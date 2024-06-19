Beni 2001’e götüren o anlamlı tören

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Galiba haziran ya da temmuz 2001'di; Ahmet Piriştina Balçova'da dokuz yıldır kullanılmayan Grand Plaza otelinin binasının üniversite tarafından kullanılması kararını çıkardı. O günlerde İzmir Ticaret Odası’nın başkanı Ekrem Demirtaş’tı ve İzmir’in ilk vakıf üniversitesinin planlaması bitmek üzereydi. Binaya güçlendirme ve tadilat yapıldı ve üniversitede Ekim 2001'de dersler başladı.

26 Ekim günü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel geldi; üniversitenin resmi açılışını yaptı ve ilk dersi verdi.

Öncesinde Demirel ile sohbet de ettik.

Kendisine nasıl bir konuşma yapacağını sorduk.

Dünyanın yeni bir döneme girdiğini, bir milenyum konuşması yapacağını söyledi.

Ben de salondaydım.

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Bir ufuk turu yaptı Demirel ve İzmir Ekonomi Üniversiteli gençlere gelecek tavsiyelerinde bulundu.

Eminim aramızda olsaydı; bu öğrencilerle gurur duyardı.



İnsanlar unutulmamalı

ve hep hatırlanmalı

İZMİR Ticaret Odası Başkanı ve üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Özgener törende güzel bir konuşma yaptı.

Ayrıntılar elbette önemli ama benim için asıl değerli olan odaya, üniversiteye katkı koyan isimlerin tek tek anılması, hatırlanmasıydı.

Başta Ekrem Demirtaş ve Hasan Denizkurdu olmak üzere bu kurumun bugünlere gelmesinde büyük emeği olan çok sayıda insan vardı.

Ben vefaya önem veririm.

Toplum için yararlı işler yapan insanlar unutulmamalı. Hafızalarda her zaman yer almalılar. Bu konuda maalesef gerekli hassasiyeti göstermiyoruz.

Oysa böyle olduğunda insanlar kendilerini daha iyi motive eder, toplum bu insanlara hak ettiği değeri verir.

Ve inanın Türkiye çok daha güzel bir ülke olur.

Hedef lokal değil

dünyada en iyi olmak

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MAHMUT Özgener’in bu konuşmasında dikkatimi çeken bir ayrıntı daha vardı.

“Güzelbahçe kampüsümüzü 2 milyar liralık yatırımla Türkiye’de bir üniversite tarafından tek seferde yapılan en büyük yatırıma imza atmış olacağız. Tüm dünyada üniversiteler kavramsal olarak bir değişimden geçiyor. Her ne yapıyorsak yapalım, başarıya ulaşabilmek için küresel standartları karşılamak, onlara uyum göstermek zorundayız. Tüm bunları gerçekleştirirken de, değişimi rahatlıkla ve hızla karşılamaya hazır olmalıyız. Evrensel çağdaş bilgi birikiminin genç beyinlere sunulduğu, onlara meslek kazandırmanın yanında ufuklarını genişleten, hayal güçlerini harekete geçiren ve hayata hazırlayan, sürdürülebilir ve inovatif üniversitelere doğru bir eğilim var. Vakıf üniversiteleri arasında birinci sıraya yükselmek ve dünyada tüm üniversite sıralamalarında ilk 500’de yer almak vizyonuyla hareket ediyoruz.”

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Bittiğinde kampüs harika olacak ve gerçekten de bu vizyonu gerçekleştirmek için altyapı tamamlanmış olacak.

Teknolojiyle desteklenen

bir üniversite geliyor

GÜZELBAHÇE Kampüsü çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir yaşam alanı olacak. Kampüs Ege Bölgesi’nin iklimine uygun tasarlanmış, temiz enerji teknolojileri kullanılıyor. Binaların enerji performansı optimize edilmiş ve kampüs içi ulaşım elektrikli araçlarla sağlanacak. Yeşillikler içinde, doğayla uyumlu bir kampüs hayal edin; işte burası öyle olacak.

Disiplinler arası eğitimi ve araştırmayı destekleyen birçok detay düşünülmüş. Öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre kişiselleştirilmiş eğitim alabilecekler. Modern laboratuvarlar ve araştırma merkezleri, akademisyenlerin en güncel teknolojiyle çalışmalarını sürdürmelerine olanak tanıyacak.

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IoT, artırılmış gerçeklik ve dijital arayüzlerle zenginleştirilmiş hibrit eğitim imkanları sunulacak. Öğrenciler, sadece teorik bilgiyi değil, aynı zamanda uygulamalı becerileri de burada kazanacaklar. Akıllı kampüs altyapısı, eğitim ve araştırma faaliyetlerini en verimli şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.

Spor salonları, kapalı yüzme havuzu, futbol ve tenis kortları gibi tesisler de var.

Ayrıca yaratıcılık merkezi, kütüphane, öğrenci yurtları, kültür merkezi ve kreş gibi sosyal tesisler de kampüste olacak.

En yeni, en teknolojik ve geleceği kurgulayacak yeni bir üniversite geliyor.