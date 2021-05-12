Barselona yaptı Çeşme yapamaz mı?

17 Mayıs’tan sonra kademeli bir geçiş olacağı kesin. 50-60 binlerden 18 binlere inen vaka sayısı elbette umut verici. Ama daha önce de 2 binlere kadar indirdiğimiz vakaları, dikkatsizliğimiz sonucu yine 30 binlere çıkarmıştık.



Aslında bu algoritmayı hepimiz öğrendik.

Rakamlar gidişatı çok net gösteriyor.

17’sinden sonra 5 binlerin altına inemeyeceğiz.

Peki bu sefer ne yapmalıyız?

Ay başında maaşını alan insanlar için değişen bir durum yok. Ta ki işleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı oluncaya kadar...

Ben yazınca bazen sert eleştiriler alıyorum.

