Ben hala yüz yüze çalışmadan yanayım

Diyor ki;
“Önümüzdeki iki üç hafta içinde tüm dünyada vaka sayılarında büyük bir pik yaşanmasını ve sonra yavaş yavaş azalarak en geç 2022 yazına kadar pandeminin bitmesini bekliyorum.”
Ben de katılıyorum.
Etrafımdaki birçok kişinin testi pozitif çıkıyor.
Takip ediyorum; çoğunun durumu gayet iyi...
Hafif bir nezleymiş gibi geçiriyorlar.
Tabii İtalyanları da...
Fırsat bulup yazamadım.
İtalyanlar dünyanın her yerinde ve önemli bulduğu yerlerde İtalyan Mutfağı Haftaları düzenliyor.
Bilinen, tanınan, sevilen bir mutfak, ama tanıtmaya, anlatmaya, tattırmaya devam ediyorlar.
Bence Türkiye’nin örnek alması gereken bir iletişim stratejisi izliyorlar.
Avrupa’nın birçok yeri sert kısıtlamalar uygulamaya başladı.
Hollanda, Belçika çok önceden kapanmaya girdi.
Diğer ülkeler de şubatta benzer kararlar alabilir.
Türkiye’de kapanma bu şartlarda zor olabilir.
Gerçekten de esnaf ve küçük işletmeler pandemiden ekonomik olarak çok etkilendi.
O kadar çok yazdım ki; “Kendi karantinamızı yapmalıyız” diye...
Odanın eski binalarında çalışmalar bitmek üzereydi.
Projede yer alan firmalar taşınmak üzere son rötuşlarını yapıyorlardı.
Söylemeliyim ki; İzmir harika bir girişimcilik merkezine sahip olacak.
Bu bölge için şöyle bir hayalim var; bazen de bunu yazıyorum.
İzmir dijital kafalı bir kent olmalı.
Hürriyet Daily News’in İzmir temsilciliğini yaptı. Sonra da Türkiye’nin önemli şirketlerine tecrübelerini aktardı. Antalya’yı, turizmi çok iyi biliyor.
Pandeminin turizmdeki trendleri ciddi oranda değiştirdiği bir gerçek... Artık tatilcilerin önemli bir kısmı, başka bir ülkede tatile gittiklerinde iki şeyden emin olmak istiyorlar.
Serdar diyor ki; “Hastalanırlarsa gerekli sağlık hizmetini sorunsuz ve maliyetsiz bir şekilde alabilecekleri tatil destinasyonları istiyorlar. Hastalanma veya seyahat kural değişikliği durumlarında, bir an evvel evine dönebilme imkanı sunabilecek kısa, orta mesafeli tatil destinasyonlarına bakıyorlar. Yani en fazla 2 - 2.5 saat mesafedeki ve uçuş imkanlarının daha çok sunulduğu tatil bölgelerini tercih etmeye başladılar. Bu iki faktör artık büyük tur operatörleri tarafından da belli noktalarda, PCR testleri, karantina durumunda konaklama gibi garanti edilmeye başlandı. Bunun bazı örneklerini 2021 yaz sezonunda gördük.”
2022 sezonunun turizm açısından çok iyi bir yıl belki de 2019’u geride bırakacak bir dönem olacağından emin...
Yani 2 Sinovac üzerine 3 Biontech oldum.
Dilerim uzun bir süre aşı olmam.
Hatta bundan sonra hiç olmayız.
Ama bilim ne derse, uzmanlar neyi önerirse onu yapacağım.
Bir süre daha aşılarla yaşayacağımızı öngörüyorum.
Ama ben de Danimarka’nın tanınmış bilim insanlarından Tyra Grove Krause gibi düşünüyorum.
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin fotoğraflarının Euro banknotlarının üzerinde yer almasını önerdi.
Müthiş bir teklif...
Alman gazetesi Welt am Sonntag’ın haberine göre Alman Hür Demokrat politikacı Moritz Körner, ikilinin milyonlarca hayat kurtardığını ifade edip şunları söylemiş:
“BioNTech’in kurucu çifti Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı figürler yeni Euro banknotlarına basılmalıdır. Çalışmaları milyonlarca Avrupalı’nın hayatını kurtardı. Hayatlarının yörüngesi, entegrasyon, ilerleme, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göçmen toplumunun potansiyeli hakkında etkileyici bir hikaye...”
1 Ocak 2001’de Euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren Euro’nun 20. yılında yeniden tasarlanması talep ediliyor.
Kamuoyu, kapsamlı Euro yeniden tasarım sürecinde söz sahibi olacak. Avrupa vatandaşları araştırılacak ve 19 Avro Bölgesi devletinin her birinden üyelerle dikkatli bir şekilde dengeli bir danışma grubu oluşturulacak.
Her açıdan hem de...
Pandemi gibi bugüne kadar sadece filmlerde gördüğümüz bir salgın hayatımızın tam ortasındaydı.
İşin doğrusu hepimiz bu beladan birkaç ayda kurtulacağımızı düşünmüştük.
Ama maskesiz sokağa çıkamaz, normal hayatımızda yaptıklarımızı yapamaz hale geldik.
Bir de pandemiyle birlikte değişen üretim ve tüketim alışkanlıkları var.
Hepsine tek tek cevap veriyorum.
“Sen doktor musun, aşıları niye bu kadar savunuyorsun” diyen de var.
“Biraz da aşısızlar biz aşılılara saygı göstersin” diyen de; “Aşı olmadan bu pandemi bitmeyecek, aşısızlar kapalı hiçbir yere alınmasın” diyen de...
Herkesi memnun etmem mümkün değil.
Ama şunu biliyorum.
Aşı olmayan bütün arkadaşlarım, dostlarım Kovid 19’u çok zor atlattı.
“Galiba yarı kapanmaya doğru gidiyoruz” dedi.
Yunanistan pandemi sürecini iyi yöneten ülkelerden biri oldu.
Ve Yunanlar doğrusu beni bir hayli şaşırttı.
Bizim gibi dışarıda yaşayan, kalabalıkları seven bir halktır Yunanlar...
Zaten birçok şeyimiz benziyor.
İnsanımız da, hayat tarzımız da öyle...
Yemekleri, alışkanlıkları ayrı bir yere koyuyorum.
Konu sokak hayvanları...
Bu hepimizin hassas olduğu bir mesele...
Bir hayvan dostu olarak benim de yakından takip ettiğim bir konu...
Ama yorum yaparken, fikir ortaya atarken, çözüm önerirken lütfen Türkiye’nin gerçeklerinden uzaklaşmayalım.
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumu henüz netleşmedi.
Türkiye’nin en iyi doktorlarına emanet ama geçireceği ameliyatlar sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı kimse bilmiyor.
Bu yıl örneğin Göztepeliyiz, Altaylıyız.
Gönlümüzdeki şampiyon Altınordu; yıllardır hem de...
Ve elbette Karşıyakalıyız...
Yeşil kırmızıya olan tutkumuzu da herkes bilir.
Ve baskette Pınar Karşıyaka, voleybolda da Arkaslıyız.
Altay, Göztepe, Karşıyaka nasıl sadece bir spor kulübü gibi gelmezse bana üç büyükler de öyle gelir.
Şikayetim yok ama sindire sindire bazı şeyleri yapsaydık daha mutlu olurdum.
Geçenlerde yazdım.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi.
“İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Oğlum Atlas o kadar istedi ki; onu kırmak istemedim ve büyük arayışlardan sonra alıp getirdik.
Altı aydır bizimle...
Biz ona alıştık, o bize...
Başlangıcın zor olduğunu söylemek isterim.
Evde köpek bakanlar ne dediğimi iyi anlar.
Ancak evimize neşe kattığını söyleyebilirim.
Aslında Türkiye’nin sorunları da, çözüm yolları da belli...
Çünkü panellerdeki konuşmaları sıklıkla dinliyorum.
Yani İzmir ya da Antalya olması çok fark etmiyor.
Ama şunu net ortaya koyalım.
Türkiye birçok konuda ilerici, yenilikçi adımlar attı.
Sağlıkta da önemli yatırımlar oldu.
Şehir hastaneleriyle devlet, sağlık yatırımlarıyla özel sektör örnek projeler geliştirdiler.
Çünkü aşısızların sesi aşılılardan çok daha fazla çıkıyor.
Hafta sonu Avrupa’nın önemli merkezlerinde sokaklar karışıktı.
Barışçıl protestolar olarak başlayan gösterilere polis müdahale etmek zorunda kaldı.
Örneğin Paris’te ve Fransa genelindeki büyük kalabalıklar, hükümetin planladığı aşı geçişine karşı sloganlar attı, bazıları özgürlük sloganları atarak uygulamaları protesto ettiler.
Fransız hükümeti restoranlara, kafelere ve diğer kamu kurumlarına girenler için aşı şartı getirmişti.
Bütün gürültü bundandı.
Önce Delice Network nedir onu size anlatayım.
Delice Network “The City Network on Food & Gastronomy” Fransa’nın Lyon kentinde, gastronomi ve iyi yemek konularında üye şehirlerin en iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşabilecekleri ve ortak projeler geliştirdikleri bir platform...
2007 yılında kurulan Délice, bugün 4 kıtada 31 şehri bir araya getiriyor. Delice’i büyüten; her üyenin ağa güç katan kendi özgünlüğüne, yaklaşımına ve kültürüne sahip olması... Bu 31 şehir arasında İzmir de var. İzmir 2015 yılında bu platforma dahil oldu.
Bütün dünyada tüketim davranışındaki değişimle birlikte yemek ve gastronomi, şehirlerin gelişimini, tanıtımını güçlendirdi.
Délice Network, gıda ve gastronomiyi kentlerin ekonomik kalkınması ve kentin çekiciliğini artırmak için destekliyor.
Ağa üye şehirlerin tümü, mirasları ve güçlü gastronomik kültürleri veya güçlü yemek stratejileri sayesinde aslında turizmde birer marka şehir konumunda…
Çünkü birçok alanda Türkiye önemli işler yaptı ama bu hikayeleri anlatmakta bence geç kaldık.
Uluslararası markalar yaratmamız gerekiyor.
Türkiye hem içeride hem de dışarıda yeni bir hikaye yazmalı.
Örneğin inşaat sektöründe önemli oyunculara sahibiz. Birçok şirketimiz altyapı projelerinde dünyanın her yerinde başarılı projelere imza atıyorlar. Gayrimenkulde de artık markalı konut üreten çok sayıda şirkete sahibiz.
Markalarımız sadece temsil ettikleri logoyu değil; bir kenti, bir ülkeyi de temsil ediyorlar.
Hoşuma gittiği için yazmak istedim.
Son yıllarda golf turizmiyle ilgili önemli çalışmalar yapıyor.
Turizmimizin çeşitlendirilmesi adına sporun, sanatın lokomotif olduğunu iyi bilenlerdenim.
Örneğin Antalya golf sayesinde önemli bir turist grubunu kente çekiyor.
Tesislerin büyük bir kısmını ben de gezdim, bazılarında golf de oynadım.
Sadece Antalya’da değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de golf tesislerinin olması gerektiğine inanıyorum.
Engin Ceylan da alternatif rotalar hazırlıyor.
Ben hala yüz yüze çalışmadan yanayım
EVDEN mi, hibrit mi yoksa geriye dönüş mü olacak?
Pandemide birçok işletme vakaların seyrine göre hareket etti. Bazen evde, bazen iş yerinde devam edildi.
Biz haberciler gazetedeydik, görevimizin başındaydık.
Tıpkı sağlıkçılar gibi...
Ama avantajlı sektörlerde çalışanlar için evden ya da fiziki olarak iş yerinde çalışmanın dezavantajlarını pek yaşamadılar.
İstanbul’da yaşayıp bilim sektöründe olan bazı arkadaşlarım İzmir’e geri döndüler.
Bazıları Ege’nin kıyılarına yerleştiler.
Ege deyince sadece Bodrum, Marmaris’i düşünmeyin; kuzeye de ilgi bir hayli arttı.
Bir de Çanakkale köprüsünün bitmesine az kaldığını düşünürseniz, üstelik İstanbul – İzmir otoyolunun avantajlarını da düşünecek olursak bu ilgiyi daha iyi anlayabilirsiniz.
Anlaşılan pandemi artık ilk günlerdeki gibi olmayacak. Ya da hastalıkların seyri daha kontrol edilebilir hale gelecek.
Bugün yapılan tahminler böyle...
Peki bir süredir hibrit modeli deneyen işletmeler bu modelden memnun mu, maliyetleri düşürmek için bir fırsat mı ya da birlikte çalışma ruhundan uzaklaşmak mı?
Çok sayıda makale okudum, uzmanları dinliyorum.
Ama şunu görüyorum.
Birlikte, yüz yüze çalışmanın alternatifi hala yok.
Metaverse dünyasıyla, artırılmış gerçekle donatılmış ofislerle, yapay zekanın getirdiği avantajlarla her şey daha mı iyi olur bilemiyorum.
Belki de düşündüğümüzden daha hızlı bu iklime uyacağız.
Ama donanımlı evlere, iş yerlerine sahip olmak zaman alacak.
Bir de maliyetlere katlanacağız.
Şimdilik, bu şartlar yerine gelinceye kadar birlikte çalışmaktan yanayım.
Evden çalışmak motivasyonu bozuyor. Bozulmuyor diyenle uzun uzun konuşmak isterim.
Hibrit model esnek gibi gözükse, başta herkesin hoşuna gitse de; sonra geri dönüşler zor oluyor, konsantrasyonu yakalamam için zaman gerekiyor.
Ve hepsi enerji kaybı demek...
Bazı bölümler evden çalışabilir, hibrite de uyabilir ama kurumların beyin kadroları mutlaka birlikte çalışmalılar.
En azından ben böyle düşünüyorum.
7 milyonluk bir İzmir’in
trafiği nasıl olur sizce
İZMİR körfezden yararlanamıyordu. Son rakamlara baktım; deniz yoluyla araç taşımacılığı yüzde 81 artmış.
Arada ben de kullanıyorum, çok da keyifli oluyor. Körfez’de araç taşıyan feribot sayısı 7, belki de sayı daha da artırılmalı. Belki de daha hızlı feribotlarla desteklenmeli.
Aslında bu artış da kentin trafiğinin ne kadar arttığının bir göstergesi... Gerçekten de belirli saatlerde İzmir’de de bir yerden bir yere gitmek çok zorlaştı. Körfez geçişini o yüzden destekliyorum. Gerçi öncelik sıralamasında birinci sırada olmayabilir. Kentin daha büyük altyapı sorunlarına eğilmek mantıklı görülebilir. Ama eninde sonunda bu geçişi yapmak zorundayız. Çünkü İzmir’in önümüzdeki yıllarda nüfusunun 7 milyonları bulacağı tahmin ediliyor.
Bu nüfusla trafik daha da sıkışık olacak. Ve alternatifler geliştirmek zorunda kalacağız. Kenti ikiye bölen körfezi yollarla birleştirmekten başka çaremiz gözükmüyor.
O yüzden bugün değilse yarın, yarın değilse yakın bir gelecekte bu büyük projelere ihtiyaç olacak.
Şimdiden hatırlatayım dedim.
Elektrikli araçlar
dizeli de geçtiler
AVRUPALILAR aralık ayında dizellerden daha fazla elektrikli araba satın aldılar. Yani pilin gücü Avrupa’nın en popüler motor seçeneği olan dizeli yenmeye başladı.
Bu önemli bir veri...
Aralık’ta Avrupa ve İngiltere’de satılan yeni otomobillerin yüzde 20’sinden fazlası elektrikli araçlardan olmuş. Devlet teşvikleri, elektrikli araçları daha uygun fiyatlı hale getirdi, aralarından seçim yapabileceğiniz elektrikli otomobillerin çeşitliliği arttı.
Bu tabii henüz Türkiye için tam geçerli değil...
İçten yanmalı motorlarla çalışan araçların çevresel maliyeti konusunda da toplum daha bilinçli hale geldi.
Bütün bu gelişmeleri iyi takip etmek ve hazırlıklı olmak gerekir.
Türkiye’de hala dizel araçlar avantajlı gibi gözükebilir ancak bu akım bize de gelecektir.
O yüzden altyapı konusunda bizim daha hızlı olmamız gerekir.
Yeni yaşam alanları dizayn edilirken acaba kaçı bu gelişmelere uygun yapılıyor.
Ve devletin yeni trendlerle ilgili daha teşvik edici olması gerekiyor.
Müthiş bir soğuk vardı Çanakkale’de
Geçenlerde Çanakkale’deydim. Müthiş bir soğuk vardı. Boğazın rüzgarı soğuk havayla birleşince hava fena olur. Çok kalın giyinmeyi sevmeyen biri olarak aslında Çanakkale’ye göre hazırlanmıştım. Ama o kadar soğuk yedik ki, birkaç gündür hala kendime gelemedim.
Ama yine de boğazda olmak, Çanakkale havasını içime çekmek iyi geldi.
Takımlarımıza sahip çıkalım
GÖZTEPE ve Altay ile İzmir yıllardan sonra iki takımla Süper Lig’de temsil ediliyor. Belki pandemiden dolayı bu heyecanı tam yaşayamadık ama İzmir gibi bir kent için bunun çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim.
Göztepe biraz toparladı.
Altay’da moraller bozuk...
Ama hala geri dönüş için bir fırsat var.
İki takımımız da mutlaka ligde kalmalı.
Birinci Lig çok daha yoğun bir mesai ve kaynak istiyor. O yüzden Süper Lig’in kıymetini bilelim ve takımlarımıza sahip çıkalım.