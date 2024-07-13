Altın ödülü çoktan hak ettiler

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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nü (İYTE) yakından takip edenlerdenim. Şahane işlere imza attılar.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, ne kadar gurur duysa azdır.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2023 Genel Memnuniyet Sıralaması’nda Türkiye 1’incisi olmak kolay bir iş değil.

Bu başarı İYTE’nin sadece öğrencilere sağladığı kaliteli eğitimi değil, aynı zamanda onların memnuniyetini de ön planda tuttuğunu gösteriyor.

Peki ya Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran’ın ‘Altın Ödül’ aldığı rektör performansı sıralaması?

Prof. Dr. Baran’ın vizyoner liderliğinin ve İYTE’yi bir dünya üniversitesi yapma hedefinin somut bir kanıtı.

İYTE kampüsünde barınma sorunu yaşayan tek bir öğrenci bile kalmadı.

Yurtta kalan öğrencilere 24 saat sosyal hizmet veriliyor.

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115 aktif öğrenci topluluğu ile akademik, kültür sanat, müzik, dans, girişimcilik, inovasyon ve spor alanlarında her anlamda desteklenen öğrenciler, burada kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar.

İYTE’nin başarısı sadece Türkiye sınırları içinde kalmıyor.

Öğretim üyeleri, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan sıralamada ‘En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer aldılar.

Avrupa Komisyonu’ndan alınan ‘Araştırmada İnsan Kaynağı Mükemmeliyet Ödülü’ ise uluslararası alanda da tanınan bir başarı.

Ülkemizde Avrupa Birliği projelerinden en fazla fon alan altıncı kurum olan İYTE, bilimsel çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor.

Teknopark İzmir, Avrupa Komisyonu’nca Avrupa’nın en başarılı 10 teknoparkından biri seçildi.

Bu, İYTE’nin sadece akademik alanda değil, aynı zamanda inovasyon ve teknoloji alanında da lider olduğunu gösteriyor.

300’e yakın şirkette çalışan 2 bin 700 tam zamanlı Ar-Ge personeli ile İYTE, genç beyinlerin buluş noktası haline gelmiş durumda.

Teknopark İzmir bünyesinde 220 milyon dolar ihracat yapılması ise bu başarının ekonomik boyutunu gözler önüne seriyor.

İYTE, Londra merkezli Times Higher Education tarafından verilen Yükseköğretim Oskarları’nda ‘Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi Ödülü’nü alarak global alandaki iddiasını da kanıtladı.

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120 teknik üniversite ile yapılan Erasmus anlaşmaları sayesinde öğrenciler, yurtdışında eğitim alma ve staj yapma imkânına sahipler.

Bu sayede İYTE mezunları küresel dünyaya daha donanımlı ve rekabetçi bir şekilde adım atıyorlar.

Birkaç satır da Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran için yazmam gerekiyor.

Dünya Bilimler Akademisi’nin (TWAS) ‘Bilim Diplomasisi Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Baran, İYTE’yi kısa sürede bir cazibe merkezi haline getirdi.

Kendi adıma Prof. Dr. Yusuf Baran’a teşekkür ederim.

Dünyada güzel örnekler var

İZMİR’in bir eğitim şehri olma hedefi olmalı.

Bunun için her şey var.

Özel okulları da üniversiteleri de…

Dünyada güzel örnekler var.

Örnek mi?

İngiltere’de Cambridge…

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Cambridge Üniversitesi, dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri.

Üniversite, bilimsel araştırmaları, Nobel ödüllü akademisyenleri ve uluslararası öğrencileriyle küresel bir marka haline geldi.

Şehir, üniversitenin etkisiyle her yıl binlerce turisti ve akademisyeni ağırlıyor.

Örneğin ABD’de Boston…

Boston Harvard ve MIT gibi dünyanın en iyi üniversitelerine ev sahipliği yapıyor.

Bu üniversiteler, eğitim ve araştırmada dünya lideri olarak kabul ediliyor.

Boston, bu prestijli kurumların etkisiyle inovasyon ve teknoloji merkezi haline geldi.

Almanya’da Heidelberg…

Heidelberg Üniversitesi, Almanya’nın en eski üniversitelerinden biri.

Üniversite, tıp ve doğa bilimleri alanındaki araştırmalarıyla ünlü.

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Şehir üniversitenin etkisiyle tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak modern bir eğitim merkezi haline geldi.

Örneğin Singapur…

Singapur son yıllarda eğitimde yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

Singapur Ulusal Üniversitesi ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor.

Şehir eğitimdeki bu başarısıyla Asya’nın eğitim ve araştırma merkezi haline geldi.

İzmir, dünya çapında marka olmuş bu üniversite şehirlerinden ilham alarak eğitimdeki başarısını daha da ileriye taşıyabilir.

Şehirdeki üniversiteler, uluslararası bağlantılarını güçlendirerek ve akademik mükemmeliyeti ön planda tutarak İzmir’i dünya çapında bir eğitim merkezi haline getirebilir.

Ben memnunum

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ÇEŞME’de sadece giriş çıkışlarda polis kontrolü olurdu.

Bu yıl İzmir Valisi Süleyman Elban bir pilot çalışma başlattı.

Artık Çeşme’nin birçok yerinde hem sivil hem de üniformalı polisler görüyoruz.

Çeşme’nin geçtiğimiz yıllara göre daha az olaylı bir yaz sezonu geçirdiğini biliyorum.

Emniyet’teki arkadaşlarımız yaz döneminde, bu sıcakta görev yapıyorlar.

Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmemiz gerekir.

Bazı şeylerin düzene girmesi için demek ki bu sıkı denetimler şartmış.

Ben memnunum…

Elbirliğiyle bir iklim krizi yarattık

SONUÇLARINI hepimiz görüyoruz.

Şehirlerimizi çok kötü inşa ettik, doğayı küstürdük ve hala da devam ediyoruz.

Hiçbirimizin yaşamadığı sıcaklıkları ve hava değişimlerini yaşıyoruz.

Eskiden yaz mevsimi dediğimizde aklımıza deniz, kum ve güneş gelirken; şimdi aşırı sıcaklar, kuraklık ve orman yangınları geliyor.

Doğanın dengesi bozuldu ve biz bunun tam ortasındayız.

Küresel ısınma sadece çevresel bir sorun olmaktan çıkıp ekonomik ve sosyal bir krize dönüştü.

Geçen gün şehir merkezinde yürürken dikkatimi çekti; ağaçların yaprakları sararmış, çimler kurumuştu.

Bir zamanlar serinlemek için gölgesine sığındığımız ağaçlar şimdi kendi varlıklarını sürdürebilmek için mücadele ediyor.

Ancak hala umut var.

Bilim insanları, bilinçli vatandaşlar, iklim krizine karşı çözüm yolları üretiyor ve bu konuda harekete geçiyorlar.

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm ve sürdürülebilir tarım gibi yöntemlerle doğayla barışık bir yaşam mümkün.

Ve bunları yapmak hiç de zor değil.