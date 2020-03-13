Bazen boynuz kulağı geçer

HEPİMİZ babalarımızla, annelerimizle gurur duyuyoruz. Onlar da bizlerle gurur duyuyordur.
Onlar aktif görevlerdeyken, bizler okuyorduk ve daha geri plandaydık.
Sonra yıllar geçti; bizler iş hayatına girdik.
Örneğin babam Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri Tüpraş’ta görev yaparken “Kaya Sipahi’nin oğlu” diye beni tanıtırlardı.
Şimdilerde ise tam tersi oldu.
Tanıdığım bir dostum için de galiba şimdilerde öyle söylüyorlar.
Aslında hepiniz yakından tanıyorsunuz; Adalet eski Bakanı Hasan Denizkurdu...
Denizkurdu; hayatımda ayrı bir yeri olan, kendime mentör seçtiğim insanlardandır.
Ne zaman başım sıkışsa arar, danışır, fikir alırım.
“İyi ki var” dediğim insanlardandır.
Hasan Denizkurdu, iyi bir avukattır ama iyi de bir yöneticidir.
İzmir Ticaret Odası’nda önemli görevler üstlendi. Yaşar Holding’in üst yöneticiliğini yaptı.
Siyasete girdi ve Adalet Bakanı oldu.
Çok sayıda derneğin, vakfın yönetim kurullarında görevler aldı.
Dolayısıyla sadece İzmir’in değil, bütün Türkiye’nin yakından tanıdığı biridir.
İki kızı var. İkisi de iyi eğitimler aldılar ve yurtdışında yaşıyorlar.
Biri Paris’te, diğeri New York’ta çalışıyor.
Biri avukat, diğeri bankacı...
Galiba artık “Hasan Denizkurdu’nun kızları Aslıhan Denizkurdu, Neslihan Denizkurdu” dememeye başladılar.
Tıpkı benim babam, birçoğumuzun babası gibi...
Aslıhan genç küresel
liderler arasında
ASLIHAN Denizkurdu; The Forum of Young Global Leaders yani Genç Küresel Liderler Forumu tarafından aday gösterildi.
Genç Küresel Liderler Forumu, İsviçre hükümetinin denetimi altında İsviçre’nin Cenevre kentinden yönetilen, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş.
2004 yılında Dünya Ekonomik Forumu’ndan Klaus Schwab tarafından başlatılan Genç Küresel Liderler, Ürdün Kraliçesi Rania’dan, Yahoo’nun CEO’su Marissa Mayer’e kadar 12 dünya ve endüstri liderinden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor.
ABD’de yayın yapan BusinessWeek’ten Bruce Nussbaum, Genç Küresel Liderleri “dünyanın en özel özel sosyal ağı” olarak tanımlarken, örgütün kendisi seçilen liderleri “geleceğin sesi ve gelecek neslin umutları” olarak yorumluyor.
Genç Küresel Liderler Forumu’nun misyonu, dünyada olumlu bir değişim yaratmak, sıra dışı insanlardan oluşan dinamik bir küresel topluluğu oluşturmak olarak açıklanıyor.
Genç Küresel Liderler Forumu üyelerinin, yeteneklerini ve etkilerini iyilik için bir güç olarak kullanmaları isteniyor.
İşte Aslıhan Denizkurdu, dünyanın değişimine katkı sağlayacağına inanılan o gençler arasında gösteriliyor.
Aslıhan Denizkurdu
neler yapıyor?
ASLIHAN Denizkurdu, dünyanın en büyük bankalarından biri olan Citigroup’ta Risk Yönetimi Genel Müdürü ve Global Operasyon Direktörü olarak çalışıyor. Denizkurdu 100 ülkede, 2 trilyon dolarlık bir bilançoda, küresel risklerin ihtiyatlı bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.
Biliyorum; hepsi ayrı ve zorlu süreçlerdir.
Denizkurdu, büyük işletmelerin olumlu değişim ve sosyal problemleri çözme gücüne inanıyor. 2012’den bu yana da Aspen Enstitüsü’nün sosyal girişimciler için “First Movers” (ilk hamle yapanlar) programında çalışıyor.
Aslıhan Denizkurdu’yu gönülden tebrik ediyorum.
Dikkat çeken bir liste
KÜRESEL genç liderler arasında şu isimler var.
* Kate Brandt – Google’da Sürdürülebilirlik Direktörü. * Jason Camm - Thiel Capital’de Genel Müdür. * Pamela Chan – BlackRock’ta Baş Yatırım Sorumlusu ve Global BlackRock Alternatif Çözümler Başkanı. * Sarah Chen - Kadınlar için Milyar Dolar Fonu’nun kurucu ortağı. * Jack Conte – Patreon’un kurucu ortağı. * Joelle Faulkner – Kanadalı Area One Farms Fonu’nun ortağı. * Kate Gallego – Arizona Phoenix Belediye Başkanı. * Alicia Garza - Black Futures Lab’ın Genel Müdürü. * Rebecca M. Heller - Uluslararası Mülteci Yardım Projesi (IRAP) Direktörü ve Yale Hukuk Fakültesi’nde klinik öğretim görevlisi. * Jukay Hsu - Pursuit’in kurucu ortağı. * Mei Mei Hu - United Neuroscience’in kurucu ortağı. * Karen Karniol Tambour - Dünyanın en büyük riskten korunma fonu olan Bridgewater Associates’te Yatırım Araştırması Başkanı.
* Michael Kratsios - Amerika Birleşik Devletleri Teknoloji Şefi, Beyaz Saray. * Leland Maschmeyer – Chobani Yaratıcı ve Strateji Sorumlusu. * Barbara Maul (Mulvee) - Credit Suisse Genel Müdürü. * Maryam Monsef – Kanada’nın Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kırsal Ekonomik Kalkınma Bakanı. * Griffin R. Myers - Oak Street Health kurucu ortağı. * Emi Nakamura - Berkeley, California Üniversitesi’nde İktisat Profesörü. * Megan Rapinoe - Amerika Birleşik Devletleri Kadınlar Milli Takımı Eş-Kaptanı. * James Rogers - Apeel Sciences başkanı. * Kush Saxena – Mastercard başkan yardımcısı. * Kabir Şehgal - Tiger Turn Productions İcra Kurulu Başkanı. * Sally Shin - NBC News yönetici editör. * Brandon Stanton - Fotoğrafçı, New York İnsanları. * Stacey Tank – Ev Hizmetleri üreten Home Depot’un başkan yardımcısı. * Gregg Treinish - Çevresel tehditlere karşı yeni araçlar geliştiren Adventure Scientists’in Kurucusu. * Lauren Underwood - Illinois Kongre Üyesi, ABD Temsilciler Meclisi. * Nicole Vogrin - Western Union Kurumsal İlişkiler ve İletişim Sorumlusu. * Ve Aslıhan Denizkurdu - Citigroup’ta Risk Yönetimi Genel Müdürü ve Global Operasyon Direktörü...
Aslıhan’la gurur duyuyoruz.
Bazen boynuz kulağı geçer
HEPİMİZ babalarımızla, annelerimizle gurur duyuyoruz. Onlar da bizlerle gurur duyuyordur.
Onlar aktif görevlerdeyken, bizler okuyorduk ve daha geri plandaydık.
Sonra yıllar geçti; bizler iş hayatına girdik.
Örneğin babam Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri Tüpraş’ta görev yaparken “Kaya Sipahi’nin oğlu” diye beni tanıtırlardı.
Şimdilerde ise tam tersi oldu.
Tanıdığım bir dostum için de galiba şimdilerde öyle söylüyorlar.
Aslında hepiniz yakından tanıyorsunuz; Adalet eski Bakanı Hasan Denizkurdu...
Denizkurdu; hayatımda ayrı bir yeri olan, kendime mentör seçtiğim insanlardandır.
Ne zaman başım sıkışsa arar, danışır, fikir alırım.
“İyi ki var” dediğim insanlardandır.
Hasan Denizkurdu, iyi bir avukattır ama iyi de bir yöneticidir.
İzmir Ticaret Odası’nda önemli görevler üstlendi. Yaşar Holding’in üst yöneticiliğini yaptı.
Siyasete girdi ve Adalet Bakanı oldu.
Çok sayıda derneğin, vakfın yönetim kurullarında görevler aldı.
Dolayısıyla sadece İzmir’in değil, bütün Türkiye’nin yakından tanıdığı biridir.
İki kızı var. İkisi de iyi eğitimler aldılar ve yurtdışında yaşıyorlar.
Biri Paris’te, diğeri New York’ta çalışıyor.
Biri avukat, diğeri bankacı...
Galiba artık “Hasan Denizkurdu’nun kızları Aslıhan Denizkurdu, Neslihan Denizkurdu” dememeye başladılar.
Tıpkı benim babam, birçoğumuzun babası gibi...
Aslıhan genç küresel
liderler arasında
ASLIHAN Denizkurdu; The Forum of Young Global Leaders yani Genç Küresel Liderler Forumu tarafından aday gösterildi.
Genç Küresel Liderler Forumu, İsviçre hükümetinin denetimi altında İsviçre’nin Cenevre kentinden yönetilen, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş.
2004 yılında Dünya Ekonomik Forumu’ndan Klaus Schwab tarafından başlatılan Genç Küresel Liderler, Ürdün Kraliçesi Rania’dan, Yahoo’nun CEO’su Marissa Mayer’e kadar 12 dünya ve endüstri liderinden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor.
ABD’de yayın yapan BusinessWeek’ten Bruce Nussbaum, Genç Küresel Liderleri “dünyanın en özel özel sosyal ağı” olarak tanımlarken, örgütün kendisi seçilen liderleri “geleceğin sesi ve gelecek neslin umutları” olarak yorumluyor.
Genç Küresel Liderler Forumu’nun misyonu, dünyada olumlu bir değişim yaratmak, sıra dışı insanlardan oluşan dinamik bir küresel topluluğu oluşturmak olarak açıklanıyor.
Genç Küresel Liderler Forumu üyelerinin, yeteneklerini ve etkilerini iyilik için bir güç olarak kullanmaları isteniyor.
İşte Aslıhan Denizkurdu, dünyanın değişimine katkı sağlayacağına inanılan o gençler arasında gösteriliyor.
Aslıhan Denizkurdu
neler yapıyor?
ASLIHAN Denizkurdu, dünyanın en büyük bankalarından biri olan Citigroup’ta Risk Yönetimi Genel Müdürü ve Global Operasyon Direktörü olarak çalışıyor. Denizkurdu 100 ülkede, 2 trilyon dolarlık bir bilançoda, küresel risklerin ihtiyatlı bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.
Biliyorum; hepsi ayrı ve zorlu süreçlerdir.
Denizkurdu, büyük işletmelerin olumlu değişim ve sosyal problemleri çözme gücüne inanıyor. 2012’den bu yana da Aspen Enstitüsü’nün sosyal girişimciler için “First Movers” (ilk hamle yapanlar) programında çalışıyor.
Aslıhan Denizkurdu’yu gönülden tebrik ediyorum.
Dikkat çeken bir liste
KÜRESEL genç liderler arasında şu isimler var.
* Kate Brandt – Google’da Sürdürülebilirlik Direktörü. * Jason Camm - Thiel Capital’de Genel Müdür. * Pamela Chan – BlackRock’ta Baş Yatırım Sorumlusu ve Global BlackRock Alternatif Çözümler Başkanı. * Sarah Chen - Kadınlar için Milyar Dolar Fonu’nun kurucu ortağı. * Jack Conte – Patreon’un kurucu ortağı. * Joelle Faulkner – Kanadalı Area One Farms Fonu’nun ortağı. * Kate Gallego – Arizona Phoenix Belediye Başkanı. * Alicia Garza - Black Futures Lab’ın Genel Müdürü. * Rebecca M. Heller - Uluslararası Mülteci Yardım Projesi (IRAP) Direktörü ve Yale Hukuk Fakültesi’nde klinik öğretim görevlisi. * Jukay Hsu - Pursuit’in kurucu ortağı. * Mei Mei Hu - United Neuroscience’in kurucu ortağı. * Karen Karniol Tambour - Dünyanın en büyük riskten korunma fonu olan Bridgewater Associates’te Yatırım Araştırması Başkanı.
* Michael Kratsios - Amerika Birleşik Devletleri Teknoloji Şefi, Beyaz Saray. * Leland Maschmeyer – Chobani Yaratıcı ve Strateji Sorumlusu. * Barbara Maul (Mulvee) - Credit Suisse Genel Müdürü. * Maryam Monsef – Kanada’nın Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kırsal Ekonomik Kalkınma Bakanı. * Griffin R. Myers - Oak Street Health kurucu ortağı. * Emi Nakamura - Berkeley, California Üniversitesi’nde İktisat Profesörü. * Megan Rapinoe - Amerika Birleşik Devletleri Kadınlar Milli Takımı Eş-Kaptanı. * James Rogers - Apeel Sciences başkanı. * Kush Saxena – Mastercard başkan yardımcısı. * Kabir Şehgal - Tiger Turn Productions İcra Kurulu Başkanı. * Sally Shin - NBC News yönetici editör. * Brandon Stanton - Fotoğrafçı, New York İnsanları. * Stacey Tank – Ev Hizmetleri üreten Home Depot’un başkan yardımcısı. * Gregg Treinish - Çevresel tehditlere karşı yeni araçlar geliştiren Adventure Scientists’in Kurucusu. * Lauren Underwood - Illinois Kongre Üyesi, ABD Temsilciler Meclisi. * Nicole Vogrin - Western Union Kurumsal İlişkiler ve İletişim Sorumlusu. * Ve Aslıhan Denizkurdu - Citigroup’ta Risk Yönetimi Genel Müdürü ve Global Operasyon Direktörü...
Aslıhan’la gurur duyuyoruz.