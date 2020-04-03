Ha gayret Ankara ha gayret Türkiye

10 Mart... Koronavirüs salgınının ülkemizde kayda geçen ilk vakanın tarihi. 17 Mart... Koronavirüs’ten ilk can kaybımız. 1 Nisan itibarıyla 277 canımızı kaybettik. 15 bin 679 vaka var. (Siz bu satırları okurken rakamlar güncellenmiş olacak)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün, ilk kez şehir istatistiklerini açıkladı. Televizyon başındaki milyonlar hemen yaşadıkları şehirlere baktı, sonra sevdiklerinin yaşadıkları şehirlere ve hemen ardından da tüm Türkiye’ye…
* * *
Evet 8 bin 852 kişi ile vakaların yüzde 60’ı İstanbul’da. Durum endişe verici. Ardından 853 vakayla İzmir geliyor, sonrasında 752 vakayla Başkent Ankara.
Bakan Koca’nın açıklamalarından önce de yakın rakamları edinmiştik, ancak böylesi süreçlerde resmi açıklamalara itibar edilmesi, bilgi kirliliğine yol açılmaması için beklemiştik. Şimdi ise şehirlerin izolasyonunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Tedbirler alınıyor. Kimine göre yeterli kimine göre daha da arttırılmalı. Ama dedim ya, bu gibi durumlarda yetkili ağızlara, bazen de satır aralarına bakmak gerekiyor.
Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları gösteriyor ki, eğri aynı şekilde devam ederse kısa süre içerisinde ek tedbirler gelecek.
* * *
Gelelim şehrimize, Başkent’e… Her ne kadar ‘Alınan tedbirlere tam uyuyoruz’ diyemesek de Ankara’daki vaka sayısı nüfusla karşılaştırıldığında, durum vahim değil. Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış bu virüsle ilgili şehirde kontrolden çıktı diyeceğimiz bir durum yok, şimdilik…
* * *
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) istatistiklerine göre şehirdeki toplu taşıma (otobüs ve raylı sistem) yolcu sayılarında, 9 Mart’tan 1 Nisan’a kadarki sürede yüzde 86’lık bir düşüş var. Raylı sistemdeki düşüş yüzde 90’a ulaşıyor. Sosyalleşilecek alanlar zaten kapandı. Bu süreçte yürüyüşe merak sardık, toplu halde park kullanımına emniyet müdahale ediyor. Şehir giriş-çıkışlarında ateş kontrolü ve bilgilendirme yapılıyor. Bu uygulama artık kent merkezinde de yapılmaya başlandı. Şehir dışına çıkışlar sınırlandı. ABB yetkililerinden aldığım bilgiye göre şehirler arası yolculukta sınırlamanın başladığı 28 Mart’tan önceki 4 günde (24-25-26-27 Mart) Ankara’ya gelen otobüs sayısı 603, Ankara’dan giden otobüs sayısı 841 iken; sınırlamadan sonraki 4 günde (29-30-31 Mart-1 Nisan) Ankara’ya gelen otobüs sayısı 118, Ankara’dan giden otobüs sayısı 118 olmuş.
* * *
İstanbul’daki rakamların diliyle Ankara’daki rakamların dili aynı şeyi söylemiyor. Eğer biz önlemlere uyma konusunda biraz daha gayret edersek, şehrimizi koruyabiliriz. Her şehir kendini koruyabilirse, kendi şehrinin dinamiklerine göre tedbirler alınırsa, dünyanın kalbine hançer gibi saplanmış koronavirüsten en az hasarlı çıkabiliriz. Önceki gün Türkiye’nin medarı iftarı iki tıp fakültesine sahip Hacettepe ve Ankara üniversitelerinin rektörleri Prof. Dr. Haluk Özen ve Prof. Dr. Erkan İbiş’in tespitlerini bu köşeden uzun uzun aktardım. Dünyanın tüm bilim insanları nisan ayının ilk 15 günü konusunda uyarıyor. Durum kritik, sıfır temas, tam izolasyon zamanı. Ha gayret Ankara ha gayret Türkiye…
Not: ‘Evde kal’ ve ‘izolasyon’ çağrıları yapılıyor, biz de bunlara tam destek vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte ekonomik olarak sorunların sıkıntıların yaşanmaması için de alınan tedbirler var. Bu tedbirler ve destekler arttırılarak devam etmeli. Herkes üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmeli.
Ha gayret Ankara ha gayret Türkiye
10 Mart... Koronavirüs salgınının ülkemizde kayda geçen ilk vakanın tarihi. 17 Mart... Koronavirüs’ten ilk can kaybımız. 1 Nisan itibarıyla 277 canımızı kaybettik. 15 bin 679 vaka var. (Siz bu satırları okurken rakamlar güncellenmiş olacak)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün, ilk kez şehir istatistiklerini açıkladı. Televizyon başındaki milyonlar hemen yaşadıkları şehirlere baktı, sonra sevdiklerinin yaşadıkları şehirlere ve hemen ardından da tüm Türkiye’ye…
* * *
Evet 8 bin 852 kişi ile vakaların yüzde 60’ı İstanbul’da. Durum endişe verici. Ardından 853 vakayla İzmir geliyor, sonrasında 752 vakayla Başkent Ankara.
Bakan Koca’nın açıklamalarından önce de yakın rakamları edinmiştik, ancak böylesi süreçlerde resmi açıklamalara itibar edilmesi, bilgi kirliliğine yol açılmaması için beklemiştik. Şimdi ise şehirlerin izolasyonunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Tedbirler alınıyor. Kimine göre yeterli kimine göre daha da arttırılmalı. Ama dedim ya, bu gibi durumlarda yetkili ağızlara, bazen de satır aralarına bakmak gerekiyor.
Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları gösteriyor ki, eğri aynı şekilde devam ederse kısa süre içerisinde ek tedbirler gelecek.
* * *
Gelelim şehrimize, Başkent’e… Her ne kadar ‘Alınan tedbirlere tam uyuyoruz’ diyemesek de Ankara’daki vaka sayısı nüfusla karşılaştırıldığında, durum vahim değil. Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış bu virüsle ilgili şehirde kontrolden çıktı diyeceğimiz bir durum yok, şimdilik…
* * *
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) istatistiklerine göre şehirdeki toplu taşıma (otobüs ve raylı sistem) yolcu sayılarında, 9 Mart’tan 1 Nisan’a kadarki sürede yüzde 86’lık bir düşüş var. Raylı sistemdeki düşüş yüzde 90’a ulaşıyor. Sosyalleşilecek alanlar zaten kapandı. Bu süreçte yürüyüşe merak sardık, toplu halde park kullanımına emniyet müdahale ediyor. Şehir giriş-çıkışlarında ateş kontrolü ve bilgilendirme yapılıyor. Bu uygulama artık kent merkezinde de yapılmaya başlandı. Şehir dışına çıkışlar sınırlandı. ABB yetkililerinden aldığım bilgiye göre şehirler arası yolculukta sınırlamanın başladığı 28 Mart’tan önceki 4 günde (24-25-26-27 Mart) Ankara’ya gelen otobüs sayısı 603, Ankara’dan giden otobüs sayısı 841 iken; sınırlamadan sonraki 4 günde (29-30-31 Mart-1 Nisan) Ankara’ya gelen otobüs sayısı 118, Ankara’dan giden otobüs sayısı 118 olmuş.
* * *
İstanbul’daki rakamların diliyle Ankara’daki rakamların dili aynı şeyi söylemiyor. Eğer biz önlemlere uyma konusunda biraz daha gayret edersek, şehrimizi koruyabiliriz. Her şehir kendini koruyabilirse, kendi şehrinin dinamiklerine göre tedbirler alınırsa, dünyanın kalbine hançer gibi saplanmış koronavirüsten en az hasarlı çıkabiliriz. Önceki gün Türkiye’nin medarı iftarı iki tıp fakültesine sahip Hacettepe ve Ankara üniversitelerinin rektörleri Prof. Dr. Haluk Özen ve Prof. Dr. Erkan İbiş’in tespitlerini bu köşeden uzun uzun aktardım. Dünyanın tüm bilim insanları nisan ayının ilk 15 günü konusunda uyarıyor. Durum kritik, sıfır temas, tam izolasyon zamanı. Ha gayret Ankara ha gayret Türkiye…
Not: ‘Evde kal’ ve ‘izolasyon’ çağrıları yapılıyor, biz de bunlara tam destek vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte ekonomik olarak sorunların sıkıntıların yaşanmaması için de alınan tedbirler var. Bu tedbirler ve destekler arttırılarak devam etmeli. Herkes üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmeli.