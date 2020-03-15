Bilim kurgu filmleri gerçeğe dönüşüyor

KORONAVİRÜS konusu giderek bir histeri haline dönüştü. Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi düşünüyorum.
“Alacağımız tedbirler virüsten daha güçlü.”
Aslında dünyayı sarsan ve giderek global bir krize dönüşen bu süreci de iyi analiz etmemiz gerekir.
Dikkatimi çeken bazı yorumcular oldu örneğin...
Bu isimlerden biri de Stratejist Araştırmacı Yazar Abdullah Çiftçi’ydi.
Çiftçi’nin yorumlarını haberekranda adlı internet sitesinde Ayşegül Çakmak’ın imzasıyla yayınlanan bir haberde okudum. Çiftçi 2016 yılından bu yana virüs tipi bir saldırının olacağını ve bunun bütün dünyanın dengelerini değiştireceğini söylüyordu. Bakın şöyle bir yorumu var;
“Yaşananlar, ulus devletler üstü bir deney. İnsanlar evlerine kapatılacak. Eğitim dahil, her türlü ihtiyaç evden internet ve bilgisayarlarla sağlanacak. Dijital paraya geçilecek. Robotlar hayatımıza tamamen entegre edilecek. Bunun sonucunda da Dünya Sağlık Örgütü ulus devletleri yetersiz duruma sokup uluslararası bir toplantı düzenleyerek, elektronik çip uygulamasına geçecek...”
Bu yaşadıklarımız gelecekte yaşayacağımız böyle günler için bir prova mı sizce?
Yani o izlediğimiz filmler gerçeğe mi dönüşüyor?
***
Abdullah Çiftçi şunları da söylüyor; “Robotlar hayatımıza daha fazla girdi. Salgına rağmen, Çin’de robotların çalıştığı fabrikalar, hastaneler açık. Ve burada tamamen robotların çalıştığı büyük bir hastane açıldı. Yine bu ülkede şu anda teslimatları da robotlar yapıyor. 4’üncü sanayi devrimi otonim üretim. Yani robotların hayatımıza gireceği an itibariyle hızlandırıldı.”
***
Bilim kurgu filmlerini oğlum Atlas sayesinde artık daha fazla izliyorum.
Ama o kurgular galiba gerçek hayata dönüşüyor.
Ve bizler yeni bir dünyaya uyanıyoruz.
Ne kadar hazırız sizi bilmem ama ben çocukluk günlerimi özlüyorum.
Bu dünyayı anlamaya çalışıyorum
ATLAS, Marvel filmlerine çok meraklı. Tabii biz de meraklı olduk. Örümcek adam, Thanos, İron Man, Kaptan Amerika, Hulk, Black Widow, Natasha, Kaptan Marvel...
Ve daha birçoğu...
Ve hatta odasındaki duvara da Marvel karakterlerinden oluşan bir duvar kağıdı yaptırdık.
Her biri evimizin bir bireyi oldu.
Bazen insan üstü davranıyorlar, bazen bizim gibiler, bazen de başka bir dünyadalar...
Ama ben onlara alıştım.
Bu söylenen yeni dünyayla ilgili epey fikrim var.
Yeni bir Marvel karakteri çıkabilir
O filmlerden birinde şöyle bir sahne var.
Örümcek Adam Time Square Meydanı’nda Elektrik Adam ile karşılaşıyor. Elektrik Adam bütün Amerika’yı tehdit ediyor. Müthiş bir görsel şölen var filmde...
Dakikalarca mücadele ediyorlar. Sonunda Örümcek Adam kazansa da dünya bir eşikten dönüyor.
Çünkü Elektrik Adam kazansa dünya enerjisiz kalacak, her şey duracak.
Filmi kaç kere izledim bilmiyorum.
Ama bir seferinde Atlas; “Baba beni New Yok’a götür. Bu sahnenin çekildiği yerde olmak istiyorum” dedi.
Söz verdim, biletleri aldım.
Her gece yatarken de seyahate kaç gün kaldığını sorarak uyudu.
Tabii o günlerde koronadan haberimiz yoktu.
Şimdi Atlas’a koronayı anlatıyorum.
Bir Marvel karakterinin koronayı yenebileceğini söylüyor.
Kimler olabileceğini sayıyoruz.
Örümcek adam mı, Thanos mu, İron Man mi, Kaptan Amerika mı, Hulk mı, Black Widow mu, Natasha mı, Kaptan Marvel mi?
Sizce hangisi?
Bence çareyi hangi bilim insanı buluyorsa yeni bir Marvel karakteri olabilir.
Yeni ekonomiye
hazırlık lazım
SEYAHATLER erteleniyor, uçuşlar durduruluyor. Atlas ile benim New York, sonrasındaki Orlando’daki film stüdyoları planımız da böylece ertelendi. Ne zaman olacağını da bilemiyoruz. Tabii şöyle bir durum da oldu. Biz belirsiz tarih veremiyoruz, seyahat acenteleri de ayakta kalmaya çalışıyor. Bence devletler önümüzdeki birkaç yıl ekonomiyi yeniden toparlamak, şekillendirmek için zaman ve kaynak harcayacak. Çünkü böyle giderse kimse seyahat etmek istemeyecek, ekonomiler de duracak. Ben bu sürenin geçici olduğuna inanıyorum ve panik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
Bilim kurgu filmleri gerçeğe dönüşüyor
KORONAVİRÜS konusu giderek bir histeri haline dönüştü. Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi düşünüyorum.
“Alacağımız tedbirler virüsten daha güçlü.”
Aslında dünyayı sarsan ve giderek global bir krize dönüşen bu süreci de iyi analiz etmemiz gerekir.
Dikkatimi çeken bazı yorumcular oldu örneğin...
Bu isimlerden biri de Stratejist Araştırmacı Yazar Abdullah Çiftçi’ydi.
Çiftçi’nin yorumlarını haberekranda adlı internet sitesinde Ayşegül Çakmak’ın imzasıyla yayınlanan bir haberde okudum. Çiftçi 2016 yılından bu yana virüs tipi bir saldırının olacağını ve bunun bütün dünyanın dengelerini değiştireceğini söylüyordu. Bakın şöyle bir yorumu var;
“Yaşananlar, ulus devletler üstü bir deney. İnsanlar evlerine kapatılacak. Eğitim dahil, her türlü ihtiyaç evden internet ve bilgisayarlarla sağlanacak. Dijital paraya geçilecek. Robotlar hayatımıza tamamen entegre edilecek. Bunun sonucunda da Dünya Sağlık Örgütü ulus devletleri yetersiz duruma sokup uluslararası bir toplantı düzenleyerek, elektronik çip uygulamasına geçecek...”
Bu yaşadıklarımız gelecekte yaşayacağımız böyle günler için bir prova mı sizce?
Yani o izlediğimiz filmler gerçeğe mi dönüşüyor?
***
Abdullah Çiftçi şunları da söylüyor; “Robotlar hayatımıza daha fazla girdi. Salgına rağmen, Çin’de robotların çalıştığı fabrikalar, hastaneler açık. Ve burada tamamen robotların çalıştığı büyük bir hastane açıldı. Yine bu ülkede şu anda teslimatları da robotlar yapıyor. 4’üncü sanayi devrimi otonim üretim. Yani robotların hayatımıza gireceği an itibariyle hızlandırıldı.”
***
Bilim kurgu filmlerini oğlum Atlas sayesinde artık daha fazla izliyorum.
Ama o kurgular galiba gerçek hayata dönüşüyor.
Ve bizler yeni bir dünyaya uyanıyoruz.
Ne kadar hazırız sizi bilmem ama ben çocukluk günlerimi özlüyorum.
Bu dünyayı anlamaya çalışıyorum
ATLAS, Marvel filmlerine çok meraklı. Tabii biz de meraklı olduk. Örümcek adam, Thanos, İron Man, Kaptan Amerika, Hulk, Black Widow, Natasha, Kaptan Marvel...
Ve daha birçoğu...
Ve hatta odasındaki duvara da Marvel karakterlerinden oluşan bir duvar kağıdı yaptırdık.
Her biri evimizin bir bireyi oldu.
Bazen insan üstü davranıyorlar, bazen bizim gibiler, bazen de başka bir dünyadalar...
Ama ben onlara alıştım.
Bu söylenen yeni dünyayla ilgili epey fikrim var.
Yeni bir Marvel karakteri çıkabilir
O filmlerden birinde şöyle bir sahne var.
Örümcek Adam Time Square Meydanı’nda Elektrik Adam ile karşılaşıyor. Elektrik Adam bütün Amerika’yı tehdit ediyor. Müthiş bir görsel şölen var filmde...
Dakikalarca mücadele ediyorlar. Sonunda Örümcek Adam kazansa da dünya bir eşikten dönüyor.
Çünkü Elektrik Adam kazansa dünya enerjisiz kalacak, her şey duracak.
Filmi kaç kere izledim bilmiyorum.
Ama bir seferinde Atlas; “Baba beni New Yok’a götür. Bu sahnenin çekildiği yerde olmak istiyorum” dedi.
Söz verdim, biletleri aldım.
Her gece yatarken de seyahate kaç gün kaldığını sorarak uyudu.
Tabii o günlerde koronadan haberimiz yoktu.
Şimdi Atlas’a koronayı anlatıyorum.
Bir Marvel karakterinin koronayı yenebileceğini söylüyor.
Kimler olabileceğini sayıyoruz.
Örümcek adam mı, Thanos mu, İron Man mi, Kaptan Amerika mı, Hulk mı, Black Widow mu, Natasha mı, Kaptan Marvel mi?
Sizce hangisi?
Bence çareyi hangi bilim insanı buluyorsa yeni bir Marvel karakteri olabilir.
Yeni ekonomiye
hazırlık lazım
SEYAHATLER erteleniyor, uçuşlar durduruluyor. Atlas ile benim New York, sonrasındaki Orlando’daki film stüdyoları planımız da böylece ertelendi. Ne zaman olacağını da bilemiyoruz. Tabii şöyle bir durum da oldu. Biz belirsiz tarih veremiyoruz, seyahat acenteleri de ayakta kalmaya çalışıyor. Bence devletler önümüzdeki birkaç yıl ekonomiyi yeniden toparlamak, şekillendirmek için zaman ve kaynak harcayacak. Çünkü böyle giderse kimse seyahat etmek istemeyecek, ekonomiler de duracak. Ben bu sürenin geçici olduğuna inanıyorum ve panik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.