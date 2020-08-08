Ayakta alkışlanacak bir proje

BUGÜN İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Otizm Vakfı arasında önemli bir protokol imzalanacak.
Eğitimin geliştirilmesi ortak hizmet protokolü...
Kamuya yararlı bir iyilik hareketi olan Anadolu Otizm Vakfı otizmle mücadelede örnek bir projeye daha imza atıyor.
Tunç Soyer’in önerisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki tüm partiler ve üyelerinin oy birliği ile projeye destek verilmesini de ayrıca önemsiyorum.
Güzelbahçe’de mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 14 dönümlük arsa Anadolu Otizm Vakfı’yla ortak kullanılacak.
Model şöyle kurgulanmış.
Eğitim, günlük yaşam, izleme, ARGE çalışmalarıyla sağlanacak tüm bilgiler, otizm alanındaki STK’lar başta olmak üzere kar amacı gütmeyen tüm kurumlarla bedelsiz paylaşılacak.
Güzel olan Otizm Kampüsü’nün Otizm Eylem Planı’nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Otizm Araştırma Komisyonu Raporu prensiplerine uygun olarak bir pilot proje olarak kabul edilmesi.
Otizm Kampüsü’nün merkezi yönetim, yerel yönetimler ve hayırseverlerce sağlanacak olanaklarla yapılarak, sivil toplum kuruluşlarının oluşturacağı işletmeler tarafından çalıştırılması, bağımsız denetim kurumları aracılığıyla denetlenerek organize edilmesi planlanıyor.
Anadolu Otizm Vakfı’nın Başkanı Nüvit Uyar’ın büyük çabalarını yazmak isterim.
Gerçekten de bu projeler ancak Nüvit Uyar gibi bu konuya konsantre olmuş, hayatını buna adamış insanlar sayesinde olabiliyor.
Türkiye bazı konulara çok geç el attı.
Otizm de o konulardan biri...
Birçok vakıf, dernek kuruldu; epey de işler yapıyorlar.
Ama farkındalığı artıracak ve otizmli gençlerimize yardımcı olacak işte bu projeler olacak.
Bu kampüsler sayesinde on binlerin hayatı değişecek.
Herkesi kutluyorum.
Destek veren herkese teşekkür
BİR teşekkür de Tunç Soyer’e...
Belediyenin bir arsasını bu amaçla tahsis ettiği için...
Ve elbette her partinin desteğini alarak bu kararın Meclis’ten geçmesi ayrıca beni sevindirdi.
O yüzden İzmir Büyükşehir Meclisi’nin tüm üyelerine de teşekkür ederim.
Bazı konular siyaset üstüdür.
Bu projenin de örnek olmasını istiyorum.
Sanatçılar da destekliyor
İMZA töreninde vakıf gönüllüsü Haluk Levent ve iyilik hareketi Ahbap da katılacak. Bazı projelerin anlatılmasında, tanıtılmasında sanatçıların destek vermesi çok önemli. Otizm gibi toplumun yeni ilgisini çeken konularda özellikle hem de...
Kampüste neler olacak?
* OTİZM temel eğitimi esas alınarak 0-6 yaş aralığındaki öğrencilere hizmet verilecek.
* Otizmli bireyler ve ailelerine yönelik hukuk danışmanlığı dahil, ihtiyaç duydukları tüm sosyal hizmet alanlarında destek almaları sağlanacak.
* Otizm ile ilgili STK ve çatı örgütleri için kapasite geliştirme ve iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
* Bilgi bankası ve kütüphanesi kurulacak.
* Gezici destek irtibat ofisleri kurulacak. Otizmli ve engelli bireylerin diş tedavileri sağlanacak.
* El Ele Cafe’ler çoğaltılacak. Gaziemir Optimum’daki kafede otizm eğitimini tamamlamış gençlerin staj imkanları artırılacak.
* Her yaş grubundan otizmli bireylere günlük yaşam becerileri, spor, müzik, drama, iş eğitimi, tarımsal faaliyetler yapılacak.
* Eğitsel değerlendirme ve takip merkezleriyle kontrol ve destek servisleri verilecek.
İnanın her bir bölüm otizmli gençlerin ve ailelerin yaşamlarını kolaylaştıracak.
STK’lar devletle el ele olmalı
HEP yazıyorum.
Türkiye birçok konuda önemli hamleler yaptı. Siyasetin artık bazı konularda çok daha yapısal adımlar atması gerekir. Elbette devletin düzenleyici, koordine edici rolü çok önemli. Sivil toplum örgütleri de otizm gibi toplumu yakından ilgilendiren konularda devlete destek verirse çok daha hızlı adımlar atılır.
Anadolu Otizm Vakfı benim izlediğim, içinde olmaktan gurur duyduğum vakıflardan biri.
Destekliyor ve ayakta alkışlıyorum.
Ayakta alkışlanacak bir proje
BUGÜN İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Otizm Vakfı arasında önemli bir protokol imzalanacak.
Eğitimin geliştirilmesi ortak hizmet protokolü...
Kamuya yararlı bir iyilik hareketi olan Anadolu Otizm Vakfı otizmle mücadelede örnek bir projeye daha imza atıyor.
Tunç Soyer’in önerisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki tüm partiler ve üyelerinin oy birliği ile projeye destek verilmesini de ayrıca önemsiyorum.
Güzelbahçe’de mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 14 dönümlük arsa Anadolu Otizm Vakfı’yla ortak kullanılacak.
Model şöyle kurgulanmış.
Eğitim, günlük yaşam, izleme, ARGE çalışmalarıyla sağlanacak tüm bilgiler, otizm alanındaki STK’lar başta olmak üzere kar amacı gütmeyen tüm kurumlarla bedelsiz paylaşılacak.
Güzel olan Otizm Kampüsü’nün Otizm Eylem Planı’nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Otizm Araştırma Komisyonu Raporu prensiplerine uygun olarak bir pilot proje olarak kabul edilmesi.
Otizm Kampüsü’nün merkezi yönetim, yerel yönetimler ve hayırseverlerce sağlanacak olanaklarla yapılarak, sivil toplum kuruluşlarının oluşturacağı işletmeler tarafından çalıştırılması, bağımsız denetim kurumları aracılığıyla denetlenerek organize edilmesi planlanıyor.
Anadolu Otizm Vakfı’nın Başkanı Nüvit Uyar’ın büyük çabalarını yazmak isterim.
Gerçekten de bu projeler ancak Nüvit Uyar gibi bu konuya konsantre olmuş, hayatını buna adamış insanlar sayesinde olabiliyor.
Türkiye bazı konulara çok geç el attı.
Otizm de o konulardan biri...
Birçok vakıf, dernek kuruldu; epey de işler yapıyorlar.
Ama farkındalığı artıracak ve otizmli gençlerimize yardımcı olacak işte bu projeler olacak.
Bu kampüsler sayesinde on binlerin hayatı değişecek.
Herkesi kutluyorum.
Destek veren herkese teşekkür
BİR teşekkür de Tunç Soyer’e...
Belediyenin bir arsasını bu amaçla tahsis ettiği için...
Ve elbette her partinin desteğini alarak bu kararın Meclis’ten geçmesi ayrıca beni sevindirdi.
O yüzden İzmir Büyükşehir Meclisi’nin tüm üyelerine de teşekkür ederim.
Bazı konular siyaset üstüdür.
Bu projenin de örnek olmasını istiyorum.
Sanatçılar da destekliyor
İMZA töreninde vakıf gönüllüsü Haluk Levent ve iyilik hareketi Ahbap da katılacak. Bazı projelerin anlatılmasında, tanıtılmasında sanatçıların destek vermesi çok önemli. Otizm gibi toplumun yeni ilgisini çeken konularda özellikle hem de...
Kampüste neler olacak?
* OTİZM temel eğitimi esas alınarak 0-6 yaş aralığındaki öğrencilere hizmet verilecek.
* Otizmli bireyler ve ailelerine yönelik hukuk danışmanlığı dahil, ihtiyaç duydukları tüm sosyal hizmet alanlarında destek almaları sağlanacak.
* Otizm ile ilgili STK ve çatı örgütleri için kapasite geliştirme ve iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
* Bilgi bankası ve kütüphanesi kurulacak.
* Gezici destek irtibat ofisleri kurulacak. Otizmli ve engelli bireylerin diş tedavileri sağlanacak.
* El Ele Cafe’ler çoğaltılacak. Gaziemir Optimum’daki kafede otizm eğitimini tamamlamış gençlerin staj imkanları artırılacak.
* Her yaş grubundan otizmli bireylere günlük yaşam becerileri, spor, müzik, drama, iş eğitimi, tarımsal faaliyetler yapılacak.
* Eğitsel değerlendirme ve takip merkezleriyle kontrol ve destek servisleri verilecek.
İnanın her bir bölüm otizmli gençlerin ve ailelerin yaşamlarını kolaylaştıracak.
STK’lar devletle el ele olmalı
HEP yazıyorum.
Türkiye birçok konuda önemli hamleler yaptı. Siyasetin artık bazı konularda çok daha yapısal adımlar atması gerekir. Elbette devletin düzenleyici, koordine edici rolü çok önemli. Sivil toplum örgütleri de otizm gibi toplumu yakından ilgilendiren konularda devlete destek verirse çok daha hızlı adımlar atılır.
Anadolu Otizm Vakfı benim izlediğim, içinde olmaktan gurur duyduğum vakıflardan biri.
Destekliyor ve ayakta alkışlıyorum.