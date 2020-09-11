Ağır fatura ödeyebiliriz

BAZI şeyleri devletten beklemeden yapmak lazım.
Örneğin birkaç ay için ve pandemi sürecini izleyebilmek için toplantıları, törenleri yine dijital ortamda yapmak lazım.
Düğünleri, kutlamaları ertelemek lazım.
Çünkü görüyorum ve izliyorum; devam ediyor.
Örneğin düğünler bazı kentlerde yasaklanınca ya da kısıtlama getirilince törenler daha küçük ama bu sefer restoranlara kaymaya başladı.
Küçük gruplar halinde, mesafe ve maske kurallarını uygulanacaksa yine itirazım yok.
Ancak olmadığını, olamayacağını biliyoruz.
Belediye törenlerinin de artık sonlandırılması gerekir.
Siyaset böyle birşeydir.
Herkes görünmek için köşe kapmaca oynanır.
Bu dönemin de öyle olmadığını anlatmak gerekir.
Yoksa...
Gerçekten kışın çok zorlanacağız.
Vaka sayıları bütün uyarılara rağmen artıyor ve artacak da...
Bunu tersine çevirecek tek şey yine bizlerin ortak hareket etmesi olacak.
Açık yazıyorum.
Kovid 19’un başladığı ilk günlerdeki motivasyonumuz, dikkatimiz ne yazık ki yok.
Bir boşvermişlik görüyorum.
“Bize bir şey olmaz” havası giderek yayılıyor.
Yazın getirdiği rehavet sanki kışa da yansıyacak gibi duruyor.
Ben ilk aylardaki iyimserliğimi bu sefer koruyamıyorum.
Bu süreci tersine çevirmek zorundayız.
Yoksa faturası ağır olacak.
Nostaljik tramvaya bindim
9 Eylül günü nostaljik tramvayın ilk seferine bindim. Alsancak Limanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında hizmet verecek tramvay aslında eski İzmir’i de hatırlatıyor. Tramvaylı fotoğraflar benim hep hafızama kazılmıştır.
Yerli bir firmanın ürettiği tramvaylardan şimdilik üç tane sipariş edilmiş.
İsimleri de boyoz, gevrek ve çiğdem konmuş.
Hoşuma gitti.
Semboller üzerinden siyaset yapılmasını sevmiyorum ama kenti anlatan sembollerin de korunması gerektiğini düşünüyorum.
Sembollerimizi koruyalım
ama siyaset yapmayalım
SEMBOLLER üzerinden siyaset yapılmasını neden sevmiyorum biliyor musunuz?
Çünkü bu üslubu ve tonu sertleştiriyor.
Toplumu ayrıştırıyor.
Oysa yüzyıllardır beraber yaşamayı öğrenmiş, test etmiş ve bundan da çok mutlu olmuş bir ülkeyiz.
Farklılıklarımızın bizi daha güçlü yaptığını biliyoruz.
Ve bu zenginliğin devam etmesini de istiyoruz.
O yüzden sembolleri koruyarak hayatımıza devam etmeliyiz.
Semboller üzerinden siyaset yaptığımızda kırılıyor, güceniyor ve küsüyoruz.
Olduğumuz gibi birbirimizi kabul ettiğimizde çok güzel oluyoruz.
Halka daraldı sayılar arttı
BİRİNCİ dalgada etrafımda Kovid testi pozitif çıkan çok az kişi vardı. Hepimiz “Galiba düşündüğümüz gibi değil” diyorduk birbirimize... Ama son günlerde halkanın daraldığını gözlemliyorum. Kendilerine çok dikkat eden, koruyan kişilerin bile testlerinin pozitif çıktığını duyuyorum.
O yüzden bağışıklık sistemimizi korumak, tedbirlere daha sık uymak zorundayız.
Sizler de yakın çevrenizde artan vaka sayısının farkında mısınız?
Ben bu futbolu anlamıyorum
BAZI şeyleri anlamakta hala zorluk çekiyorum.
Örneğin ekonomiler duruyor, çarklar yavaşlıyor, alışkanlıklar değişiyor, yeni normale uygun hayatımız şekilleniyor ama...
Futbol değişmiyor.
Yine milyonlarca dolarlık transferler, sözler, yatırımlar...
Üstelik uzun bir süre maçların seyircisiz olacağı ortadayken, gelirler düşmüşken ve belirsizler varken bu transferler nasıl olacak anlamıyorum.
Oysa kulüplerin yönetimleri taraftarlarına dönseler ve “Bu süreci altyapılara yatırım fırsatı olarak kullanmak istiyoruz” deseler bence çok daha fazla prim yapabilirler.
Ben mi yanılıyorum, yoksa bu futbol dünyasının gerçekleri çok mu farklı bilemiyorum.
Ağır fatura ödeyebiliriz
BAZI şeyleri devletten beklemeden yapmak lazım.
Örneğin birkaç ay için ve pandemi sürecini izleyebilmek için toplantıları, törenleri yine dijital ortamda yapmak lazım.
Düğünleri, kutlamaları ertelemek lazım.
Çünkü görüyorum ve izliyorum; devam ediyor.
Örneğin düğünler bazı kentlerde yasaklanınca ya da kısıtlama getirilince törenler daha küçük ama bu sefer restoranlara kaymaya başladı.
Küçük gruplar halinde, mesafe ve maske kurallarını uygulanacaksa yine itirazım yok.
Ancak olmadığını, olamayacağını biliyoruz.
Belediye törenlerinin de artık sonlandırılması gerekir.
Siyaset böyle birşeydir.
Herkes görünmek için köşe kapmaca oynanır.
Bu dönemin de öyle olmadığını anlatmak gerekir.
Yoksa...
Gerçekten kışın çok zorlanacağız.
Vaka sayıları bütün uyarılara rağmen artıyor ve artacak da...
Bunu tersine çevirecek tek şey yine bizlerin ortak hareket etmesi olacak.
Açık yazıyorum.
Kovid 19’un başladığı ilk günlerdeki motivasyonumuz, dikkatimiz ne yazık ki yok.
Bir boşvermişlik görüyorum.
“Bize bir şey olmaz” havası giderek yayılıyor.
Yazın getirdiği rehavet sanki kışa da yansıyacak gibi duruyor.
Ben ilk aylardaki iyimserliğimi bu sefer koruyamıyorum.
Bu süreci tersine çevirmek zorundayız.
Yoksa faturası ağır olacak.
Nostaljik tramvaya bindim
9 Eylül günü nostaljik tramvayın ilk seferine bindim. Alsancak Limanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında hizmet verecek tramvay aslında eski İzmir’i de hatırlatıyor. Tramvaylı fotoğraflar benim hep hafızama kazılmıştır.
Yerli bir firmanın ürettiği tramvaylardan şimdilik üç tane sipariş edilmiş.
İsimleri de boyoz, gevrek ve çiğdem konmuş.
Hoşuma gitti.
Semboller üzerinden siyaset yapılmasını sevmiyorum ama kenti anlatan sembollerin de korunması gerektiğini düşünüyorum.
Sembollerimizi koruyalım
ama siyaset yapmayalım
SEMBOLLER üzerinden siyaset yapılmasını neden sevmiyorum biliyor musunuz?
Çünkü bu üslubu ve tonu sertleştiriyor.
Toplumu ayrıştırıyor.
Oysa yüzyıllardır beraber yaşamayı öğrenmiş, test etmiş ve bundan da çok mutlu olmuş bir ülkeyiz.
Farklılıklarımızın bizi daha güçlü yaptığını biliyoruz.
Ve bu zenginliğin devam etmesini de istiyoruz.
O yüzden sembolleri koruyarak hayatımıza devam etmeliyiz.
Semboller üzerinden siyaset yaptığımızda kırılıyor, güceniyor ve küsüyoruz.
Olduğumuz gibi birbirimizi kabul ettiğimizde çok güzel oluyoruz.
Halka daraldı sayılar arttı
BİRİNCİ dalgada etrafımda Kovid testi pozitif çıkan çok az kişi vardı. Hepimiz “Galiba düşündüğümüz gibi değil” diyorduk birbirimize... Ama son günlerde halkanın daraldığını gözlemliyorum. Kendilerine çok dikkat eden, koruyan kişilerin bile testlerinin pozitif çıktığını duyuyorum.
O yüzden bağışıklık sistemimizi korumak, tedbirlere daha sık uymak zorundayız.
Sizler de yakın çevrenizde artan vaka sayısının farkında mısınız?
Ben bu futbolu anlamıyorum
BAZI şeyleri anlamakta hala zorluk çekiyorum.
Örneğin ekonomiler duruyor, çarklar yavaşlıyor, alışkanlıklar değişiyor, yeni normale uygun hayatımız şekilleniyor ama...
Futbol değişmiyor.
Yine milyonlarca dolarlık transferler, sözler, yatırımlar...
Üstelik uzun bir süre maçların seyircisiz olacağı ortadayken, gelirler düşmüşken ve belirsizler varken bu transferler nasıl olacak anlamıyorum.
Oysa kulüplerin yönetimleri taraftarlarına dönseler ve “Bu süreci altyapılara yatırım fırsatı olarak kullanmak istiyoruz” deseler bence çok daha fazla prim yapabilirler.
Ben mi yanılıyorum, yoksa bu futbol dünyasının gerçekleri çok mu farklı bilemiyorum.