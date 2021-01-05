Avrupa Schengen vize sürelerini uzatmalı

Bu arada umut veren gelişmeler de oluyor.
Örneğin Bilkent Üniversitesi’nde geliştirilen yüksek teknoloji ürünü “Diagnovir” beni çok heyecanlandırdı.
Diagnovir’in PCR testlerinin yerini alması hedefleniyor.
Ve bilinen testlerden çok daha pratik; 10 saniyede yüzde 99’luk bir sonuç alıyorsunuz.
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile konuştum. “Koronavirüs 150 nanometre boyutunda bir parçacık. Araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla uğraştılar. Sadece ağızdan alınan sürüntü için hızlı bir kit ve optik düzenekle hızlı tanı yapabiliyor. Pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde sonuç veriyor, negatiflik olması halinde ise 20-30 saniye içinde sonuçlanıyor. Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR’ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR’larının pozitife döndüğünü gördük” dedi.
Harika bir çözüm ve geliştirilebilir özellikleri çok fazla...
İçim burkulmadı değil.
Çünkü bu yatırımın otomotiv sektöründe nasıl bir heyecan yarattığını çok iyi biliyordum.
Bazı markalar sektörleri için sembolik bir değer taşır.
Volkswagen de o isimlerden biri bence...
Bana göre çok doğru bir karar almışlardı.
Türkiye’ye yapacakları yatırım için yıllarca çalıştılar, araştırdılar, raporladılar ve sektörün temsilcileriyle yoğun temaslarda oldular.
Bu salgın birçok şeyi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı, eğilimlerimizi, ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi...
Aşılarla birlikte tünelin ucu gözüktü ama zorlu bir kış daha bizi bekliyor.
Bu arada gerçekten zor durumda olan sektörler var.
Hizmet sektöründe çalışan 2 milyondan fazla kişi, aileleriyle birlikte 10 milyon kişi mağdur oldu.
Ekonomiler küçüldü ama fabrikalar açıktı.
Kapasiteler belki düştü ama birçok sektörün alternatifleri vardı.
Zor ve belirsizlikler dolu bir süreç yaşadık.
Ama yeni isimler ve kavramlar hayatımıza girdi.
Örneğin Amerikan Pfizer firmasıyla koronavirüs aşısını geliştiren Alman BioNTech firmasının kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’den çoğumuz haberdar değildik.
İnsanlık adına umut oldular.
Eğer tünelin ucunda bir ışık göründüyse Türeci ve Şahin’in önemli rolleri oldu.
Çünkü pandemiyi bitirecek ilk ateşi onlar yaktı.
O yüzden aşıları önemsiyorum.
Ve bunun için gönüllü oldum ve faz 3 çalışmalarına katıldım.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim ve aşımı oldum.
En baştan söyleyeyim.
Bugüne kadar hiç grip aşısı olmadım, zatürre aşısı da vurdurmadım.
Ama bu sefer sürecin farklı olduğunu düşünüyorum.
Belki ilk dönem çok yakınlarımızda değildi bu virüs belası ama yazdan sonra herşey değişti, vaka sayılarında müthiş bir artış oldu, kayıplar da artmaya başlayınca herkes daha da endişelendi.
Bazıları ayakta, hiç anlamadan geçirdi; bazılarını ise hastalık adeta yatağa çiviledi.
Kovid 19’u geçirenlerin anlattıklarını dinleyince, okuyunca hastalığın hiç hafife alınmaması gerektiğini daha iyi anladık.
Ve kasımda beklenen tedbirler geldi.
Avrupa aslında kısıtlamaları bir ay öncesinden almıştı.
Aralık ayını hafta sonları evlerde, hafta içi de saat 9’dan sonra eve dönerek geçirdik.
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bölümü’nden mezun olan Dr. Corat, 2004 yılında UNESCO Cinsiyet Eşitliği Bölümü’nün direktörü oldu.
Gülser Corat, merkezi Barcelona’da olan Digital Future Society tarafından 2020 yılının teknolojideki 10 kadın liderinden biri seçildi.
Corat; yapay zekada cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için özel çalışmalarıyla tanınıyor.
İlginç konulara dikkat çekerek toplumda kadın erkek eşitliği konusundaki farkındalığın artmasını sağladı.
Örnek mi?
Teknoloji çalışanlarının erkek ağırlıklı olması nedeniyle dijital asistanların neredeyse tamamının aşırı saygılı ve itaatkar kadın kimliğinde olduğunu söylüyordu.
Fırsat buldukça bu derneklere, vakıflara, kurumlara köşemde yer vermeye çalışıyorum.
Çok güzel projelere imza atıyorlar ve bunlardan herkesin haberi olmalı.
Örnek mi?
İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği kısacası Kentimiz İzmir; müthiş bir başarıya imza attı.
Derneğin aynı zamanda yürüttüğü dördüncü Avrupa Birliği projesi de onaylandı.
Araştırdım bu Türkiye için de bir ilk...
Örneğin AVM’lere girerken kapıdaki görevli telefonunuzu çıkarmanızı istiyor ve riskli olup olmadığınıza bakıyor.
Riskiniz yoksa da AVM’ye girebiliyorsunuz.
O zaman istediğiniz mağazaya girip alışveriş yapabiliyorsunuz.
Arada bir anons da duyuyorsunuz.
AVM’de maske takmanızı isteyen, mesafeyi korumanızı ve üç saatten fazla kalmamanız gerektiğini hatırlatan bir anons...
Peki açık olan mağazalarda kapalı olan nereleri var.
“Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”
***
Coşkun Sabah önce “Ben bu sözleri söylemedim” dedi.
Ses kaydının çıkmasından sonra da “Bunları söyledim, ne var bunda. Ama ötekileştirmedim” dedi.
***
Daha da önce “İspat edenlere 1 milyon dolar ödemeye razıyım” demişti.
Ama söylemeliyim yeterli değil.
Bana her gün; onlarca telefon ve mesaj geliyor.
Sanayide bir şekilde çarklar dönüyor; ihracat yapanlarda zaten sorun yok.
Büyük şirketler de devletin yardımlarıyla bir şekilde durumu idare ediyor.
Ama bazı sektörler var ki elleri kolları bağlı durumda.
Örneğin yiyecek içecek sektörü, lokantalar, kafeler gerçekten de zor durumdalar.
Hem de çok eski İzmirli bir ailenin ferdiyim.
Lütfen kızınızla aranızdaki ilişkinize ne İzmir’i, ne Diyarbakır’ı, ne de bir başka şehri sokmayın.
“Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” diyorsunuz.
Bence topluma mal olmuş sanatçı böyle bir söz söyleyememeli.
Türkiye’de bugün yaşadığımız fikir ayrılıkları hep bu toptancı anlayıştan kaynaklanıyor.
Ben Türkiye’yi karış karış gezmiş bir gazeteciyim.
Ve yazın sonunda bakanlık geri dönüş yaptı, isteği olumlu buldu ve yetkiyi devretti.
Geçen gün Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile sohbet ediyorduk.
Bu konuyu da konuştuk.
Ve dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.
Müziğin ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum.
Ve çok seviyorum.
Bu yıl pandemi olmasaydı hiç kuşkusuz bu yıl Beethoven adını daha çok duyacaktık. Çünkü 2020 yılı Beethoven’ın 250’inci doğum yılına denk geliyor.
Dünyada da bu yıl Beethoven yılı olarak kutlanacaktı.
Şu pandemi olmasa ne güzel konserler izleyecektik.
Ama şöyle bir şey oldu.
Bakmayın bulunduğu yere, en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir.
Buna yürekten inanıyorum.
Sporda finansal devrim denebilecek bir işe imza atacak Karşıyaka...
Biliyorsunuz finansal piyasalarda dijital paralar çok yaygınlaştı.
Benzer bir projede Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji işbirliği yapacak.
Karşıyaka Token 19 Aralık’ta satışa sunulacak.
Hafta sonu yasaklarına, 21.00 sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen böyle...
Aslında aşı haberlerinin geldiği bu günlerde çok daha iyi olmamız gerekirdi.
Ama olmuyor.
Olmadığını Avrupa da gördü.
Zannetmeyin tedbirleri ucundan tutan sadece bizleriz...
Fransa yasakları biraz sıkınca Fransızlar sokaklara döküldü. Amerika’da maske karşıtı protestolar da dikkat çekti.
Basit usule tabi esnafa üç ay boyunca büyükşehirlerde 750, diğer yerlerde 500 liralık bir katkı olacak.
Esnafa ise aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak.
Hibe şeklinde verilecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
İşyeri kira ve stopaj destekleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
Bunlar elbette çok önemli destekler...
Bir de kısa çalışma ödeneği var; o da devam ediyor.
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu özellikle kira başta olmak üzere bazı destek paketlerini açıklayacaklarını söylemişti.
Bir süredir yazıyorum.
Hiçbir devlet Kovid 19 gibi uzun süren bir pandemi dönemine hazırlıklı değildi.
Nitekim ilk sonuçlar bütün ekonomilerde ciddi bir daralmayı ortaya koydu.
Ama sonradan gördük ki; hazirandan sonra ekonomiler biraz açılınca hızlı bir toparlanma da oldu.
Türkiye dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasına girdi.
Ki ben de kendisi gibi düşünüyorum.
Birçok defa da yazmıştım.
Ben İzmir’in dijital kafalı bir kent olması gerektiğini iddia ediyorum.
İzQ’yu da o yüzden en başından bu yana destekliyorum.
Bu girişime sahip çıkan ve ortak olan kurumlar da oldu.
En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi... Başkan Tunç Soyer’in tam desteğini biliyorum.
Avrupa Schengen vize sürelerini uzatmalı
BELKİ Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda temasları, görüşmeleri vardır bilemiyorum.
Ama ben hatırlatayım istedim.
Pandemi döneminde değil ülkeler arası şehirler arası yolculuk bile yapamadık.
Birçok program, buluşma ertelendi.
Fuarlar bile sanal ortamda, online yapıldı.
Festivaller, paneller, kongreler de dijital ortama taşındı.
Örneğin ben dört beş ayrı yurtdışı programımı iptal etmek zorunda kaldım.
Daha doğrusu ben değil organizasyon sahipleri iptal etmek zorunda kaldılar.
Amerika’ya gidemedim, Atina’da bir toplantı vardı gidemedim, Paris’te bir etkinlik vardı ona da gidemedim, Berlin ve Köln’deki iki ayrı programa da katılamadım.
Gazeteci olduğum için vizelerim hep hazır oluyor.
Çünkü bizim meslekte sabahtan akşama, geceden sabaha programlar değişir ve valizlerimiz hep hazırdır.
O yüzden süreleri bitince vizelerimizi yenileriz.
Biz gazetecilere tanınan gri pasaport yani görev pasaportu olanağı da var.
Ama pratiği zor olan bir pasaport... Görev için kullanıyor, özel seyahatlerim için normal pasaportumu yanıma alıyorum.
Ve her seferinde sayfalar dolusu evrakı, belgeyi hazırlıyor, gerekli yerlere veriyorum.
Bu sürecin ne kadar zor olduğunu biliyorum.
Özetle;
Pandemi sürecinde alınan vizelerin bana göre otomatik uzatılması gerekir.
Seyahatler, programlar istem dışı ertelendi.
Salgın tedbirleri buna mecbur etti.
Schengen vizelerinin mutlaka uzatılması, eklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Avrupa Birliği herhalde böyle bir uygulamayı düşünecektir.
İzmir gevreğinin ustasına veda
BİR kentin hafızasını mekanları, insanları belirler.
Ve bazı yerler semboldür.
Akıllarda, anılarda kalır ve uzun yıllar anlatılır.
Anlatılmalı ki unutulmasınlar.
Nesilden nesile bilinsinler...
Saint Joseph’te okurken okulu saran o gevrek kokusunu hayatım boyunca unutmadım.
Sınıfımız fırına bakardı ve biz her fırsatta pencereyi açar Zeynel abiden gevrek isterdik.
Zeynel Ergin İzmir gevreğini en iyi yapan isimlerdendi.
O taş fırından çıkan gevreği inanın çok az yerde yedim.
Biz ona “Zeynel Baba” diye seslenirdik, hiçbirimizi kırmaz ama “Öğretmenlerimizle bozuşmayalım” diye takılırdı.
Saint Joseph gibi disiplinli, katı kuralları olan bir okulun yasaklarını sadece Zeynel baba delebilirdi.
İzmir gevreğinin yaratıcısı olarak bilinen, Tarihi Alsancak Fırını’nın ustası ve sahibi Zeynel Ergin geçenlerde hayatını kaybetti.
Bir tanıdık isim daha sonsuzluğa gitti.
Nurlar içinde uyusun...
(üçüncü yazı)
Bizde olsa ne olurdu?
BİR süredir hizmet sektörünün sorunlarını yazıyorum. Çünkü o kadar çok mesaj alıyorum ki sıkıntıları büyük...
Aslında devletlerin de suçu yok.
Kimse böyle bir salgını beklemiyordu.
Ancak konulara yapısal ve köklü çözümler getiren ülkeler oldu.
Örneğin Avrupa Birliği ülkeleri özellikle restoranları ayakta tutabilmek için bir önceki yılın cirosunun yüzde 75’ini ödemeyi taahhüt etti.
Kapalı olduğu aylar işletmelerin giderlerinin yüzde 75’i karşılandı.
Her ülkenin bunu yapması beklemek hayalcilik olur, çünkü her hükümetin böyle olanakları olmayabilir.
Ancak bu pandemi hepimizin bazı şeyleri sorgulamasına neden oldu.
Ben örneğin şuna takıldım.
Türkiye’de de benzer bir uygulama yapılsaydı ne olurdu?
Bizim kayıtdışı gibi bir problemimiz de var.
Hükümetler sayısız defa bu konuda mükelleflerini uyarmıştır.
Ama işletmelerin yüzde kaçının gelir beyanları gerçeği yansıtmaktadır.
Sorgulamamız gereken çok şey var.
Türkiye’nin yeniden, güçlü ve yapısal değişiklikleri de içine alan bir pakete ihtiyacı var.
Kayıtdışı da bu konulardan biridir.
Rahatça hapşıramıyoruz bile
İLGİNÇ bir dönem...
Rahatlıkla hapşıramıyoruz bile...
İnsan hapşırınca mutlaka bir açıklama yapmak zorunda kalıyor.
Sadece ben değil etrafımdaki çok insan hapşırınca şaşkın gözlerle bakanları sakinleştirmek için açıklama yapmak zorunda kalıyor.
“Çok yaşa, mutlu yaşa” bile o açıklamadan sonra diyebiliyoruz.
Ne günlere kaldık...
Ocak’ta denize girenler
SOSYAL medya sahil şeridinde denize girenlerin fotoğraflarıyla yıkılıyor.
Yaz kış denize giren çok arkadaşım var.
Ben onları sadece seyredebiliyorum.
Çünkü ben yazın bile soğuk duşa giremeyenlerdenim.
Ocakta denize girecek kadar havaların ılık olması kimseyi yanıltmasın kış yakında kendini hissettirecek.
Hissettirmeli de...
İlk bulduğumuz aşıyı olalım
VAKA sayısı 30 binlerden 10 binin altına indi. Bu elbette iyi haber... Ama hala 200 insanımız ölüyor. Ve unutmayalım aşılansak bile uzun bir süre maske ve mesafeyi kontrol edeceğiz. Aşılar konusunda hala kafaların karışık olduğunu biliyorum. Ama şunu unutmayın bu ne grip aşısı, ne de zatürre... Ve virüs ne kadar dikkat etseniz de bulaşabiliyor. İlk bulduğunuz aşıyı olmanızı öneriyor uzmanlar... Ben de onlar gibi düşünüyorum. Çünkü eski normali çok özledik. Benim gibi evde oturmayı sevmeyenler salgının bitmesini, bir an önce eskisi gibi iş düzeninin olmasını, sosyal hayatımızın akmasını istiyoruz. Çünkü hayatımızı anlamlandıran her şeyi ertelemek, kısıtlamak zorunda kalıyoruz. Ve galiba aşıdan başka bir seçenek de bulunmuyor.
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