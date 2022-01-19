Ben hala yüz yüze çalışmadan yanayım

PANDEMİNİN ilk günlerinden bu yana takip ettiğim bilim insanları vardı. Onlardan biri de Connecticut’daki Jackson Genomik Tıp Laboratuvarı’nda araştırmalarına devam eden ve Connecticut Üniversitesi’nde hocalık yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz oldu.Derya hoca geçen gün Gazete Oksijen’de Ayşe Acar’ın sorularını yanıtladı.



Diyor ki;

“Önümüzdeki iki üç hafta içinde tüm dünyada vaka sayılarında büyük bir pik yaşanmasını ve sonra yavaş yavaş azalarak en geç 2022 yazına kadar pandeminin bitmesini bekliyorum.”

Ben de katılıyorum.

Etrafımdaki birçok kişinin testi pozitif çıkıyor.

Takip ediyorum; çoğunun durumu gayet iyi...

Hafif bir nezleymiş gibi geçiriyorlar.

