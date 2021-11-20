Avusturya aşıyı zorunlu hale getirdi destekliyorum

İki ülke; yani Türkiye ve Yunanistan dünya turizm pazarına tek destinasyon olarak çıkabilir.
Özgener iki ülkenin turizminde, kültüründe ve etkileşiminde yeni düşünceleri, yeni eğilimleri Ege kıyılarında uygulamak ve süreçleri doğru kurgulamak adına işbirliği yapmasını önerdi.
Ve dedi ki;
“Çeşme-Sakız, Ayvalık-Midilli, Kuşadası-Samos, Bodrum-Kos, Marmaris-Rodos, İzmir-Selanik-Halkidiki, İzmir-Atina-Girit gibi özel programlar ve pazarlama kampanyaları yapmamız gerekir. Bu durum Türk ve Yunan turizmcileri motive edeceği gibi iki ülke bakanlıkları tarafından da bir strateji olarak benimsenirse, üçüncü ülkelere birlikte giderek ortak standlar ve organizasyonları gerçekleştirebiliriz.”
Pandemi koşullarında deniz trafiği de aksadı. Oysa Türkiye ile özellikle adalar arasında yoğun bir trfik yaşanırdı.
Yunanistan uzun süre kapılarını kapadı, girişlere izin vermedi.
Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün Direktörü Anthony Fauci, “Eğer aşılama oranı artarsa gelecek yılın ilkbaharında Covid-19 salgın kategorisinden endemik kategorisine geçebilir” dedi.
Fauci’nin şartı aşılanmanın artmasıydı.
Aşıların tamamlandığı ülkelerde lokal bazlı hastalık haline gelecek Kovid 19 çünkü...
Şu an yüzde 50’lerdeki aşılanma oranlarının artması şart.
Üstelik hatırlatma dozlarını da dikkate alırsak vakit kaybetmemiz gerektiği de ortada...
Çünkü ikinci önemli açıklama Türkiye’nin bıçak sırtı bir dengede olduğunu gösteriyor.
En baştan beri net yazıyorum aslında...
Herkes gibi benim de rehberim bilim; zaten aksini kimse bana anlatamaz.
Başlangıçtaki tereddütleri anlıyorum.
Daha önceki aşılar uzun çalışmalar, deneyler sonucunda uygulanmıştı. Bu sefer geçici kullanım onayı alınan aşılar yapıldı.
Ki;
Ben o günlerde gidip gönüllü oldum; ilk doz aşımı geçen kasım başında yaptırdım.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı toplantının özetini anlatan şu cümleyi kullandı. “2021 yılında doğal taş ihracatının 2 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Aslında İtalya’nın, İspanya’nın yaptığı gibi katma değerli bir ihracat yapabilseydi bu rakam 18 milyar dolar olabilirdi...” Aslında sadece mermerde değil; birçok sektörde benzer bir tablo var. Kendi markanızla dünya pazarlarına çıkmadığınızda geometrik bir büyüme yakalayamıyorsunuz. Ticarete konu 90 madenin 70’i Türkiye’de var. Dünyadaki toplam doğal taş rezervlerinin yüzde 40’ı Türkiye’de bulunuyor. Borda dünya rezervlerinin yüzde 73’ü ülkemizde… Kromda da dünyada ilk 5’e giriyoruz. Kalaycı’nın dediği gibi mevcut rakamın 9 katını üretebilecek bir Türkiye’nin bu potansiyelle neler yapabileceğini siz düşünün.
Afyonluların anlatacakları çok şey var
AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek salondakilere “Afyon deyince akla neler geliyor?” diye sordu. Salondakiler sıralamaya başladı. Mermer, termal, gastronomi, sağlık turizmi, sucuk, lokum, kaymak... Ve dedi ki; “Aslında Afyon birçok konuyla öne çıkan bir şehir. İstanbul’un et tüketiminin yüzde 25’ini tek başına üstleniyor. Termalle sağlık turizminin en önemli adresi haline geldik...” Haklı... 35 bin yatak olmuş. Üstelik 12 ay rağbet gören bir turizm yapıyorlar. Afyon’un sucuğu, kaymağı, ekmek kadayıfı çok meşhur... Domatesi bir harika... Mantarı müthiş... Yumurtanın fiyatını afyon belirliyor. Ama konuştuğum Afyonlular bu kadar üretime, ekonomiye katkıya rağmen yeterince kamuoyunda yer almadıklarını söylüyorlar. Haklı olabilirler... Ama bence Afyonlular da yaptıklarını daha iyi anlatmalılar. Çünkü dünya artık böyle bir dünya... Ne üretirsen üret harcadığın vakit kadar tanıtıma da zaman ayır. Başka türlü olmuyor.
Destek gelirse büyüme de olur
İSCEHİSAR 15 bin nüfuslu bir ilçe ama Afyon ekonomisi için gerçekten önemli... Mermer rezervlerinin büyük bir bölümü, üretimi buradan. Belediye Başkanı Ahmet Şahin de sektörü çok iyi bilen biri... Haklı olduğu bazı şeyler var. Diyor ki; “Değerli madenlerle, stratejik madenlerle, doğal taşların birbirinden ayrılması gerekiyor. Böylece mermer üretimi ve ihracatı hızlanacaktır. Bugün bizim ihracatçılarımız dünyanın en önde gelen ülkelerine, devlet başkanlarının konutlarına saraylara, en modern yeni binalara Afyon mermeri gönderiliyor. Eğer destek görürsek çok daha iyi başarılar elde edebiliriz.” Afyon’dan dönerken Başkan Şahin’in sözlerini düşündüm. Üstüne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’nın verdiği o çarpıcı rakamları da koyunca; sektörün gerçekten de desteğe ihtiyacı olduğunu gördüm. Çünkü destek gelirse Türk ekonomisine katkısı da büyük olur.
Ahmet Piriştina’yla İkbal Lokantası anısı
15 Temmuz 2003 günü Ahmet Piriştina’yla Ankara’ya gittik. CHP grup toplantısı öncesinde Genel Başkan Deniz Baykal’ın odasında biraz sohbet ettik. Piriştina CHP’ye geçecekti. Grup toplantısı bittikten sonra Baykal Piriştina’yı kürsüye çağırdı ve rozetini taktı. Tabii büyük bir alkış koptu. Meclis’ten çıktık; uçağa giderken Piriştina “Gel karayoluyla dönelim. Uçağa binmek istemedim” dedi. Öyle yaptık, yola çıktık. Afyon’a yaklaşırken “İkbal’e gidelim mi” dedi. Oturduk; sucuklu yumurtalarımızı söyledik. Bir çatal ekmek kadayıfı tattık, çayımızı içtik. Tarihi İkbal Lokantası’nın öyküsünü Atatürk’ün ziyaretini dinledik. Ve yola devam ettik. Piriştina seçimlere CHP’den girip yeniden seçildi. 15 Haziran 2004’te de aramızdan ayrıldı. O günden bugüne o lokantaya gitmemiştim. Afyon’daki zirve öncesi İkbal’e gidip; Piriştina’yla oturduğumuz masaya gittim. Oturdum; konuştuklarımız aklıma geldi. Ahmet abiye bir Fatiha okudum. Nurlar içinde uyusun. Çok anımız oldu. Afyon, İkbal de onlardan biriydi.
Tabii futbolun yeri çok ayrıydı.
Her gün gazeteye giderken Alsancak Stadı’nın önünden geçiyorum. Burasıyla ilgili o kadar çok anım var ki...
Babamla, ailenin diğer üyeleriyle, arkadaşlarımla gittiğim maçların her biri unutulmazdı.
Şimdi bilemem ama bizim için bir eğlenceydi, sosyalleşme aracıydı maçlar...
Keyifli bir hafta sonu geçirir, derslerden biraz olsun uzaklaşırdık.
Tarihi maçlara da tanıklık ettik bu statta...
Sokağa çıktığınızda bunun farkına varıyorsunuz.
Pandeminin ilk gününden bu yana çok disiplinli olanlar bile aşıların etkisiyle daha rahat hareket ediyor.
Herkes sıkıldı biliyorum ama salgının bitmediğini hatırlatmak isterim.
Kışa girdik.
Havalar hala iyi gittiği için dışarıda oturabiliyor, kapalı alanlar tercih edilmiyor.
Ama yakında herkes içeride olacak.
Türk filmleri ve dizileri her geçen yıl daha da iyi prodüksiyonlar haline geliyor.
Zaten yurtdışından filmlere olan ilgi bunu da gösteriyor.
Geçen hafta oynanan Real Madrid Barcelona maçından daha fazla rating alan bir Türk dizisi oldu.
El Clasico’yu geçmek öyle kolay değildir.
Üstelik İspanya son yıllarda müthiş filmlere imza atıyor.
İspanyol senaristleri gerçekten çok başarılı buluyorum.
Ama Türkiye’deki gelişmeler de bana umut veriyor.
Skal Türkiye’de yeni yönetim iş başı yaptı.
İzmir Skal’ın bir dönem önceki başkanı Emre Gezgin de Türkiye yönetim kuruluna girdi.
Emre; bu dönemi gerçekten iyi bir performansla kapattı.
Sadece Ege turizminin değil; genel bir algının oluşmasında önemli katkı sağladı.
Üstelik pandemiye rağmen Makedonya Kulübü’nün kuruluşunda da büyük emek sarf etti.
Bu arada uluslararası bir yarışın da oyuncusu oldu.
Facebook, Mark Zuckerberg’in “metaverse” olarak adlandırdığı sanal bir dünyaya yaptığı büyük yatırımla adını Meta olarak değiştirdi. Metaverse sözcüğünün yaratıcısı; yazar Neal Stephenson ise Facebook’a konuyla ilgili hiçbir tavsiyede bulunmadığını söyledi.
İsmet Berkan’ın Tekno Gündem’inde güzel bir yorum vardı.
Diyordu ki;
“Neal Stephenson’un icat ettiği kavramın bir süredir hayata geçtiğini de görüyoruz. Örneğin Roblox adı verilen oyun platformu tam olarak bu. Geçen hafta Facebook da, hem şirketlerinin adını Meta olarak değiştirdi hem de şirketin gelecek vizyonunun Metaverse’de olduğunu ilan etti. Metaverse, yani insanların oyun oynayacağı, sanal konserlere katılacağı, sanal şeyleri alacağı, sanal sanat eserleri toplayacağı, birbirlerinin sanal avatarlarıyla takılacağı sanal evren. Facebook bu evreni yaratmak ve tamamlamak için deli gibi para akıtmaya hazırlanıyor. Sadece 2022’de 10 milyar dolarlık yatırım yapacaklar. Şimdiden 10 bin kişi çalışıyor, bir 10 bin kişi daha işe alacaklar. Tabii sıfırdan bir evren yaratmak kolay değil. Ancak merak etmeyin, şimdiden metaverse için ürünler çıkaran şirketler belirmeye başladı bile. İşte bunlardan biri, Metaverse’de biz insanlar için hizmetçilik yapacak yapay zeka destekli ve insan görünümlü robotlar yaratıyor. Kim bilir, belki Facebook bu şirketi de satın alır.”
Aşıların geldiği günlerde gönüllü olup iki doz Sinovac aşısı oldum.
Mesleğim gereği birçok yere girdim, çıktım, toplantılara katıldım.
Maske, mesafe kuralına çok dikkat ettim.
Evden çalışmadığım için riskli olmama rağmen aşılar beni korudu.
Sonrasında da sıra bana geldiğinde üçüncü doz, hatırlatma dozumu da Biontech oldum.
Yurtdışı seyahatler olabileceği için de dördüncü doz aşımı yine doktorlarımın tavsiyesiyle Biontech oldum.
Bunların başında İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa var.
Ama Hollanda ve Belçika’yı da yakından takip ediyorum.
Onlar bizden bir ay önde gidiyor.
Bir kapanma ya da tedbirlerde sıkılaşma varsa bilin ki, birkaç hafta sonra benzer gelişmeler bizde oluyor.
Yine gözüm bu ülkelerde bu ara...
Çünkü kışa girmiş olduk; bundan sonra içerilerde daha fazla vakit geçirmeye başlayacağız.
Türkiye’nin her bölgesi ayrı bir güzel...
Dün Akhisar’a giderken sağımdaki solumdaki, uçsuz bucaksız zeytin bahçelerini seyrettim.
Adeta bir zeytin denizi gibi...
Denizli’nin Güney’ine gittiğimde de bağlar bana aynı hissi veriyor.
Hafta sonu Ayvalık’taydım.
Körfezin o florası da bana çok iyi geliyor.
Benim yaşımdakiler, yani 50’leri geçmiş olanlar mahalle kültürüyle yetiştik.
O günleri unutmamız mümkün değil.
Bugün belki büyüyen şehir ortamında bunu bulmak mümkün değil ama en azından bozmadan ve iyileştirerek şehirlerimizi değiştirmenin yollarını aramalıyız.
Birkaç yıldır konuttaki fiyat artışları dikkat çekiyor.
Rakamlar, ortalamalar dikkat çekici...
Fonda sevdiğim bir müzik, iyi demlenmiş bir çay varsa aynı odada saatlerce kalabilirim.
Okurken de, yazarken de bu ritüeli değiştirmem.
Geçen gün Rize’de, Rize’nin çay tarlalarında, çayın başkentinde, Karadeniz’e tepeden bakan bir yerde yine uzun bir çay sohbeti yaptık.
Ama öncesinde bir tarlada kendi ellerimle çay topladım.
Makas olmadan, dikkat ederek, çayı harmonisini bozmadan, bize çayı öğreten ustaların dediklerine sadık kalarak torbayı doldurdum.
En sevdiğim ritüellerden birinde, doğayla baş baya kalarak çay toplamak bana bir terapi gibi geldi.
Bana gelince bu disiplini hiç bozmadım.
Yürüyüşlerimi hiç bırakmadım. Hatta her yıl üzerine koydum. Her gün değil belki ama en az üç gün 15 kilometreleri de geçen etaplar yaptım.
Diğer günlerde de 10 bin adımı hedeflerimi hep tutturdum.
Yemeğe gelince inanın yiyen değil hep tadan oldum.
Mümkünse iki öğünle sınırladım. Son lokmamı geç saatlere bırakmamaya çalıştım.
Tabii benim gibi gece mesaisi de olan bir işte çalışınca buna uymak zor ama yine de kilo kontrolü yapmaya çalıştım.
“Düşünün ki; nerdeyse yarım asır boyunca birbiri ardına büyük savaşlarla ve isyanlarla uğraşmış, dış güçlerin sömürülerine maruz kalmış, siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırılmış, en nihayetinde de işgal edilerek parçalanmış bir imparatorluktan, sadece 4 yıl gibi bir sürede modern ve laik hukuk devletine haiz bir Cumhuriyet yaratıyorsunuz. Bu Cumhuriyeti de, o zamanın dünyasında lider sayılan ülkelerde bile göremiyorsunuz. Cumhuriyeti, modernleşme devrimleri ve ekonomik sosyal kalkınma ile taçlandırıyorsunuz. Ve hasta adam denilirken, artık bulunduğu coğrafyaya rol model olan bir ülke yaratıyorsunuz. İşte bugün, 98. yılına erişmenin haklı gururunu yaşadığımız Cumhuriyetimizi, dünya tarihinin eşsiz zaferlerinden biri olarak görmemiz tam olarak da bu destansı kazanımları sayesindedir...”
Bazen çok karamsar yorumlar okuyor, dinliyorum.
Oysa Cumhuriyet’in kurulduğu dönemin şartları ağır olmasına rağmen kısa sürede örnek gösterilecek bir başarı hikayesi ortaya çıktı.
Yorgancılar’ın şu sözlerine de aynen katılıyorum.
“Sözün özü; ülkemiz içinden geçtiği zorlu dönemdeki reçetesini yine kendi özünde, kurtuluş ve kuruluş ruhunda taşıyor. Yeter ki; birlik ve beraberlik içinde bu ruha ebediyen sahip çıkabilelim.”
Tam da bugünün, dünya gerçeklerini anlatan bir temaydı.
Giderek gıdayı, iklim krizini konuştuğumuz bir dönemde önemli konulara dikkat çekildi.
Bir kere organizasyonu yapanlara teşekkür etmek gerekir.
Hem İzmir’in gastronomi kültürüne önemli katkılar yapıyorlar, hem de toplumsal farkındalığın artmasına neden oluyorlar.
Üstelik giderek lokal olmaktan çıkıp uluslararası bir platforma taşıyorlar.
Ülkelerin, kentlerin tanıtımında gastronomiyi önemsiyorum.
O isimlerden biri de Yenal Gökyıldırım...
Eylül 2015’te MediaMarkt Türkiye’nin İcra Kurulu Başkanı oldu. Sonra Yunanistan, ardından Polonya derken Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz’in tamamı Gökyıldırım’a bağlandı.
Artık şirketin global Yönetim Kurulu’nda COO pozisyonunda. Bütün ülkeler artık ona bağlı...
MediaMarkt dev bir perakende zinciri, 1200’den fazla mağazaya sahip.
Ve her ülkede perakendenin kurallarını koyan bir marka.
O yüzden Yenal Gökyıldırım’ın bu görevini Türkiye açısından da çok önemsiyorum.
O yüzden çevreye duyarlı insanlar bir proje masanın üzerine geldiğinde hemen bir rezerv koyuyorlar.
Ama teknoloji çok değişti, Türkiye de bu değişime ayak uydurdu.
Çevreyle, doğayla barışık sanayinin olabileceğini kanıtlayan çok sayıda örnek var artık...
Ben doğru projelere her zaman destek verdim.
Gazeteci olarak dünyadaki iyi örnekleri gidip gördüm.
Örneğin, Almanya’da nehir kenarı, şehrin neredeyse içinde termik santraller gördüm.
Örneğin, kentin arıtmasını yapan tesislerin şehrin ortasında, deniz kenarında olduğunu gördüm.
Avusturya aşıyı zorunlu hale getirdi destekliyorum
MAİL kutumda aşıya mesafeli duranların mesajları var.
Hepsini okuyorum.
Aşağı yukarı benzer sözlerle “Neden aşı olmadıklarını” anlatıyorlar.
Çoğu “10 – 15 yıl sonra neler olacağını göreceksiniz” diyor.
15 yıl sonrasını bilemem elbette ama bilimsel araştırmaların sonuçlarını okudukça aşılara olan inancım daha da artıyor.
Bu kısır döngüden başka çıkış yolu önermiyorlar.
Sadece uzakta, ileri bir tarihte olabilecekleri söylüyorlar.
Ki;
Güvenilir araştırmalar aşı karşıtlarının tezlerini bir bir çürütüyor.
Yani kafalarındaki soru işaretlerinin cevaplarını almak için 15 yıla ihtiyaçları yok.
Bakın Avrupa’nın birçok yerinde vaka sayıları artınca tedbirler gelmeye başladı.
Avusturya sokağa çıkma yasağını genişletmeye karar verdi. Böyle bir önlem alan ilk AB ülkesi oldu.
Avusturya aşılamayı zorunlu kılan ilk ülke de oldu ve bir milat koydu; 1 Şubat’tan itibaren aşısız kimsenin kalmasını istemiyor.
Şansölye Alexander Schallenberg, “Gerçeğin yüzüne bakmalıyız” dedi ve dördüncü dalgayı kontrol altına almak için buna mecbur olduklarını söyledi.
Doğruyu söylemek gerekirse ben de beşinci dalgayı yaşamak istemiyorum.
Çocuklarımızın okullarından uzak kalmalarını istemediğim gibi, günlük hayatımın kısıtlanmasını da istemiyorum.
Çünkü hayat durunca her şey bitiyor.
Ekonomi sıkıntıya giriyor, sosyal hayat bitiyor, günlük ev halimiz bile değişiyor.
Bilim Kurulu daha iyi bilir ama Türkiye’de de bazı önlemlerin alınmasında fayda görüyorum.
Singapur’dan örnek
almamız gerekenler var
EURONEWS’te Singapur ile ilgili ilginç bir yazı okudum.
Aslında bizim gibi büyükşehirleri yönetenlerin okuması gereken bir yazı. Singapur’a birkaç kez gittim. Bu küçük ada ülkesi ya da şehri için “Doğayı kentsel yaşamla nasıl harmanlayacağını öğrenen şehir” diyorlar.
Ve bir kavram kullanıyorlar.
Biyofilik...
Bio yaşam, philia arkadaşça demek; doğa ve doğal dünya sevgisi anlamına geliyor. Biyofilik Şehirler örgütleniyor, ortak hedefler koyuyorlar.
Kentsel yaşamın bir unsuru olarak doğa ile günlük temasın önemini biliyorlar; şehirlerin küresel doğayı, insanlar için ortak yaşam alanlarını korumak için etik sorumlulukları kabul ediyorlar.
Singapur 2013’ten beri Biyofilik Şehirler’in üyesi.
Peki bunu nasıl yapmışlar?
Sadece 700 kilometrekarelik bir alanı kaplayan, ancak 5.7 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Singapur, gezegendeki en yoğun nüfuslu ikinci ülke konumunda.
O yüzden Singapur kentsel yaşamın doğayla nasıl kusursuz bir şekilde harmanlanacağını öğreten olağanüstü bir ders kabul ediliyor.
Ki;
Ormanlarının yüzde 90’ı, yerli kuş türlerinin yüzde 67’si ve memelilerinin yüzde 40’ı şehrin hızlı büyümesine yenik düşmüş bir Singapur’dan bahsediyoruz.
Bunun farkına varınca ülkeyi bir bahçe şehrine dönüştürmek ve arazileri doğal rezerv olarak kullanmak için planlar yapılmış.
Bu arada 1996’da gezegendeki en yüksek emisyon seviyelerinden birine sahip, yani hava kirliliği normal değerlerin çok üzerinde olan bir Singapur varken bunlar yapılmış.
1990’ların başında Singapur Yeşil Planı kurulmuş.
Hava ve iklim değişikliği, su ve temiz toprak, doğa ve halk sağlığı gibi üç konuya odaklanılmış.
Eğitimler başlamış, bilinçlendirme kampanyaları, altyapıdaki değişiklikler yapılmış. İnşaat şirketleri, mülk sahipleri çatı bahçeleri ve dikey fabrika duvarları kurmaya teşvik edilmiş.
Biz birçok şeyi iyi yaptık, ama kentlerimize iyi bakmadık.
Bugün Singapur gerçekten de örnek bir şehir.
Ve bize çok şey anlatıyor.