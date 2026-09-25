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HABERLER Yazarlar Deniz SİPAHİ633 milyar liralık soru
Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr
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633 milyar liralık soru

#Muhammed Yarız#Pusula Portföy#Fon

633 milyar 807 milyon lira.

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Pusula Portföy’ün 31 Ağustos itibarıyla yönettiği portföyün büyüklüğü bu.

Bir başka rakam daha var. 28.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın yaşı.

633 milyar liralık soruMuhammed Yarız

28 yaşında büyük başarılar elde edilemez mi?

Elbette edilir.

Hatta dünyada iş hayatının en büyük hikâyelerinden bazıları 20’li yaşlarda başladı.

Mark Zuckerberg Facebook’u kurduğunda 20 yaşındaydı.

Bill Gates Microsoft’u kurduğunda 20, Steve Jobs Apple’ı kurduğunda 21 yaşındaydı.

Demek ki mesele yaş değil.

Mesele, 28 yaşında 633 milyar lirayı yönetecek noktaya nasıl gelindiği.

Fon soruşturmasında son günlerde önemli gelişmeler yaşandı.

Üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu yeni tutuklamalarla soruşturmanın kapsamı genişledi.

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Burada çok önemli bir hukuki çizgiyi korumak gerekiyor.

Tutuklama, mahkûmiyet değildir.

Kimin suçlu olup olmadığına yargılama sonunda karar verilecek.

Benim ilgimi çeken ise soruşturmanın başka bir tarafı.

Bugüne kadar hep fonların düşüşünü konuştuk.

Şimdi galiba soruyu tersinden sormanın zamanı geliyor.

Fon çöktüğünde kim kaybetti değil, yükselirken kim kazandı?

Bir şey çöktüğünde herkes enkaza bakar.

Benim merak ettiğim sorular var.

Kimler hangi fiyatlardan girdi, çıktı?

Olağanüstü getiriler hangi işlemler sonucunda oluştu?

Bunların cevaplarını bugün bilmiyoruz.

Zaten soruşturmanın işi de bunları ortaya çıkarmak.

O nedenle kimse hakkında peşinen hüküm vermek doğru değil.

Ama yatırımcı açısından bu soruların cevaplandırılması çok önemli.

633 milyar liralık soru

YÖNETİM KURULU ARTIK KARTVİZİT MESELESİ DEĞİL

DOSYA önce fonlara, sonra şirketlere, sonra para hareketlerine, şimdi de doğrudan yönetim kurullarına ulaştı.

Bunun sermaye piyasalarında kalıcı bir yan etkisi olabilir.

Yönetim kurulu üyeliğinin anlamı değişebilir.

Türkiye’de yıllarca bağımsız yönetim kurulu üyeliği biraz prestij, network, itibar pozisyonu gibi algılandı.

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Fon dosyası yeni bir soruyu gündeme getiriyor.

Bir şirketin yönetim kurulundaysanız, bilmediğiniz şeylerden ne ölçüde sorumlusunuz?

Bunun hukuki cevabı dosyadan dosyaya değişir.

Ama kurumsal yönetim açısından sonuç şimdiden belli.

Yönetim kuruluna oturmak artık yalnız kartvizite isim eklemek olmayacak.

450 BİN KİŞİ TEK TEK KAPI ÇALMASIN

TASFİYE kapsamındaki 131 fonda 455 bin 758 farklı yatırımcının payı bulunduğu söyleniyor.

Bana da çok sayıda soru geliyor. “Ne yapmalıyız?” diye.

Bazı yatırımcıların şimdiden avukatlara başvurup dilekçeler hazırlamaya çalıştığını görüyorum.

Oysa böylesine kitlesel bir meselede çözüm, yüz binlerce insanı tek tek kapılara göndermek olmamalı.

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Hak sahipliği, ödeme takvimi, itiraz yolu ve tasfiye sonucunda yatırımcıya düşecek tutarın nasıl hesaplanacağı açık, merkezi ve herkes için aynı şekilde işleyen bir mekanizmayla anlatılmalı.

Yatırımcı parasının ne zaman ve hangi yöntemle kendisine ulaşacağını görebilmeli.

Çünkü 455 bin insanın ayrı ayrı dilekçe yazdığı bir sistem yalnız yatırımcıyı yormaz.

Kurumu da, yargıyı da, sistemi de yorar.

Bu krizden çıkarılacak derslerden biri de belki budur.

Devletin gücü, vatandaşın hakkını aramasına imkân vermek kadar, hakkını aramak için 455 bin ayrı kapıyı çalmak zorunda bırakmamaktır.

633 milyar liralık soru

 

BEDRİ RAHMİ İLK KEZ DİJİTAL DÜNYADA

BEDRİ Rahmi Eyüboğlu’nun eserleri ilk kez kapsamlı biçimde dijital sergiye dönüştürülüyor.

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CerModern ve Reo-Tek işbirliğindeki proje, Eyüboğlu’nun resimlerini teknolojiyle yeni bir sergileme biçimine taşıyor. 

633 milyar liralık soru

Bunu basit bir “dijital sergi” haberi olarak görmüyorum.

Türkiye’de depolarda, özel koleksiyonlarda ve arşivlerde çok büyük bir kültürel sermaye var. Ama görünür değil.

Dijitalleşme kültürün kopyasını yaratmıyor.

Bazen görünmeyen eseri görünür hale getiriyor.

O yüzden sergiyi çok merak ediyorum.

633 milyar liralık soruBedri Rahmi Eyüboğlu

20 BİN GENÇ NEDEN BU BURSA BAŞVURDU

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan TENMAK Yurtiçi Lisans Başarı Bursu programına 20 bin 632 öğrenci başvurdu.

500 öğrenci seçildi.

Aralarında YKS birincisi de var. Burs miktarı aylık 13 bin 750 TL. Başvuru alanları şöyle.

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Enerji, nükleer teknoloji, maden, yapay zekâ, malzeme bilimi.

Bu bana Türkiye’deki yeni “yetenek politikası”nın ipucunu veriyor.

#Muhammed Yarız#Pusula Portföy#Fon
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