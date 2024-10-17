Alkışlar Hugo Boss ve Ahbap’a

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Ardından bölgede gerçekten de takdir toplayan hizmetler yapan Ahbap Derneği ve Genel Başkanı sanatçı Haluk Levent ile bağlantı kuruluyor. Levent’in İzmir’de olduğu bir günde planlar yapılıyor ve Hatay’ın merkezindeki Ali Sayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşasına karar veriliyor.

İşte aylar süren çalışmalardan sonra okul tamamlandı ve Arif Kaya, Haluk Levent ile birlikte açılışa gittik.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve okul yöneticileri, öğretmenleri bizleri karşıladı, onlarla sohbet ettik.

Böylesine büyük bir felaketten sonra bile Antakyalıların şehirlerine sahip çıkmaları beni çok etkiledi. Öğretmenler “Tayin istemedik, hele okulun yeniden yapılacağını öğrenince sevinç çığlıkları attık” deyince; hepimizin gözleri doldu.

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Evet; terk etmemişler, gitmemişler ve bu güzel ülkenin geleceği için gençleri yetiştirmeye yemin etmişler.

Okul çok güzel olmuş; öğrencilerin heyecanını kelimelerle anlatmam mümkün değil.

Haluk Levent’in, Arif Kaya’nın, benimle birlikte gelen gazeteci arkadaşım Yaşar Kuş’un etrafını sardılar, dakikalarca sohbet ettiler.

Hatay’ı konuştuk, deprem gününü, depremin etkilerini, yapmak istediklerini, hayallerini ve geleceği...

Antakya’dan biraz hüzünlü ama daha çok da umutlu ayrıldım.

Şehir yerle bir olmuştu ama gelecek hayalleri hala o gün gibi korunuyordu.

Elbette bu hayallerin gerçeğe dönüşmesi için hepimize düşen görevler var.

Hugo Boss’un Ahbap Derneği’yle yaptırdığı bu okul gibi daha çok okula ihtiyaç bulunuyor.

Tekstil atölyesi kuruluyor

gençlere staj imkanı da var

Hugo Boss Grubu CEO’su ve HUGO BOSS Vakfı Direktörü Daniel Grieder çok istemesine rağmen törene katılamadı ama bir mesaj yolladı. Şöyleydi.

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“İzmir'deki üretim tesisimiz ve oradaki 5.000'den fazla çalışanımız sebebiyle Türkiye, HUGO BOSS Grubu’nun yakın ilişki içinde bulunduğu özel bir ülke. Dolayısıyla bugün de hala tüm kalbimizle deprem felaketinden etkilenen insanların yanındayız. Deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olabilmek adına, Ali Sayar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin inşaat çalışmalarına vakfımız aracılığıyla destek olduk. İnanıyoruz ki okulumuz, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmelerine olanak sağlayacak ve onlara gelecek için fırsatlar sunacaktır.”

Hugo Boss Genel Müdürü Arif Kaya törende bir de söz verdi.

“Desteğimiz bu okulu yapmakla bitmeyecek. Okula bir tekstil atölyesi de kuruyoruz. Burada eğitimlere Hugo Boss’un yöneticileri de katılacak. İsterlerse gençlere staj imkanı da sunacağız. Üstelik okulun ihtiyaçları için de yıllık bir kaynak ayırıyoruz. Artık bu gönül dostluğumuz hep devam edecek...”

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Hedef sadece Hatay’da 40 okul yapmak

Ahbap Derneği ve Genel Başkanı sanatçı Haluk Levent’ten de bahsetmem gerekir. Levent ve ekibi deprem günlerinde insan üstü bir performans göstermişti. Şimdi anlıyorum ki; bu devam ediyor. Genel Koordinatör Gonca Akpınar ve ekibi bölgede çalışmaya devam ediyor. Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz Ahbap’ın yaptırdığı okulları sayarken; Ahbap ekibi araya girdi. Ali Sayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte sadece Antakya’da 17 okul tamamlanmış. Haluk Levent, “Hedefimiz 40 okul” dedi. Emin oldum; Ahbap yapar.

6 Şubat depreminde Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da toplam 436 okul yıkıldı veya ağır hasar aldı. 18 prefabrik okul 2023-2024 eğitim-öğretim yılında hizmete başlamış. Yapılan okullardan biri olan Reyhanlı Üçtepe Köyü'nde eğitim, 70 yıldır taşımalı olarak yapılıyormuş. İlk etapta 21 çelik konstrüksiyon okulun inşası için yerel yönetimlerle protokol imzalanmış.

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Adıyaman’da 9, Gaziantep’te 4 okul daha eğitime başlamış.

Dediğim gibi Ali Sayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi o okullardan biri.

Sivil toplum örgütlerinden ricam bölgedeki eğitim eksikleri bitene kadar başka bir proje yapmasınlar. Bütün güçlerini bölgenin ayağa kalkması için harcasınlar.

Hepimize düşen görevler var

Dedim ya; Antakya’dan biraz hüzün ama daha çok umutlu ayrıldım diye... Orada hissettiklerimi, duyduklarımı, konuştuklarımı ayrıca yazacağım. Ama özetle şunu söyleyebilirim. Hayat devam ediyor. O ağır, yıkıcı depreme rağmen hayat durmamış ve yeniden şekilleniyor. Evet; hala Hatay bir konteynır kent görüntüsünde ama kısa sürede yeniden ayağa kalkacağını düşünüyorum. O yüzden bölge halkının yanında olmalıyız. Sadece devletin orada olması yetmez, hepimizin de orada olması gerekir.