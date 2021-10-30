Benim doktorların notu kıt

“Düşünün ki; nerdeyse yarım asır boyunca birbiri ardına büyük savaşlarla ve isyanlarla uğraşmış, dış güçlerin sömürülerine maruz kalmış, siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırılmış, en nihayetinde de işgal edilerek parçalanmış bir imparatorluktan, sadece 4 yıl gibi bir sürede modern ve laik hukuk devletine haiz bir Cumhuriyet yaratıyorsunuz. Bu Cumhuriyeti de, o zamanın dünyasında lider sayılan ülkelerde bile göremiyorsunuz. Cumhuriyeti, modernleşme devrimleri ve ekonomik sosyal kalkınma ile taçlandırıyorsunuz. Ve hasta adam denilirken, artık bulunduğu coğrafyaya rol model olan bir ülke yaratıyorsunuz. İşte bugün, 98. yılına erişmenin haklı gururunu yaşadığımız Cumhuriyetimizi, dünya tarihinin eşsiz zaferlerinden biri olarak görmemiz tam olarak da bu destansı kazanımları sayesindedir...”
Bazen çok karamsar yorumlar okuyor, dinliyorum.
Oysa Cumhuriyet’in kurulduğu dönemin şartları ağır olmasına rağmen kısa sürede örnek gösterilecek bir başarı hikayesi ortaya çıktı.
Yorgancılar’ın şu sözlerine de aynen katılıyorum.
“Sözün özü; ülkemiz içinden geçtiği zorlu dönemdeki reçetesini yine kendi özünde, kurtuluş ve kuruluş ruhunda taşıyor. Yeter ki; birlik ve beraberlik içinde bu ruha ebediyen sahip çıkabilelim.”
Tam da bugünün, dünya gerçeklerini anlatan bir temaydı.
Giderek gıdayı, iklim krizini konuştuğumuz bir dönemde önemli konulara dikkat çekildi.
Bir kere organizasyonu yapanlara teşekkür etmek gerekir.
Hem İzmir’in gastronomi kültürüne önemli katkılar yapıyorlar, hem de toplumsal farkındalığın artmasına neden oluyorlar.
Üstelik giderek lokal olmaktan çıkıp uluslararası bir platforma taşıyorlar.
Ülkelerin, kentlerin tanıtımında gastronomiyi önemsiyorum.
O isimlerden biri de Yenal Gökyıldırım...
Eylül 2015’te MediaMarkt Türkiye’nin İcra Kurulu Başkanı oldu. Sonra Yunanistan, ardından Polonya derken Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz’in tamamı Gökyıldırım’a bağlandı.
Artık şirketin global Yönetim Kurulu’nda COO pozisyonunda. Bütün ülkeler artık ona bağlı...
MediaMarkt dev bir perakende zinciri, 1200’den fazla mağazaya sahip.
Ve her ülkede perakendenin kurallarını koyan bir marka.
O yüzden Yenal Gökyıldırım’ın bu görevini Türkiye açısından da çok önemsiyorum.
O yüzden çevreye duyarlı insanlar bir proje masanın üzerine geldiğinde hemen bir rezerv koyuyorlar.
Ama teknoloji çok değişti, Türkiye de bu değişime ayak uydurdu.
Çevreyle, doğayla barışık sanayinin olabileceğini kanıtlayan çok sayıda örnek var artık...
Ben doğru projelere her zaman destek verdim.
Gazeteci olarak dünyadaki iyi örnekleri gidip gördüm.
Örneğin, Almanya’da nehir kenarı, şehrin neredeyse içinde termik santraller gördüm.
Örneğin, kentin arıtmasını yapan tesislerin şehrin ortasında, deniz kenarında olduğunu gördüm.
Bodrum Cup gibi organizasyonların etkisi elbette vardır ama konuştuğum turizmciler bu kış da doluluğun devam edeceğini söyledi.
Zaten pandemide en fazla rağbet gören yerlerden biriydi Muğla bölgesi...
Salgın etkisinin biraz olsun azalmış olması elbette sevindirici.
Aşılarla birlikte insanların biraz rahatladığını görüyorum.
Nitekim Bodrum sahilinde biraz yürüdüm; geçen yılın o tedirginliği yoktu.
Ama olmadı ve bunun nedenini aradım, bilenlere sordum.
Aradığım cevabı İsmet Berkan’ın Tekno Gündem’inde buldum.
Aynen aktarıyorum.
“Bu yıl Nobel Tıp Ödülü’nün mRNA aşılara gideceğine dünya üzerinde çok insan kesin gözüyle bakıyordu. O kadar ki, örneğin The New York Times gazetesi ödül açıklanmazdan önce mRNA’nın iki mucidi Katalin Kariko ve Drew Weissman’ın fotoğraflarını hazırlamıştı bile. Ama ödül, David Julius ve Ardem Patapoutian’a gitti. Bu ikili vücudumuzda son derece önemli işlevler gören duyularımızın iletim mekanizmasını bulmuşlardı. Peki dünyayı kasıp kavuran korona salgınına karşı bize büyük bir ümit veren, kim bilir kaç milyon hayatın kurtulmasına yardımcı olan mRNA aşıları neden ödülü alamadı? Nature dergisi aynen bu başlıkla bir haber yayınlamış. Bu teknolojiyi yaratan iki bilim insanından biri BioNTech’te, diğeri ise Moderna’da korona aşısının ortaya çıkmasını sağladılar. Nature’daki habere göre aşı biraz geç kaldı. Çünkü ödül için adaylıklar şubat ayında belirlendi, o sırada ortada aşı yoktu. Bir başka sebep, bilimsel buluş ile ödül arasında hep belli bir zaman geçmesi. Bunun bir iki istisnası var, mesela kütle çekim dalgalarının keşfi, mesela Higgs bozonunun keşfi gibi.”
Bu yıl olmadı belki ama seneye sanki mRNA aşıları bulanlar ve ilk uygulayanlar Nobel’i alabilir gibi geliyor bana...
EXPO 2020 Dubai sonunda açıldı ve 182 gün boyunca dünyanın dört bir yanından tahmini 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Dubai’deki fuarın teması “Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Yaratmak”tı.
Son 170 yılda 35’inci dünya fuarı Dubai’deki...
Açılış töreninde dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding ve Grammy ödüllü Angelique Kidjo gibi isimler sahne aldı.
Etkinliğe 192 ülke katılıyor. Üç alt tema sürdürülebilirlik, hareketlilik ve fırsat olarak belirlendi.
Birçok etkinlik çevrimiçi olarak canlı yayınlanacak, ancak seyahat kısıtlamaları küresel olarak kolaylaştığı için önceki ev sahibi Milano’dan daha fazla ziyaretçi çekmeyi bekliyorlar.
“Yazılarınızda birkaç kez değinmiştiniz, yine görünce ziyaret programınıza almanız için sizi cesaretlendirmek istedim. Sinop şehri İzmir’den sonra (ki ben de Ordu’luyum aslen, 94’ten bu yana İzmir’liyim) ülkemizin en güzel kenti olabilir. Mutlaka görün derim. İzmir’de artık her saat yaşanan trafik yoğunluğuna karşın Sinop’ta trafik lambası dahi olmadığını söylemem sanırım ön referans olur size.”
Hatırlattığı için Cem Bey’e teşekkkür...
81 şehirden geriye bir tek Sinop kaldı, ilk fırsatta gideceğim.
Üstelik yıllardır birlikte çalıştığımız Yazı İşleri Müdürümüz Adnan Kaya da Sinop’ludur.
Ondan da Sinop’u çok dinledim.
Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan moderatördü. Panelde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Özkök, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent de konuşmacıydı.
Türkiye’de görmediğim tek bir şehir kaldı; o da Sinop...
Gaziantep’e defalarca gittim.
Bölgeyi iyi tanıyorum.
Gidemediğim dönemlerde de buralardaki dostlarımdan bilgiler alıyorum.
Gaziantep gerçekten de önemli bir sanayi şehrimiz...
Biraz pandemiyi, gelişen trendleri, biraz Türkiye’yi konuştuk.
İzmir’e 22 yılda toplam 90 milyon euro yatırım yapmış bir gruptan bahsediyorum.
Ve bu yatırımlar devam edecek gibi gözüküyor.
Türkiye Hugo Boss için bir numaralı tedarikçi konumunda...
Dünyada satılan her markalı ürünün yüzde 40’ı İzmir’den gidiyor.
Bu ayrıntıları birkaç kere yazdım.
Heiko Schafer de ben de o gün takım elbise giymiştik.
Bornova’daki ilk Kipa’nın açıldığı gün yaşanan izdihamı kim unutabilir ki? Trafik kilitlenmişti.
Tesco’ya satılıncaya kadar müthiş bir hikaye yazıldı.
EGS, Güçbirliği şirketlerinin sonu istenildiği gibi bitmese de bana göre o dönem için hep ilerici adımlardı.
O birkaç kişinin aşıya daha yakın olduklarını hissediyorum.
Çünkü onların da yakın çevresinde hastalanıp ağır geçirenler oldu. Biliyorum çok sevdikleri insanlar arasında kayıplar da var.
Geçen gün onlara şöyle bir mesaj daha attım:
“Kendiniz için değil, benim için, bizim için, yakın çevreniz için, tanıdıklarınız için, aileniz için aşı olun...”
Durum budur ve bu kadar ciddidir.
Aşı olmadan bu pandeminin bitmesini beklemek artık imkansızdır.
Dün de Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız medyasına baktım; konuyu uzmanlarına yorumlatmışlar.
Gerçekten de önümüzdeki kış bizi bir enerji sıkıntısı mı bekliyor ve biz buna ne kadar hazırlıklıyız?
Biz derken bütün dünyayı kast ediyorum.
Ama Türkiye gibi enerjiyi dışarıdan almak zorunda kalan ülkelerin de çok dikkat etmesi gerekiyor.
Avrupa ve Asya’da doğal gaz ve kömür fiyatları en yüksek seviyelerine ulaştı. Amerika’da petrol fiyatları yedi yılın en yüksek seviyesine geldi.
Avrupa Birliği İstatistik Ajansı cuma günü yaptığı açıklamada, Euro bölgesinde yıllık enflasyonun eylül ayında petrol ve gaz fiyatlarının artmasıyla 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.
Atina’ya çok gidiyorum.
Artık sokak sokak bildiğim şehirlerden...
Örneğin son gidişlerimde Plaka’ya uğramadım bile...
Ama ilk defa gidenler için ilginç bir bölgedir...
Şimdilerde Psiri, Kolonaki çok daha popüler...
Kolonaki İstanbul’un Nişantaşı’sı, İzmir’in Alsancak’ı gibidir.
Sakız’dan, Samos’tan, Simi’den arkadaşlarımla konuşuyorum.
İki yıldır ve daha çok Avrupa’dan turistin adaya geldiğini söylüyor.
Ama Türklere alışmış ada halkı pandeminin bir an önce bitmesini istiyor.
Yıllardır yazıyorum.
Türkiye ve Yunanistan’ın çok benzerlikleri var. Ve birbirlerine çok yakın iki ülke...
Zaman zaman siyaset gerilse de, iki ülke arasında diplomatik krizler olsa da ortak birçok alanda yapılacak çok şey olduğunu görüyorum.
Dedi ki;
“Ortalama aktif vaka sayımız 400 bin civarında. 4’te biri 0-17 yaş grubunda. Yani yüzde 25’i. Daha önce yüzde 11 civarındaydı...”
Yani dört çocuğumuzdan biri şu an pozitif gözüküyor.
Pandeminin en ağır tablosunu yaşayan ülkeler bile özellikle ilköğretim okullarını kapatmadılar ve hep açık tuttular.
Ailelerin ve çocukların en büyük endişesi, okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı...
Aslında Sağlık Bakanı Koca; içimizi rahatlatan bir açıklama daha yaptı.
Almanya’da federal seçimlerle birlikte Berlinlilerin şehirde gayrimenkul şirketleri tarafından yönetilen ve kiraya verilen yüz binlerce konutun kamulaştırılması için de bir referandum yapıldı.
Oy verenlerin yüzde 54.6’sı evet oyu kullandı.
Berlin sakinlerinin yüzde 80-85’i kirada oturuyormuş.
Almanya’da yaşayan dostlarımdan özellikle Berlin’de artan emlak fiyatlarından rahatsız olduklarını duyuyordum.
Her ne kadar fiyatlar Londra ya da Paris gibi diğer Avrupa başkentlerinden daha düşük olsa da 2009 ile 2019 yılları arasında fiyatların ikiye katlanması kentte tartışmalara neden oluyordu.
Şimdi referandum sonrası yeni kurulacak senatodan bir yasa hazırlanarak şehirde 3 binden fazla daireye sahip konut bloklarının kamulaştırması istenecek.
Hayata geçirilmesi halinde 240 binden fazla daire bir devlet kurumu tarafından yönetilecek. Bu adımla fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Dün kimle konuştuysam tedirgindi.
Hatırlayın 30 Ekim’de yaşanan depremin merkez üssü İzmir değil adalardı.
Ve ne zaman adadan bir deprem haberi gelse; Egeliler yatağa tedirgin yatar.
İzmir depreminin üzerinden bir yıl geçti.
Doğruyu söylemek gerekirse kentsel dönüşümün çok daha hızlı başlayacağını düşünmüştüm.
Yıkılan, hasar gören binalarla ilgili çalışmaları takip ediyorum. Devlet, ilgili bakanlıklar dönüşümle ilgili çalışmaları yürütüyor.
Yerel yönetimler mağdurlara çözüm üretmek için elinden geleni yapıyor.
Türkiye’de finansal okur yazarlığın tam anlaşılabildiğini düşünmüyorum.
Son yıllarda epey mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim ama hala gidecek çok yolumuz var. Murat Sağman kampa davet etti; iyi ki de gitmişim. Benim için de hem öğretici, hem de yatırımcıların bilinçlenmesi adına önemli bir buluşma olduğunu gördüm.
Kamp Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde düzenlenmiş. Geçen yıl çok başarılı geçince bu yıl üç hafta üst üste yapılmış.
Projenin fikir babası Nazilli İİBF İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli... Kaderli’yi ekranlardan da tanırsınız.
Sermaye piyasalarının gelişmesi için katkı koyanlardan...
Bir ülkede sermaye piyasasının gelişimi için hem halka açık şirketlerin; hem de yatırımcı sayısının artıyor olması gerekir. Ancak piyasada gelişimin daha kalıcı olabilmesi için yatırımcı sayısının yanı sıra yatırımcı kalitesinin de artırılması gerekir.
Benim doktorların notu kıt
PANDEMİ öncesinde de birçok kişi hayatına sporu, düzenli beslenmeyi sokmuştu. Ama salgından sonra sanki dikkat edenlerin sayısında önemli bir artış var. Amatörce spor yapanların, yediğine içtiğine dikkat edenlerin sayısında artış görüyorum.
Bana gelince bu disiplini hiç bozmadım.
Yürüyüşlerimi hiç bırakmadım. Hatta her yıl üzerine koydum. Her gün değil belki ama en az üç gün 15 kilometreleri de geçen etaplar yaptım.
Diğer günlerde de 10 bin adımı hedeflerimi hep tutturdum.
Yemeğe gelince inanın yiyen değil hep tadan oldum.
Mümkünse iki öğünle sınırladım. Son lokmamı geç saatlere bırakmamaya çalıştım.
Tabii benim gibi gece mesaisi de olan bir işte çalışınca buna uymak zor ama yine de kilo kontrolü yapmaya çalıştım.
Büyük ölçüde de tutturduğumu görüyorum.
Yıllardır kıramadığım 1 kilom vardı.
Pandemi döneminde onu da kırmayı başardım; epey de altına indim.
Doktorlarım “Artık yeter” deyince gazdan ayağımı çektim.
İki öğün, bazen de iki buçuk öğünle devam ediyorum.
Sebze, meyve ağırlıklı beslenmeyi sürdürüyorum.
Ekmeği hayatımdan çıkardım, şekeri de yok denecek kadar azalttım.
Probiyotik dengemi korumaya çalıştım.
Evden yapılmayan turşuyu, yoğurdu ağzıma sokmadım. Gluteni de sıfırladım.
Yapılacaklar listesine uyuyorum.
Artık doktorlarımdan “Aferin” almayı hak ettiğimi düşünüyorum.
Ama benim doktorların notu kıt.
Hala “8” veriyorlar.
“10” alabilmem için daha ne yapabilirim ki?
Yine de iyi bir öğrenci olduğumu arada söylüyorlar.
Geri kalan da hayatın mola taraflarında bana kalanlar olsun.
“8” bana şimdilik yeter...
O bir spor moderatörü
SİZİ Kevin Borg ile tanıştırayım.
Ben çok iyi tanıyorum.
Saint Joseph’ten sınıf arkadaşım.
Pandemiden sonra “Nasıl spor yaparım, neler yapmalıyım?” diye düşünüyorsanız.
Ya da “Sporla birlikte yediğime, içtiğime de dikkat etmem gerekir” diyorsanız, danışabileceğiniz isimlerden biri...
Bireysel koç...
Hayatınızı şekillendiren, yeni hayat çizen bir moderatör...
Hayatının her döneminde amatör ya da profesyonel düzeylerde değişik spor dalları içerisinde oldu.
Atletizmin dallarından olan orta ve uzun mesafe koşu yarışlarına 2005 yılından bu yana düzenli ve yarışmacı olarak yurt içinde ve yurt dışında katıldı. Türkiye’de, İtalya’da, Hollanda’da, Almanya’da olmak üzere 30’un üzerinde tam maraton, çok sayıda yarı maraton ve değişik mesafelerde yine çok sayıda yol yarışlarına katıldı. Tabii epey de kürsüye çıktı. Masterlar Türkiye Şampiyonası Pist yarışlarında 5000 metre ve 10000 metre mesafe yarışlarında dereceler elde etti. Masterlar kapalı salon Türkiye Şampiyonası’nda 3000 metre finalinde kürsüye çıktı. Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası’nda farklı yıllarda Türkiye takımı ile yarı maraton koştu. 2014 yılında İzmir’de düzenlenen Avrupa Masterlar Avrupa Şampiyonası’nda tam maraton yani 42 kilometre 195 metre koşarak 3 kişilik Türkiye takımında yer aldı. Ve Avrupa ikincisi oldu. Atletizm kariyerinde yerli ve yabancı birçok antrenörle ve danışmanla çalıştı. 2014 yılının 4 aylık bir bölümünü Afrika, Kenya, İten’de geçirdi. Bu konuda dünyanın en iyilerinden Mo Farah, Wilson Kipsang, Lornah Kiplagat, Geofrey Ronnoh ile kamp yapıp deneyimlerini geliştirme fırsatı buldu. Farklı antrenörlerden, koşu ortamlarından, yarışlardan, başarı ve başarısızlıklardan kazandığı sayısız deneyimi koşu ve spor sevdalısı insanlarla paylaşmak adına koşu, yürüyüş, kardiyo ve sağlıklı yaşam alanlarında antrenörlük ve danışmanlık hizmetleri vermeye başladı.
Ben arada Kevin ile spor yapıyorum.
Yürüyüşte fena değilim, hatta iyiyim.
Koşu da benden çok daha iyi...
O kadar da olsun...
Sporcu olmayabiliriz
ama sporsuz kalamayız
KEVİN Borg’a spora, hayata, günlük hayata nasıl bakmamız gerektiğini sordum.
Bana anlattı, sizin için notlar aldım.
* Bizler hareket üzere tasarlanmış canlılarız. Ancak hareket halinde olursak beden ve ruhumuz dengeli bir şekilde ve sağlıklı çalışır.
* Teknolojik kolaylıklara sahip olmayan atalarımız meyve toplamak için zıplamak ya da eğilmek, avını kovalamak ya da avlanmamak için koşmak veya bir yerden bir yere gitmek için saatlerce yürümek zorundaydı. Bunun yanında bu kadar enerji harcarken günde üç öğün yiyip yiyemeyeceği de şüpheliydi.
* Günümüz insanı geliştirdiği teknolojik olanaklar sayesinde birçok yaşamsal ihtiyacını hareket etmeden ya da minimum hareket ederek karşılar oldu. Bu yaşam tarzı kendisinin konfor alanını genişletti ancak farkına varmadan fabrika ayarlarından uzaklaştığı için bedensel ve ruhsal sağlığı arasındaki dengeyi kaybetti ve hareketsizliğe bağlı birçok fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarla boğuşmak zorunda kaldı.
* Çağımız insanına ihtiyacı olan fiziksel hareketliliği sağlayacak tek araç spordur.
* Spor yaparak insan kolaylıkla ve düzenli bir şekilde ulaşabildiği yiyecek ve içeceklerden aldığı gereksiz enerjiyi yakar, bedensel ve ruhsal sağlığını bir denge içerisinde muhafaza eder.
* Fabrika ayarlarımızda olan “hareketliliği” sağlayan spor bilinçli yapılmalıdır.
* Sportif aktivite kişiye özeldir. Antrenman programı istenilen ve gerçekçi olarak seçilen bir hedefe yönelik, kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyolojik şartlarına göre tasarlanmalıdır.
* Spor yapmak ile sporcu olmak ayrı kavramlardır. Sporcu, spor yapmayı ve buna uygun yaşamayı yaşam tarzı olarak seçmiş kişidir.
* Herkes tabii ki sporcu olmak zorunda değildir. Ancak dengeli, üretken, sağlıklı bir yaşam isteyen herkes bilinçli bir şekilde hareket etmek ve bunu bir ömre yaymak zorundadır.