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Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

Basın bülteni siyaseti bitmeli

20 Haziran 2020

ELEŞTİRDİĞİM bir konu var.


Eskiden siyaset sokaklarda, meydanlarda, kahvehanelerde yapılırdı.
Şimdi bu dediklerim seçimden seçime oluyor.
Bunun yerine basın bülteni siyasetçiliği yapılıyor.
Nasıl mı oluyor?
Gündemdeki bir konu üzerine vekillerimizin, başkanlarımızın danışmanları çağrılıyor, bir metin hazırlanıp, genellikle de aynı fotoğraflarla servis ediliyor.
Sonra da telefonlar geliyor.
“Sayın vekilim şu konuda açıklamalarda bulundu, sayın başkanım şu olay üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı” diye...
Net söylüyorum;
Yıllarını bu meslekte geçirmiş, iletişim ve algı yönetimi konusunda sayısız yazılar yazmış, dersler vermiş biri olarak söylüyorum.
Böyle siyaset yapılmaz.
Daha doğrusu buna siyaset denmez.
Bu eleştirilerim her parti için geçerli...
Siyaset sokakta, vatandaşın arasında yapılır.
Basın bülteniyle siyaset yaptıklarını zannedenler halktan çok uzakta olduklarını bilsinler.
Bunu gözlemliyorum, bu kopukluğu hissediyorum.
Sosyal medya üzerinden siyaset yapanlar için de aynı şeyi söylüyorum.
Kalabalıklar içinde yapılan politika hem daha keyifli, hem de daha verimlidir.
Benden hatırlatması...

 
Akıllı şehirleri duysak fena mı olur

BİZLER basın bültenleriyle uğraşırken bakın dünyada neler tartışılıyor?
Bir akıllı şehir uygulaması projesinden söz edeyim.
Cisco akıllı şehirler için geliştirdiği yeni çözümü LoRaWAN’ı tanıttı.
Long Range Wide Area Network, yani uzun menzilli geniş alan ağı çözümü...
Nesnelerin internetle gelişen sistemlerin sayısı tüm dünyada artıyor. Bu da verilerin uzak mesafeye güvenilir bir şekilde aktarılmasının ve düşük güç tüketiminin önemini ön plana çıkarıyor.
Böylece mesafe sınırlaması, haberleşme maliyetleri ve yüksek enerji kullanımı gibi zorluklar ortadan kalkacak. LoRaWAN çözümü; şehir çevresindeki yerleşim alanlarında 15 kilometreye kadar, kentsel alanlarda ise 5 kilometreye kadar kapsam sağlıyor.
Su ve enerji tüketimi, akıllı aydınlatma sistemleri, park yeri yönetimi, akıllı sulama sistemleri gibi şehirdeki birçok kritik altyapı da yönetilebiliyor.
Yani siyasetçilerimizden karşılıklı atışmalar yerine akıllı binaları, akıllı fabrikaları, akıllı üretimleri, akıllı şehircilik konseptlerini duyarsak çok daha mutlu oluruz.

 
İkinci dalga olur mu?

OLUYOR zaten...
Çin’den gelen haberler aslında bunun ön habercisi...
Türkiye’nin rakamları da çıkışta olduğumuzu gösteriyor.
Avrupa tedbirleri gevşetse de, seyahat yasağını kaldırsa da ülkeler arası gidiş gelişlerin çok az olduğu söyleniyor.
Demek ki, Kovid 19’un insanlar üzerinde bıraktığı etki devam ediyor.
O yüzden her alanda “Bu iş bitti” ruh halinden kurtulmalıyız.
Aşı bulununcaya kadar, aşı bulunsa da toplumun büyük bir çoğunluğu bağışıklık kazanıncaya kadar belki ilki kadar değil ama küçük ve bölgesel dalgacıklar hep olacak.
Buna alışalım.
Ama tedbirlere uymaya da devam edelim.

 
Dijital Yuan da geliyor

ÇİN Merkez Bankası, dijital para birimi geliştirmek için birkaç yıldır çalışıyordu. Dijital Yuan’ın nasıl işleyeceği de şekilleniyor. Çin Halk Bankası Dijital Yuan’ın ilk olarak 2022 kış olimpiyatlarında kullanılacağını açıkladı. Bazı kamu bankaları Shenzhen, Suzho gibi şehirlerde iç testlerini yapmaya başlamış bile...
Dijitalleşmenin Zoom toplantıları olduğunu zannedenlere bu haberleri de takip etmelerini tavsiye ederim.

 
Yapay zeka artık hayatımızda

ZOOM; gizlilik ve güvenlik konusunda eleştiriliyor. Şirket Zoom yapay zeka kullandığını açıkladı. Bu yapay zekanın, platformda çıplaklığı önlemek için kullanıldığı açıklandı.
Koronavirüs öncesinde Zoom’un kullanıcı sayısı 10 milyondu, şimdi ise yüz milyonlar eklenmiş durumda.
Yapay zekayı hayatımızın her alanında kullanacağız, bu net...

 
Bisiklet dostu İzmir’i destekliyorum

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer benim gibi bisikleti seviyor. Ben de bisiklet kullanan şehirleri daha çok seviyorum. Kent içinde bazı düzenlemeler geçmiş yıllarda yapılmıştı, şimdi yeni yollar da ilave ediliyor. Keşke yollarımız çok daha geniş olsaydı, keşke alternatif yollarımız da olsaydı.
Kent merkezinin büyük çoğunluğu tramvaydan da dolayı tek şerit neredeyse...
Elimde sihirli bir değnek olsaydı; sadece İzmir için değil, bütün şehirlerimiz için dört şeritli kent içi yollar yapmak için kullanırdım.
Yine de bisiklet dostu İzmir’i destekliyorum.

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