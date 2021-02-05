BEZOS bile bırakıyor bizimkiler bırakmıyor

YAZILIMDA örnek olacak başarı hikayeleri yazılıyor. Türk şirketleri dünyanın birçok yerinde iyi modellemeler yapıyor. Bu haberleri okudukça, bu insanları tanıdıkça mutlu oluyorum. O yüzden sık sık bu şirketleri, bu başarı öykülerine imza atan insanları yazmaya çalışıyorum.



Bugün de beğendiğim bir şirketten bahsetmek istiyorum.

14 yıl önce Umut Sevin tarafından kurulan Bilgera Yazılım, “Repzone” platformu ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak, saha satış otomasyonu, çoklu kanal ve global satış gibi konularda çalışıyor.

Umut Sevin, dört yıl önce de New York’ta bir ofis açtı.

P&G ve ABD’de start-up şirketlerindeki tecrübesi bulunan Sevin; farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını söylüyor.

“İTÜ Innogate Programı” sayesinde ABD’li yatırımcılarla güçlü bir ilişki geliştirdiklerini söyleyen Umut Sevin bu süreci şöyle anlatıyor;

