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Deniz Gürel

Deniz Gürel

dgurel@hurriyet.com.tr

Karantina mesaisi

18 Mart 2020

Bir anda dünya, tek gündeme kilitlendi. Çalışma hayatı, sosyal hayat, ekonomi, spor akla hangi başlık geliyorsa tepe taklak oldu.

Koronavirüs alışkanlıkları değiştirdi. Çok daha fazla hijyene dikkat etmeye başladık, sağlıklı yaşama yöneldik, her şeye daha fazla dikkat eder olduk.
Bunları yapmayan/yapamayanlar olsa da yüksek oranda süreç dikkatle yürütülmeye çalışılıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüsün ülkemizde görüldüğünü açıkladığında, yurt dışında olanlardandım. Türkiye’ye döndükten sonra prosedür malum, korona belirtisi olmasa da 14 günlük ev karantinası başladı. Yine yakın tarihte yurt dışından dönmüş olan Hürriyet Ankara Yazıişleri Müdürü Fatih Tekeci’yle evden çalışmaya devam ediyoruz. Korona tedbirleri kapsamında gazeteci arkadaşlarımızın neredeyse üçte ikisi evlerinden görevlere gidip yeniden evlerine dönüp haberlerini yazıyorlar, büyük bir özveriyle tüm hijyen kurallarına uyarak...
***
Hemen herkeste benzer düşünce hakim. Yanıbaşımızdaki Avrupa’da, başta İtalya ve İspanya olmak üzere, yayılım hızını görünce şükrediyoruz, bir yandan da endişe ediyoruz.
Gelişmelerle ilgili Sağlık Bakanı Koca’nın yaptığı açıklamalar çok önemli ve vatandaşta da karşılık bulmuş durumda. Tedbirler gün geçtikçe artıyor. Son olarak AVM’ler ve lokantalar dışında hemen her yer kapatıldı.
Bu tedbirler elbette gerekli, en az onun kadar gerekli olan da, bu ülkenin fertlerinin bireysel dikkati.
Yurtdışından mı geldin kardeşim, dışarı çıkma.
El sıkma, öpüşme, kişisel hijyenine dikkat et, gerekmediğinde dışarı çıkma. Sosyal medyada her gördüğüne kulak asma.
Bugünler geçecek elbet, umutsuz da mutsuz da olma.

BAŞKENT ÖRNEK OLMALI

Korona ile mücadelede Başkent Ankaralılara diğer 80 ilde yaşayanlara göre biraz daha fazla görev düşüyor.
Genel tedbirler zaten ülke genelinde dünyada örnek gösterilecek şekilde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlıklarca uygulanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk günden bu yana hem genel temizlik konusunda hem de dezenfeksiyon konusunda çok hassas. Bunun yanı sıra aboneler ve kiracılar konusunda bazı kolaylıklar sağlandığını Başkan Mansur Yavaş açıkladı.
İlçe belediyeleri de tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.
Toplu taşıma rakamları yarı yarıya düştü, sosyal hayatın yoğun yaşandığı AVM’ler boş...
Evet bu tablo ekonomi açısından endişe veriyor, elbette devlet esnafın bu süreçte yanında olmalı ama şu an için öncelikli hedef virüsün bu kritik evrelerini en hasarsız şekilde atlatmak.
Yazının başına geri dönelim, Ankara’da yaşayan bizlere, Başkentlilere, bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti daha da arttırmak, Türkiye’ye örnek olmak düşüyor. Birlikte yaşamak için birlikte başarmamız gerekiyor.

Karantina mesaisi

KENTTEN YANA HABERCİLİĞE DEVAM

Bugün elinize ulaşan gazetemizde, editörümüz Oğuz Demir, muhabir arkadaşlarımız Murat Yılmaz ve Ayça Gözde Çetin ile sayfa tasarımcımız Hikmet Uçar büroda, Hande Başpınar Kunduz, İsmet Şahin, Sedat Cenikli, Doğahan Giritlioğlu, Haşim Kılıç ve Kemal Kızılaslan evlerinde çalışarak sürece katkı sağladılar. Bu zor dönemlerde de her zaman olduğu gibi kentten yana habercilik anlayışımızı sürdürmeye ve Başkent’in sesi olmaya devam edeceğiz.

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