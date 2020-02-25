Arapça kökenli bir kelimedir, ‘vasat’. Hoşumuza gitmeyen durumlar ve kişiler için çok kullanırız. Aslında kullanım hatasına düşeriz böyle yaparak. TDK’daki tam karşılığı ‘orta’dır. Hani ortalamanın üstü bir durum ya da kişiyle ilgili ‘vasat üstü’ derken kullandığımız hali tam doğru halidir.
Olumsuz gibi gözüken durumların avantaja döndüğü ülkedir bizim ülkemiz.
Liderler çok baskın ve güçlü siyasilerin yerine ‘vasat’ yol arkadaşlarını tercih ederler.
Patronlar yıldız ve çalışan personelden ziyade ‘vasat’ ama çalışkandan yanadırlar.
Teknik direktörler yetenekli olmasına rağmen hakkını savunan futbolcular yerine daha az yetenekli ve ‘vasat’ olanı seçerler.
* * *
Pek çok meslek grubunda bu iş böyledir, bu coğrafyada ‘vasatın gücü’ iş yapar. Çünkü vasat olanın fazla iddiası yoktur, tehlike içermez. Vasattan ‘bir şey’ olması kimseyi tedirgin etmez.
O yüzden ‘vasatın gücü’nü kullanarak en tepelere gelenler tercihlerini de hep vasattan yana yaparlar.
* * *
Gün gelir, ne zaman iktidarları sarsılır ya da başarısızlıkları vasatlıklarının önüne geçer işte o zaman ‘vasatın gücü’nün tükendiği andır. Bu iş ülke yönetirken de böyledir, parti yönetirken de böyledir, Büyükşehir ya da ilçe belediyesi yönetirken de böyledir, futbol kulübü yönetirken de...
* * *
‘Vasatın gücüne’ teslim olur, liyakata önem vermezsen zemin altından kaymaya başladığında hiç hissetmezsin, senden alıp götürürken de sesini duyacak kimseyi yanında göremezsin.
TURİZM KIPIRDANMASI
Geçen yıl en çok ziyaret edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ilk 10 müze ve ören yeri arasında Ankara’nın yer almadığına 11 Şubat’taki yazımda dikkat çekmiş...
Hürriyet Ankara’nın birinci sayfasından ‘kente’ şu soruyu yöneltmiştik:
“O listede neden yokuz?”
* * *
İşte bu soru, kentte bir kıpırdanma etkisi yarattı.
ADIM 1: Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesinde Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla ‘Kent Tarihi ve Kültürü Araştırma Şube Müdürlüğü’ kurulması yönünde karar aldı.
Bu şubenin, Ankara’daki kamu ve özel toplam 62 müzeyi bir araya getirmek üzere çalışmalar yapacağı belirtildi.
* * *
ADIM 2: Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçe turizmini canlandırmak amacıyla ‘Akıllı Turizm Rotası(Altınrota)’ adlı bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlandıklarını açıkladı.
* * *
ADIM 3: ABB Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Recep Taş, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında müzelerle ilgili “Objelerin sadece yüzde 4’ü sergilenebiliyor, yüzde 96’sı karanlık dehlizlerde duruyor” dedi.
* * *
ADIM 4: ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk’ün karargâh olarak kullanıp zaman zaman ikâmet de ettiği Ankara Garı’ndaki tarihi binanın(Demiryolları Müzesi) yeterli şekilde tanıtılamadığına dikkat çekti ve “Ziyaretçi sayısı yok denecek kadar az” dedi.
* * *
ADIM 5: Ankara Kalesi’nde, ‘Ankaralılar Ankara’yı Geziyor’ adlı bir etkinlik düzenlendi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Ankaralıların bu şehri gezmeleri ve keşfetmeleri gibi alışkanlıklarının eskiye nazaran zayıfladığını fark ettik” ifadesini kullandı.
* * *
Demem o ki, dereye iyi niyetle bir taş attık...
11 Şubat’tan bu yana ‘turizm’ konusunu bir başka konuşur olduk.
Katkımız olduysa ne mutlu.
Vasatın gücü
Arapça kökenli bir kelimedir, ‘vasat’. Hoşumuza gitmeyen durumlar ve kişiler için çok kullanırız. Aslında kullanım hatasına düşeriz böyle yaparak. TDK’daki tam karşılığı ‘orta’dır. Hani ortalamanın üstü bir durum ya da kişiyle ilgili ‘vasat üstü’ derken kullandığımız hali tam doğru halidir.
Olumsuz gibi gözüken durumların avantaja döndüğü ülkedir bizim ülkemiz.
Liderler çok baskın ve güçlü siyasilerin yerine ‘vasat’ yol arkadaşlarını tercih ederler.
Patronlar yıldız ve çalışan personelden ziyade ‘vasat’ ama çalışkandan yanadırlar.
Teknik direktörler yetenekli olmasına rağmen hakkını savunan futbolcular yerine daha az yetenekli ve ‘vasat’ olanı seçerler.
* * *
Pek çok meslek grubunda bu iş böyledir, bu coğrafyada ‘vasatın gücü’ iş yapar. Çünkü vasat olanın fazla iddiası yoktur, tehlike içermez. Vasattan ‘bir şey’ olması kimseyi tedirgin etmez.
O yüzden ‘vasatın gücü’nü kullanarak en tepelere gelenler tercihlerini de hep vasattan yana yaparlar.
* * *
Gün gelir, ne zaman iktidarları sarsılır ya da başarısızlıkları vasatlıklarının önüne geçer işte o zaman ‘vasatın gücü’nün tükendiği andır. Bu iş ülke yönetirken de böyledir, parti yönetirken de böyledir, Büyükşehir ya da ilçe belediyesi yönetirken de böyledir, futbol kulübü yönetirken de...
* * *
‘Vasatın gücüne’ teslim olur, liyakata önem vermezsen zemin altından kaymaya başladığında hiç hissetmezsin, senden alıp götürürken de sesini duyacak kimseyi yanında göremezsin.
TURİZM KIPIRDANMASI
Geçen yıl en çok ziyaret edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ilk 10 müze ve ören yeri arasında Ankara’nın yer almadığına 11 Şubat’taki yazımda dikkat çekmiş...
Hürriyet Ankara’nın birinci sayfasından ‘kente’ şu soruyu yöneltmiştik:
“O listede neden yokuz?”
* * *
İşte bu soru, kentte bir kıpırdanma etkisi yarattı.
ADIM 1: Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesinde Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla ‘Kent Tarihi ve Kültürü Araştırma Şube Müdürlüğü’ kurulması yönünde karar aldı.
Bu şubenin, Ankara’daki kamu ve özel toplam 62 müzeyi bir araya getirmek üzere çalışmalar yapacağı belirtildi.
* * *
ADIM 2: Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçe turizmini canlandırmak amacıyla ‘Akıllı Turizm Rotası(Altınrota)’ adlı bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlandıklarını açıkladı.
* * *
ADIM 3: ABB Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Recep Taş, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında müzelerle ilgili “Objelerin sadece yüzde 4’ü sergilenebiliyor, yüzde 96’sı karanlık dehlizlerde duruyor” dedi.
* * *
ADIM 4: ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk’ün karargâh olarak kullanıp zaman zaman ikâmet de ettiği Ankara Garı’ndaki tarihi binanın(Demiryolları Müzesi) yeterli şekilde tanıtılamadığına dikkat çekti ve “Ziyaretçi sayısı yok denecek kadar az” dedi.
* * *
ADIM 5: Ankara Kalesi’nde, ‘Ankaralılar Ankara’yı Geziyor’ adlı bir etkinlik düzenlendi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Ankaralıların bu şehri gezmeleri ve keşfetmeleri gibi alışkanlıklarının eskiye nazaran zayıfladığını fark ettik” ifadesini kullandı.
* * *
Demem o ki, dereye iyi niyetle bir taş attık...
11 Şubat’tan bu yana ‘turizm’ konusunu bir başka konuşur olduk.
Katkımız olduysa ne mutlu.