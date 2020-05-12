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Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

Adnan Süvari sezonu olsun

12 Mayıs 2020

UZUN süredir İzmir’in sesi futbolda çıkmıyor. Herkes gibi ben de buna üzülüyorum.

 


Çünkü Türkiye’nin en eski kulüpleri burada, en köklü gelenekler burada, en ateşli taraftarlar burada, en önemli hatıralar yine burada...
Hafızamızda öyle unutulmaz hikayeler var ki...
Ve böyle bir kent uzun zamandır sessizliğe büründü.
Statlarımız gecikti.
Kulüplerimiz kendi sahalarında oynayacakları maçları bile kilometrelerce uzaktaki kentlerde oynamak zorunda kaldı.
Bu talihsiz süreci kıran sadece Göztepe oldu.
O da Başkanı Mehmet Sepil’in vizyoner adımları sayesinde.
Göztepe yeni stadına kavuştu.
Şimdilik geleceği en parlak İzmir takımı olarak gözüküyor.
Kimse buna razı olmamızı beklemesin.
Alsancak stadının bitmesini bir an önce bekliyoruz.
Karşıyaka’nın stadına kavuşmasını istiyoruz.
Atatürk Stadı’nın yerine eski günlerde olduğu gibi milli zaferler kazandığımız maçların oynanacağı yeni bir kompleks bekliyoruz.
Ama hepsinden önce Süper Lig’de yeni sezonun kentin yetiştirdiği en önemli futbol adamlarından Adnan Süvari’nin adıyla anılmasını talep ediyoruz.
143 oda, siyasi parti, sendika, vakıf, dernek, sanayici, iş insanı ve spor kulübü temsilcisinin oluşturduğu İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun gündem maddelerinden biri de buydu.
Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e bu konuda bir çağrı yaptı.
Benim tanıdığım Özdemir bu isteğe kayıtsız kalmayacaktır.
Süper Lig’de Adnan Süvari Sezonu’nu fikrini ortaya atan ilk isim olan İZVAK Başkanı Ali Erten oldu.
Bu fikre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer’in desteği önemli...
Ama İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in Futbol Federasyonu eski başkanı olmasının bu süreçteki katkısı çok değerli olacak.
Hadi bu işi yapalım.
İzmir’in futboldaki kötü giden talihini tersine döndürelim.

 
İşte İzmir hoşgörüsü

ADNAN Süvari çok değerli bir futbol adamıydı. Göztepe’liydi.
60’lı yıllarda Anadolu Devrimi’ni gerçekleştirdiği futbolumuza Avrupa’da çağ atlatmıştı; futbolda yeniliklere açık bir futbol insanıydı.
Karşıyaka ile Göztepe iki ezeli rakip...
Baktım Göztepe’nin bu sembol isminin Süper Lig’e adının verilmesini destekleyenlerden biri de Karşıyaka Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı.
İşte İzmir hoşgörüsü dedim.
Ben hep söylüyorum.
Göztepe’siz Karşıyaka, Karşıyaka’sız Göztepe olmaz.
Adnan Süvari ismi Süper Lig’e çok yakışır.

 
5 bin 500 kilometre
taşıma Arkas’tan

ARKAS yine bir ilk peşinde...
Tek seferde en uzun ve en uzağa giden; en büyük demiryolu ihracatı gerçekleştirilecek.
Bilecik Bozüyük’den Kırgızistan’ın Oş şehrine alüminyum elektrik kablosu taşıyan tren; 30 vagon, 60 konteynerden oluşuyor. Mesafe 5 bin 500 kilometre...
Kovid-19 salgını gösterdi ki; “temassız operasyon”lar daha da önem kazanacak. Ve demiryolu konteyner taşımacılığı her geçen gün gelişiyor.
Arkas’ın bu operasyonu da ihracat hamlemizde bir ilk olarak tarihe geçecek.

 
65 yaş üstü için
biz dikkat edelim

65 yaş üstü ilk defa pazar günü dışarı çıktı. Tanıdıklarımla konuştum, dertleştim. Bir kez daha anladım ki, gerçekten çok sıkılmışlar. 4 saatlik bir iznin bile onlara iyi geldiğini söylemeliyim. 65 yaş üstüne bir teşekkür borcumuz da var. Gerçekten çok disiplinli davrandılar ve bütün yasaklara uydular. Onlar için bizim de bu tedbirlere uymamız gerekir. Onlar arasında annelerimiz, babalarımız var. Tanıdıklarımız, dostlarımız var. Haziran ayında 4 saat değil; hep özgür olabilmeleri için bizim öncelikle yasaklara, tavsiyelere uymamız gerekir. Aman biraz daha sabır...

 
Hepsi yok hükmündeler

SOSYAL medyada garip tipler var. 65 yaş üstündekilere laf atıyorlar, hadlerini aşıyorlar. Bu ülkenin kurucu liderine hakarete varan sözler ediyorlar. Bugünün siyasilerine ağıza alınmayacak şeyler söylüyorlar. Arada biz gazetecilere de bulaşmadan edemiyorlar. Ben ne yapıyorum bu tipleri biliyor musunuz? Dikkate bile almıyorum, okumuyorum, anında engelliyorum. Yok sayıyorum. Zaten hepimizin, bizlerin gözünde bu tipler yok hükmündedir.

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