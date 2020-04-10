Yavaş’tan çocuklar için önemli çağrı

Koronavirüsle ‘çok aşamalı’ mücadele devam ediyor. Dünya genelinde bitmezse, tekrar etme tehlikesi ortada.
Ülkeler kendi içlerinde bu mücadeleyi kazanmalılar. Bu yüzden ülkeler arası geçiş durduruldu. Şehirler kendi içlerinde bu mücadeleyi kazanmalılar, bu yüzden şehirler karantina altına alındı. ‘Her birey kendi karantinasını ilan etmeli’ çağrıları tam da bu yüzden yapılıyor.
Tersten gidecek olursak, bizler izolasyona uyarsak mahallemizi, ilçemizi ve kentimizi; kentlerimizi izole edersek ülkemizi koruyabiliriz.
* * *
Elbette bunu söylemek kolay, uygulamanın komplikasyonları var. Karantina beraberinde sağlık-ekonomi açmazını getiriyor. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de salgın-ekonomi ilişkisi can sıkıyor. Sık sık bu köşeden artık dünyada ülkelerden ziyade şehirlerin rekabetini anlatmaya çalıştım. Koronavirüste de şehirlerin mücadelesini gözlemliyoruz. İtalya’da Milano, ABD’de New York büyük sıkıntıda.
* * *
Kentlerdeki mücadelenin önemine sık sık dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde salgının şehirlerdeki durumunu gösteren tabloyu paylaştı. İstanbul’daki tablo endişe verici. Ankara ilk üçte olsa da, rakamlar İstanbul’daki gibi değil. Başkent’in durumunu, alınan tedbirleri ve süreci Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la konuştum. Yavaş’ın bu sürecin en büyük mağdurları olan çocuklarla ilgili önemli bir çağrısı oldu:
‘EKMEK DAVASI’ SÜRECİNE DÖNDÜK
“Her zaman şunu dile getirdim; ‘Ankara’da aç ve açıkta kimse kalmayacak.’ Ekonomik şartlar bizi bu sürece zaten itiyordu. Üzerine bir de pandemi krizi yaşanıyor. Belediyemize başvuran ve yardım talep eden vatandaş sayısı 250 bini geçti. Her gün yüzlerce mama ve çocuk bezi talep eden vatandaşımız var. Bu bize şu gerçeği hatırlatıyor; ‘Ekmek davası’ sürecine döndük. Bu yüzden de toplum sağlığı ve gıda konularındaki acil ihtiyaçlar dışında tüm ihalelerimizi iptal ettik. Bu noktada ‘İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır’ sloganı ile başlattığımız bakkal, manav ve kasaplardaki veresiye defterlerinin kapatılması kampanyamıza destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her gün onlarca fotoğraf ulaşıyor bize. Bu sadece bize ulaşan. Bizi biz yapan değerler ile bu zorlukları aşacağız.
FİRMALAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI
Çocuklarımız için bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu sürecin -ne olduğunu kavrayamadan- en büyük zorluklarını onlar yaşıyor ve çoğumuz bunun farkında değiliz. Onlar bizim geleceğimiz, yapı taşımız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte imkânlarımız dahilinde gece gündüz çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin yanında olacağız. Bu noktada GSM firmaları, uzaktan eğitim gören çocuklarımız için elini taşın altına koymalı ve ucuz internet sağlamalı.
ÇOCUKLAR İÇİN LAPTOP KAMPANYASI
Laptop ihtiyacı için kampanya düzenliyoruz, maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızdan bu kampanyaya daha çok destek bekliyoruz. Mama ve bez üreticileri inisiyatif almalı, topluma öncülük etmeli, örnek olmalı. Biz de boyama kitabı ve kitap dağıtımı ile Web TV’mizden eğitim programlarımıza başlıyoruz. Bu süreçte çocuklarımızı koruyup kollama görevi, hepimize düşüyor. Tüm hemşehrilerimi bu hastalığı yenmek için mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaya davet ediyorum. Aile ve sevdiklerinizle bir süreliğine az temas kurun. Unutmayalım ki en güçlü sevgi, gönülde olandır.”
* * *
Dünyada bitmeyen bir salgın bugüne kadar yaşanmadı. Bu süreç önünde sonunda geçecek. Sürecin iyi geçirilmesi, süreç sonundaki tablonun öngörülüp ona uygun tedbirlerin alınması hem hükümetin hem de yerel yöneticilerin görevi. Günlerdir herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tüm bu hengamede geleceğimiz çocuklarımız için Yavaş’ın çağrısını değerli buluyorum. Herkesin, özellikle de bu şehirden bugüne kadar kazanmış iş insanlarının bu çağrıya kulak vermesi çok önemli.
Yavaş’tan çocuklar için önemli çağrı
Koronavirüsle ‘çok aşamalı’ mücadele devam ediyor. Dünya genelinde bitmezse, tekrar etme tehlikesi ortada.
Ülkeler kendi içlerinde bu mücadeleyi kazanmalılar. Bu yüzden ülkeler arası geçiş durduruldu. Şehirler kendi içlerinde bu mücadeleyi kazanmalılar, bu yüzden şehirler karantina altına alındı. ‘Her birey kendi karantinasını ilan etmeli’ çağrıları tam da bu yüzden yapılıyor.
Tersten gidecek olursak, bizler izolasyona uyarsak mahallemizi, ilçemizi ve kentimizi; kentlerimizi izole edersek ülkemizi koruyabiliriz.
* * *
Elbette bunu söylemek kolay, uygulamanın komplikasyonları var. Karantina beraberinde sağlık-ekonomi açmazını getiriyor. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de salgın-ekonomi ilişkisi can sıkıyor. Sık sık bu köşeden artık dünyada ülkelerden ziyade şehirlerin rekabetini anlatmaya çalıştım. Koronavirüste de şehirlerin mücadelesini gözlemliyoruz. İtalya’da Milano, ABD’de New York büyük sıkıntıda.
* * *
Kentlerdeki mücadelenin önemine sık sık dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde salgının şehirlerdeki durumunu gösteren tabloyu paylaştı. İstanbul’daki tablo endişe verici. Ankara ilk üçte olsa da, rakamlar İstanbul’daki gibi değil. Başkent’in durumunu, alınan tedbirleri ve süreci Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la konuştum. Yavaş’ın bu sürecin en büyük mağdurları olan çocuklarla ilgili önemli bir çağrısı oldu:
‘EKMEK DAVASI’ SÜRECİNE DÖNDÜK
“Her zaman şunu dile getirdim; ‘Ankara’da aç ve açıkta kimse kalmayacak.’ Ekonomik şartlar bizi bu sürece zaten itiyordu. Üzerine bir de pandemi krizi yaşanıyor. Belediyemize başvuran ve yardım talep eden vatandaş sayısı 250 bini geçti. Her gün yüzlerce mama ve çocuk bezi talep eden vatandaşımız var. Bu bize şu gerçeği hatırlatıyor; ‘Ekmek davası’ sürecine döndük. Bu yüzden de toplum sağlığı ve gıda konularındaki acil ihtiyaçlar dışında tüm ihalelerimizi iptal ettik. Bu noktada ‘İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır’ sloganı ile başlattığımız bakkal, manav ve kasaplardaki veresiye defterlerinin kapatılması kampanyamıza destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her gün onlarca fotoğraf ulaşıyor bize. Bu sadece bize ulaşan. Bizi biz yapan değerler ile bu zorlukları aşacağız.
FİRMALAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI
Çocuklarımız için bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu sürecin -ne olduğunu kavrayamadan- en büyük zorluklarını onlar yaşıyor ve çoğumuz bunun farkında değiliz. Onlar bizim geleceğimiz, yapı taşımız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte imkânlarımız dahilinde gece gündüz çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin yanında olacağız. Bu noktada GSM firmaları, uzaktan eğitim gören çocuklarımız için elini taşın altına koymalı ve ucuz internet sağlamalı.
ÇOCUKLAR İÇİN LAPTOP KAMPANYASI
Laptop ihtiyacı için kampanya düzenliyoruz, maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızdan bu kampanyaya daha çok destek bekliyoruz. Mama ve bez üreticileri inisiyatif almalı, topluma öncülük etmeli, örnek olmalı. Biz de boyama kitabı ve kitap dağıtımı ile Web TV’mizden eğitim programlarımıza başlıyoruz. Bu süreçte çocuklarımızı koruyup kollama görevi, hepimize düşüyor. Tüm hemşehrilerimi bu hastalığı yenmek için mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaya davet ediyorum. Aile ve sevdiklerinizle bir süreliğine az temas kurun. Unutmayalım ki en güçlü sevgi, gönülde olandır.”
* * *
Dünyada bitmeyen bir salgın bugüne kadar yaşanmadı. Bu süreç önünde sonunda geçecek. Sürecin iyi geçirilmesi, süreç sonundaki tablonun öngörülüp ona uygun tedbirlerin alınması hem hükümetin hem de yerel yöneticilerin görevi. Günlerdir herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tüm bu hengamede geleceğimiz çocuklarımız için Yavaş’ın çağrısını değerli buluyorum. Herkesin, özellikle de bu şehirden bugüne kadar kazanmış iş insanlarının bu çağrıya kulak vermesi çok önemli.