Ben bu genç ekibe güveniyorum

DALAMAN Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur sektörün deneyimli isimlerindendir.



Arada sohbet ediyoruz.

Okutur, her zaman pozitiftir.

Türk turizminin geleceği için de her zaman olumlu yorumlar yapar.

O da benim gibi iflah olmaz iyimserlerden...

Salgın her sektörü olduğu gibi turizmi de etkiledi.

Örneğin Dalyan iklimi nedeniyle 12 ay turist çeken bir bölgeydi.