
Türkiye’den sonra Almanya’da da yeni mekanlar açmaya başlamışlar. Berlin iyi gidiyormuş; sırada Köln, Düsseldorf, Frankfurt ve Almanya’nın diğer kentleri varmış. Alaçatı’nın en büyük derdi ses... Sokağa taşan müzik insanları rahatsız ediyor.
Kavan; Alaçatı’daki Hayal Kahvesi’nde teknik yatırım yaparak sesi kontrol altına aldıklarını söyledi. Gerçekten de Yaşar şarkı söylerken dışarı çıkıp baktım; müzik kimseyi rahatsız etmiyordu. Bu sene Alaçatı biraz daha iyi... Gerçi kurallara uymayanları biliyorum, duyuyorum. Biz eski Alaçatı’yı, Çeşme’yi istiyoruz. Elbette müziğin de, eğlencenin de olmasını istiyoruz. Ama yeni yerler açacaklar yatırım yapmaları gerektiğini de iyi bilmeliler. İstenince oluyor. Ses perdeleriyle müziğin sokağa taşmasını önlemek mümkün...
Filmlere bile konu olan
Buca Cezaevi artık kapalı
BUCA Cezaevi’nin boşaltılması konusunu bir gazeteci olarak defalarca yazmıştım. Her seçimde, her başkan adayının gündeminde buranın kaldırılıp yerine modern bir yapının yapılması vardı.
Yine Bucalı bir siyasetçi olan Işılay Saygın, burasıyla ilgili çok mücadele vermişti.
Depremden zarar gördükten sonra Adalet Bakanlığı cezaevinin boşaltılmasına karar verdi.
1959 yılından 2021 yılına kadar 600 bin hükümlü ve tutuklu Buca’ya gelmiş.
Ne öyküler vardır kimbilir burada... Ve Yeşilçam’a bile konu olan bu cezaevi; artık kapalı...
Bir semtle anılmış, sembolize olmuş bu yerin iyi değerlendirilmesi gerekir.
Kırık kalbiniz
bir sendrom
yaşıyor olabilir
BATMAN’da yaşayan 71 yaşındaki kadın Kovid-19 nedeniyle yakınını kaybedince yaşadığı derin üzüntü kalp krizine benzer nefes alamama, göğüs ağrısı gibi şikâyetlere neden oldu. Kendisine anjiyo yapıldı ama tıkalı hiçbir damar bulunamadı.
Ve Dr. Fuat Caner teşhisi koyuyor.
“Kırık kalp sendromu...”
Bu hastalığa takotsubo kardiyomiyopatisi deniyor.
Japon balıkçıların ahtapot yakalamak için denize attığı ve takotsubo denilen çanak bu hastalığa ismini veriyor. Kalbin sol üst tarafındaki bir bölgenin yaşanan yoğun üzüntü, keder sonucu şişerek bu çanağa benzemesi nedeniyle Japon doktor Hiraru Sato tarafından bu adı alıyor.
Yaşadığımız dünyayı düşünsenize... Hayal kırıklıkları, üzüntüler, sıkıntılar, zorluklar...
Belki de teşhis koyulmamış o kadar çok “kırık kalp sendromu” yaşayan insan vardır ki...