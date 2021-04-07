Aşısını olan ofise geri dönsün

Mısır’da 18 kral ve 4 kraliçe mumyası “Firavunların Altın Geçidi” olarak adlandırılan kortejle Kahire’deki müzeden Giza’daki yeni müzeye taşındı.
Ve bu tören 400 televizyon kanalından canlı yayınlandı.
Yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi’ni herkes gibi ben de merak ediyorum.
Pandemi biter bitmez ilk gideceğim yerlerden biri de Mısır olacak.
Kortej kral ve kraliçelerin iktidarda oldukları döneme göre kronolojik olarak dizilmişti.
Kral II. Ramses Mısır’ı MÖ 1279’dan itibaren 67 yıl boyunca yönetmiş, tarihte bilinen ilk barış anlaşmasını imzalayan hükümdardır.
Ve gerçekten öyledir.
Markanıza sürekli yatırım yapmanız gerekir.
Elbette parametreler bugünün dünyasında hep değişiyor.
Rakipler çıkıyor, piyasa şartları değişiyor.
Ama siz uzun vadeli düşünüp yatırım yapmaya devam ettiğinizde hep kazançlı oluyorsunuz.
Size bir örnek vereyim.
Benim ailemde bir otizmli yok ama çevremde, yakın dostlarım arasında çocukları otizmli olanlar var.
Ben de otizmle bu sayede tanıştım.
Onların yaşadıklarını gözlemledim, hissettiklerine ortak oldum.
Ve bir gün Nüvit Uyar geldi ziyaretime...
Uyar’ı mimar olarak tanımış ve izlemeye başlamıştım.
Bu seferki konuk da bendim.
Fulya’yla biraz pandemiyle değişen hayatımızı ama daha çok da İzmir’i konuştuk.
Aslında İzmir ile ilgili konuşurken, yorum yaparken Çanakkale’den Antalya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı konuşmak gerekir.
Bir Çanakkaleli’nin, bir Uşaklı’nın, bir Balıkesirli’nin, bir Denizlili’nin, bir Muğlalı’nın mutlaka İzmir ile bir bağlantısı vardır.
Ve bütün bu ilişkilerin tam ortasında hep İzmir vardır.
Pandeminin ilk günlerinde kimse salgının bu kadar süreceğini tahmin etmemişti.
Bilim ne kadar ilerlese de, bilinmezlikler o kadar çokmuş.
Yine de daha iyi bir dünya için mücadele ediyor herkes...
Yerel seçimlerin üzerinden iki yıl geçti.
Böyle bir dönemde belediye başkanlığı yapmak da zordu.
Pandemi seçim döneminde verilen sözlerin önüne geçti.
Sağlığı en başa koyduğumuz için diğer konular listenin sonuna kaymış oldu.
Ben de uzmanların ağzından çok dinledim.
Ve bu kritik iki haftalar bir türlü bitmedi.
Galiba aşılama tamamlanmadan da bitmeyecek.
Evet, şimdi uzmanlar yine aynı şeyi söylüyor.
Bu iki hafta gerçekten kritikmiş.
Ve bence kurallara uymayanlar ayıp ediyor.
Benim de gazetecilik hayatımda sık konuştuğum, dertleştiğim insanlardan biriydi.
Vefat haberini alınca kendi arşivime girip yazılarıma, fotoğraflara baktım.
Ve 13 Aralık 2009’taki bir yazımı buldum.
Şöyle yazmışım;
***
Bazen çalışma odamdaki arşivimde saatler nasıl geçiyor anlamıyorum.
TÜSİAD’ı kuran, fikrini geliştiren, sivil toplumculuğu Türkiye’de büyüten iş insanları, sonra da İzmir’de benzer bir yapıyı kurmak istediler.
Yine bir mart ayıydı.
16 Mart’tı...
Ve yıllar 1992’yi gösteriyordu.
Ben de o günlerde ekonomi sayfalarını yöneten biri olarak iş dünyasındaki bu gelişmeleri en yakından takip edenlerden biriydim.
Gerçekten de 90’lı yıllar Türkiye’nin siyasette dalgalı geçen yıllarıydı.
Çok yakından takip ettiğim projelerden biriydi.
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ısrarla üzerinde durduğu yatırımlardandı.
Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor.
Ve bana göre Türkiye’nin en önemli turizm argümanlarındandır.
Türk turizminin başladığı yer Antalya değil, Kuşadası’dır.
80’lerde Türkiye birçok konuda hamle yaparken turizmde de Antalya öne çıktı.
Turuncular kırmızıya döndü; Türkiye’nin çoğu şehirde kırmızı çizgiler de aşılmış durumda...
Bu yasakların yeniden geri geleceği anlamına geliyor.
Bu kaçınılmaz; ilk günlerde de yazmıştım.
Çünkü tarih boyunca yaşanan salgınları incelediğinizde benzer bir tablo karşınıza çıkıyor.
Açılmalar, kapanmalar önümüzdeki bir yıl daha devam edecek.
Kısmı, bölgeler, hatta semtlere göre kararlar bile bundan sonra alınabilir ve alınmalıdır da...
Bazı okurlar bana birkaç haftalık değişimi ve haritalarını gönderiyor.
Çocukluğundan beri mutfak onun için bir tutkuydu. Saatlerce vakit geçiriyor, kendi tariflerini, kendi denemelerini yapıyordu. Çocukları olduktan sonra sağlıklı ürünler yapmaya başladı. Aslında dünyadaki trend de bu yöndeydi. İnsanlar sağlıklarına daha fazla dikkat eder olmuş; spordan beslenme alışkanlıklarına kadar birçok detay değişmeye başlamıştı.
İki kızı oldu. Lina ve Alin isimlerini koydular.
Kızları sayesinde yapmaya başladığı sağlıklı atıştırmalıklar öyle beğenildi ki, arkadaşları onu bir girişim için teşvik etti.
İsmini de kızlarından alan Atelier Linalin böyle doğdu. Atölyesinde sadece kadınlar çalışıyor. Ve o kadınlar glutensiz atıştırmalıklar üretiyor.
Ürünlerin hepsi 1 yaşından gün almış, sadece doymak için değil besin değerini de düşünerek yiyen, spor yapan ya da yapmayan, diyet yapan ya da hiç yapmamış, çölyak olan ya da olmayan kısaca glutensiz ve gerçek bir şeyler yemek isteyen herkes için uygun...
Onlar bu işi aşkla yapıyor.
Okullar da...
Birkaç gündür “sahibinden satılık okul” ilanları dikkatimi çekiyor.
İstanbul Ümraniye’de 1 milyon 750 bin lira bedelle satışa çıkarılan “250 öğrenci kapasiteli” okulun ilanında, “Eğitim dönemi sonuna kadar çevirecek durumda. Öğrencili ve kullanıma hazır. Okullar bölgesinde sorunsuz okul” açıklaması yapılmış.
Muğla Ortaca’da devren satılık özel okul için, “Ortaca ilçe merkezinde, özel hastane ile komşu, iyi lokasyonda, 800 m2 arsa içinde 12 derslikli Anadolu Lisesi ruhsatıyla, (özel kurs merkezi, dershane vb. kurumlara da dönüştürülebilir) devren satılıktır” deniliyor.
“Antalya’da tektir, eşi benzeri yoktur” denilerek 45 milyon TL’ye satışı çıkarılan özel okul için de şöyle deniliyor; “Antalya’da 1500 öğrenci (istenildiği takdirde öğrenci sayısı 2 bin 500 adete artırılabilir) 60 öğretmen ve 10 hizmet görevlisi kapasitelidir. Okul faaliyette değildir. Öğrenci başına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından teşvik alınabilir. Okulumuzun yerleşim alanı 7 bin metrekare, tüm arsa alanı ise 20 bin metrekaredir.”
İzmir için verilen bir ilanda da “Merkezi konumda devren satılık butik kolej” deniliyor.
Mesleğimde önemli bir adımdı.
Hürriyet’in Ege Bölge Temsilcisi Nedim Demirağ ile İstanbul’a gitmiştik. Önce Ertuğrul Özkök’ün odasında uzunca sohbet etmiş, Hürriyet Ege için bir fikir sörfü yapmıştık.
Sonraki adresimiz Bölgeler Koordinatörü Nejat Seçen’in odası olmuştu.
Nejat abi İzmir’den İstanbul’a gitmişti ve bölgeleri en iyi bilen gazetecilerdendi. Aynı dili konuşuyorduk.
Ve ardından Seçkin Türesay ve Erol Türegün ile bugün bile unutamadığım uzun sohbetlere daldık.
Müthiş gazetecilerdi.
Bunu zaten bekliyorduk.
AB’nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.
Tabii bizim olduğumuz Çin aşısını kabul edip etmeyeceğini merak ediyoruz.
Aslında şöyle de bir gerçek var.
Hangi ülkenin aşısından daha çok antikor öne çıkacaktır. Gelişmiş ülkeler bile aşı konusunda sınıfta kaldılar.
Hala nüfuslarının yüzde 5 ila 10’u arasında aşılama yapabildiler.
Bir de burayı popüler hale getiren sembol isimler var.
Onlardan biri de hiç kuşkusuz Leyla Figen’dir.
Örneğin bugün köyün en güzel butik otellerinden biri olan Alavya; bir zamanlar çocukların gizlice ağaçlarından meyve koparıp yedikleri bereketli bir bahçeydi. Daha sonraları ise yaz gecelerinde yerli halkın ellerindeki çekirdeklerle göz yaşlarının tuzunu birbirine karıştıran bir açık hava sineması olarak yaşadı.
Ve günlerden bir gün, yörenin kaderini değiştiren isim Leyla Figen Alavya’da şimdi Ruby adını alan ve tek bir yatak odasına sahip olan taş eve taşındı, ardından Alaçatı’nın taze havasını içine çekip, yörenin ilk turistik restoranını açtı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde otelde minik bir tören vardı.
Alavya’nın girişine Leyla Figen’i hatırlatan küçük bir plaket asıldı.
Yorgancılar; “Türkiye’nin sanayileşmekten ve sanayi sektörünü bilgi çağıyla uyumlu hale getirmekten başka çaresi yok” demiş ve eklemişti;
“Yüzyılda bir görülen salgın koşullarında ekonomide yılın son çeyreğinde yüzde 5.9 ve yılın tamamında gerçekleşen yüzde 1.8 oranındaki büyüme adeta bir mucizedir. Dünya geneli ve birçok ülkede küçülme yaşanması bu büyümeyi çok daha anlamlı kılmaktadır. Büyüme verileri, Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin gücünü ortaya koymaktadır. Ancak, son iki yılda ekonomide ortalama büyümenin yüzde 1.3 ile potansiyelin çok altında kalması söz konusudur. Bu durum ise ekonomi yanında, sosyal boyutta başta işsizlik olmak üzere bazı sorunları derinleştirebilecektir. Dolayısıyla 2021 ve sonrasının iyi planlanması, yeni ekonomik programın gözden geçirilmesi, yeni ve işlevsel önlemler alınması gerekmektedir.”
Başkan Yorgancılar’ın dikkat çektiği bir ayrıntı gerçekten önemliydi.
Herkes gibi ben de Türkiye’nin daha iyisini yapabileceğine inanıyorum.
Ve bu potansiyeli görebiliyorum.
2020 yılında yaratılan büyüme hikayesinin arkasında zor yılda yüzde 2 büyüyen sanayi sektörünün olduğunu da kabul etmek gerekir.
***
Venedik çifti bir uygulama geliştirmişler.
Help Steps 2020’de kullanılmaya başlanmış. Yaklaşık 1 yılda 900 binden fazla kullanıcıya ulaşmış. Şu an 162 ülkede kullanılıyor.
Help Steps bir sağlık ve sağduyu uygulaması. Uygulama, kullanıcıları hem yürümeye, hem de yardım etmeye teşvik ediyor. Gün içinde atılan adımlar otomatik olarak Help Steps’te sayılıyor. Kullanıcılar attıkları adımları gece 00.00’den önce bir reklam izleyerek HS Adımı’na çeviriyor ve bu HS Adımları kullanıcının cüzdan hesabında birikiyor. Biriken adımlarla Help Steps içinde bulunan STK’lara, derneklere ve spor kulüplerine bağış yapılıyor.
Geçtiğimiz yıl sistemde yaklaşık 57 milyarın üzerinde adım bağışı yapılmış. Bu adımların değeriyle yaklaşık 400 bin liralık STK bağışı gerçekleştirilmiş.
Venedik çifti uygulamanın global pazara açılması için bugünlerde çok yoğun bir uğraş içinde... Global STK’lar ve büyük spor kulüplerinin sisteme eklenmesiyle birlikte süreci hızlandırmayı hedefliyorlar.
Help Steps’i o gün ben de telefonuma indirdim ve Adatepe’deki attığım adımları gece bitmeden bir sivil toplum örgütüne bağışladım.
İyi ama bu kalabalıkları nasıl açıklayacağız.
Türkiye’nin her yerinden gelen fotoğraflara bakıyorum; sanki hiçbir şey yokmuş gibi, salgın bitmiş gibi insanlar sere serpe dışarıdalar.
Geçen gün İzmir’in Kordon’unda gözlerime inanamadım.
Gençler, çocuklar kalabalıklar halinde toplanmış, oturmuş, sohbet ediyordu.
Elbette ben de kentlerin bu renkli halini çok seviyorum ve özlüyorum.
Aşısını olan ofise geri dönsün
İLK günden bu yana yazıyorum.
Yüz yüze iletişim gibisi yok; diye...
Meslekte 30 yılı çoktan geçtim. Bugünün teknoloji olanaklarıyla nerede olduğunuzun bir önemi yok gibi gözükse de; gazetecilik gibi iletişimin yüksek kullanıldığı bir sektörde uzaktan gazete yapmanın zor olduğunu görüyorum.
Aslında bu durum bize özgü de değil.
Salgının arttığı günlerde dünyanın önemli şirketleri evden çalışmayı kalıcı hale getirmişlerdi.
Uluslararası büyük şirketlerin başında Google, Facebook vardı.
Google salgın öncesinde de esnek çalışmayı teşvik eden bir iş modeli kullanıyordu.
Buna ayak uyduran birçok holding, şirket de bazı kadrolar için evden çalışmayı kalıcı hale getirdiklerini açıkladılar.
Türkiye’de de benzer kararlar alındı.
Hibrit çalışma modelini savunanlar da oldu.
Üçüncü dalganın ortasında olduğumuz bir dönemde geçenlerde Google’dan yeni bir açıklama geldi.
Şirketin resmi blogunda yayınlanan yazıya göre, Google’ın ofisleri 6 Temmuz itibarıyla yeniden açılacak. Şimdilik bu geri dönüşün sınırlı sayıda çalışanla yapılması planlanıyor.
Google’ın ofise dönüş takviminde ikinci aşama eylül ayında başlayacak. Eylül ayı itibarıyla ofislerdeki kapasite yüzde 30’a ulaşacak. CEO Sundar Pichai “Ofislerimiz ortak çalışmayı ve topluluk oluşturmayı kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Ancak bir taraftan da dünyanın farklı yerlerinde ofisleri bulunan bir şirket olarak dağıtılmış bir çalışma pratiğine alışığız. Bu süreçte öğrendiğimiz dersler konusunda açık fikirli şekilde hareket ediyoruz” demiş.
Google bile geri dönüşü hesap ediyorsa; salgın hafiflediğinde bazı kadrolar dışında herkes ofislere geri döner.
Çünkü mekan, zaman kavramı ortadan kalkıyor.
Performans etkileniyor.
Ve yaratıcılık azalıyor.
Birlikte bir şeyleri başarma heyecanı da ortadan kalkıyor.
Yakın bir zamanda “Aşı olan geri dönebilir” mesajları şirketlerden gelmeye başlar.
(ikinci yazı)
Amazon da karar değiştirdi
PANDEMİNİN en hızlı büyüyen şirketlerinden biri de Amazon oldu herhalde... İnsanlar evlerinde milyarlarca dolarlık sipariş verdiler ve e-ticareti büyüttüler. Bakın Amazon’un da Google gibi bir kararı var.
Ben Google ve Amazon’un yaptıklarını çok dikkatle izliyorum.
Amazon şöyle bir açıklama yaptı;
“Ofis merkezli bir kültüre geri dönüş amacımız var. Avrupa’da aşının gecikmesi dolayısıyla ofise dönüş daha geç olacak. Bizce ofise geri dönmek yaratıcılığı, işbirliğini ve öğrenmeyi daha etkili kılacaktır.”
Kesinlikle katılıyorum.
Yaratıcılık, işbirliği, güçbirliği, iş arkadaşlığı evden çalışarak kazanılmaz.
Şirketler acele karar vermesinler
JEFF Bezos’tan görevi devralmaya hazırlanan Amazon’un yeni CEO’su ve Amazon Web Services’ın CEO’su Andy Jassy, “Gelecekte ofislerde düzen değişecek. Sıcak ofis diye bir kavram kullanılacak ve çalışan hangi gün ofise gelmek istediğini seçerek o gün için kendisine bir masa rezerve edecek” demişti.
Salgının bittiğine emin oluncaya kadar böyle çalışılabilir.
Ama pandemi bitince göreceksiniz insanlar birlikte çalışmanın özlemiyle ofislerine geri dönecek.
O yüzden şirketler acele karar vermesinler.
Aşı şartı gelebilir
AŞIYA ulaşmak bugünlerde zor. Ama göreceksiniz önümüzdeki yılın başından itibaren daha fazla aşı olacak. Hem de alternatifleriyle... Üstelik tedavi eden ilaçlar da eczanelerde satılmaya başlanacak. İşte o zaman şirketler aşı zorunluluğu getirebilir. Getirmeliler de...
Çin aşısı sınavı geçti
MANİSA Celal Bayar Üniversitesi’nin Sinovac’ın bağışıklık yanıtına ilişkin yaptığı araştırmada aşının ikinci doz sonrası kadınlarda yüzde 99.2, erkeklerde yüzde 95.7 bağışıklık sağladığı belirlendi.
Bu Çin aşısının güvenilir, Türkiye’nin Sinovac aşı tercihinde de ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyuyor.
Çünkü diğer aşıları beklemiş olsaydık; işimiz çok daha zor olacaktı.
Yine de alternatiflerin ve aşılanma hızının artırılması gerekir.
Hangi aşı peki?
HERKES Sinovac mı, Biontech mi diye bana soruyor. Doktor değilim. Ama şunu biliyorum. Bulabildiğiniz ilk aşıyı olun. Çünkü aşılara inanıyorum. Bu salgının bitebilmesi için de aşıdan başka bir yolun olmadığını görüyorum.