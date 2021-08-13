1 Eylül sonrası için hareket planı olsun

Hayat durdu.
Evet; resmen durdu.
Her şey kapalıydı, okullar dahil...
Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.
Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...
Çünkü pandemi döneminde çocuklarımız, gençlerimiz çok mağdur oldular.
Okullarına gidemediler.
Ben nasıl evden çalışmanın bazı alanlar ve kadrolar dışında verimsiz olduğunu görüyorsam; online eğitimin de uzun vadede çocuklarımıza zarar verdiğini görüyorum.
Üstelik gerçek bir deneyimi evimde, oğlum Atlas ile birlikte yaşıyorum.
Bir çocuğun, gencin en çok ihtiyacı olduğu bir dönemi evlerde geçirdiler.
Kimse bana “Böyle de oluyormuş” demesin.
Ve bunu inanan en çok çocuklarımız, gençlerimiz için istiyoruz.
Okullar açılmalı ve açık kalmalı.
Pandemi döneminde dört yıllık üniversiteye giren gençlerimiz iki yıl sonra mezun olacak.
Ama kampüslerine gidemediler; sınıf arkadaşlarıyla yüz yüze bile konuşamadılar.
Kendi oğlumdan o yaş grubunu izliyorum.
Okullarını çok özlediler.
Pandeminin en kritik dönemlerinde yeni bir uygulamadan bahsetmiştim.
Musixen...
Musixen sadece sanatçıların kendilerini gösterebilecekleri ve gelir elde edebilecekleri bir platform değil, artık ileride olmasını beklediğimiz hibrid müzik ve sahne sanatları dünyasının da temellerini atan bir platformdu.
Kurucusu Çağrı Bozay, “Pandemi bitse de sanatçılar gördüler ki kimseye bağımlı ve zorunlu olmadan sanatlarını icra edip paralarını kazanabiliyor. Bu platform sayesinde Ağrı’dan New York’a, Dubai’den Brüksel’e kadar birçok ülke ve şehirde canlı performansları seyredebileceksiniz” demişti.
Musixen; 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Aslında bu fikri tetikleyen en önemli unsur; müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasıydı.
Pandemide fark ettik; bazen evden, bazen işyerinden çalıştık. Çoğu insan da hibrit bir çalışmayla bundan sonra devam edecek.
Geçerken bakmaya doyamadığı o güzelim ormanların bir bölümü artık yok.
Milas ve Bodrum’a gidip yangını yerinde gördüm.
Marmaris’teki arkadaşlarımla konuşuyorum.
O bölgedeki yangın çok daha geniş bir alana yayılmış durumda.
Oraya da gideceğim.
Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan, Çökertme’den geçerken tek kelime bile edemedim.
Boğazım düğümlendi.
Defalarca Ören’den, Alatepe’den, Kultak’tan, Pinar’dan, Çamlıca’dan, Bayır’dan, Fesleğen’den, Demirciler’den, Bağdamları’ndan, Karacaağaç’tan geçtim.
Çökertme’yle termik santral arasında mekik dokuduk.
Bazen arabadan indim; yardım ekiplerinin arasına karıştım, bazen yanan ormanların önünde durup iç çekerek baktım.
O güzelim ormanlar yanmıştı.
Dağ tepe kapkaranlık olmuştu.
Geçerken camları açıp kekik kokusunu, çam kokusunu içimize çektiğimiz o ormanlar artık yoktu.
30 Ekim’deki İzmir depreminde de gördük.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, devlet bütün imkanlarını seferber ettiler.
Bu dayanışma ruhunu gerçekten önemsiyorum.
Manavgat’ta başlayan sonra Ege’nin kıyılarına gelen yangında da gördük ki, vatandaşımız sokaklarda, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.
Bütün belediye başkanları ve yetkililerle konuşuyorum; hepsi bu konuya vurgu yapıyor.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Jak Eskinazi kamuoyunun karşısına çıkıp şöyle dediler;
“Restoran ve kafeler 70 günden fazla tam kapanma yaşarken, yaklaşık 5 ay süresince sadece paket servis ile hizmet verebildi. Aynı şekilde, kuaför ve berberler yaklaşık 50 gün kepenk indirirken, spor salonları da toplamda 4 ay kapalı kaldı. Ayrıca etkinlik ve düğün salonları 15 ay boyunca sadece 2 ay açık kalabildiler. Özellikle hizmet sektörü gibi tekrar kapanmayı ticari olarak göğüsleyemeyecek durumda olan işletmeler için aşı kartı uygulamasının güçlü bir çözüm olacağına inanıyoruz...”
Aşı kartı uygulamasına en başından beri destek veriyorum.
Dördüncü dalga aşısızların olacağı şimdiden belli...
Hastaneye yatanların yüzde 95’inin aşı olmayanların olduğunu uzmanlar söylüyor.
Üstelik birkaç ay süreceğini tahmin ettiğimiz pandemi iki yıldır devam ediyor.
İlk defa Bakü’de düzenlenen Avrupa oyunlarında Türkiye’yi temsil etti.
2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası’nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.
2016 Rio Olimpiyatları’nda herkesin dikkatini çekti. O gün söz verdi; “Tokyo’dan madalyayla döneceğim” dedi.
Arjantin’de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda karışık takım klasik yay kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
2018 Akdeniz Oyunları’nda İspanya’nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı
Türkiye’nin 8 ilinde eşzamanlı orman yangınları başladı. Güzelim ormanlarımız, cennet gibi koylarımız kül oldu.
Ve ne yazık ki; yangınlar tam anlamıyla kontrol altına alınamadı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı özel ekipler kurdu.
Özel ekipler ilk değerlendirmede yangınların eş zamanlı olarak başlamasının tesadüf olamayacağı, sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu görüşünü raporlamışlar.
Genel kanı da böyle zaten...
Orman Genel Müdürlüğü; 28-30 Temmuz arasında 71 orman yangınının çıktığını söylüyor.
Aşı konusunda ben de yasal bir düzenleme yapılmasından yana değilim.
Aşı olmak istemeyen olmayabilir.
Ancak aşı olmayan da sosyal hayatında bazı kısıtlamalara takılacağını bilecek.
Tabii aksi görüşler de var.
Örneğin Prof. Ersan Şen; “Aşı yaptırmayanların belli hizmetlerden yararlanmaları veya belirlenen yerlere giriş çıkışları engellenebilir. Zorunlu aşı uygulamasının getirilmesi mümkündür. Anayasaya aykırılık oluşturmaz” diye bir yorum yapıyor.
Yani bütün dünyada hukukçular da ayrışıyor.
Çünkü rakamlar 16 binlere geldi, bunun 5’le çarpılmasını uzmanlar öneriyor. Çünkü bazı insanlar Kovid 19’u ayakta, farkında olmadan geçiriyor. Ama bazıları yoğun bakımda kalacak kadar ağır yaşıyor.
Korkarım sonbahar tekrarlanacak.
Yaz dönüşü tablo önümüze konacak ve yeni kısıtlamalar gelecek.
Aslında bunu tersine çevirecek elimizde silahımız var.
O da aşı...
Benim etrafımda aşı karşıtı yok. En yakınımdakiler iki doz aşılarını oldu. Sinovac olanlar da üçüncü doz olarak Biontech oldular.
Elbette aşı olmayanlara saygım var.
Olmak istemiyorlarsa, endişeleri varsa yapacak bir şey yok.
Devletler ya ikna edecekler ya da farkındalık yaratarak başka yöntemler bulacaklar.
Ama şöyle de bir gerçek var.
Bir buçuk yıldır hayatımız normalleşemiyor. Tam her şey yoluna girdi diyoruz, yine vaka sayıları artıyor. Ağır hasta sayısı ve ölümler de artınca kısıtlamalar, kapanmalar dışında başka bir alternatif kalmıyor.
Ama hiçbir ekonomi bunu kaldıracak güçte değil.
Görmediğim tek bir şehir kaldı.
Pandemi olmasaydı Sinop’u da görüp turumu tamamlayacaktım. Artık 2022’de, salgının izleri silindikten sonra...
Benim gibi sporu, doğayı seven bir grup arkadaşım var. Onlarla farklı coğrafyalara gidip çok uzun yürüyüşler yapıyoruz. Özellikle Ege’nin güneyi bize sonsuz olanaklar sunuyor. En son Likya tarihi yürüyüşünü yaptık. Günde 20-25 kilometre yürüdük, müthiş güzeldi. Fethiye’nin çevresi harikadır.
Dalyan’ı da çok seviyorum.
Çetin ve Gözdem Kımız yeniden evlendiler.
Zaten hiç ayrılmamışlardı.
Bu nikah tazeleme gününün çok özel bir mottosu vardı.
“Hayat bir gün o da bugün...”
Davetiyelerin altına bu not düşülmüştü.
Bodrum Cennet Koyu’ndaki tören alanına giderken tabelalar “Gözdem-Çetin Kımız evlilik töreni” yerine “Hayat bir gün o da bugün” tabelalarıyla yönlendirme yapılmıştı.
Tanımaktan dolayı son derece mutlu olduğum insanlardan biri...
Gördüğüm en yürekli, en merhametli kadınlardandır.
Uluslararası birçok projeyi hayata geçirdikten sonra Türkiye’ye döndü.
İzmir’de Ege Özel Çocuklar Vakfı’nı kurdu. Vakfın bir de okulu var. ‘Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi’ adı gibi ışıldayan çocuklarımızı yetiştiriyor.
Okulda 300’e yakın genç eğitim alıyor. Ama daha önemlisi ailelere de büyük destek olunuyor.
Otizmli aileler kendilerini o kadar yalnız hissediyorlar ki; bu okullar onlar için nefes almak anlamına geliyor.
BİR buçuk yıl hep gazetedeydim, dışarıdaydım ama kalabalıklar içinde asla olmadım. İstanbul’dan gelen konuklarım olunca ben de çekine çekine dışarı çıktım.
Gönüllü olup Türkiye’de ilk aşı olanlardan biriyim aslında...
Üçüncü aşı sırası bana geldiğinde de gidip ilk olanlardanım.
Yani bu kadar titizim.
Ama gördüğüm manzaralardan anlıyorum ki yine bizi zor bir kış bekliyor.
Çünkü insanlar maske takmıyor, mesafelerini korumuyor.
Güzel sanatlar okumuş biri olarak sinema denince benim için her şey durur. Çünkü sinemanın itici gücüne inananlardan biriyim.
Ve yıllardır Ege kıyılarının doğal bir plato olduğunu, bir çekim merkezi olabileceğini yazıyorum.
Hayatımın büyük kısmı aramızdan ayrılıncaya kadar Ahmet Piriştina’yla geçti.
Siyasete atıldığı günlerde en çok konuştuğumuz konuların başında gelirdi.
1999 yılında milletvekilliği bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günleri de çok iyi hatırlıyorum.
Aslında hepimize de iyi geldi. Ege’de, kıyılarda yaşıyorsanız; baharı tam yaşamadan doğrudan yaza geçiyorsunuz.
Ama bazen öyle bir mayıs yaşıyorsunuz ki, o da yazdan beter oluyor.
El birliğiyle, hep birlikte doğanın dengesini bozduk.
Rize’de sel olurken; İzmir’de 40’ın üzerinde bir sıcaklık var.
İstanbul’daki nem nefes aldırmaz hale gelmişken; Avrupa’nın tam ortası bir felaket yaşıyor.
Hem de Almanya’da...
1 Eylül sonrası için hareket planı olsun
Bir gerçek var.Bizim kuşak sadece filmlerde gördüğü, kitaplarda okuduğu bir pandemiyle karşı karşıya... Başlangıçta “Tıp çok ilerledi, güçlü ilaçlarımız var. Bilim bir şekilde çözüm bulur” diye düşündük. Ama günler geçtikçe pandeminin ne demek olduğunu daha iyi anladık.Hayat durdu.
Evet; resmen durdu.
Her şey kapalıydı, okullar dahil...
Ve o günlerde de ben çıkıp konuştum ve yazdım.
Her şeyi kapatalım; okulları açık tutalım diye...
Yapamadık.
Yapan ülkeler oldu ama...
Hayatı sınırladılar; tedbirleri genişlettiler ama okulları hep açık tuttular.
Vaka sayılarının en çok olduğu günlerde bile ilköğretim çağındaki çocukları okullarına yolladılar.
Bizde tartışmalar AVM’ler, restoranlar üzerinden yapıldığı için bazı detayları hep ıskaladık.
Bunları da yazdım.
Şimdi yine yazıyorum.
Vakalar 30 binlere geldi; geçen yıl olduğu gibi gidişat ekimde 40, 50 binleri göreceğimizi gösteriyor.
Bu sefer aşılanma oranları daha fazla olduğu için ağır hasta sayısı kontrol altında, ölüm sayıları düşük olabilir.
Ama yine de sayılar oldukça fazla...
Bakanlar Kurulu hafta başında toplanacak.
Herkes gibi ben de bazı tedbirlerin alınacağını düşünüyorum.
Tabii bunlar yaz bitmeden uygulanamaz.
1 Eylül’den sonra bir hareket planına ihtiyacımız var.
Her türlü tedbire, yasağa vatandaş olarak razıyım.
Ama tek bir şartım var.
Okullar açık olmalı...
Ve herkes planlarını buna göre yapmalı.
Ben bu sefer kapanma beklemiyorum.
Ama aşısızlar için yeni tedbirlerin getirilebileceğini düşünüyorum.
Bana göre de yapılmalıdır.
Okulların açılması
hiçbir şarta
bağlanmamalıdır
Aşıya mesafeli olanlarla konuşuyorum. Bazılarını ikna ettim, bazıları aynı görüşlerini koruyor. Hepsine saygım var. Okurlarımdan biri şöyle diyor:
“Yazmayım diyorum ama konu okullar ve aşı şartı olunca gene dayanamadım. Okulların açılması hiçbir şarta bağlanmamalıdır. Okullar en son kapatılacak ve ilk açılacak yerlerdir. 1 Haziran’dan beri 2 ayı aşkın süredir her yer her şekilde açıkken ve buna rağmen hastanelerde hasta yükü normal seviyelerdeyken (hasta yükü artsa bile başa çıkabilmeleri lazım, çünkü hazırlanmak için 1.5 yıl süreleri vardı, bu süre de her türlü hazırlığı tamamlamak için fazlasıyla yeterli), okulların açılmaması diye bir opsiyon söz konusu bile olmamalıdır. Ve okullar pandemi öncesi gibi tam açılmalı; özellikle ilk ve ortaokullarda olmak üzere maske şartı olmamalıdır. Tek yapılması gereken sınıfları sık sık ve bol havalandırmaktır.”
Aşı konusunda aynı fikirde değilim ama okullar konusuna katılıyorum.
BİR OKUR MESAJI
Hayatıma devam etmek istiyorum
Yine okurum şöyle diyor:
“Kovid-19 aşıları ‘sterilizing immunity’ sağlamıyor. Yani hastalığın virülansını azaltabiliyor ancak enfekte olmayı ve başkalarını enfekte etmeyi engellemiyor. Yani aşılı insanlar da Kovid-19 olabiliyor ve oldukları zaman aşılılar dahil başkalarına bulaştırabiliyor. Üç örnek veriyorum:
Ünlü İngiliz sunucu Piers Morgan, Wembley’de maç izledikten sonra Kovid-19 olmuş; iki doz aşısını da olmuş olmasına rağmen... Peki sizce kimden bulaşmış? Aşılı birilerinden çünkü aşılı olmayan ancak negatif test ile girebiliyordu stada...
Gene İngiltere’de Sağlık Bakanı Sajid Javid iki doz aşı olduktan sonra Kovid-19 oldu.
Bizde de geçenlerde Keşan Belediye Başkanı üç doz aşıdan sonra Kovid-19 olmuştu. Anekdot olarak ise bir arkadaşım İngiltere’de yaşıyor, ilk dozunu martta, ikinci dozunu mayıs başında oldu. Temmuz ayının 20’sinde Türkiye’ye gelecekti ama gelmeden dört gün önce ateşi çıkıp hastalanıyor. Test yaptırıyor ve pozitif çıkıyor, yine iki doz aşıdan sonra... Ve iki doz aşılı kocasına bulaştırıyor. Eğer 5 gün sonra hastalansaydı, aşılı olduğu için test yaptırmadan uçağa binecek, uçakta ve indikten sonra Türkiye’deki ailesine virüs bulaştıracaktı.”
Örnekler doğru...
Aşı olanlar elbette Kovid-19 olabiliyor.
Ancak hatırlatmak isterim.
Ölüm riskleri, olmayanlara göre çok daha düşük.
Bugün hastanelerde ve yoğun bakımlarda yatanların yüzde 95’inin aşısız olması da bana göre çok önemli.
Sonuç olarak aşı olup olmama bir tercih...
Ben gönüllü olup ilk aşı olanlardanım.
Ve kurallara uyarak günlük hayatıma devam ettim.
Ve devam etmek istiyorum.
Almanya yeni önlemler
açıkladı uyarı yaptı
Almanya’da yeni tip koronavirüsle mücadelede aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırıldı.
Başbakan Angela Merkel, yeni dönemi açıkladı.
23 Ağustos’tan itibaren aşı olanlar günlük yaşamlarında herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmazken aşı yaptırmayanlar ise bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak.
Merkel, “Özellikle nüfusun sadece yüzde 55.1’inin tam olarak aşılandığı bir zamanda, tüm nüfus için hala temel koruma önlemlerine ihtiyacımız var” dedi.
Hastanelere, bakımevlerine, restoranların kapalı alanlarına, ibadethanelere, düğünlere, toplantılara, kuaförlere ve spor salonlarıyla kapalı yüzme havuzlarına girmek için aşı belgesi veya hastalığın geçirildiğine dair belge ibraz edilmesi gerekecek. Veya mecburi test yaptırmak zorunda kalacaklar.
Ben pandeminin ilk günlerinden bu yana Almanya’yı takip ediyorum.
Bu tedbirler Türkiye de konuşacaktır.