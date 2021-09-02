Bilime inanmayacağız da artık neye inanacağız

Müjde Ar “Gürültüsüz Yaşam Platformu” kurdu.
Ben defalarca yazdım.
Gürültüsüz derken, müziksiz demedik.
Aksine müziksiz bir hayat, sanatsız bir dünya olmaz dedik.
Ama sokağa taşan müzik de istemediğimizi defalarca söyledik.
Dünyanın neresine giderseniz gidin; en popüler olarak bilinen yerlerde bile müzik sokağa taşmaz, kimseyi rahatsız etmez. Gittiğiniz bir mekanda dostlarınızla sohbet eder, güzel vakit geçirir, fondaki müzik de sizin bu sohbeti daha da koyulaştırmanıza yardımcı olur.
Ama bizde maalesef böyle değil.
Bence oran yüzde 100 olmalıydı.
Dünya Sağlık Örgütü en başından bu yana “En son kapanması gereken yer okullardır” diyor.
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul da çok güzel özetliyor; “Bir kısıtlamaya gidilecekse bu okullar olmamalı. Okullarda çalışan öğretmenler, memurlar, hizmetliler ve okullara servis yapan tüm servis şoförleri, çalışan hostesler, kısaca çocuklarla iletişime geçecek tüm personelin mutlaka aşılanması gerekir. Eğer aşılanmaya ikna edemiyorsak ve aşılanmamakta inat ediyorlarsa bu kişiler, o zaman yapacağımız işlem onların hasta olmadıklarını bizlere kanıtlamaları gerekiyor.”
Zaten Bakanlar Kurulu da haftada iki gün PCR testi zorunluluğu getirdi.
Ama yine söylüyorum.
Doktor raporuyla aşı olmasına engel olanların dışında mutlaka aşıların tamamlanması gerekiyor.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Örgütü Kültür Komitesi (UCLG) 2021 toplantılarını İzmir’de düzenleyecek.
Bu organizasyonun ben de danışma kurulundayım.
Benim için de önemli bir deneyim oldu.
Son yıllarda ülkelerin yarışı kadar şehirlerin de rekabeti var.
Ve hatta öne çıkan marka şehirlerin ülkeleri kadar ekonomileri var.
Bu şehirleri güzelleştiren sadece kentsel altyapıları değil elbette...
Yılmaz ile Karesi başkanlığından beri tanışırız. Bürokratlarından bilirim; bitmeyen bir enerjisi vardır. Halka dokunan bir başkandır. Balıkesir’e gittiğimde de hatırı sayılı bir sıcak vardı. Termometreler 37’yi gösteriyordu, hissedilen sıcaklık 40’ların çok üstündeydi. Yücel Yılmaz esnaf ziyaretlerini yaptı. Biz de bir bölümüne katıldık. Sonra da Balıkesir Kent Konseyi binasında sohbet ettik. Bu dönem herkes için ilginç oldu. Pandemi hepimizin alışkanlıklarını, hayata bakışını değiştirdi. Başkan Yılmaz ile salgın dönemini, Balıkesir’i konuştuk.
Bir kere İzmir İstanbul otoyolu sayesinde Balıkesir’e ulaşım çok rahatladı. Bu sayede ekonomi hareketlendi, turizm canlandı. Aslında Balıkesir’in en büyük sıkıntısı geçilen bir şehir olmasıydı. Artık kalınan, projeler geliştirilen, turizm yatırımları alan bir yer haline geldi.
Yücel Yılmaz diyor ki;
“Balıkesir; doğasıyla, termaliyle, deniziyle, kültür ve sanatıyla, yöresel lezzetleriyle, antik kentleriyle çok ciddi bir potansiyele sahip. Bizler, her ilçesinin kendine has unsurlarıyla ön plana çıktığı ve özgün imajıyla dünyaca kabul gördüğü bir şehir hedefiyle 20 ilçemizin tüm varlıklarına sahip çıkma, geliştirme ve dünyaya tanıtma gayreti içerisindeyiz.”
Çok doğrusunu yapıyorlar.
Hep yazıyorum.
Yerel ve lokal olanın daha kıymetli olacağı bir döneme giriyoruz.
Ege’nin kıyılarına müthiş bir ilgi var.
Eskiden emeklilik için, ikinci hayat için hayal edilen bu adresler şimdi yeni mezunların bile ilgisini çekiyor.
Ve bizler bunu gözlerimizle, yaşayarak daha iyi görüyoruz.
İzmir’in nüfusu artıyor, Ege’nin kıyılarında yatırım dahil birçok sektörde önemli projeler oluyor.
Bunda elbette birçok etken var.
Ama İstanbul’un daha da kalabalıklaşması, hayatın zorlaşması en büyük etken...
New York’ta, QReal adında şirket kurarak “3 boyut ve artırılmış gerçeklik” teknolojisini; e-ticaret, moda ve yemek gibi farklı sektörlere uygulayan İzmirli girişimciler Alper Güler ve Caner Soyer, 5 yılda dünyaca ünlü 100 marka için proje geliştirdi, uluslararası şirketlerin yüzünü İzmir’e çevirmesini sağladı. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik içeriklerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Glimpse Group, Güler ve Soyer’in önderliğinde 10 kişilik ekip kurarak İzmir Bilimpark’ta Ar-Ge çalışmalarına başladı. Şimdiye kadar Google, Sony ve Hyundai gibi birçok önemli marka ile çalışma fırsatı buldular.
İEÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu Alper Güler ve İEÜ Mimarlık Bölümü mezunu Caner Soyer, müşterilerine internetten yemek siparişi verme imkanı sağlayan ünlü markaların, artırılmış gerçeklik ve 3 boyut teknolojisinden yararlanmadığını fark etti.
İnternetten yemek sipariş edecek kişilerin, “yemeği tıpkı masadaymış gibi üç boyutlu” görebilecekleri teknolojiyi geliştirmek için yola çıkan ikili, New York’ta şirket kurdu.
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Dünyada yeni uygulanmaya başlanan bu teknolojiyi, zamanla e-ticaret ile moda alanına da aktardılar.
Sony, Domino’s, Dunkin Donuts, Hyundai, Chanel ve Walmart gibi dünya çapında markayla çalışma fırsatı buldular.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; toplantı sonrasında açıklamalar yaptı.
Ve yeniden aşı olma çağrısı yaptı.
Aşı olmayan öğretmenlerin ve eğitim kadrosuna da PCR zorunluluğu geldiğini söyledi.
Yine kapalı mekanlar için de aynı koşullar geçerli.
Örneğin daha önce de Futbol Federasyonu aşı olmayanların maçlara giremeyeceğini ya da test isteneceğini açıklamıştı.
Bütün bu adımları doğru buluyorum.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak” diye konuştu.
Artık geriye dönüş yok.
Çocuklarımız için en doğrusu eğitimlerini okullarında almaları.
Bu arada YÖK de üniversiteler için hazırlıklarını sürdürüyor.
Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler üzerinde tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.
Aşılamada epey mesafe aldık.
111 konut binası çökmüş veya çökme tehdidi altında. 960 binadaki 10 bin 170 bağımsız birim orta ve ciddi hasarlı olarak kayıtlara geçmiş.
5 bin 119 bina ve 55 bin 235 bağımsız birim düşük hasarlı olarak belirlenmiş.
Deprem özellikle Bornova bölgesinde daha büyük hasar bıraktı. Yıkılan ve hasar gören binaların çoğu bu bölgede yaşayanlara ait...
Bu arada 40 yaşın üzerindeki birçok binada da hasar var.
Örneğin Karşıyaka Yalısı’nın sembol binaları da bir bir yıkılıyor, kentsel dönüşüme giriyor.
Örneğin İzmir; yıllardır yoğun göç alıyor.
Özellikle yazları Anadolu buralara akın ediyor.
Geçen bayramda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Hayatımda böyle kalabalık bir Çeşme görmedim” dedi.
Haklıydı.
Çeşme de kalabalıktı, İzmir merkez de...
Alsancak’taki Hürriyet ofisimden Çeşme’ye bazen iki saatte gidemiyorum.
“Sizi bilmem ama ben onun gibi bir insan çok az tanıdım. Hem iyi gün dostudur, hem de kötü. Ama daha çok kötü gün. Hiç beklemediğin bir anda telefonun ucundadır. Bazen de karşındadır. Gecenin geç bir saatinde cep telefonuna düşen mesajla aklındadır. Bir insan hiç mi eleştirmez, hiç mi olayları negatif anlamaz. Hayatı hep dolu tarafından görmek mümkün müdür? Ama o görür... Görmene de yardımcı olur. Kara bulutlar tam üzerindeyken; bir söz söyler bakarsın ki, kışın ortasında bahar olmuş. Ben ona ‘hayatı güzelleştiren insan’ diyorum. Hayatın detaylarda gizli olduğunu hatırlatır her zaman... Çocukla çocuk, yaşlıyla yaşlı olan biridir. Erdemin bir insanın tutunacak en güçlü dalı olduğunu anlatır her zaman... Sancar Maruflu benim tanıdığım en vefalı insandır. Vefa kupası verilse şampiyon Sancar Maruflu olur.”
Karşıyaka’daki o gecede Sancar abinin sesinin ilk defa titrediğini gördüm.
Herkesin yanında olan, her olayın peşinde koşan o insan için bir onurlandırme gecesi düzenleniyordu.
Tarifsiz duygular içindeydi.
Ve utangaç haliyle mikrofonu aldı, hiç unutmadığım şu cümleleri söyledi;
“Böyle bir ayrıcalığı hak edecek bir şey yapmadım. Sadece her vatandaş gibi üzerime düşenleri yerine getirdim. Hepinize çok teşekkür ederim.”
Elbette oluyor...
Ama eskiyi koruyarak yenisi yapılıyor, yeni de eskiye benzetiliyor. Kentlerin siluetlerini bozan hiçbir şeye izin verilmiyor.
Böyle olunca da kentler korunuyor, çarpık yapılaşmaya asla izin verilmiyor.
Türkiye birçok açıdan değişimi yakaladı. Bana göre teknoloji kullanımında çok ilerdeyiz. Sanayimizin çarkları dönüyor. Savunma sanayinde önemli aşamalardan geçiyoruz.
Ben Türkiye’nin geleceğine her zaman inananlardanım.
Önce Manavgat, sonra Milas, Bodrum, ardından Marmaris çevresini saran alevler bize kabusu yaşattı.
Fethiye’de de yüreğimiz ağzımıza geldi. Neyse ki yangınlar kontrol altına alındı.
Dilerim böyle büyük bir felaketi bir daha yaşamayız.
Konu yangınlar olunca Özgür Ekmekçioğlu’nu aradım.
Özgür’ü kamuoyu Altay Spor Kulübü Başkanı olarak tanıyor.
Gerçekten de genç yaşına rağmen Altay’da büyük bir başarı hikayesi yazdı. Kulübün sıkıntılı ve umutsuz olduğu günlerde başkanlık görevini üstlenerek aslında bir risk almış oldu. Ekibi de gençti. Ve çok başarılı oldu.
Evet; resmen durdu.
Her şey kapalıydı, okullar dahil...
Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.
Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...
Yapamadık.
Hayat durdu.
Evet; resmen durdu.
Her şey kapalıydı, okullar dahil...
Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.
Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...
Çünkü pandemi döneminde çocuklarımız, gençlerimiz çok mağdur oldular.
Okullarına gidemediler.
Ben nasıl evden çalışmanın bazı alanlar ve kadrolar dışında verimsiz olduğunu görüyorsam; online eğitimin de uzun vadede çocuklarımıza zarar verdiğini görüyorum.
Üstelik gerçek bir deneyimi evimde, oğlum Atlas ile birlikte yaşıyorum.
Bir çocuğun, gencin en çok ihtiyacı olduğu bir dönemi evlerde geçirdiler.
Kimse bana “Böyle de oluyormuş” demesin.
Ve bunu inanan en çok çocuklarımız, gençlerimiz için istiyoruz.
Okullar açılmalı ve açık kalmalı.
Pandemi döneminde dört yıllık üniversiteye giren gençlerimiz iki yıl sonra mezun olacak.
Ama kampüslerine gidemediler; sınıf arkadaşlarıyla yüz yüze bile konuşamadılar.
Kendi oğlumdan o yaş grubunu izliyorum.
Okullarını çok özlediler.
Pandeminin en kritik dönemlerinde yeni bir uygulamadan bahsetmiştim.
Musixen...
Musixen sadece sanatçıların kendilerini gösterebilecekleri ve gelir elde edebilecekleri bir platform değil, artık ileride olmasını beklediğimiz hibrid müzik ve sahne sanatları dünyasının da temellerini atan bir platformdu.
Kurucusu Çağrı Bozay, “Pandemi bitse de sanatçılar gördüler ki kimseye bağımlı ve zorunlu olmadan sanatlarını icra edip paralarını kazanabiliyor. Bu platform sayesinde Ağrı’dan New York’a, Dubai’den Brüksel’e kadar birçok ülke ve şehirde canlı performansları seyredebileceksiniz” demişti.
Musixen; 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Aslında bu fikri tetikleyen en önemli unsur; müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasıydı.
Pandemide fark ettik; bazen evden, bazen işyerinden çalıştık. Çoğu insan da hibrit bir çalışmayla bundan sonra devam edecek.
Geçerken bakmaya doyamadığı o güzelim ormanların bir bölümü artık yok.
Milas ve Bodrum’a gidip yangını yerinde gördüm.
Marmaris’teki arkadaşlarımla konuşuyorum.
O bölgedeki yangın çok daha geniş bir alana yayılmış durumda.
Oraya da gideceğim.
Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan, Çökertme’den geçerken tek kelime bile edemedim.
Boğazım düğümlendi.
Bilime inanmayacağız da artık neye inanacağız
UYUM sınıfına giden çocuklarımız okullarına kavuştu.
Önümüzdeki haftadan itibaren de yüz yüze eğitim başlıyor.
Dilerim bir daha okulları kapatmak zorunda kalmayız. Çünkü bu risk hala devam ediyor.
Toplumsal bağışıklık yüzde 80’lere ulaşmadan bize rahat yok.
Ben en başta bir gönüllü olarak gidip aşımı oldum.
Topluma örnek olmak için ve salgını aşısız atlatamayacağımızı düşünerek aşı oldum.
Yaşadıklarımı da gün ve gün anlattım, yazdım.
Önce iki Sinovac aşısı oldum; sıram geldiğinde de doktorların tavsiyesine uyarak Biontech aşısı oldum.
Yakın çevremde dördüncü aşıyı olanlar da var.
Ben de bir süre sonra olacağım.
Bugüne kadar ne kendimde, ne ailemde, ne de yakın çevremde olumsuz bir etkiye rastlamadım.
Üstelik aşıların bizi koruduğunu test ederek öğrendim.
Mesleğim gereği dışarıda oluyorum.
Kurallar çerçevesinde bazı toplantılara katılıyorum.
Eminim girdiğim ortamlarda virüs benimle temas etmiştir.
Ama ben maskeyi, mesafeyi koruyarak işimi yapmaya devam ettim.
Hayatı tamamen durdurmak mümkün değil zaten...
Aşı karşıtlarını dinliyorum, takip ediyorum. Haklı endişeleri olabilir. Geçmiş aşılardaki gibi uzun süre denenip, araştırmalardan geçmediğini söylediler. Haklılardı çünkü acil kullanım onayı verilmişti.
Ama dünyada milyonlarca insan aşı oldu ve bilimsel araştırmalar yayınlanmaya başladı.
Bu arada FDA onayı da geldi. Yani aşılarla ilgili endişeler minimuma inmiş durumda.
O yüzden ben okulları riske atacak hiçbir şeye artık hoşgörüyle bakamıyorum.
Devletler bence doğru adımlar attılar.
Ve aşısız olanlara hayatı zorlaştıracak önlemler koydular.
Bunları uygulamamız lazım.
Yoksa bu pandemi daha uzun süre devam eder.
Batıçim yapılanmayla
gücüne güç katacaktır
ASLINDA sadece İzmir’in değil; Türkiye’nin de önemli kurumlarından biridir Batıçim...
1966 yılında ağırlıklı İzmir iş insanlarının kurduğu bir grup...
Türkiye büyürken Batıçim’in bölgedeki katkısını da unutmamak gerekir.
Ve İzmir’in sektör yaratan, sektörü büyüten şirketlerini de...
Gerçekten İzmir’in böyle bir misyonu var.
Türk sanayisine ilkleri kazandıran ve örnek olan şirketler kuruldu.
O yüzden Batıçim gibi şirketlerin kıymetini bilmek lazım.
Geçenlerde grupta hisse satışları gerçekleşti.
Çiftay şirketin yüzde 30’unu alarak yönetimde söz sahibi oldu.
Batıçim’de üst yönetim de yeniden şekillendi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sabit Aydın, Başkan Yardımcılığı’na Gülant Candaş, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erdoğan Göğen, Ömer Çağdaş Selvi, Ali Kışla, Yusuf Kaya ve Mehmet Gökalp Özkök seçildi.
Sabit ve Serkan Aydın kardeşleri tanıyorum.
Ağırlıklı olarak maden, enerji, turizm sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Batıçim ile birlikte inşaat da ağırlık kazanacaktır.
Şirketin kurucusu Ziya Aydın’ın hayata bakışını, vasiyetini Aydın kardeşlerden çok dinledim.
Üretime, sanayiye yatırım yapmayı grup olarak önemli bir misyon görüyorlar.
Aydın ailesinin ismi Batıçim satışıyla öne çıktı ama İzmir ve çevresinde önemli yatırımları bulunuyor.
O yüzden bölgeyi iyi tanıyorlar.
Ve yatırımlara devam edeceklerini biliyorum.
Nitekim Sabit Aydın şöyle bir açıklama yaptı; “Çiftay’ın ticari faaliyetlerine Ege Bölgesi’ni de eklemenin heyecanı ve kıvancını yaşıyoruz. Bu satın almayla birlikte bölge ticaretindeki etkinliğimizi artırarak İzmir’in ekonomisine kalıcı değerler kazandırmayı hedefliyoruz. İzmir ve çevresi, sanayi yatırımları açısından çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Biz de bu potansiyele katkı yapacağız.”
Batıçim bünyesinde İzmir ve Söke’de iki çimento fabrikası, hidroelektrik santrali ve Aliağa’da liman işletmeleri bulunuyor.
Dilerim Batıçim bu yeni yapılanmayla gücüne güç katacaktır.
Marka değerlerini yükseltebiliriz
SABİTve Serkan Aydın’ın şu açıklamalarını çok önemsedim.
Dediler ki; “Batıçim’in marka değerini daha da yükselteceğiz...”
Gerçekten de bazı markaların üzerine koyduğunuzda ortaya çok başka bir şey çıkabilir.
Ben Batıçim’in hem taşıdığı misyon, hem bölgeye olan katkısı, hem de ileriye dönük vizyonlarıyla çok daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum.
Konuşurken dediler ki; “Batıçim’e bağlı çimento fabrikalarını üretim ve satış ölçeğinde daha ileri seviyelere taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız. Kalite standartlarını yükseltmeye gayret göstereceğiz. Bölgeye sağladığı katma değerin artmasına katkıda bulunacağız. Aliağa’daki liman işletmesini geliştirerek, Türkiye’nin uluslararası ticarete açılan en önemli kapılarından birisi haline dönüştürmek için çalışacağız.”
Batıçim’i yıllarca izledim.
Artık daha yakından takip edeceğim.
Bu günlerin keyfini çıkarın
BİZİM buraların ilkbaharı da, sonbaharı da güzel olur. Hele eylül, hele ekim harika olur. Ve temmuz, ağustosta dalgası bitmeyen o Ege’nin denizi, eylülde, ekimde uslu bir çocuğa döner. Çarşaf gibi olur... Okulların açılması şehre ayrı bir heyecan katar. Yazlıklardan dönülmüş, şehir özlenmiştir.
Ve böyle günlerde İzmir bir harika olur. Keyfini çıkarın...