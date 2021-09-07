Aşısızlara saygılıyım ama yazmaya da devam edeceğim

Kente o deneyimleri yaşatmak gerekir.
Sporda, sanatta, kentleşmede ve özellikle yeni dünyanın kabul ettiği teknolojilerde İzmir büyük organizasyonlara evsahipliği yapmalı.
Ancak böyle bir kenti tanıtabiliyorsunuz.
Üstelik bu heyecan şehre de farklı bir ivme kazandırıyor.
Onlardan biri bu hafta İzmir’de yapılacak.
Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi 9 – 11 Eylül’de yapılacak.
O günlerde ben de her fırsatta yazdım.
“Gerekirse kapanalım ama okulları açık tutmak için bunu yapalım” diye...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Yüz yüze eğitimi açıyoruz” dedi ve her türlü hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Okullar artık kapanmayacak” dedi ve ilave etti.
“Çocuklarımız 1.5 yıldır akranları ve öğretmenleriyle bir arada olamadılar. Salgın devam ediyor ama çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitimleri vermekte kararlıyız.”
Üniversitede okurken gazeteciliğe de başlamıştım ve arada Selçuk Bey ile yemek yer iş dünyasından haberler alırdım. Ekonomi gazeteciliğini tercih edip, böyle bir başlangıç yapmamı sağlayan Selçuk Bey’dir. O yemeklerin bazılarında Selim Yaşar da olurdu. Türkiye’de olduğu günlere denk gelirdi.
“Biz yemeklerde de, evde de iş konuşuruz” derdi Selim Yaşar...
Ve eklerdi; “Yakında grup olarak 100’üncü yılımızı kutlayacağız. Dedemden alırsam 3’üncü jenerasyon, babasından alırsam 4’üncü jenerasyon işin başındayız. Hatta bizim çocuklarımız da artık işe başladılar. Yani 5’inci jenerasyon da işin içinde diyebiliriz. Biz bir aile şirketiyiz. Doğduğumuz günden beri işlerle ilgili konulara hep vakıfız. Çünkü evimizde iş konuşulurdu. Bir kulak dolgunluğumuz hep vardı. İş konuşmaya, iş yapmaya o kadar hazırız ki… Girişimci olmak bizim kanımıza işlemiş...”
Gerçekten de Türk sanayisine ilkler kazandırmış bir ailedir Yaşar Grubu...
Ve Selim Bey haklıydı.
Kendi işleriyle yatıp kalkan, Türkiye’nin büyümesine katkı koyan, sanayiye aşık bir gruptu Yaşar ailesi...
Bazen farklı düşünürdü; yol haritasında...
Önümüzdeki haftadan itibaren de yüz yüze eğitim başlıyor.
Dilerim bir daha okulları kapatmak zorunda kalmayız. Çünkü bu risk hala devam ediyor.
Toplumsal bağışıklık yüzde 80’lere ulaşmadan bize rahat yok.
Ben en başta bir gönüllü olarak gidip aşımı oldum.
Topluma örnek olmak için ve salgını aşısız atlatamayacağımızı düşünerek aşı oldum.
Yaşadıklarımı da gün ve gün anlattım, yazdım.
Müjde Ar “Gürültüsüz Yaşam Platformu” kurdu.
Ben defalarca yazdım.
Gürültüsüz derken, müziksiz demedik.
Aksine müziksiz bir hayat, sanatsız bir dünya olmaz dedik.
Ama sokağa taşan müzik de istemediğimizi defalarca söyledik.
Dünyanın neresine giderseniz gidin; en popüler olarak bilinen yerlerde bile müzik sokağa taşmaz, kimseyi rahatsız etmez. Gittiğiniz bir mekanda dostlarınızla sohbet eder, güzel vakit geçirir, fondaki müzik de sizin bu sohbeti daha da koyulaştırmanıza yardımcı olur.
Ama bizde maalesef böyle değil.
Bence oran yüzde 100 olmalıydı.
Dünya Sağlık Örgütü en başından bu yana “En son kapanması gereken yer okullardır” diyor.
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul da çok güzel özetliyor; “Bir kısıtlamaya gidilecekse bu okullar olmamalı. Okullarda çalışan öğretmenler, memurlar, hizmetliler ve okullara servis yapan tüm servis şoförleri, çalışan hostesler, kısaca çocuklarla iletişime geçecek tüm personelin mutlaka aşılanması gerekir. Eğer aşılanmaya ikna edemiyorsak ve aşılanmamakta inat ediyorlarsa bu kişiler, o zaman yapacağımız işlem onların hasta olmadıklarını bizlere kanıtlamaları gerekiyor.”
Zaten Bakanlar Kurulu da haftada iki gün PCR testi zorunluluğu getirdi.
Ama yine söylüyorum.
Doktor raporuyla aşı olmasına engel olanların dışında mutlaka aşıların tamamlanması gerekiyor.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Örgütü Kültür Komitesi (UCLG) 2021 toplantılarını İzmir’de düzenleyecek.
Bu organizasyonun ben de danışma kurulundayım.
Benim için de önemli bir deneyim oldu.
Son yıllarda ülkelerin yarışı kadar şehirlerin de rekabeti var.
Ve hatta öne çıkan marka şehirlerin ülkeleri kadar ekonomileri var.
Bu şehirleri güzelleştiren sadece kentsel altyapıları değil elbette...
Yılmaz ile Karesi başkanlığından beri tanışırız. Bürokratlarından bilirim; bitmeyen bir enerjisi vardır. Halka dokunan bir başkandır. Balıkesir’e gittiğimde de hatırı sayılı bir sıcak vardı. Termometreler 37’yi gösteriyordu, hissedilen sıcaklık 40’ların çok üstündeydi. Yücel Yılmaz esnaf ziyaretlerini yaptı. Biz de bir bölümüne katıldık. Sonra da Balıkesir Kent Konseyi binasında sohbet ettik. Bu dönem herkes için ilginç oldu. Pandemi hepimizin alışkanlıklarını, hayata bakışını değiştirdi. Başkan Yılmaz ile salgın dönemini, Balıkesir’i konuştuk.
Bir kere İzmir İstanbul otoyolu sayesinde Balıkesir’e ulaşım çok rahatladı. Bu sayede ekonomi hareketlendi, turizm canlandı. Aslında Balıkesir’in en büyük sıkıntısı geçilen bir şehir olmasıydı. Artık kalınan, projeler geliştirilen, turizm yatırımları alan bir yer haline geldi.
Yücel Yılmaz diyor ki;
“Balıkesir; doğasıyla, termaliyle, deniziyle, kültür ve sanatıyla, yöresel lezzetleriyle, antik kentleriyle çok ciddi bir potansiyele sahip. Bizler, her ilçesinin kendine has unsurlarıyla ön plana çıktığı ve özgün imajıyla dünyaca kabul gördüğü bir şehir hedefiyle 20 ilçemizin tüm varlıklarına sahip çıkma, geliştirme ve dünyaya tanıtma gayreti içerisindeyiz.”
Çok doğrusunu yapıyorlar.
Hep yazıyorum.
Yerel ve lokal olanın daha kıymetli olacağı bir döneme giriyoruz.
Ege’nin kıyılarına müthiş bir ilgi var.
Eskiden emeklilik için, ikinci hayat için hayal edilen bu adresler şimdi yeni mezunların bile ilgisini çekiyor.
Ve bizler bunu gözlerimizle, yaşayarak daha iyi görüyoruz.
İzmir’in nüfusu artıyor, Ege’nin kıyılarında yatırım dahil birçok sektörde önemli projeler oluyor.
Bunda elbette birçok etken var.
Ama İstanbul’un daha da kalabalıklaşması, hayatın zorlaşması en büyük etken...
New York’ta, QReal adında şirket kurarak “3 boyut ve artırılmış gerçeklik” teknolojisini; e-ticaret, moda ve yemek gibi farklı sektörlere uygulayan İzmirli girişimciler Alper Güler ve Caner Soyer, 5 yılda dünyaca ünlü 100 marka için proje geliştirdi, uluslararası şirketlerin yüzünü İzmir’e çevirmesini sağladı. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik içeriklerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Glimpse Group, Güler ve Soyer’in önderliğinde 10 kişilik ekip kurarak İzmir Bilimpark’ta Ar-Ge çalışmalarına başladı. Şimdiye kadar Google, Sony ve Hyundai gibi birçok önemli marka ile çalışma fırsatı buldular.
İEÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu Alper Güler ve İEÜ Mimarlık Bölümü mezunu Caner Soyer, müşterilerine internetten yemek siparişi verme imkanı sağlayan ünlü markaların, artırılmış gerçeklik ve 3 boyut teknolojisinden yararlanmadığını fark etti.
İnternetten yemek sipariş edecek kişilerin, “yemeği tıpkı masadaymış gibi üç boyutlu” görebilecekleri teknolojiyi geliştirmek için yola çıkan ikili, New York’ta şirket kurdu.
***
Dünyada yeni uygulanmaya başlanan bu teknolojiyi, zamanla e-ticaret ile moda alanına da aktardılar.
Sony, Domino’s, Dunkin Donuts, Hyundai, Chanel ve Walmart gibi dünya çapında markayla çalışma fırsatı buldular.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; toplantı sonrasında açıklamalar yaptı.
Ve yeniden aşı olma çağrısı yaptı.
Aşı olmayan öğretmenlerin ve eğitim kadrosuna da PCR zorunluluğu geldiğini söyledi.
Yine kapalı mekanlar için de aynı koşullar geçerli.
Örneğin daha önce de Futbol Federasyonu aşı olmayanların maçlara giremeyeceğini ya da test isteneceğini açıklamıştı.
Bütün bu adımları doğru buluyorum.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak” diye konuştu.
Artık geriye dönüş yok.
Çocuklarımız için en doğrusu eğitimlerini okullarında almaları.
Bu arada YÖK de üniversiteler için hazırlıklarını sürdürüyor.
Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler üzerinde tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.
Aşılamada epey mesafe aldık.
111 konut binası çökmüş veya çökme tehdidi altında. 960 binadaki 10 bin 170 bağımsız birim orta ve ciddi hasarlı olarak kayıtlara geçmiş.
5 bin 119 bina ve 55 bin 235 bağımsız birim düşük hasarlı olarak belirlenmiş.
Deprem özellikle Bornova bölgesinde daha büyük hasar bıraktı. Yıkılan ve hasar gören binaların çoğu bu bölgede yaşayanlara ait...
Bu arada 40 yaşın üzerindeki birçok binada da hasar var.
Örneğin Karşıyaka Yalısı’nın sembol binaları da bir bir yıkılıyor, kentsel dönüşüme giriyor.
Örneğin İzmir; yıllardır yoğun göç alıyor.
Özellikle yazları Anadolu buralara akın ediyor.
Geçen bayramda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Hayatımda böyle kalabalık bir Çeşme görmedim” dedi.
Haklıydı.
Çeşme de kalabalıktı, İzmir merkez de...
Alsancak’taki Hürriyet ofisimden Çeşme’ye bazen iki saatte gidemiyorum.
“Sizi bilmem ama ben onun gibi bir insan çok az tanıdım. Hem iyi gün dostudur, hem de kötü. Ama daha çok kötü gün. Hiç beklemediğin bir anda telefonun ucundadır. Bazen de karşındadır. Gecenin geç bir saatinde cep telefonuna düşen mesajla aklındadır. Bir insan hiç mi eleştirmez, hiç mi olayları negatif anlamaz. Hayatı hep dolu tarafından görmek mümkün müdür? Ama o görür... Görmene de yardımcı olur. Kara bulutlar tam üzerindeyken; bir söz söyler bakarsın ki, kışın ortasında bahar olmuş. Ben ona ‘hayatı güzelleştiren insan’ diyorum. Hayatın detaylarda gizli olduğunu hatırlatır her zaman... Çocukla çocuk, yaşlıyla yaşlı olan biridir. Erdemin bir insanın tutunacak en güçlü dalı olduğunu anlatır her zaman... Sancar Maruflu benim tanıdığım en vefalı insandır. Vefa kupası verilse şampiyon Sancar Maruflu olur.”
Karşıyaka’daki o gecede Sancar abinin sesinin ilk defa titrediğini gördüm.
Herkesin yanında olan, her olayın peşinde koşan o insan için bir onurlandırme gecesi düzenleniyordu.
Tarifsiz duygular içindeydi.
Ve utangaç haliyle mikrofonu aldı, hiç unutmadığım şu cümleleri söyledi;
“Böyle bir ayrıcalığı hak edecek bir şey yapmadım. Sadece her vatandaş gibi üzerime düşenleri yerine getirdim. Hepinize çok teşekkür ederim.”
Elbette oluyor...
Ama eskiyi koruyarak yenisi yapılıyor, yeni de eskiye benzetiliyor. Kentlerin siluetlerini bozan hiçbir şeye izin verilmiyor.
Böyle olunca da kentler korunuyor, çarpık yapılaşmaya asla izin verilmiyor.
Türkiye birçok açıdan değişimi yakaladı. Bana göre teknoloji kullanımında çok ilerdeyiz. Sanayimizin çarkları dönüyor. Savunma sanayinde önemli aşamalardan geçiyoruz.
Ben Türkiye’nin geleceğine her zaman inananlardanım.
Önce Manavgat, sonra Milas, Bodrum, ardından Marmaris çevresini saran alevler bize kabusu yaşattı.
Fethiye’de de yüreğimiz ağzımıza geldi. Neyse ki yangınlar kontrol altına alındı.
Dilerim böyle büyük bir felaketi bir daha yaşamayız.
Konu yangınlar olunca Özgür Ekmekçioğlu’nu aradım.
Özgür’ü kamuoyu Altay Spor Kulübü Başkanı olarak tanıyor.
Gerçekten de genç yaşına rağmen Altay’da büyük bir başarı hikayesi yazdı. Kulübün sıkıntılı ve umutsuz olduğu günlerde başkanlık görevini üstlenerek aslında bir risk almış oldu. Ekibi de gençti. Ve çok başarılı oldu.
Evet; resmen durdu.
Her şey kapalıydı, okullar dahil...
Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.
Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...
Yapamadık.
Hayat durdu.
Evet; resmen durdu.
Her şey kapalıydı, okullar dahil...
Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.
Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...
Aşısızlara saygılıyım ama yazmaya da devam edeceğim
ELBETTE ben yazdıkça çok sayıda mesaj geliyor. Hepsini okuyorum. Tek tek, cevap da veriyorum. Biliyorum dünyada da benzer protestolar yaşanıyor. Aşı olmayanlar sokaklara çıkıp görüşlerini yaymaya çalışıyorlar.
Hepsine saygı duyuyorum.
Aşı olmayanları anladığımı da bilmelerini istiyorum.
Ama şunu unutmayın.
Ortada bir salgın var ve bu süreci kısaltmanın tek bir yöntemi var; o da aşılar...
Türkiye’de ilk aşı olmuş insanlardan biriyim.
Gönüllü olarak hastaneye giderken benim de endişelerim vardı.
Buna rağmen topluma örnek olması açısından gidip aşımı oldum.
İnanın o günden beri her hafta Sağlık Bakanlığı’ndan aranıyorum.
Bazı sorular soruluyor, onları cevaplıyorum.
Etrafımda aşı olmayan hemen hemen kalmadı.
Aşı olmayan dostlarım, çalışma arkadaşlarım arasında kayıplarımız oldu. Onlar için hala çok üzülüyorum.
Keşke aşı olmadan, ayakta tedavi edilebilecek bir hastalık olsaydı bu...
Ama Kovid 19’u geçirip ölümden dönen arkadaşlarımdan dinliyorum. Bugüne kadar hiç yaşamadıkları şeyleri yaşadılar. Entübe olup hayata geri dönen dostlarım “Keşke aşı olsaydık” diyorlar. Şimdi aşıların en büyük savunucuları onlar...
Hele eğitim ve sağlık kadrosunun tamamının aşılı olması lazım.
Şahsen gittiğim hastanede beni muayene eden doktordan aşılı olmasını beklerim.
Bir veli olarak çocuğumun gittiği okulda da öğretmenlerin, okul idari kadrosunun aşılı olmasını isterim.
Elbette insan yine virüsle karşı karşıya kalacaktır.
Ama hayatın genel akışını da devam ettirmemiz gerekir.
O yüzden ben yazmaya devam edeceğim.
Çünkü anlaşıldı ki; toplum bağışıklığı yüzde 80’lerin üzerine çıkmadan bu iş bitmeyecek.
Yüzde 100’ü
yakalayanlara
teşekkürler
ÖZEL sektörde de bu tartışma sürüyor. Aşı olmayanlar evden çalışmak istiyorlar. Ama çoğu işyeri okullar gibi 6 Eylül’den sonra ofislere geri döndüler. Ben de o görüşteyim. Evden çalışmak verimi düşürüyor, takım ruhunu azaltıyor. O yüzden ofislere geri dönmeliyiz. Özel sektörde de aşılanma oranları yüzde 80’lerde gözüküyor. Bana göre az, daha yüksek olmalıydı. Özellikle sağlık hizmeti veren yerlerde oranın yüzde 100 olması lazım. Ve bu oranı yakalayanlara teşekkür etmemiz gerekir.
Örneğin İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’nin bin 208 çalışanının tamamı aşılanmış. Genel Müdür Veysi Kubba “Amacımız tüm kentimizde aşılama oranının yüzde yüze ulaşmasını sağlamak. Bu konuda tüm İzmirlileri aşı olmaya davet ediyoruz. Hastanemiz diğer kurumlara örnek olurken kentimiz de tüm Türkiye’ye hatta dünyaya örnek olsun istiyoruz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu an İzmir’in güncel oranı yüzde 80’lerde gözüküyor. Kovid 19 nedeniyle hastaneye yatış oranları ne kadar düşerse sağlık sistemimiz o derece güçlü olacaktır” diyor.
Bu kurumları teşvik edelim.
Çünkü artık normal hayatımıza geri dönmek istiyoruz.
Çeşme otobanı cadde gibi olabilir
HAFTA sonu İstanbul’dan gelen bir arkadaşım aradı.
“Çeşme otobanında durmuş bekliyoruz” dedi.
Aynen öyle...
Bir süredir yazıyorum.
İzmir’in trafiği İstanbul kadar yoğun diye...
Birçok kişi yeni otoyollar sayesinde yaz boyunca İzmir’e geldiler. İstanbul’dan çıktıktan sonra 3.5, 4 saatte gelebiliyorsunuz. Hele Bursa, Balıkesir için mesafe daha da kısaldı. O yüzden Çeşme’ye yoğun bir ilgi var.
Tabii Urla, Karaburun yani yarımadaya da...
O yüzde İzmir gibi büyüyen ve büyüyecek şehirlerin altyapılarına yeniden bakmak gerekir.
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un ısrarla üzerinde durduğu yeni Çeşme planı da devreye girdiğinde buraya olan ilgi daha da artacak. O yüzden yeni alternatif yolları düşünmeliyiz.
İkinci çevre yolu olabilir. Metroyu Narlıdere’nin de ötesine uzatmak olabilir. Körfez Geçişi Projesi’ni yeniden düşünmek olabilir. Ama biliyorsunuz, böyle büyük projelerin tamamlanması beş yıllık süreçler... Daha da gecikmeden ve mevcut durumu göz önüne alarak planlamalarımızı yapmalıyız.
Yoksa arkadaşımın dediği gibi otobanı bir cadde haline getiririz.
Bir süreliğine
alternatif sporlara
SPORU hem severim, hem yapmayı severim. Ama galiba alternatif sporları takip etmek en iyisi... Ben yine amatörce, kendime göre, kimseyle yarışmadan, hayatımı keyifli kılmak adına sporumu yapayım. Bazı önemli maçları da seyredeyim. Ama futbolla ilgim o kadar kalsın... Atalarımızdan gelen renk aşkını bir kenara bırakıp bir süreliğine kendimi nadasa bırakayım. Kulüp, kulüpler şöyle mi olmuş, böyle mi olmuş demeden; hatta takımların listede nerede olduğuna bakmadan hayatıma devam edeyim. Çünkü anlıyorum ki; o takım, o kulüp bizim bildiğimiz, hayal ettiğimiz, istediğimiz yerde değil.