Parti yok, siyaset yok, polemik yok

Çankaya nüfus açısından Ankara’nın değil Türkiye’nin en büyük ilçesi. Bir milyon nüfusunun yanında gündüz nüfusu 2.5 milyonu aşıyor, daha doğrusu aşıyordu…
Koronavirüsten sonra Çankaya, eski günlerinden çok uzak. Özellikle kent merkezi Kızılay, Tunalı Hilmi Caddesi, Bahçelievler 7. Cadde gibi popüler bölgeler ‘normal zamanlar’a göre bomboş. Ancak salgınla mücadelede ‘normal zamanlar’ doğru bir kıstas olmuyor maalesef.
Hâlen kentin dört bir yanından çalışmak zorunda olan pek çok insan, Çankaya’nın çeşitli bölgelerine özellikle de Kızılay’a geliyor, ya orada çalışıyor ya da oradan başka bölgelere geçiyor.
Kentin merkezindeki durumu, alınan tedbirleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’le konuştuk:
“Çankayalı komşularımızın genel olarak evde kaldıklarını söyleyebilirim. ‘Evde Kal’ kuralına ilçe sakinlerimiz uyuyor. Kızılay Ankara’nın merkezi olduğu için yaya trafiği oldukça az ama araç trafiği var. Araç trafiğini de polis kontrol noktaları kurarak denetliyor. Ama yaya trafiğinin hem Çankaya’da hem Ankara genelinde minimuma indiğini söyleyebilirim.
ANKARA MODELİ OLUŞTURULDU
Ankara’da Mansur Başkan’ımızın önderliğinde öncelikle Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri olmak üzere, bütün ilçe belediyeleri bu süreçte bir ‘Ankara modeli’ oluşturdu. Yerel yönetimler üzerine düşeni yaptı ve Ankara modeli tüm Türkiye’ye örnek oldu. Bütün herkes benzer uygulamaları yapıyor ama Ankara bu noktada öncülük etti. Bunun temel nedeni insan odaklı bir belediyecilik yapmak. Mansur Başkan’ın da bizim de göreve geldiğimizde bu yana yapmaya çalıştığımız insan odaklı bir belediyecilik yapmaktı. Bu salgını insan odaklı ele alınması gerektiğini Ankara Büyükşehir ve bizler göstermiş olduk. Hem sağlık hem ekonomik açıdan insan odaklı bir paketi sunmazsanız daha büyük krizlerle karşılaşırsınız.
SİYASETİN OLMADIĞI BİR DÖNEM
Öte yandan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı’mız gerekli izlemeyi, takibi yapıyorlar, önlemleri alıyorlar. Bu dönem siyasetin olmaması gereken bir dönem. Salgınla hep birlikte el ele mücadele etmek gerekir. Kaynakları birlikte yönlendirmek gerekir. Ülkenin zor şartlar altında olduğu dönemde artık parti yok, siyaset yok, polemik yok. Olmamalı. Bu dönem el birliğiyle hükümetiyle, yönetimiyle, muhalefetiyle ortak aklın üretilmesi ve ele el verilmesi gereken bir dönem. İnşallah bunu daha da sağlarız. İnsanların hem canıyla hem cebiyle derdinin olduğu dönemde siyasetin olmaması lazım.”
ÇOCUKLARA SÜT VE DÜNYA KLASİKLERİ
Taşdelen, sterilizasyon tedbirleri kadar, kentlerde yaşayanların morallerinin de yüksek tutulmasının önemine sohbetimizde dikkat çekti. “Binlerce ilçe sakinimize, ‘Nefes alınabilecek yerler balkonlar ve teraslar’ diyerek menekşe dağıttık. Şimdi sırada çocuklar var” diyerek ilçe genelinde yapılan çalışmaları sıraladı:
* Pandemi ilan edilmesinden sonra bütün kreşlerimizi, kültür merkezlerimizi, Çankaya Evleri’mizi, yüzme havuzlarımızı, halkın kullanımında olan bütün tesislerimizi aynı gün kapama kararı aldık.
* Bu süreçte gelir seviyesi düşük 30 bin komşumuzla hemen iletişime geçtik. İhtiyaçlarını karşıladık. 2 bin 300 haneye gıda ve temizlik kolisi yardımında bulunduk. 65 yaş üstü sakinlerimizin alışverişlerini kapıya kadar götürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte maske dağıtımı yapıyoruz.
* Halkın morale, nefes almaya ihtiyacı var. Nefes aldığımız tek yerler de teras ve balkonlar olduğu için kimse kendini yalnız hissetmesin diye 13 bin 500 eve menekşe dağıttık.
* Önümüzdeki günler de 0-6 yaş grubu çocuklarımıza süt dağıtımına başlayacağız. Öncelikle gelir seviyesi düşük olan mahallelerimize vereceğiz. 6-11 yaş grubu çocuklara da dünya çocuk klasiklerini hediye edeceğiz. Hem sütü hem kitapları kapılarına ulaştıracağız.
* Belediyenin kiracısı olan esnaftan kira almama kararını da ilk uygulayan belediyelerden biriyiz. Dükkânlar kapalı kaldığı sürece kira almıyoruz. Kreşlerimiz kapalı olduğu sürece ücret almıyoruz. Personelimiz de evden çalışma yöntemine geçti.
* Ramazan ayı boyunca da 30 bine yakın gıda kolisi dağıtımı gerçekleştireceğiz.
* * *
Taşdelen ilçedeki tüm kamu kurumları, belediye merkezleri, taksi durakları ve sokakları dezenfekte ettiklerini de aktardı. Bu tedbirlerin hepsi hem önemli hem hayati. Ama bunlar kadar vatandaşın bu tuhaf dönemde moralini yüksek tutmak da önemli. O yüzden menekşe deyip geçmemek lazım, dünya klasikleri dağıtılmasını önemsemek lazım…
Parti yok, siyaset yok, polemik yok
Çankaya nüfus açısından Ankara’nın değil Türkiye’nin en büyük ilçesi. Bir milyon nüfusunun yanında gündüz nüfusu 2.5 milyonu aşıyor, daha doğrusu aşıyordu…
Koronavirüsten sonra Çankaya, eski günlerinden çok uzak. Özellikle kent merkezi Kızılay, Tunalı Hilmi Caddesi, Bahçelievler 7. Cadde gibi popüler bölgeler ‘normal zamanlar’a göre bomboş. Ancak salgınla mücadelede ‘normal zamanlar’ doğru bir kıstas olmuyor maalesef.
Hâlen kentin dört bir yanından çalışmak zorunda olan pek çok insan, Çankaya’nın çeşitli bölgelerine özellikle de Kızılay’a geliyor, ya orada çalışıyor ya da oradan başka bölgelere geçiyor.
Kentin merkezindeki durumu, alınan tedbirleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’le konuştuk:
“Çankayalı komşularımızın genel olarak evde kaldıklarını söyleyebilirim. ‘Evde Kal’ kuralına ilçe sakinlerimiz uyuyor. Kızılay Ankara’nın merkezi olduğu için yaya trafiği oldukça az ama araç trafiği var. Araç trafiğini de polis kontrol noktaları kurarak denetliyor. Ama yaya trafiğinin hem Çankaya’da hem Ankara genelinde minimuma indiğini söyleyebilirim.
ANKARA MODELİ OLUŞTURULDU
Ankara’da Mansur Başkan’ımızın önderliğinde öncelikle Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri olmak üzere, bütün ilçe belediyeleri bu süreçte bir ‘Ankara modeli’ oluşturdu. Yerel yönetimler üzerine düşeni yaptı ve Ankara modeli tüm Türkiye’ye örnek oldu. Bütün herkes benzer uygulamaları yapıyor ama Ankara bu noktada öncülük etti. Bunun temel nedeni insan odaklı bir belediyecilik yapmak. Mansur Başkan’ın da bizim de göreve geldiğimizde bu yana yapmaya çalıştığımız insan odaklı bir belediyecilik yapmaktı. Bu salgını insan odaklı ele alınması gerektiğini Ankara Büyükşehir ve bizler göstermiş olduk. Hem sağlık hem ekonomik açıdan insan odaklı bir paketi sunmazsanız daha büyük krizlerle karşılaşırsınız.
SİYASETİN OLMADIĞI BİR DÖNEM
Öte yandan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı’mız gerekli izlemeyi, takibi yapıyorlar, önlemleri alıyorlar. Bu dönem siyasetin olmaması gereken bir dönem. Salgınla hep birlikte el ele mücadele etmek gerekir. Kaynakları birlikte yönlendirmek gerekir. Ülkenin zor şartlar altında olduğu dönemde artık parti yok, siyaset yok, polemik yok. Olmamalı. Bu dönem el birliğiyle hükümetiyle, yönetimiyle, muhalefetiyle ortak aklın üretilmesi ve ele el verilmesi gereken bir dönem. İnşallah bunu daha da sağlarız. İnsanların hem canıyla hem cebiyle derdinin olduğu dönemde siyasetin olmaması lazım.”
ÇOCUKLARA SÜT VE DÜNYA KLASİKLERİ
Taşdelen, sterilizasyon tedbirleri kadar, kentlerde yaşayanların morallerinin de yüksek tutulmasının önemine sohbetimizde dikkat çekti. “Binlerce ilçe sakinimize, ‘Nefes alınabilecek yerler balkonlar ve teraslar’ diyerek menekşe dağıttık. Şimdi sırada çocuklar var” diyerek ilçe genelinde yapılan çalışmaları sıraladı:
* Pandemi ilan edilmesinden sonra bütün kreşlerimizi, kültür merkezlerimizi, Çankaya Evleri’mizi, yüzme havuzlarımızı, halkın kullanımında olan bütün tesislerimizi aynı gün kapama kararı aldık.
* Bu süreçte gelir seviyesi düşük 30 bin komşumuzla hemen iletişime geçtik. İhtiyaçlarını karşıladık. 2 bin 300 haneye gıda ve temizlik kolisi yardımında bulunduk. 65 yaş üstü sakinlerimizin alışverişlerini kapıya kadar götürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte maske dağıtımı yapıyoruz.
* Halkın morale, nefes almaya ihtiyacı var. Nefes aldığımız tek yerler de teras ve balkonlar olduğu için kimse kendini yalnız hissetmesin diye 13 bin 500 eve menekşe dağıttık.
* Önümüzdeki günler de 0-6 yaş grubu çocuklarımıza süt dağıtımına başlayacağız. Öncelikle gelir seviyesi düşük olan mahallelerimize vereceğiz. 6-11 yaş grubu çocuklara da dünya çocuk klasiklerini hediye edeceğiz. Hem sütü hem kitapları kapılarına ulaştıracağız.
* Belediyenin kiracısı olan esnaftan kira almama kararını da ilk uygulayan belediyelerden biriyiz. Dükkânlar kapalı kaldığı sürece kira almıyoruz. Kreşlerimiz kapalı olduğu sürece ücret almıyoruz. Personelimiz de evden çalışma yöntemine geçti.
* Ramazan ayı boyunca da 30 bine yakın gıda kolisi dağıtımı gerçekleştireceğiz.
* * *
Taşdelen ilçedeki tüm kamu kurumları, belediye merkezleri, taksi durakları ve sokakları dezenfekte ettiklerini de aktardı. Bu tedbirlerin hepsi hem önemli hem hayati. Ama bunlar kadar vatandaşın bu tuhaf dönemde moralini yüksek tutmak da önemli. O yüzden menekşe deyip geçmemek lazım, dünya klasikleri dağıtılmasını önemsemek lazım…