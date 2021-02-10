1 Mart yeni bir başlangıç olsun.

Ama tarımı unutmamalıyız. Güzelim topraklarımızı kentleşme adına gökdelenlerle doldurmalıyız. Bugün görüyoruz ki; geleceğin stratejilerinde tarım, su, çevre gibi konular çok daha öne çıkacak.
Ve yine bir süredir tarım teknolojilerini okuyorum. Yeni dünyanın sunduğu imkanları ve buna ilgi duyanları...
Takip ettiğim şirketlerden biri de Plant Factory...
İstanbul Dragos’taki tesislerinde topraktan ve güneşten bağımsız yüksek besin değerine sahip üretim yapıyorlar.
Plant Factory’nin genç kurucu ortakları; Halil Beşkardeşler, Ahmet Güney, Anıl Sönmez ve Emre Kaynar Türkiye’de dikey tarımın geleceğini şekillendirmeyi ve kendi geliştirdikleri teknolojilerle bütün dünyaya ihracat yapmayı hedefliyorlar.
Azalan ekilebilir araziler, mevsimsel sınırlı üretim ve yüksek su tüketimi gibi problemler yok bu işletmede...
Ajlan Haskök’ü iyi tanıyorum.
Kimya mühendisidir. 43 yıllık aile şirketini iki kuzen birlikte yönetiyor. Türkiye’de sektöründe liderdir. Teknik Balans “Messmatic” markasıyla otomotiv ve endüstriyel balans makineleri üretimi yapıyor. Yurtiçinden daha çok yurtdışı piyasalarda tanınıyorlar; 35 ülkeye ihracat yapıyorlar.
Türkiye’de Teknik Balans gibi başarılı çok şirket tanıyorum.
İhracat yapan, araştırma geliştirmeye önem veren ve sektörüne yenilikler getiren başarılı şirketlerimizi öne çıkarmalıyız.
Ajlan da; 27 yıldır şirketin başında yöneticilik yapıyor.
Ve ikinci kuşağın şirkete değer kattığını görüyorum.
200 milyar dolarlık kişisel serveti var, şirketlerinin değeri trilyon doları çoktan geçti.
Jeff Bezos’tan bahsediyorum. 1.3 milyon çalışanı var ama daha önemlisi dünyadaki herkese dokunabiliyor.
Bezos Amazon’u 1994’te garajında kurmuştu. O zaman yalnızca internet üzerinden kitaplar satan bir şirketti. Bugün paket teslimatından dizi, film platformuna kadar sayısız alanda hizmet veriyor.
Müthiş bir organizasyon, insan hayranlıkla izliyor.
Henüz 57 yaşında...
Çok genç, belki de bir insanın en verimli döneminde olmasına rağmen geçenlerde çalışanlarına bir mektup yolladı.
Bu süreç iyi yönetilemezse tekrar en başa dönülür. Bu da kimsenin işine gelmez.
Çünkü gerçekten sıkıldık, ekonomileri bugüne kadar ayakta tutabildik ama salgının birkaç yıla yayılması her şeyi berbat eder.
O yüzden uyarı üzerine uyarı yapıyorlar.
Mesafeyi 1 metreden 1.5 metre çıkardılar. İki maske takmamızı öneriyorlar. Kapalı mekanlarda 2-3 dakikadan fazla kalınmasını tavsiye etmiyorlar.
Bu yeni tedbirler anlamına geliyor.
Demek ki; şubat ortasında biraz gevşetileceği düşünülen tedbirler böyle kalacak.
15 Şubat Pazartesi önce köy okulları yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlıyor. Sonra da 1 Mart’tan itibaren tüm ilkokullar...
Aylardır yazıyorum, yazıyoruz.
Bana göre okulları çok daha önce açmalıydık.
Hibrit bir model uygulayabilirdik.
Vaka sayılarına, salgının seyrine göre açılıp kapanmalar yapabilirdik.
Çocuklarımızın hele ilköğretim çağındaki çocukların bir gün bile okullarına gitmeleri önemliydi.
Önce Haluk Cansın, sonra Erkin Usman, ardından Nedim Demirağ...
Şimdi de Şadan Gökovalı...
Sevdiğimiz, örnek aldığımız gazeteci dostlarımız bir bir bu dünyadan göç ediyor.
Şadan abi kelimelerle dans eden biriydi.
Konuşurken bile şiir okur gibiydi.
Bir insanı, bir olayı anlatırken en zarif, en kibar, en olumlu sözcükleri seçer ve öyle anlatırdı.
Bugün de beğendiğim bir şirketten bahsetmek istiyorum.
14 yıl önce Umut Sevin tarafından kurulan Bilgera Yazılım, “Repzone” platformu ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak, saha satış otomasyonu, çoklu kanal ve global satış gibi konularda çalışıyor.
Umut Sevin, dört yıl önce de New York’ta bir ofis açtı.
P&G ve ABD’de start-up şirketlerindeki tecrübesi bulunan Sevin; farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını söylüyor.
“İTÜ Innogate Programı” sayesinde ABD’li yatırımcılarla güçlü bir ilişki geliştirdiklerini söyleyen Umut Sevin bu süreci şöyle anlatıyor;
Havacılık ve turizm sektöründeki küçülme gerçekten büyük oldu.
Öyle anlaşılıyor ki; eskiye dönüş de 2023’ten önce olmayacak.
Rahatlıkla söyleyebilirim ki; pandemi sonrasında Türkiye turizmin yıldızı olur.
İyi ve yeni otellerimiz var, insanlar daha fazla gezmek ve yeni yerler keşfetmek isteyecek.
Türkiye zaten bir turizm ülkesi ve bu fırsatı iyi değerlendirmeli.
Antalya turizmimiz için vazgeçilmez bir adres...
Pandemi sonrasında yeni normalle birlikte ve dijitalleşmeyle çok farklı bir iş kültürü gelişecek.
Ve bu arada farklı uygulamalar yapanlar öne çıkacak.
Beğendiğim modelleri zaman zaman köşeme taşıyorum.
Onlardan biri de Pharmactive İlaç’ın sigara konusundaki istikrarlı politikası...
Pharmactive’de 900 kişi çalışıyor ve sigara içmeyenlere yıllık 2 gün ek idari izin veriliyor.
Aslında Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak bunu ilk inşaat grubunda uygulamaya başladı.
Hep söylüyorum; bir arada olmanın keyfi çok başka ama bu dönemde dijital de olsa toplantıların kesilmiyor olması önemli.
Salgınla birlikte sivil toplum örgütlerinin işi de zorlaştı.
Birçok başkanla konuşuyorum.
Aidat ödemeleri aksıyor, yeni üye alımları zorlaşıyor.
Bir de üye kayıplarıyla uğraşıyorlar.
Pandeminin uzun süreceğini, yıllara yayılacağını düşünen birçok kişi üye oldukları STK’lardan ayrılıyorlar.
Avrupa’nın birçok şirketinden de benzer açıklamalar geldi.
Geçen gün Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, ‘uzaktan çalışma’ modelinin, Koç Topluluğu içinde 35 bin ofis çalışanı için kalıcı hale getirileceğini söyledi.
Çakıroğlu “İş yerlerinde çalışmaya devam eden arkadaşlarımız için gereken her türlü tedbiri derhal aldık. Bu dönemde elde edilen tecrübeler ışığında, geleceğin esnek çalışma modellerine yönelik çalışmaları olgunlaştırarak devreye aldık. Uzaktan çalışma modeli 35 bin ofis çalışanı arkadaşımız için kalıcı bir uygulama haline geliyor. Uzaktan, esnek çalışma, çalışanların yolda geçen zamanlarını ortadan kaldırıyor. Ofis alanı, personel servisi kapasitesi gibi ihtiyaçlar azalıyor. Hem çalışan tatminini hem de verimliliği artıracak büyük bir potansiyel var” dedi.
Koç büyük bir organizasyon, bayileriyle birlikte yüz binlerce aileyi bir şemsiye altında topluyor.
O yüzden bu karar Türkiye için de bir örnektir.
Muğla’nın 1 milyon olan nüfusunun 2 milyondan fazla olduğu söyleniyor.
Muğla bence çok özel bir yer...
Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi marka turizm adresleri var.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir çağrıda bulunmuş ve nüfus kayıtlarını Muğla’ya aldırmalarını istemişti.
Patent “görüntülere, sese, sosyal medya gönderilerine, elektronik mesajlara” ve diğer kişisel bilgilere dayalı bir robotu yapmanıza izin veriyor.
Sohbet robotu bir arkadaş, akraba, tanıdık, ünlü, kurgusal karakter, tarihi figür veya rastgele birisi gibi geçmiş ya da şimdiki zamana ait bir kişiye karşılık gelebilirmiş.
Microsoft hayattaki kullanıcıların öldükten sonra kullanılabilecek dijital bir yedek de alabileceklerini söylüyor.
Aslında vefat etmiş birinin simülasyonuyla gelecekte konuşabileceğiniz fikri yeni değil. Black Mirror’un “Be Right Back” bölümünün konusu olmasıyla da biliniyor. Bölümde genç bir kadın bir uygulamayı kullanıp ölen partnerinin verilerini toplayarak sohbet robotu oluşturuyor.
Yine bir örnek Ekim 2020’de Kanye West, Kim Kardashian 40’ıncı yaş gününü kutlamak için ölen babası Robert Kardashian’ın hologramını satın almıştı.
Microsoft dışında teknoloji şirketi Luka’nın kurucu ortağı Eugenia Kuyda, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşı Roman Mazurenko’yla kendi arasındaki 8 bin satırlık kısa mesajları kullanarak Mazurenko’nun konuşma tarzını taklit eden bir sohbet robotu oluşturmaya çalışmıştı.
Bir pandemi döneminden geçiyoruz ve önceliğimiz toplum sağlığımız...
Tedbirleri bu parametrelere göre alıyoruz, yeni normali güncel rakamlara göre yapıyoruz.
Mart ayındaki gibi karamsar değiliz aslında, çünkü aşılar bulundu ve yaygın bir şekilde dünyanın her yerine ulaşmaya başladı.
Bölgesel gecikmelere de takılmayalım.
Göreceksiniz mart ayından itibaren daha çok kişi aşılanacak.
Bu arada yerli aşılarımız da yaza hazır olacak.
Birçok gazetede çalıştı, haberler yaptı, köşe yazdı.
Şimdi de Amerika’da...
Hem yazılarından kopmadı, hem de hobilerinden...
Ama hobileri giderek bir iş planı haline geldi.
Geçen gün müthiş bir haber öğrendim.
Restoranlara HES koduyla girilmesini ilk öneren bendim.
Ve ısrarla diyorum ki;
Bu uygulamayı bir an önce başlatmak gerekiyor.
İdeal bir çözüm olmadığını biliyorum ancak HES koduyla birçok yere girebiliyoruz.
AVM’lere HES koduyla giriliyor ama içerideki restoranlara gidilemiyor.
Açık söyleyeyim.
Pazar günkü yazısında şöyle bir yorumu vardı:
“Geleceğin meslekleri nelerdir diye bir sıralama yapılsa herhalde ‘yaşlı ve hasta insanlara bakma’ birinci sırada yer alır. Bütün dünyada toplam nüfus içindeki yaşlıların oranı artmaktadır. Ayrıca 65 yaş sonrasında beklenen ömür de uzamaktadır. Evliler eşleriyle birlikte yaşlanmakta ve ikisi birden bakıma muhtaç hale gelmektedir. Eşlerini kaybedenlerin durumu daha müşküldür. Bakıma muhtaç bir yaşlının evladıyla birlikte oturması, koca insan olmuş, aile kurmuş, çoluk çocuğa karışmış evlat için de zordur. İster bakım evlerinde, ister kendi evlerinde olsun; varlıklı hatta orta halli insanlar bile ciddi paralar ödeyerek kendilerine bakacak birini bulma peşindedir. Birinci elden söylüyorum, piyasada bu işi doğru dürüst yapacak yeterli sayıda yerli ve milli bakıcı da yoktur.”
***
Bu konuyu ben de birkaç kez yazdım.
Genç nüfusumuzla her zaman övündük ama istatistikler gösteriyor ki Türkiye de yaşlanıyor.
Geleneksel aile yapımız bizi ayakta ve güçlü kılıyor.
70 yaşındaki dahi çocuk Frank Wilczek’i anlatan müthiş bir başarı öyküsü...
Büyük fizikçi Frank Wilczek’in yeni bir kitabı Fundementals: 10 Keys to Reality adlı kitabından özetler yapmıştı Berkan...
Wilczek kimdi?
İkisi de lise bile bitirmemiş, Polonya asıllı bir baba ile İtalya asıllı bir annenin çocuğu olarak New York Queens’te doğmuş. Daha ortaokulda, gittiği devlet okulunda IQ’su ölçülmüş ve çok yüksek çıkmış; o andan itibaren bir çeşit “dahi koridoru”nda yaşamaya başlamış. Liseyi iki sınıfı atlayarak 16 yaşında bitirmiş ve üniversiteye Chicago’ya gitmiş. Burada fizik, biyoloji ve matematik arasında daldan dala atladıktan sonra 4 yerine 3 yılda matematik mezunu olmuş. Ardından yüksek lisans ve doktora için Princeton’a gitmiş. Princeton’da doktora tezini tamamladığında sadece 21 yaşındaymış. Yani liseden çıktıktan sadece 5 yıl sonra doktora tezini tamamlamış. O tezde Wilczek ve tez hocası David Gross, atomun içindeki “kuvvetli güç”ü (strong force) çözdüler ve kanıtladılar. 21 yaşındaki Frank, bu teziyle 2004’te Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı. “Kuvvetli güç” atom içindeki parçacıkları bir arada tutan şey; yani aslında atomu atom yapan güç. Bunun bulunması sadece meşhur Standart Model’i tamamlanmaya bir adım daha yaklaştırmadı, aynı zamanda evrenin doğuş anından sonraki ilk dönemleri hakkındaki bilgimizin de patlamasına neden oldu. Fiziğe ikinci büyük katkısı “karanlık madde”yi onun Axiom adını verdiği son derece hafif ve bugüne kadar henüz gözlenmemiş olan bir parçacığın oluşturduğuna ilişkin teorisiydi. Evet bu henüz kanıtlanmış değil ama karanlık maddeyle ilgili geri kalan bütün teoriler çöktü, şimdilik Axiom hala ayakta ve onu saptamak için deney tasarlama çalışmaları da Wilczek’in de katkılarıyla devam ediyor. Üçüncü büyük katkı, “zaman kristalleri” ile ilgiliydi. Dördüncü katkı ise maddenin bilinenden çok farklı bir hali olan anyonlarla ilgiliydi.
İsmet Berkan şöyle diyor;
1 Mart yeni bir başlangıç olsun
SALGIN gerçekten beklediğimizden de uzun sürdü. Bir yıldır evlerdeyiz, hareketlerimiz kısıtlı, işten eve gidip pandeminin son bulduğuna dair gelecek haberleri bekliyoruz.Yeni mutasyonlar elbette canımızı sıkıyor. Ve bu yaşananların ne zaman sona ereceği ve eksi normale ne zaman döneceğimiz hakkında soru işaretlerimiz var.
Ama şunu biliyoruz.
Aşılar pandeminin süresini azaltacak.
Asıl müjde tedaviyle ilgili ilaçların bulunmasıyla olacak.
Pandeminin ilk aylarında ekonomilerde sert frenler oldu.
Bunun etkilerinin rakamlara yansıdığını görüyoruz.
Bazı sektörlerde toparlanma hızlı oldu.
Perakende sektörü krizi fırsata çevirdi. Yazılım sektörü geometrik büyüdü. E-ticaret ciroları katladı. Otomotiv sektörü pandeminin etkisiyle yok sattı.
Bunlar iyi gelişmeler ve büyüyen sektörler...
Bir de gerçekten çok zor durumda olanlar var.
Örneğin turizm, havacılık ve yeme içme, hizmet sektörü...
Çoğu zaten pandemi koşulları nedeniyle çalışamıyor. Örneğin restoranlara “Kapatın” denildi. Kapatmak zorundalar, açarlarsa büyük cezalar var.
Havacılığın zararı kaç yılda çıkar bilemiyorum.
Kapanan turizm işletmeleri bu yılların telafisi kaç yılda yapabilir onu da kestiremiyorum.
Sonuçta pandemi bitecek ve bu saydığım sektörlerde hızlı düzelmeler de olacak.
Ama bunun için desteğe ihtiyaçları var.
Ayakta kalanlar inanıyorum ki; krizi fırsata çeviren sektörlerdeki gibi bir çıkış yapacaklar.
Çünkü herkes çok sıkıldı.
İnsanlar daha çok seyahat edecek, daha çok restoranlara gidecektir.
Dediğim gibi ayakta kalabilirlerse...
Herkesin bu sektörlere katkı yapması, destek olması şart.
Çok yara aldılar.
1 Mart itibariyle kapılarını açmak istiyorlar.
Devlet denetleyerek, kurallar koyarak bu işletmelerin açılmasına izin vermelidir.
İşletmeler de üzerlerine düşeni yapmalıdır.
Bir daha kapanmamaları için her türlü tedbiri yerine getirmeliler.
1 Mart yeni bir başlangıç olsun.
İtalya’yı seviyorsanız
harika bir kitap önerisi
ŞU pandemi bitse de eski hayatımıza geri dönsek. Sık sık yazıyorum. Bir kere kalabalıkları özledik. Uzun sohbetleri, masaları da... Sonra seyahat etmeyi. Arabamıza atlayıp sevdiğimiz yerlere gitmeyi. Yürüyüşler yapmayı, yeni yerler keyfetmeyi de... Yine uçağa atlayıp ülke, kıta değiştirmeyi de özledik. Yeni kültürle tanışmayı, sevdiğimiz yerleri, mekanları ziyaret etmeyi de...
Eğer sizler de bu ruh halindeyseniz.
Size bir kitap tavsiye edeceğim.
Kitabın ismi “İtalya’da bir gezgin...” Yazarı ise Türkiye’nin en iyi rehberlerinden biri olan Mehmet Muammer Ertan...
Kitapta hoşuma giden Mehmet’in bir seyahat severin anıları gibi yazmış olması.
Zaten rehberliği de böyledir.
Deneyimleriyle, yaşadıklarıyla, beğendikleriyle size bir yeri anlatır.
Ve siz onu dinlerken sanki yaşamış gibi hissedersiniz kendinizi...
Ben İtalya’yı seviyorum.
İçimdeki Akdenizli bu ülkelerde daha da renklenir.
Egeli olarak Akdeniz’i kardeş gibi görürüm.
Benzer kültürler, renkler, müzikler; bir de olağanüstü gastronomisi eklenince benim için bir seyahatin çok ötesi olur.
Mehmet’in kitabı Gita Yayınları’ndan piyasaya çıktı. Büyük emek verilerek yazılmış 416 sayfalık bu eser, İtalya’nın birbirinden güzel 31 şehrini anlatıyor.
Detaylara da yer veren oldukça kapsamlı bir İtalya kitabı olması sebebiyle, İtalya’ya gidecek ya da ilgi duyan tüm rehber ve gezginlere yararlı olacağını düşünüyorum.
Ertan şöyle diyor.
“Kitabı yazarken gezip görülecek tarihi yerlerin yanı sıra kendi izlenim ve anılarıma da yer vermeye çalıştım. Kısacası okuyucuya bir rota çizerek, gezdiğim yerlerle ilgili bire bir yaşadıklarımı aktardım. Beğeniler kişiden kişiye değişir. Kitabımın en iyi gezi kitaplarından biri olduğu iddiasında değilim. Ama yaptığım araştırmalara göre bugüne kadar İtalya ile ilgili Türkiye’de yazılmış en kapsamlı gezi kitabı olduğunu söyleyebilirim. Biraz yabancı dil bilen biri bu kitapla İtalya’ya gittiğinde, yanında rehber ya da herhangi bir rehber kitaba ihtiyaç duymadan rahatlıkla gezebilecektir.”
Dediğim gibi Mehmet’in kitabı klasik gezi kitaplarından çok farklı…
Son kısmında İtalya’nın birçok yerinde çekilmiş fotoğraflar da var.
Kapak fotoğrafı da çok beğendim.
Ligurya sahillerindeki Portovenere kasabasında Mehmet’in çektiği bir fotoğraf.
Kitabı herkese öneriyorum.
Bu havalar normal mi?
HAVA birkaç gündür 20 - 23 dereceydi.
Haftaya 10 - 15 derece düşeceği söyleniyor.
Belki bir hafta sonra yine 20’lere kendini atacaktır.
Kışı kış gibi yaşayamadık.
Palto bile giymeden geçen bir kış oldu.
Ne kadar normal siz karar verin.
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