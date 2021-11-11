Okullardaki vaka sayısında yüzde 30 düşüş var

Her haliyle değişik bir dönemden geçiyoruz. Ne siyasiler ne de kamu görevlileri yapması gerekenlerden ya da sorumluluk alanlarından değil de algıları üzerinden veya taraftarlıklar üzerinden değerlendiriliyor.

Başarının kriteri, dünyanın kabul ettiği ortak değerlerden uzaklaştı. Kutuplaşma sözcüğünün bile cılkını çıkardık. Taraflarını seçenler objektiflikten uzaklaştı, bizi biz yapan, bir yapan değerlerden giderek uzaklaşmaya başladık.

Makamlar değersizleşti. Karşıtlıklar üzerinden herkes her makama kolaylıkla layık görülebiliyor.

Ülke olarak en önemli derdimiz koltuklar oldu.

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Hiç bitmeyen tartışmalarımızı özetle bir sıralayalım ne demek istediğimi daha kolay anlayacaksınız.

• Cumhurbaşkanı kim olacak?

• Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten aday mı?

