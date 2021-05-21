Aşıdan başka bir çözüm de yok

Bu rakamları şundan veriyorum.
Yazdığım şehirlerin tamamı turizmde marka olmuş, önemli merkezler...
Kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle, sanayisiyle öne çıkan kentler...
Ve çoğunu İzmir’e benzetiyorum.
Bizim şehirlerimize gelince İstanbul’un nüfusu 22 milyon, Ankara’nın 6 milyon 600 bin, İzmir’in ise 4 milyon 468 bin...
Roma gibi her yıl milyonlara evsahipliği yapan bir yerin nüfusu İzmir’den 1 milyon daha az...
Arada sohbet ediyoruz.
Okutur, her zaman pozitiftir.
Türk turizminin geleceği için de her zaman olumlu yorumlar yapar.
O da benim gibi iflah olmaz iyimserlerden...
Salgın her sektörü olduğu gibi turizmi de etkiledi.
Örneğin Dalyan iklimi nedeniyle 12 ay turist çeken bir bölgeydi.
Bu salgın döneminin mağdurları var.
Örneğin küçük esnaf, yiyecek içecek sektörü çalışanları, hizmet sektörü...
Açılıp kapanmalardan dolayı geçen bir buçuk yılın yarısında işlerine gidemediler.
İşletmeler ciro kayıplarına uğradılar.
Başlangıçta mülk sahipleri kirada yardımcı olmaya çalıştılar ama süreç uzayınca kira yükü de bu işletmelerin sırtına bindi.
Kapalı oldukları zamanda bile kira işlemeye devam etti.
Pandemi sürecinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan diyor ki;
“Vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle alakası yok. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.”
Yine tartışılacak bir açıklama yapıyor hoca...
Ve uyarılarını sıralıyor;
“İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının, yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.”
Peki ne öneriyor Mehmet Hoca;
Bir semt takımı gidip Avrupa ikincisi olup geliyor, inanıyorum şampiyon olarak da gelecek.
Hepsiyle gurur duyuyoruz.
Başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz.
Karşıyaka büyük bir kulüptür.
Ve bunu her fırsatta hatırlatıyor.
Geçen hafta Karşıyaka’yla ilgili birkaç yazı yazdım.
Tapan; Nusr-Et’in Los Angeles şubesinin açılışını dünya yıldızlarıyla dolu film galalarından farkı olmadığını söylüyor. Ve “25 yıldır Los Angeles’ta yaşıyorum, böyle ses getiren, bu kadar çok konuşulan başka bir açılış görmedim” diyor.
Gerçekten çok mutlu oldum.
Çünkü yıllardır yazdığım bir konu var.
İtalya kendi mutfağını dünyaya çok iyi anlatıyor.
Örneğin pandemi nedeniyle beklenen tesislerin boş kalmasından dolayı bazı ertelemeler yapılacak.
Daha önce hazine arazileri üzerine kurulu turizm tesislerinin devlete yaptıkları ecrimisil ödemeleri bir yıl süreyle ertelenmişti. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle bu süre bir yıl daha uzatılacak.
Doğru bir karar...
Gerçekten de pandeminin bazı sektörlere etkisi çok daha olumsuz oldu.
O yüzden olması gereken, doğru bir karar...
Keşke imkanlar el verse de sektöre çok daha büyük destekler yapılsa...
27 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası konsere katılanlar tek tek takip edildi. Ve koronavirüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadı.
Palau Sant Jordi kapalı spor salonunda düzenlenen konser öncesi tüm seyirciler Kovid-19 testinden geçirildi. Özel bir havalandırma sisteminin kullanıldığı mekanda tüm seyirciler FFP2 tarzı maskeler taktı, tuvalet ve barların kullanımında ise bazı özel kurallara dikkat edilmesi istendi.
Tabii konser olunca sosyal mesafe kuralına uyulmadı.
Germans Trias i Pujol Hastanesi doktorlarından Josep Maria Llibre, bu konserle büyük bir Kovid-19 deneyi yaptıklarını ve doğru önlemler alındığı taktirde bu tarz organizasyonların güvenli olduğunu ispatladıklarını söyledi.
Barselona dışında İspanya’nın bazı şehirlerinde de benzer etkinlikler yapıldı.
Aslında bu algoritmayı hepimiz öğrendik.
Rakamlar gidişatı çok net gösteriyor.
17’sinden sonra 5 binlerin altına inemeyeceğiz.
Peki bu sefer ne yapmalıyız?
Ay başında maaşını alan insanlar için değişen bir durum yok. Ta ki işleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı oluncaya kadar...
Ben yazınca bazen sert eleştiriler alıyorum.
Kendimizi, gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, hayallerimizi anlatırdık.
Yemek hayatı güzelleştiren en önemli ayrıntılardan biridir.
Yıllar içinde gastronomi derneklerine, kulüplerine üye oldum.
Ve müthiş tadımlara...
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde...
Damak biraz gelişince, o derslerden biraz bir şeyler öğrenince tatların harmonisi farklı oluyor.
2004 yılında Turkish Society Network parolasıyla dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan Wishnee sosyal medya platformunun kuruluşuna öncülük etti. Sosyal medyanın gelecekte çok önemli bir yeri olacağına ve bu alanda yatırım yapılması gerektiği konusunda Türk yatırımcılarını bilgilendirme çalışmalarını yürüttü.
Farklı alanlarda ve sektörlerde çalıştıktan sonra 2019’da mentor ve mentilerin sanal ve gerçek ortamda bir araya geldikleri Mentee Turkey platformunu kurdu.
Vizyon 100 de; dijital dönüşümü merkeze alan üst düzey yöneticilerin yer aldığı bir platform...
Pandemi dönemi dijitalleşmeyi daha çok ön plana çıkardı. Büyük şirketler önce evden çalışmayı teşvik ettiler, bazıları da hibrit bir modeli önerdiler.
Bir yılın sonunda Google, Amazon gibi şirketler aşı olanları yeniden ofislere çağırmaya başladılar, yaz sonundan itibaren de hibrit bir model uygulayacaklarını açıkladılar.
Kutlunun bu süreçle ilgili bazı notları var.
Ne devletlerin böyle bir hazırlığı vardı, ne de özel sektörün...
Çok kitap okudum, bu konuları işleyen çok film seyrettim ama bir buçuk yılı bulan bu pandemi dönemini hayal bile edememiştim.
Geçen gün düşündüm.
Kovid 19 salgınının bir pandemiye dönüşebileceğini ve hayatımızı etkileyebileceğini ilk, ne zaman, kiminle konuşmuştuk diye...
2019’un aralık ayıydı ve İzmir Alsancak’taki Arkas Sanat Merkezi’nde yine güzel sergilerden birindeydik.
İçine girenler bilir.
Etrafımda bunu gözlemliyorum.
Borsaya olan ilgi aslında tasarruflar açısından önemli bir gelişme...
Çünkü borsaya girerken, şirkete ortak oluyorsunuz.
Finansal okur yazarlık arttığı sürece bu ilgiyi çok değerli buluyorum.
Ancak bizde birçok konuda olduğu gibi kulaktan dolma bilgilerle, arkadaş tavsiyeleriyle, sosyal medya yönlendirmeleriyle yatırım yapıyoruz.
Bu dönemde aslında küçük yatırımcılar büyük hayal kırıklıkları yaşamadı.
Hükümet Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre hareket edecek.
Yani 17 Mayıs’tan sonra her şeyin bittiğini zannetmeyin.
Büyük ihtimalle hafta sonu yasakları bir süre daha devam edecek.
Hafta içi 19.00 değil ama belki 21.00’den sonra yasaklar sürecek.
Kapanmanın ardından önce okullar ve sınavların açılması bekleniyor. İkinci aşamada tek dükkan olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnafın açılabileceği ifade ediliyor.
Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı da ifade ediliyor.
Örneğin ben “e-devlet” şifremle birçok işlemi yapabiliyorum.
Eskiden olduğu gibi muhtara gidip ikametgah, nüfus idaresine gidip nüfus sureti almama gerek yok.
İlgili yerlere girip bir tuşa basınca hepsi karşıma geliyor.
Çok dikkat ediyorum ama trafik cezası alıp almadığımı arada girip sorguluyorum.
Hastanede yaptırdığım bütün kontroller bende bir dosya halinde vardır.
Ama olmasa da yine bir tek tuşla girip bütün tahlillerimi, hangi doktora gidip muayene olduğumu, koyulan teşhisi tek tek görebiliyorum.
Dijital yapılan bu toplantıyı ben de izledim.
Kılıçdaroğlu siyasete girmeden, iş dünyasıyla ilgili düşüncelerini, çözüm önerilerini anlattı.
Oda üyeleri Kılıçdaroğlu’na sorular sordu, o da yanıtlar verdi.
Bunlar arasında Çeşme’yle ilgili bir soru dikkatimi çekti.
Zeynep Hülagü’yü de eğitim sektörü çok iyi bilir. Çalıştığı kurumlara hep katkı sağlayan, sektörü büyüten isimlerden biridir.
Kızları Nilipek’i çok küçükken tanıdık, sevdik.
Yıllar geçti, genç kız oldu, üniversite okumak için İstanbul’a Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ne gitti. Sonra Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’nde Biyolojik Psikoloji’yi bitirdi.
Bu arada müzik hep hayatında oldu. Farklı gruplarda yer aldı ve bir gün solo bir albüm çıkardı.
“Sabah...”
Herkesin sabahı farklıdır.
Elbette bu süreci yönetmek çok kolay değil.
Her devlet imkanları doğrultusunda vatandaşına destek oluyor.
Devletin yapması gerekenler var ama vatandaşa düşenler de bulunuyor.
Dün de yazdım, bazıları eleştirdi.
Normaldir.
Söylemek istediğim şuydu;
Tiyatrolar kapalı, sinema salonları da öyle...
Yeme içme sektörü de durunca müzisyenler de ne yapacaklarını bilemediler.
Düğünler, davetler, özel toplantılar azaldı, daha doğrusu yapılamadı.
Bizde özellikle müzisyenler aldıkları kaşelerle hayatlarını devam ettikleri için bu etkinlikler olmayınca büyük bir mağduriyet oldu.
Özellikle lokal sanatçılar arasında intihar edenler oldu. Bu haberler hepimizin içini sızlattı.
Bu süreçte bütün dünyayı yakından takip ettim.
Aşıdan başka bir çözüm de yok
AŞIYLA ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Türkiye, Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Yeni parti Çin aşısı Sinovac da geçenlerde gelmişti.
Rus aşısı Sputnik V yakın zamanda Türkiye’de olacak, üstelik bizim tesislerimizde de üretilecek.
Türk aşılarında da kritik dönemler aşıldı.
Faz 3 çalışması başlanan aşılarımız var.
Yıl sonunda bizim aşılarımız da devrede olacak.
Bütün bu iyi haberler tünelin ucunun görüldüğünü gösteriyor.
Çünkü herkes anladı ki; aşısız bu salgından kurtulmak mümkün gözükmüyor.
Tabii şunu da unutmamak gerekir.
Aşılarımızı olsak bile bir süre daha pandemiyle yaşamaya devam edeceğiz.
Artık şu ruh halinden kurtulalım.
Eve kapanarak salgını bitirmek imkansız...
Çünkü hayata devam etmeliyiz.
Bu sürecin ekonomik, sosyolojik, psikolojik boyutları da var.
Tek bir pencereden bakıldığında bazı şeyleri ıskalamış da oluyoruz.
İşinden, gücünden olan esnaf, evine aylardır ekmek götüremeyen çalışanlar, işletmeleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan işletmeleri de unutmayalım.
Her devlet kendi olanakları çerçevesinde yardımlar yaptı.
Ama ne olursa olsun hiçbiri yeterli değil.
Hayat normal akışında akmadığı sürece de yeterli olmayacaktır.
Aşılarımızı olalım, hayatımızı normalleştirelim.
Başka bir çare de göremiyorum.
Sepil’in istifası beni şaşırttı
MEHMET Sepil’i uzun yıllardır tanıyorum.
Bana göre Türk futbolu için bir şanstır.
İş hayatını zaten yazmıyorum.
Kariyeri, başarı öyküleri de zaten bir kitap konusudur.
Göztepe Türkiye’nin en eski, en önemli kulüplerinden biridir.
O yüzden Sepil’in başkanlığında farklı bir kurumsal yapıya kavuştu.
Altyapılarını tamamladı, tesisleşmeye önem verdi ve futbol takımı istikrar kazandı.
Futbol endüstrisini büyüdüğü ve futbolun çok pahalı yapıldığı bir dönemde bunu korumak gerçekten zordu.
Sepil bana göre bunu da başardı.
Göztepe Süper Lig’in vazgeçilmezleri arasına girdi.
Ben İzmir’e, Göztepe deplasmanına gelen hiçbir takımın rahat geldiğini düşünmüyorum.
Zaten sonuçlarla da bunu kanıtladı.
Çünkü çocukluk hayali olan bir şeydi Göztepe Sepil için...
Kaç kere konuştuk, anlattı bunu...
Bu hayalin ete kemiğe büründüğü bir dönemde bu istifanın gelmesi beni gerçekten şaşırttı.
Ama Sepil’i tanıyorum.
Bu kararı almadan çok düşünmüştür, öyle adım atmıştır.
Yani Sepil’in bir bildiği vardır.
Son cümle dikkat çekici
GÖZTEPE’nin Başkanı Mehmet Sepil şöyle bir açıklama yapıyor;
“Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş. Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepemiz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir.”
Aslında sade ve net bir açıklama...
Tabii şu cümle de önemli;
“Göztepemiz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir.”
Bu cümleden de anlıyorum ki, bu ayrılma kararı bir yaşanmışlığın, bir deneyimin sonucu...
Kulislerde şu bilgi dolaşıyordu
SEPİL’in istifasıyla ilgili bazı kulisler var.
En önemlisi Süper Lig’in son haftası oynanan Beşiktaş maçıyla ilgili...
Biliyorsunuz salgın nedeniyle tribünler seyirciye kapalı..,
Ancak Futbol Federasyonu belirli bir kontenjan hakkı veriyor ve bu sayıyı geçemiyorsunuz.
Şampiyonluk son maça kalınca ve Beşiktaş da en iddialı takım olunca gözler buraya çevrildi.
Sınırlı sayı kontenjan için binlerce talep geldi.
Bunu ben de çok yakından takip ettim.
Her yer basın mensuplarına açıkken bu maça sınırlı sayıda gazeteci alındı.
Örneğin geciktiğim için maça gidemedim.
40’ar kişilik liste 150 kişiye çıkıyor.
Bunun üzerine Mehmet Sepil, “Kendi evimizde misafir konumuna düştük” diye tepki gösteriyor. Sonra her iki takıma da eşit kontenjan veriliyor. Son dakika, maç başladığında kontenjan yine deliniyor. Ve tepki büyüyor.
Dün kulislerde böyle bir bilgi dolaşıyordu.
Göztepe örneği önemli
ŞİMDİ Sepil’in istifasından sonra bir İcra Kurulu kulübü yönetecek.
Göztepe çok değil yakın bir tarihte amatöre düşecek kadar kötü bir performans göstermişti.
Sonra şirketleşme; önce Altınbaş ailesinin, ardından Sepil’in çabalarıyla Süper Lig’in vazgeçilmezleri arasına girdi.
Bu başarı çizgisini iyi yönetmek gerekir.
O yüzden hep hatırlatıyorum.
Bugünün spor endüstrisinde şirketleşmeler gerçekten önemli ve vazgeçilmez...
Ancak Göztepe, Karşıyaka gibi büyük camiaların bir güvencesi de dernekler, vakıflar...
Bu geleneği bilen, koruyan kulüpler şirketleşmeye giderken çok örnek modelleri alarak bu işe soyunmalılar.
Göztepe’nin kurumsal yapısı ve hafızası bu çizginin korunmasında önemlidir.
Karşıyaka ve diğerleri için de bu gelişmeler dikkatle izlenmelidir.
İyi yazılmış şirket sözleşmeleri, dünyada örnek olan kulüp modelleri tek tek incelenmelidir.
Ve her örnek her camiaya adapte edilemeyeceği için bu camiaları iyi tanıyan hukukçular şarttır.
Oluşacak İcra Kurulu’nun Göztepe’yi iyi yöneteceğini düşünüyorum.