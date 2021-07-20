Başka çare kalmadı

Güzel sanatlar okumuş biri olarak sinema denince benim için her şey durur. Çünkü sinemanın itici gücüne inananlardan biriyim.
Ve yıllardır Ege kıyılarının doğal bir plato olduğunu, bir çekim merkezi olabileceğini yazıyorum.
Hayatımın büyük kısmı aramızdan ayrılıncaya kadar Ahmet Piriştina’yla geçti.
Siyasete atıldığı günlerde en çok konuştuğumuz konuların başında gelirdi.
1999 yılında milletvekilliği bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günleri de çok iyi hatırlıyorum.
Aslında hepimize de iyi geldi. Ege’de, kıyılarda yaşıyorsanız; baharı tam yaşamadan doğrudan yaza geçiyorsunuz.
Ama bazen öyle bir mayıs yaşıyorsunuz ki, o da yazdan beter oluyor.
El birliğiyle, hep birlikte doğanın dengesini bozduk.
Rize’de sel olurken; İzmir’de 40’ın üzerinde bir sıcaklık var.
İstanbul’daki nem nefes aldırmaz hale gelmişken; Avrupa’nın tam ortası bir felaket yaşıyor.
Hem de Almanya’da...
Ben de aynı durumdayım.
Hem de yıllardır.
Yaz ayları turizmci gibiyimdir.
Arkadaşlarımın, dostlarımın aklına Çanakkale’den Fethiye kadar olan geniş coğrafya akıllarına geldiğinde hemen beni ararlar.
Ben de yaşadığım deneyimleri, gidilebilecek mekanları anlatır, isterlerse rezervasyonlarına kadar yardımcı olurum.
Tabii temmuz, ağustos aylarında bu bölgeye ilgi çok arttığı için bazen rica minnet yer bulabiliyorsunuz.
Canımızı sıkan, üzen, hayal kırıklığına uğradığımız çok şey oluyor.
Şunu unutmayalım.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar bizden çok daha zor şartlar içindeydi ve hepimize hayal kuracağımız bir ülke bıraktılar.
15 Temmuz 2016 gecesi Türk demokrasisi için de önemli sınavlardan biriydi.
Hain bir darbe girişimine karşı Türk insanı hep birlikte, tek yürek olarak karşı çıktı.
Sonuçta demokrasimiz kazandı.
Olay bu kadar net değil mi?
Galatasaray hazırlık maçı için Atina’ya geliyor.
Adı üstünde Olympiakos ile bir dostluk maçı oynanacak.
Galatasaray eski, deneyimli bir kulüp...
Benzer maçlara defalarca gitmiştir. Üstelik pandemi döneminin yeni kurallarını da herkes iyi biliyor.
Örneğin ben Bakü’ye Türkiye Galler maçına giderken PCR testimi oldum, girişte de bunu gösterdim.
Hafta sonu Bodrum’daydım.
Maske taktığım anlarda bu sefer ben tedirgin oldum, çünkü herkes bana bakıyordu.
Çıkardığım anda da ben kendimi iyi hissetmedim.
Sonuçta “Üç aşım var en azından mesafeyi koruyayım” diyerek hafta sonunu kapattım.
Sadece Bodrum değil; Türkiye’nin her yeri aynı...
Sadece Türkiye değil, bütün dünya aynı...
İzmir Yüksek Teknoloji Bölgesi içinde bulunan 179 bin 393 metrekarelik alanın Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Bilişim Vadisi çatısı altında İzmir’de kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü için önemli bir eşik daha aşılmış oldu.
Aslında her seçim döneminde gündeme gelen ama bir türlü yol alamayan bu konuda ilerleme olması herkes gibi beni de sevindirdi.
Ben Türkiye’nin dijital dönüşümde önemli bir oyuncu olacağından eminim.
Özellikle de İzmir’in şansı her geçen gün artıyor.
Belki farkındasınız, belki değil; İzmir’de bir kümelenme oluştu.
Birçok teknoloji şirketi önemli işler yapıyorlar.
Türkiye gibi KOBİ’lerin ve aile şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir ülkede TAİDER gibi kurumlara önemli görevler düşüyor.
Aslında aile şirketlerinin kurumsallaşması meselesi bize özgü bir konu değil. Örneğin Almanya ve Fransa’da ikinci, üçüncü kuşaklar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı şirketler ya parçalanıyor ya da satış aşamasına geliyor.
Dünyada rekabet artıyor, maliyet hassasiyeti kadar kalite öne çıkıyor.
Böyle bir dönemde şirketlerin yarınlara hazır olması gerekir.
Uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkelerine değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmek için şirketlere düşün görevler var.
İşte bu deneyimler TAİDER’in en önemli konu başlıkları arasında...
İngiltere, Portekiz ve İspanya’da korona virüsünün Delta varyantının yayılma hızı diğer Avrupa ülkelerinde biraz paniğe yol açmış gibi gözüküyor.
Bizim gibi turizm sezonunu kaçırmak istemeyen, tedbirleri gevşeten ülkelerde bile hafif bir hazırlık gözlemleniyor.
Örneğin Portekiz ve İspanya...
Sınırların kontrolü, yeniden maske gibi önlemler yine konuşuluyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bakanlar Kurulu’ndan önce güvenlik zirvesini topladı örneğin...
Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, korona virüsü vakalarında yüzde 21 oranında artış olduğunu, özellikle 20 ila 29 yaş arası gençlerde vaka sayısının bir haftadan az bir sürede iki katına çıktığını açıkladı.
İşletmeci çok dostum var.
Çoğunun ne büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyorum. Bazıları yatırımda yakalandılar. İşlerini iyi yapıyorlardı ve doğal olarak da büyütmek istiyorlardı.
Ama hiçbiri pandemiyle karşı karşıya kalacaklarını düşünmemişlerdi.
Bu boşluktan sonra toparlanmaları kolay olmayacaktır.
Hepsini anlıyorum.
Sosyal sorumluluk projelerinin içinde olan bir ailede büyüdüğüm için kalabalıklara hep alışığımdır.
Ailenin bana şöyle bir tavsiyesi oldu.
“Siyaset yok, sivil toplumculuk var...”
Demokrasinin böyle güçleneceğine inanıyorum. Hala da öyle...
Lisedeyken Rotary ile tanıştım.
Karakterimin oluşmasında, hayata bakışımda, dünyayı okumamda Rotary ve benzer derneklerin, vakıfların büyük etkisi oldu. Galiba 30’un üzerindeki sivil toplum örgütüne üyeyim.
Kabul; bu bir buçuk yıl kabus gibi geçti.
Kabul; hepimiz dişimizi sıktık ve tedbirleri en küçük ayrıntısına kadar uygulamaya çalıştık.
Kabul; yakınlarımızdan, sevdiklerimizden hastalananlar oldu, bazılarını kaybettik ve gerçekten korktuk.
Kabul; hayatın normalleşmesini, bir daha kapanmamak üzere yaşama devam etmek istiyoruz.
Hapsini anlıyorum ve ben de istiyorum.
O yüzden aşı olmalıyız.
***
Meslektaşım Demet Cengiz’in kitabını da bu duygularla okudum.
“Adımı Deniz Koydular” son yıllarda okuduğum en ilginç romanlardan biri...
Adımı Deniz Koydular, toplumsal meselelerden bireysel sorunlara uzanan geniş bir yelpazede bir kadın ve bir erkek hikâyesini anlatıyor.
Biri doğudan ve bir kardelen olan Deniz Yıldız, diğeri batıdan biri James Rowe... İki hırpalanmış çocuk öyküsünü anlatıyor roman... Tabii ki Demet gerçek hikâyelerden esinlenerek romanı yazmış. “Adımı Deniz Koydular” hepimiz için aslında tanıdık öyküler...
O gün herhalde İzmir sıcaklık rekoru kırdı.
Arabaya bindiğimde derece 47’yi gösteriyordu.
Gölgede bile nefes almak mümkün değildi.
İzmir Marina’da buluştuk; tesisler yenilenmiş ve kullanıma açılmıştı.
Başkan Soyer’e giderek dikkat çeken İzmir trafiğini sordum.
Herkes görüyor; sadece işe gidiş saatlerinde değil, her dakika bir yoğunluk sözkonusu...
İlk ikisi Sinovac’tı, üçüncüyü Biontech oldum.
Aslında sistem iki seçenekli alternatif sundu. Sinovac ya da Biontech tercihini bana bırakmıştı.
Doktorlarımla konuştum; bu arada epey bilimsel makale okudum, mesleğimi de düşünerek Biontech’i tercih ettim.
Birincisi inaktif iki aşıdan sonra mRNA tipi Biontech’in daha güçlü koruma sağlayabileceğini söylediler.
Yeni varyantlara karşı vücudumun daha güçlü bir tepki vereceği tavsiyesinde bulundular.
İkincisi de çok sık seyahat eden biri olarak yurtdışı çıkışlarında Biontech’in bana avantaj sağlayacağını düşündüm.
Sıkıldık, bunaldık biliyorum.
Gerçeği söylemem gerekirse ben de öyle...
Ki;
Her gün gazeteye geldim, tedbirlerimi alarak toplantılara katıldım.
Gönüllü olup ilk aşı yaptıranlardan biri olarak biraz olsun rahatlasam bile yine de eskisi kadar özgür olamamak beni de çok sıktı.
Haldır haldır koşturmaca olmadığı için hobilerime, sevdiklerime, kendime vakit kalsa da yine de yoğun olduğum günleri aramıyor değilim.
Cumhuriyet’te İpek Özbey kendisiyle konuşmuş.
Ve bana göre çok önemli bilgiler içeren bir röportaj olmuş.
Hotamışlıgil aşı karşıtlığının en az salgın kadar büyük bir tehdit olduğunu söylüyor.
Ki ben de aynı görüşteyim.
Bu pandemiyi bitirmenin tek yolunun aşı ve ilaçlar olduğunu düşünüyorum.
O yüzden en başta ve örnek olmak için gönüllü olup aşı oldum.
Hotamışlıgil diyor ki;
“Delta varyantı belki de şimdiye kadar ortaya çıkan en problemli varyant. Kedi-fare kovalamacası gibi düşünün, bu varyantın da ortaya çıkma sebebi enfeksiyonun kontrolsüz şekilde muazzam boyutlara ulaşması. Delta’nın sıkıntısı yayılma hızından kaynaklanıyor. Varyantın öncelikli olarak yayılımı aşılanmamış ya da tek doz aşılanmış grup içinde sürüyor. Çok hızlı yayıldığı için yüksek sayıda insana ulaşabiliyor ve baskın hale geçiyor. Henüz hiçbir ülkede tam aşılama şu ana kadar başarılamadı ama yüksek düzeylere ulaşıldı. Aşılı nüfus oranı yükseldikçe, bu enfeksiyonlar kontrol altına girecektir.”
Örneğin yiyecek, içecek sektörü bir buçuk yılın yarısında kapalıydı. Açık olduğu günlerin yarısında da yarı kapasitede çalıştılar.Bu sektörün kendini toparlaması en az pandemi süresi kadar alır.Örneğin turizm ve eğlence sektörü...
Turizmciler için de bu dönem bir kabus gibi geçti. Sektörün normalleşmesi için daha da zaman var.Belki pandemi sonrasının yıldız sektörleri olacaklar ama bunun için de zaman var.
Virüsün mutasyona uğraması ve aşılanmaya rağmen yasakların devam etme ihtimali endişeleri artırıyor. Ve elbette müzisyenler... Onlar da çok sıkıntıda... Geçen gün şarkıcı İlhan Şeşen’in bir açıklamasını okudum. Şeşen, son dönemde geçim sıkıntısı çeken müzisyenlerden biri olduğunu söylüyor; “Konser ve eğlencelerin yasaklanmasıyla düştüğüm ekonomik darboğaza sadece 3 ay kadar dayanabilirim. Benim yapabildiğim bir tek müzik var, dolayısıyla çıkacağım sokağa ve çalgıcılık yapacağım. Benim öyle komplekslerim yoktur. Ev geçindirmek zorundayım. Sokak çalgıcılığı çok şerefli bir mertebe. Hiç yüksünmüyorum” demiş.1 Temmuz’dan itibaren Türkiye yasakları biraz gevşetecek.Eğlence sektörünün biraz olsun rahatlayacağını düşünüyorum.Ama büyük konserler olur mu yine de bilemiyorum.Şeşen gibi sıkıntıda olan çok müzisyenin olduğunu biliyorum.Peki ne olacak?Üstelik Avrupa’dan delta varyantıyla ilgili haberler gelmeye başlamışken...Bence devletin bazı sektörlere desteği devam etmeli.Bu sefer de müzisyenler unutulmamalı.
Delta varyantı canımızı sıkıyor
Diagnovir’in PCR testlerinin yerini alması hedefleniyordu.
Ve bilinen testlerden çok daha pratik; 10 saniyede yüzde 99’luk bir sonuç alıyorsunuz.
O günlerde Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile konuşmuştum.
“Koronavirüs 150 nanometre boyutunda bir parçacık. Araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla uğraştılar. Sadece ağızdan alınan sürüntü için hızlı bir kit ve optik düzenekle hızlı tanı yapabiliyor. Pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde sonuç veriyor, negatiflik olması halinde ise 20-30 saniye içinde sonuçlanıyor. Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR’ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR’larının pozitife döndüğünü gördük” demişti.
Ve...
Diagnovir geliştirildi, kullanıma hazır hale getirildi.
Başka çare kalmadı
Bilim Kurulu’nun önerisini destekliyorum.
BİR buçuk yıl hep gazetedeydim, dışarıdaydım ama kalabalıklar içinde asla olmadım. İstanbul’dan gelen konuklarım olunca ben de çekine çekine dışarı çıktım.
Gönüllü olup Türkiye’de ilk aşı olanlardan biriyim aslında...
Üçüncü aşı sırası bana geldiğinde de gidip ilk olanlardanım.
Yani bu kadar titizim.
Ama gördüğüm manzaralardan anlıyorum ki yine bizi zor bir kış bekliyor.
Çünkü insanlar maske takmıyor, mesafelerini korumuyor.
Alaçatı’nın o dar sokaklarının pandemi öncesinden bir farkı yok.
Ve geçen yazın deneyimleri de aklımda...
Yaz sonu vaka sayılarının nereden nerede geldiğini hep birlikte gördük.
İlk başta söylendiği gibi sıcak virüse etki etmiyor.
Bu yıl aşılara rağmen sayı 7 binlerin üzerindeyse kışı düşünemiyorum.
Ve bu rakamların 5-6 ile çarpılmasını öneriyor uzmanlar...
Aslında çok çarpıcı bir haber Mikonos Adası’nda geldi, tekrar gece sokağa çıkma yasağı getirildi.
Ben Bilim Kurulu’ndan aşı olmayanlara yaptırım önerisini destekliyorum.
Kurul aşı olmayanların AVM, tiyatro ve sinema salonlarının yanı sıra maç, konser, düğün, kongre gibi etkinliklere alınmamasını öneriyor.
Anlaşıldı ki; toplumun büyük çoğunluğu aşı olmadan bu pandemi bitmeyecek çünkü...
Aşıda gaza basmamıza
rağmen tablo bu
SAĞLIK Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de birinci doz aşı sayısı 38 milyonu geçti, ikinci doz aşı sayısı da 20 milyon oldu. Üçüncü dozla birlikte toplam sayı 62 milyonu aşıyor. Bütün kampanyalara rağmen rakam bu...
Demek ki; çok daha farklı şeyler yapmak gerekiyor.
Dünya gerçekten sıkıştı.
Sadece Türkiye’de değil birçok ülke aşı olmayanları ikna etmeye çalışıyor.
Ve hepimiz yorulduk, sıkıldık.
Zorla kimseye aşı yapılamaz belki ama aşı olmayanların bazı yerlere girememesi neden sıkıntı olsun ki...
Mikonos Bodrum’a
Çeşme’ye ders olsun
BİZİM kıyılarımızın İbiza’dan, Mikonos’tan farkı yok. Hatta bazı işletmelerimiz hepsine fark atar.
Ama gördünüz; bizden çok daha iyi sayılara sahip olan ve beklediğimden çok daha iyi bir pandemi süreci yaşayan Yunanistan’dan ilk sinyaller gelmeye başladı.
Mikonos’da son 24 saatte yaşanan izdiham ve eğlence yerlerindeki kümelenmeler nedeniyle vakalarda endişe verici olduğu söyleniyor.
Son bir ayda günlük vaka sayıları 10 katına çıkmış.
En yüksek artış oranları da benim en sevdiğim yerler; Atina, Selanik, Yanya, Grevena bölgelerinde ve Girit Adası’nda...
Rakamlar bizdeki gibi 7 binlerde değil üstelik...
Binlere gelmeden Yunanistan bu tedbirleri alıyorsa; bizim tatil merkezlerine çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor sanki...
Sağlıkta kümelenme oldu
İzmir çok iyi gidiyor
GEÇEN gün Mehmet Baz ile sohbet ettik. Baz’ın Ekol Hastanesi’ni ilk kurduğu günleri çok iyi hatırlıyorum. Çok kısa sürede müthiş bir başarı hikayesi yazdılar. İlk binanın yanı, sonra diğer yanı alındı; büyük bir ada Ekol Köyü haline getirildi. Ve Mehmet Baz yatırımlarına devam ediyor. Şimdi de İzmir’in Balçova’sına bir hastane açıyor.
Baz; “90 tane doktorun çalıştığı genel hastane konumundayız. 15 tane kulak burun boğaz uzmanı doktorumuz var. Dünyada 15 KBB doktorunun çalıştığı başka özel hastane yok. Avrupa ve Ortadoğu’da obezite hastamız çok geliyor. 6 tane genel cerrahımız var. Bu doktorlarımız hepsi obezite konusunda çok iyi. Türkiye’de en çok obezite ameliyatı yapan hastanelerden biriyiz” diyor.
Pandemi seyahatleri biraz engellese de yurtdışından çok hasta ameliyat olmaya Türkiye’ye geliyor.
Hatta Baz’ın özel uçak kaldırdığını, İzmir’de birçok otelle anlaşma yaptığını biliyorum. Bunlar Türkiye için iyi haberler...
Ve uzun yıllardır konuştuğumuz üniversite hayali...
Üniversite için bir yer belirlenip alınmış. Seyrek’e ikinci üniversite geliyor. 40 dönümlük arazi izinlerin tamamlanmasından sonra Sağlık Üniversitesi olacak.
Mehmet Baz; İstanbul ile kıyaslandığında İzmir’de üniversite açığı olduğunu söylüyor.
Balçova’yla ilgili de şunları söylüyor;
“Bizim için orada ihtiyaç vardı. 4 tane ameliyathanesi olan 3 bin 500 metrekare kapalı alanda, 40 yataklı bir merkez kurduk. Gelecek dönemde bu bölgede hastane kurma planlarımız var.”
İzmir birçok sektörde bir kümelenme yaşıyor. Sağlık da o alanlardan biri...
Şu pandemi dönemi gösterdi ki; Türkiye’nin iyi doktorları, bilim insanları var.
Ve Türkiye yurtdışından çok sayıda hastayı ağırlayabilir.
Mehmet Baz uzun yıllardır bu konuya ağırlık veriyor.
İyi de yapıyor.