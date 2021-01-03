Bilkent'in Diagnovir'i 10 saniyede çözüm yüzde 99 başarı

İçim burkulmadı değil.
Çünkü bu yatırımın otomotiv sektöründe nasıl bir heyecan yarattığını çok iyi biliyordum.
Bazı markalar sektörleri için sembolik bir değer taşır.
Volkswagen de o isimlerden biri bence...
Bana göre çok doğru bir karar almışlardı.
Türkiye’ye yapacakları yatırım için yıllarca çalıştılar, araştırdılar, raporladılar ve sektörün temsilcileriyle yoğun temaslarda oldular.
Bu salgın birçok şeyi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı, eğilimlerimizi, ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi...
Aşılarla birlikte tünelin ucu gözüktü ama zorlu bir kış daha bizi bekliyor.
Bu arada gerçekten zor durumda olan sektörler var.
Hizmet sektöründe çalışan 2 milyondan fazla kişi, aileleriyle birlikte 10 milyon kişi mağdur oldu.
Ekonomiler küçüldü ama fabrikalar açıktı.
Kapasiteler belki düştü ama birçok sektörün alternatifleri vardı.
Zor ve belirsizlikler dolu bir süreç yaşadık.
Ama yeni isimler ve kavramlar hayatımıza girdi.
Örneğin Amerikan Pfizer firmasıyla koronavirüs aşısını geliştiren Alman BioNTech firmasının kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’den çoğumuz haberdar değildik.
İnsanlık adına umut oldular.
Eğer tünelin ucunda bir ışık göründüyse Türeci ve Şahin’in önemli rolleri oldu.
Çünkü pandemiyi bitirecek ilk ateşi onlar yaktı.
O yüzden aşıları önemsiyorum.
Ve bunun için gönüllü oldum ve faz 3 çalışmalarına katıldım.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim ve aşımı oldum.
En baştan söyleyeyim.
Bugüne kadar hiç grip aşısı olmadım, zatürre aşısı da vurdurmadım.
Ama bu sefer sürecin farklı olduğunu düşünüyorum.
Belki ilk dönem çok yakınlarımızda değildi bu virüs belası ama yazdan sonra herşey değişti, vaka sayılarında müthiş bir artış oldu, kayıplar da artmaya başlayınca herkes daha da endişelendi.
Bazıları ayakta, hiç anlamadan geçirdi; bazılarını ise hastalık adeta yatağa çiviledi.
Kovid 19’u geçirenlerin anlattıklarını dinleyince, okuyunca hastalığın hiç hafife alınmaması gerektiğini daha iyi anladık.
Ve kasımda beklenen tedbirler geldi.
Avrupa aslında kısıtlamaları bir ay öncesinden almıştı.
Aralık ayını hafta sonları evlerde, hafta içi de saat 9’dan sonra eve dönerek geçirdik.
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bölümü’nden mezun olan Dr. Corat, 2004 yılında UNESCO Cinsiyet Eşitliği Bölümü’nün direktörü oldu.
Gülser Corat, merkezi Barcelona’da olan Digital Future Society tarafından 2020 yılının teknolojideki 10 kadın liderinden biri seçildi.
Corat; yapay zekada cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için özel çalışmalarıyla tanınıyor.
İlginç konulara dikkat çekerek toplumda kadın erkek eşitliği konusundaki farkındalığın artmasını sağladı.
Örnek mi?
Teknoloji çalışanlarının erkek ağırlıklı olması nedeniyle dijital asistanların neredeyse tamamının aşırı saygılı ve itaatkar kadın kimliğinde olduğunu söylüyordu.
Fırsat buldukça bu derneklere, vakıflara, kurumlara köşemde yer vermeye çalışıyorum.
Çok güzel projelere imza atıyorlar ve bunlardan herkesin haberi olmalı.
Örnek mi?
İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği kısacası Kentimiz İzmir; müthiş bir başarıya imza attı.
Derneğin aynı zamanda yürüttüğü dördüncü Avrupa Birliği projesi de onaylandı.
Araştırdım bu Türkiye için de bir ilk...
Örneğin AVM’lere girerken kapıdaki görevli telefonunuzu çıkarmanızı istiyor ve riskli olup olmadığınıza bakıyor.
Riskiniz yoksa da AVM’ye girebiliyorsunuz.
O zaman istediğiniz mağazaya girip alışveriş yapabiliyorsunuz.
Arada bir anons da duyuyorsunuz.
AVM’de maske takmanızı isteyen, mesafeyi korumanızı ve üç saatten fazla kalmamanız gerektiğini hatırlatan bir anons...
Peki açık olan mağazalarda kapalı olan nereleri var.
“Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”
***
Coşkun Sabah önce “Ben bu sözleri söylemedim” dedi.
Ses kaydının çıkmasından sonra da “Bunları söyledim, ne var bunda. Ama ötekileştirmedim” dedi.
***
Daha da önce “İspat edenlere 1 milyon dolar ödemeye razıyım” demişti.
Ama söylemeliyim yeterli değil.
Bana her gün; onlarca telefon ve mesaj geliyor.
Sanayide bir şekilde çarklar dönüyor; ihracat yapanlarda zaten sorun yok.
Büyük şirketler de devletin yardımlarıyla bir şekilde durumu idare ediyor.
Ama bazı sektörler var ki elleri kolları bağlı durumda.
Örneğin yiyecek içecek sektörü, lokantalar, kafeler gerçekten de zor durumdalar.
Hem de çok eski İzmirli bir ailenin ferdiyim.
Lütfen kızınızla aranızdaki ilişkinize ne İzmir’i, ne Diyarbakır’ı, ne de bir başka şehri sokmayın.
“Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” diyorsunuz.
Bence topluma mal olmuş sanatçı böyle bir söz söyleyememeli.
Türkiye’de bugün yaşadığımız fikir ayrılıkları hep bu toptancı anlayıştan kaynaklanıyor.
Ben Türkiye’yi karış karış gezmiş bir gazeteciyim.
Ve yazın sonunda bakanlık geri dönüş yaptı, isteği olumlu buldu ve yetkiyi devretti.
Geçen gün Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile sohbet ediyorduk.
Bu konuyu da konuştuk.
Ve dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.
Müziğin ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum.
Ve çok seviyorum.
Bu yıl pandemi olmasaydı hiç kuşkusuz bu yıl Beethoven adını daha çok duyacaktık. Çünkü 2020 yılı Beethoven’ın 250’inci doğum yılına denk geliyor.
Dünyada da bu yıl Beethoven yılı olarak kutlanacaktı.
Şu pandemi olmasa ne güzel konserler izleyecektik.
Ama şöyle bir şey oldu.
Bakmayın bulunduğu yere, en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir.
Buna yürekten inanıyorum.
Sporda finansal devrim denebilecek bir işe imza atacak Karşıyaka...
Biliyorsunuz finansal piyasalarda dijital paralar çok yaygınlaştı.
Benzer bir projede Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji işbirliği yapacak.
Karşıyaka Token 19 Aralık’ta satışa sunulacak.
Hafta sonu yasaklarına, 21.00 sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen böyle...
Aslında aşı haberlerinin geldiği bu günlerde çok daha iyi olmamız gerekirdi.
Ama olmuyor.
Olmadığını Avrupa da gördü.
Zannetmeyin tedbirleri ucundan tutan sadece bizleriz...
Fransa yasakları biraz sıkınca Fransızlar sokaklara döküldü. Amerika’da maske karşıtı protestolar da dikkat çekti.
Basit usule tabi esnafa üç ay boyunca büyükşehirlerde 750, diğer yerlerde 500 liralık bir katkı olacak.
Esnafa ise aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak.
Hibe şeklinde verilecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
İşyeri kira ve stopaj destekleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
Bunlar elbette çok önemli destekler...
Bir de kısa çalışma ödeneği var; o da devam ediyor.
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu özellikle kira başta olmak üzere bazı destek paketlerini açıklayacaklarını söylemişti.
Bir süredir yazıyorum.
Hiçbir devlet Kovid 19 gibi uzun süren bir pandemi dönemine hazırlıklı değildi.
Nitekim ilk sonuçlar bütün ekonomilerde ciddi bir daralmayı ortaya koydu.
Ama sonradan gördük ki; hazirandan sonra ekonomiler biraz açılınca hızlı bir toparlanma da oldu.
Türkiye dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasına girdi.
Ki ben de kendisi gibi düşünüyorum.
Birçok defa da yazmıştım.
Ben İzmir’in dijital kafalı bir kent olması gerektiğini iddia ediyorum.
İzQ’yu da o yüzden en başından bu yana destekliyorum.
Bu girişime sahip çıkan ve ortak olan kurumlar da oldu.
En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi... Başkan Tunç Soyer’in tam desteğini biliyorum.
Hep hareketli olan sokaklar sessizliğe bürünmüştü.
Hep kalabalık olan restoranların önünden geçtim, kimsecikler yoktu.
Yani sokaklar hüzünlüydü.
Daha açık yazayım.
Pandemi yasakları uzun bir süre daha devam ederse o çok sevdiğimiz mekanların bazıları kapanacak ya da el değiştirecek ya da çok küçülecek.
Al götür ile, paket servisle bu sektör maalesef dönemez.
Bilkent'in Diagnovir'i 10 saniyede çözüm yüzde 99 başarı
ÖYLE anlaşılıyor ki; bu salgın kolay bitmeyecek. Altı ayda bir aşı olmak zorundayız, toplumsal bağışıklığın kazanılabilmesi için uzun yıllara ihtiyaç olacak. Virüs her mutasyona uğradığında nasıl davranmamız gerektiğini bilim insanları söyleyecek.
Bu arada umut veren gelişmeler de oluyor.
Örneğin Bilkent Üniversitesi’nde geliştirilen yüksek teknoloji ürünü “Diagnovir” beni çok heyecanlandırdı.
Diagnovir’in PCR testlerinin yerini alması hedefleniyor.
Ve bilinen testlerden çok daha pratik; 10 saniyede yüzde 99’luk bir sonuç alıyorsunuz.
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile konuştum. “Koronavirüs 150 nanometre boyutunda bir parçacık. Araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla uğraştılar. Sadece ağızdan alınan sürüntü için hızlı bir kit ve optik düzenekle hızlı tanı yapabiliyor. Pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde sonuç veriyor, negatiflik olması halinde ise 20-30 saniye içinde sonuçlanıyor. Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR’ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR’larının pozitife döndüğünü gördük” dedi.
Harika bir çözüm ve geliştirilebilir özellikleri çok fazla...
Bence devlet bu konuda Bilkent’in yanında olmalı.
Ve hatta üretim bandı geniş olan Türk üreticiler de projeye ortak olabilir.
Çünkü bu ürünün yaygın kullanabilmesi için maliyetlerin düşürülmesi gerekir.
Hayatı yeniden açmalıyız.
Yoksa inanın bazı sektörler bitecek.
Bilkent’i, başta Rektör Atalar olmak üzere, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Böyle olmuyor okulları açalım
ISRARLA yazıyorum.
Okulları açmalıyız.
Belki hibrit, belki tam zamanlı ama açmalıyız.
Online eğitimle olmuyor.
Hele ilköğretim çağındaki çocuklar için bilgisayara bakarak ders çalışmak, çalıştırmak gerçekten zor.
Ben oğlum Atlas’tan biliyorum.
Odaklanmaya çalışıyor, öğretmenleri her çocuk için olağanüstü çaba gösteriyor ama bir yere kadar...
Ben kendimden biliyorum.
Geçenlerde bir Zoom toplantısına katıldım.
İki saat için buluştuk, 3.5 saate uzadı.
Ve gerçekten bu süre insan oturamıyor, dinleyemiyor.
Şimdi o küçücük çocuklardan bunu bekliyoruz.
Pandeminin ilk gününden bu yana yazıyorum.
Okullar açık olmalı. Her gün yapamıyorsak birkaç gün, birkaç saat çocuklarımızı okullarıyla buluşturmalıyız.
Bana göre aşılanma sağlık personeli ve eğitim kadrosundan başlatılmalı.
Öğretmenlerimiz ve okulların idari personeline de öncelik verilmeli.
Okulları açalım...
İdeal çözüm değil belki ama
HES’le restoranlara girelim
HES koduyla restoranları açalım; diye yazdım.
Türkiye’nin her yerinden o kadar çok mesaj geldi ki...
Belli ki sıkıntı büyük...
Farkındayım zaten; destek gelmezse sektörün büyükleri dahil hepsi kapıya kilit vuracak.
Kim ne kadar dayanabilir ki...
Kimse bir pandemi yaşayacağını bilemezdi.
İnsanlar yatırım yaptı.
Kime güvenerek yaptı?
Önce devletine, sonra kendilerine, sektöre...
Bunu istemiyor muyduk zaten...
Ekonominin büyümesini, insanların iş bulmasını hep teşvik ettik.
Ve sonra Kovid 19 diye bir virüs çıktı.
Kapanmalar oldu, kısıtlamalar, ek tedbirler...
İnsanlar bekledi, çözümler biraz zamana yayıldı.
Ama şimdi her yer açık; hizmet sektörü kapalı...
Yiyecek içecek sektörü düşündüğümüzden çok daha büyük bir sektör; milyarların döndüğü bir alan...
Ve biz bir turizm ülkesiyiz.
Pandemi bitecek ve bu işletmelere ihtiyacımız olacak.
AVM’ler açık, pasajlar açık, mağazalar açık...
21.00’e kadar ama açıklar.
Restoranlar kapalı...
Paket servisiyle hepsi batar söyleyeyim.
Herkes tedbirlerini alsın, maskelerini taksın.
HES kodlarıyla şu restoranları açalım önce...
Sonra kamu bankaları mutlaka kredi yapılandırmalarını yapmalı. En azından 2021’i tedavi yılı ilan etsinler, işletmelerin üzerine gelmesinler.
Bilkent’in Diagnovir gibi projelere destek verelim. Arçelik, Vestel gibi büyük şirketlerimiz işin içine girsinler. Restoranların dahil alabileceği bir maliyete indirelim.
Belli ki hayatımız testlerle geçecek.
Ve içimizin rahat etmesi için bu tür çözümlere ihtiyacımız olacak.
İşletmeleri açalım.
Hayat siyasetten ibaret değil
SİYASETİN dili yine gergin...
Ve giderek de yükseleceğe benziyor.
Ama konular hep aynı; çözdüğümüzü, geride bıraktığımızı zannettiğimiz birçok konu yine gündeme geliyor.
İnsan üzülüyor.
Ben vatandaşın siyasetin önünde yürüdüğünü düşünüyorum.
Politika yapanlar siyaset dışında bir hayatın olmadığını düşünüyor.
Ben hayatın siyasetten ibaret olmadığını düşünüyorum.
O yüzden siyasete hep uzak durdum.
Siyasetin imkanlar sanatı olduğunu düşüyorum.
Toplumun gelişmesi, değişmesi için siyaset elbette öncü olacaktır.
Yasaları koyacak, insanlarımızın refahı, mutluluğu için çözümler üretecektir.
Buna itirazım yok.
İtirazım hayatın renklerini siyasette bulamamak.
Hayat bir gökkuşağı gibidir, rengarenk...
Siyasetin, siyasetçilerimizin de bu renklerin farkında olmasını bekliyorum.
O zaman bu gerginler azalacak, siyaset daha fazla çözüm üretecektir.
Ocakta bahar olunca
OCAK ayının ilk haftası hafif bir montla dolaşabiliyoruz. Bu normal değil tabii... Allahtan yağmurlu bir haftayı geride bıraktık. Ve galiba ayın ortasından itibaren soğuklar geliyor. Kış kışlığını, yaz yazlığını yapmalı. Baharlar zaten bizim, çok seviyoruz.
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