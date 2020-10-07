Geçmiş alışkanlıklarla dolu 1.5 sene

Elbette tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin ve Başkent Ankara’nın da gündemi koronavirüs. Halen mücadele istenilen seviyelerde olmadığı gibi Ankara’daki durumun da can sıkıcılığı devam ediyor. Ankara dışından görüştüğümüz meslektaşlarımız, arkadaşlarımızın ilk cümlesinin, “Aman Ankara çok kötüymüş, dikkat edin” olmasını kentimize yakıştıramıyorum. Cumhuriyet’in Başkenti, ülkemizin kural koyucu şehrinin tedbirlere riayet etmesi, Türkiye’ye örnek olması gerekiyor.
* * *
İstisnasız herkesin iş ve sosyal hayatını derinden etkileyen pandemi sürecinin ne kadar süreceği belirsiz. Tedbirler konusunda istenilen seviyeye gelinememekle birlikte, ‘Hayat devam ediyor’ hissi, hakim duygu olma yolunda ilerliyor. Hayatımızı koronavirüse göre düzenlemeyi de öğreniyoruz.
Değişen alışkanlıklar kent yaşamında da keskin değişimlere sebep oluyor. 40’ın üzerinde alışveriş merkeziyle metrekare açısından Türkiye’de liste başı olan Ankara’da AVM’ler için -eskiye kıyasla- ‘sinek avlıyor’ desek yanlış olmaz. İnsanlar açık alışveriş alanlarını, doğa yürüyüşlerini tercih ediyor. Bu durum inşaata ve AVM’lere yaslanmış Başkent’in ekonomik hayatında koca bir sorun alanına yol açıyor.
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Özellikle alışveriş merkezleri ve kuaförlerin açılacak olması bazı kesimlerce olumlu karşılanırken bazı kesimlerde tedirginlik yarattı.
Bugün Hürriyet Ankara, AVM’lerin de başkenti olan Ankara’yı mercek altına aldı, yoğun bölgeleri görüntüledi. Bazı AVM’lerdeki yoğunluk tedirgin edici, bazıları sakin, bazıları kapılarını açmamıştı.
Bu kararların olumlu-olumsuz etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz ve oluşacak tabloya göre de tedbirler kontrollü bir şekilde esnetilecek. Esnetilen önlemler vaka sayısında artışa neden olursa bu kez yeniden sıkı tedbirler gelecek.
* * *
Koronavirüsü bugünlük bir kenara bırakıp, ‘eski’ gündemlerimizden birine döneceğim. Yıllardır tartışılır, kimine göre beyhude bir çabadır, bana göreyse ilgisiz davranılan bir konudur, ‘Ankara turizmi.’
“Ankara’da turizm mi olur?” sözüne hiç tahammülüm yok. Ankara’da bal gibi turizm olur, oldu da...
Elimizde Beypazarı örneği var, hatta oradaki hikâyeyi başlatan Mansur Yavaş’ın hikâyesi bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kadar uzandı.
Canlarımızı kaybettik, hastalarımız halen tedavi görüyor...
İyileşenlere seviniyoruz.
Bir yandan hastalıktan korunmaya çalışıyor, bir yandan da eskiye dönmek istiyoruz...
Eskiye -aynı şekilde, aynı şartlarda- dönülemeyeceği, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi bizde de en üst kademede açıklandı.
Bu yüzden tedbiri elden bırakmadan, ‘yeni normal’e geçilmeye çalışılacak.
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Hastalığın Türkiye merkezi İstanbul... Ankara, salgının ilk günlerinden beri Türkiye’nin nüfus açısından ikinci büyük kenti olmasına rağmen iyi bir performans sergiliyor. Başkent’in sağlık altyapısının güçlü olması bunun temel nedeni. Hükümetin tedbirleri, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışmaları, Ankaralının kurallara uymadaki becerisi bugünkü tabloyu karşımıza çıkardı. Öyle bir süreç ki 1 yanlış 100 doğruyu götürebiliyor. Bunun bilincinde olup, aynı kararlılıkla bu süreci atlatmalıyız.
* * *
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ERKAN İBİŞ:VİRÜSLE YAŞAMAYA ALIŞACAĞIZ
“Gelinen noktada her biri bizi çok üzen kayıplar yaşasak da tablo ülkemiz adına dünyaya kıyasla pozitif. Sağlık sistemimizin bir pandemiyi göğüsleyebileceğini gördük. Hızı, şiddeti daha azalmış olmakla beraber devam ediyor. Ve inanıyorum ki bu, aşağı doğru eğim giderek daha keskinleşecek, vaka sayıları azalacak. Yok olmasını beklemek de yanlış. Üniversitemizdeki bilim insanlarımız da bunu söylüyor, virüsle yaşamaya alışacağız. Amerika’da her yıl gripten 70-80 bin kişi ölüyor. Dolayısıyla biz de bu COVID-19’la yaşamayı öğreneceğiz.
NORMAL İÇİN EPEY ADIM VAR
Aşısı çıktığı zaman elbette ki hiçbir yüzde yüz korumasını beklemememiz lazım, hastalığın görülme sıklığını çok azaltacak ama yok etmeyecek. Hayatın normale dönmesi başlayacak ancak aşı oluştuğu zaman bile hayat tümüyle normal kabul edilmeyecek. Şu ankinden bir adım daha geriye gitmek gibi yorumlamak lazım. Normal için daha epey adım var. ‘Biz koronavirüsten öncekine aynen döneceğiz’ diye bir şey yok. Çünkü o gerçekten büyük bir risk. O zaman çok daha büyük bir dalga oluşabilir.
Bu kez yasak kararı erkenden açıklandı ve geçtiğimiz cuma günü yaşanan o görüntülerin yeniden yaşanmasının önüne geçildi gibi gözüküyor, tabi tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.
Salgının kontrol altına alınmasının şehirlerin kontrol altına alınmasıyla mümkün olabileceğinden hareketle kent geçişleri engellenince gözler o şehirlerin ilçelerine çevrildi.
Başkent’in nüfusu bir milyon civarında olan iki ilçesinden biri olan Keçiören’deki durumu merak ettim. Pazar, park kültürünün yaygın olduğu, çalışmak zorunda olan binlerce kişinin giriş-çıkış yaptığı, Türkiye’deki kentlerin yüzde 80’inden fazla nüfusa sahip olan ilçedeki son durumu Belediye Başkanı Turgut Altınok’la konuştuk:
“Belediye başkanlığım süresince geçmişte de bugün de sokaktayımdır. Bunu başta Keçiörenliler olmak üzere Ankara bilir desek yanlış olmaz. Bugün için de gerekli önlemleri alıp sokakları, caddeleri gezmeye devam ediyorum. Bu hafta sonu ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı dışında da Keçiörenliler sosyal mesafeye dikkat ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağına uyuyor. Gündüz de gece de sokaktayım, çoğu zaman benden başka kimse olmuyor diyebilirim. Daha çok polislerimiz ve bekçilerimizle karşılaşıyoruz.
* * *
Koronavirüsten sonra Çankaya, eski günlerinden çok uzak. Özellikle kent merkezi Kızılay, Tunalı Hilmi Caddesi, Bahçelievler 7. Cadde gibi popüler bölgeler ‘normal zamanlar’a göre bomboş. Ancak salgınla mücadelede ‘normal zamanlar’ doğru bir kıstas olmuyor maalesef.
Hâlen kentin dört bir yanından çalışmak zorunda olan pek çok insan, Çankaya’nın çeşitli bölgelerine özellikle de Kızılay’a geliyor, ya orada çalışıyor ya da oradan başka bölgelere geçiyor.
Kentin merkezindeki durumu, alınan tedbirleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’le konuştuk:
“Çankayalı komşularımızın genel olarak evde kaldıklarını söyleyebilirim. ‘Evde Kal’ kuralına ilçe sakinlerimiz uyuyor. Kızılay Ankara’nın merkezi olduğu için yaya trafiği oldukça az ama araç trafiği var. Araç trafiğini de polis kontrol noktaları kurarak denetliyor. Ama yaya trafiğinin hem Çankaya’da hem Ankara genelinde minimuma indiğini söyleyebilirim.
ANKARA MODELİ OLUŞTURULDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün, ilk kez şehir istatistiklerini açıkladı. Televizyon başındaki milyonlar hemen yaşadıkları şehirlere baktı, sonra sevdiklerinin yaşadıkları şehirlere ve hemen ardından da tüm Türkiye’ye…
* * *
Evet 8 bin 852 kişi ile vakaların yüzde 60’ı İstanbul’da. Durum endişe verici. Ardından 853 vakayla İzmir geliyor, sonrasında 752 vakayla Başkent Ankara.
Bakan Koca’nın açıklamalarından önce de yakın rakamları edinmiştik, ancak böylesi süreçlerde resmi açıklamalara itibar edilmesi, bilgi kirliliğine yol açılmaması için beklemiştik. Şimdi ise şehirlerin izolasyonunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Tedbirler alınıyor. Kimine göre yeterli kimine göre daha da arttırılmalı. Ama dedim ya, bu gibi durumlarda yetkili ağızlara, bazen de satır aralarına bakmak gerekiyor.
Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları gösteriyor ki, eğri aynı şekilde devam ederse kısa süre içerisinde ek tedbirler gelecek.
* * *
Gelelim şehrimize, Başkent’e… Her ne kadar ‘Alınan tedbirlere tam uyuyoruz’ diyemesek de Ankara’daki vaka sayısı nüfusla karşılaştırıldığında, durum vahim değil. Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış bu virüsle ilgili şehirde kontrolden çıktı diyeceğimiz bir durum yok, şimdilik…
Nisan ayının ilk 15 gününün, tümünden daha önemli olduğuna dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen şu bilgileri paylaştı: “Sağlık Bakanlığı’nın haklı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği, halkın kaygılarının artıp artmaması kaygısı var. Büyük fotoğrafa baktığımızda her verinin her şekilde dağıtılmasının sakıncaları olabilir. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu veriyle konuşuyorlar. Nisan ayı Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli, ilk 15 günü nisanın tümünden önemli. Nisan ayının ilk 15 günü biz ciddi derecede ‘Evde kal’a uyabilirsek, artık ezberlediğimiz hayati önlemlere uyabilirsek, şu andaki bulaşma ve pozitiflik hızını kırıp eğriyi sağa doğru büküp bu süreci daha geniş bir zaman dilimine yayabilirsek bunu başarabiliriz. Eğer bunu yaparsak, eğriyi bükebilirsek ben H.Ü. Rektörü olarak bana gelen hastaları yönetebilecek alt yapıya sahip olacağım. Aynı şekilde Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve şehir hastaneleri de sahip olacak. İtalya’da, İspanya’daki görüntüler, Türkiye’de olmayacak. Benim doktorum, benim hastanem hastalara yetişebilecek. Onun için 15 gün çok önemli, sayıdan daha önemli müdahale edebilmek.
BİR SAAT BİLE ÖNLEM ELDEN BIRAKILMAMALI
Salgının sonunda sayı aynı noktaya gelebilir ama hepsi çok kısa zaman aralığında yığılırsa yönetilemez bir hale gelecek. Allah korusun o kötü görüntüler, kötü fotoğraflar, onların yaratacağı toplumdaki kızgınlık ve hayal kırıklığı, belki o ölümler kadar acı olacak. Nisanı iyi geçirirsek, mayıs başında eğrinin kırıldığını görürüz. Mayısta bitecek mi? Hiç sanmıyorum. Ama süreci doğru yürütürsek haziranda toplanmış olur. Geçtiğimiz hafta sonu Ankara çok güzeldi. Bu gelecek hafta sonu bozulursa hiçbir işe yaramayacak. Bir gün, bir saat bile, önlemi elden bırakmamalıyız. Biz insanlığa hizmet, ülkemize hizmet için yemin ettik. Ama yapamayacağımız, karşılayamayacağımız kadar bir yük geldiğinde biz de pes etmek zorunda kalabiliriz. Allah korusun o noktaya gelmeyelim. Bu eğriyi sağa doğru eğmemiz gerekiyor. Bunun tek yolu; bulaş hızını kesmemiz, mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamamız, tüm tedbirleri uygulamamız. Bu tedbirlerden halkımız bunalmasın.
Şimdilerde ise ‘koronavirüs-toto’ başladı: O pozitif çıkmış, bu negatif çıkmış. Son yıllarda her konuda yapılan spekülasyonlar, en ciddi konuların bile geçmiş hesaplaşmalara dönüştürülme hastalığı yine baş gösterdi.
Birilerinin birilerine yönelik ‘koronavirüs üzerinden itibarsızlaştırma’ ucuzlukları...
* * *
Her konunun hızla dedikodusunu yapmak ve istisnasız her konuda fitneye başvurmak da ayrı bir salgın hali.
Bari bu kez işin ciddiyetine varın, dedikoduyu spekülasyonu bırakın. Amerika’da, Avrupa’da çığırından çıkmış bir durum var. Bizim için de tehlike çanları çalıyor.
* * *
Boş işlerle, birbirimizle uğraşma gafletine düşmeden; iktidarıyla, muhalefetiyle, vatandaşıyla bu süreçte koşulsuz teslim olacağımız şey belli: ‘Pozitif bilim’
İlginç ülkeyizdir... Gündem deprem olur, deprem mühendisi kesiliriz; gündem terör olur, hepimiz terör uzmanı...
Şimdi ise daha önce hiç tanışık olmadığımız bir salgın hastalığın pençesinde tüm dünya...
Hâl böyle olunca, bu kez de ‘koronavirüs’e karşı donanımlandık.
Neler yapacağımızı neler yapmayacağımızı biliyoruz. Uyguluyoruz da büyük oranda ama yetmez.
Tedbirlere direnenler, gereksiz yere sosyalleşenler, asker uğurlayanlar, zaptedilemeyen yaşlılarımız...
Yüzde 90’ımız tam uygulasak bile yüzde 10’un hatta yüzde 5’in ihmalkârlığı, salgını işin içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Bunun bedelleri ağır olur ve hepimiz çok üzülürüz.
* * *
Koronavirüs alışkanlıkları değiştirdi. Çok daha fazla hijyene dikkat etmeye başladık, sağlıklı yaşama yöneldik, her şeye daha fazla dikkat eder olduk.
Bunları yapmayan/yapamayanlar olsa da yüksek oranda süreç dikkatle yürütülmeye çalışılıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüsün ülkemizde görüldüğünü açıkladığında, yurt dışında olanlardandım. Türkiye’ye döndükten sonra prosedür malum, korona belirtisi olmasa da 14 günlük ev karantinası başladı. Yine yakın tarihte yurt dışından dönmüş olan Hürriyet Ankara Yazıişleri Müdürü Fatih Tekeci’yle evden çalışmaya devam ediyoruz. Korona tedbirleri kapsamında gazeteci arkadaşlarımızın neredeyse üçte ikisi evlerinden görevlere gidip yeniden evlerine dönüp haberlerini yazıyorlar, büyük bir özveriyle tüm hijyen kurallarına uyarak...
***
Hemen herkeste benzer düşünce hakim. Yanıbaşımızdaki Avrupa’da, başta İtalya ve İspanya olmak üzere, yayılım hızını görünce şükrediyoruz, bir yandan da endişe ediyoruz.
Gelişmelerle ilgili Sağlık Bakanı Koca’nın yaptığı açıklamalar çok önemli ve vatandaşta da karşılık bulmuş durumda. Tedbirler gün geçtikçe artıyor. Son olarak AVM’ler ve lokantalar dışında hemen her yer kapatıldı.
Bu tedbirler elbette gerekli, en az onun kadar gerekli olan da, bu ülkenin fertlerinin bireysel dikkati.
Olumsuz gibi gözüken durumların avantaja döndüğü ülkedir bizim ülkemiz.
Liderler çok baskın ve güçlü siyasilerin yerine ‘vasat’ yol arkadaşlarını tercih ederler.
Patronlar yıldız ve çalışan personelden ziyade ‘vasat’ ama çalışkandan yanadırlar.
Teknik direktörler yetenekli olmasına rağmen hakkını savunan futbolcular yerine daha az yetenekli ve ‘vasat’ olanı seçerler.
* * *
Pek çok meslek grubunda bu iş böyledir, bu coğrafyada ‘vasatın gücü’ iş yapar. Çünkü vasat olanın fazla iddiası yoktur, tehlike içermez. Vasattan ‘bir şey’ olması kimseyi tedirgin etmez.
O yüzden ‘vasatın gücü’nü kullanarak en tepelere gelenler tercihlerini de hep vasattan yana yaparlar.
* * *
Habere göre toplam ziyaretçi sayısı: 35 milyon 48 bin 417
Bizim için asıl/acı haber ise şu:
1) Ayasofya Müzesi(İstanbul): 3 milyon 727 bin 361
2) Mevlana Müzesi(Konya): 3 milyon 464 bin 155
3) Pamukkale Hiearapolis Ören Yeri (Denizli): 2 milyon 557 bin 868
4) Topkapı Sarayı Müzesi(İstanbul): 2 milyon 364 bin 946
5) Efes Ören Yeri(İzmir): 1 milyon 855 bin 694
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP’nin Ankara milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarıyla, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine bir toplantı düzenledi. Yaşar’ın ev sahipliğindeki görüşme bir balık lokantasında gerçekleşti. Ardından bir grup ‘Bu toplantının yeri balıkçı mı, il başkanını delegeler seçer, balıkçıda belirlenmez’ eleştirilerinde bulundu. Yaşar ise bu toplantıyı Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yaptığını belirtip, “Toplantıyı belediyede yapsak aynı kişiler ‘ayağına çağırdı’ diyecekti. Meselenin özüne bakalım, ‘delegenin hür iradesi ipotek altına alınıyor’ demek partimize ihanettir. Genel Başkan’ımız söyledi, bir istişare toplantısı yaptık” açıklamasını yaptı.
* * *
Bir Türkiye klasiğidir, meselenin dedikodusu aslından daha ilgi çekici hale geldi ve “Ne oldu bu balıkçı toplantısı, sonrasında neler oldu, sonuç ne çıktı?” sorusu unutuldu gitti.
Başkan Yaşar’a hem toplantının sonuçlarını hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmesini hem de Ankara İl Başkanlığı seçimi sürecini sordum. İşte Yaşar’ın açıklamaları:
* 2 bin kişilik bir anket yaptırdık. Spesifik sorular sorduk. “İlçe belediyesinden memnun musunuz?” diye soruyoruz bakıyoruz ki Büyükşehir ile ilgili hususları da oraya yazıyor. Büyükşehir ile ilgili bir şey sorduğumuzda ilçe belediyesinin sorumluluğundaki konuları da değerlendiriyor.
* Mesela çöpleri ilçe belediyesi topluyor, vatandaş bunu ilçe belediyesinin yaptığını fark edemeyebiliyor. Ulaşımla ilgili vatandaş sosyal medyadan fotoğraf göndermiş mesela, insanlar kalabalık bekliyor, üzerinde baktığınız zaman Büyükşehir Belediyesi EGO yazıyor, “Başkanım bu otobüsün hali ne?” “Niye daha sık vermiyorsunuz” filan yazıyor. Çektiği fotoğrafın üzerinde yazıyor aslında ama sonuçta fark etmiyor bizi de sorumlu tutuyor, Büyükşehir’i de sorumlu tutuyor.
VATANDAŞIN AYRIMI YOK
* Vatandaşın kafasında ayrım olmadığını görüyorum. Ankette de ortaya çıkmış durumda. Caddelerin kaldırım ve asfaltı Büyükşehir’de, sokaklar ilçe belediyesinin, bunun farkında olmadığını görüyoruz. İlçe-Büyükşehir ayrımı yapmayınca vatandaş eksiyse eksiyi yazıyor, artıysa artıyı yazıyor.
* Bütün belediye başkanları aynı kefenin içerisinde, bunun bilincinde olarak herkesin sorumluluğunu, vazifesini iyi bir şekilde yapması lazım. Aksi takdirde fatura ortak kesilecek. Hep beraber başarılı olunması lazım.
27 Aralık, bir ulusun kaderinin dönüm noktası.
Atatürk’ün Ankara’ya geldikten sonra söylediği, “Efendiler! Milli Teşkilat’ımızın bugün takip ettiği gaye vatanın parçalanmaktan ve milletin esaretten kurtarılmasına yöneliktir” sözü de bu tarihi günün önemini özetliyor.
Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, o şehir ve ülkemiz için ne anlama geliyorsa, Ankara ve Türkiye için de 27 Aralık aynı anlama geliyor.
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Yazı İşleri Müdürü’müz Fatih Tekeci bir ay kadar önce, “27 Aralık’ta gazetemizi Atatürk’ün Ankara’ya gelişine ayıralım” teklifiyle geldiğinde, hepimiz için ‘hayati’ önemdeki bugünün 100. yılında, “Bundan daha önemli bir haber olamaz, olmamalı” diyerek işe koyulduk. Tüm büronun özenli çalışmasıyla bugünkü gazetemizi hazırladık.
* * *
Bugünkü gazetemizde 26 Aralık’ta Sinsin Ateşi’yle ATA’sını bekleyen Seymenlerin hikâyelerini, 27 Aralık’ta ATA’sını karşılayan bir ulusun heyecanını, şimdilerde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olarak kullanılan Ziraat Mektebi’ne yerleşmesi ve daha birçok ayrıntıyı, tarihi fotoğraflarıyla siz değerli okuyucularımız için hazırladık.
Neyse ki son yıllarda organik gıdaya dönüp uzunca bir süre hakir gördüğü köy hayatına özenen kesimler, kentin ‘eski ve gerçek’ merkezine dönmeye başladı. Şimdi başta Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi olmak üzere bu şehirden kazanmış iş insanları el ele vererek sadece Başkent’in değil Türkiye’nin kurulduğu toprakları hak ettiği yere getirmeli.
* * *
Böyle bir girişin ardından AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan’la sohbetimizi aktarmam garip gelebilir. Ancak Özcan’ın davetinin Ankara Kalesi’nin eteğinde nostaljik atmosferiyle çok sevdiğim Gramofon Kafe’de olması, yokuşu tırmanırken aklımdakilerin küçük bir kısmını aktarma zorunluluğu doğurdu. Gelelim sohbetimize. Kurulduğu günden bu yana ilk kez yerelde muhalefette olan AK Parti’nin İl Başkanı Özcan’a 31 Mart seçimlerinin ardından belediye yönetiminin ve muhalefetin performansını sordum:
Geçmiş alışkanlıklarla dolu 1.5 sene
Diyalog ve uzlaşı kelimeleri uzun zamandır siyasetle bir arada kullanılır. Gerekliliğini taraflı tarafsız herkes dile getirse de uygulamaya pek geçmez/geçirilemez. Tarafların genelde kendi düşünceleri ve menfaatlerine göre oluşmasını istediği ‘uzlaşı’ ortamı yerini bir anda çatışma alanına bırakır. Hem ulusal hem yerel siyasette yıllardır bunun pek çok örneğini gördük, yaşadık.
Ulusal siyasette kutuplaşma çoğu zaman kazandırsa da yerelde kesin kaybettirir. Bunu yapan kişiden ziyade o şehre kaybettirir.
Kutuplaşmanın kaybettirdiği kentler listesi yapılsa Ankara’yı liste başına koyarım. 20 yılı aşkın süren Büyükşehir-Çankaya-meslek odaları kavgası, bu şehrin yıllarını çaldı.
* * *
31 Mart’ın ardından, “Nasıl bir Ankara olacak?” sorusu merak konusuydu. Mansur Yavaş döneminde Ankara, bir uzlaşı, koordinasyon kenti olacak mıydı?
* * *
Ortak akıl, istişare gibi büyülü kelimeler geride kalan 1.5 yıl boyunca siyasi anlamda hayal oldu. Yıllardır süren Büyükşehir-Çankaya çatışması yerini bu kez Yavaş yönetimi ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu bulunan AK Parti-MHP ittifakı arasındaki gerilime bıraktı.
Cumhur İttifakı’nın(19’u AK Partili, 3’ü MHP’li) 22 belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında diyalog köprüleri de istenilen düzeye gelemedi.
* * *
Bu tabloya rağmen Başkan Mansur Yavaş’ın kamuoyundaki algısında bir düşüş olmadı. Bunun en büyük sebebi Yavaş’ın yerel bir figürden ziyade ulusal bir figüre dönüşmüş olması. Yavaş’ın söylemleri ve tavrı; sosyal medyayı etkin kullanması belediyeciliğe yönelik beklentilerin önüne geçti. Haklı/haksız içinde bulunduğu siyasi gerilimler bu zamana kadar Yavaş’ın hanesine hep artı yazıldı.
* * *
Elbette günü geldiğinde Yavaş’ın belediyecilik performansı da değerlendirilecek. O zamanki tablo Yavaş’ın siyasi geleceğinin yerel mi yoksa ulusal mı olacağına da ışık tutacak.
NOT: 16 Mayıs 2019’da yani seçimden 2 ay sonraki ‘Tablo Karamsar’ başlıklı yazıma göz atılırsa bugünkü tablonun sürpriz olmadığını söylemek mümkün.
DİYALOG MASASI
İlk yazımda da kutuplaştırmanın bu coğrafyada ‘geçer akçe’ olduğuna değinmiştik. Geçmiş yıllarda gerek Melih Gökçek gerekse CHP’li ilçe belediye başkanları ve muhalif meslek odaları bu yönteme başvurdu. Başarı kriteri, iktidarını korumaksa bunu da başardılar ama kent yoruldu, kan kaybetti.
Bu dönemde de benzer tablo olunca gayet normal bir fotoğraf bile kent açısından umut vereye yetiyor.
Başarılı yerel yönetimler muhabirimiz Murat Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker’in sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafı gösterdi.
Fotoğrafta Beker’in yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan yer alıyor.
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Meclis’te grubu olan 4 partinin grup başkanvekili aylık yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıları öncesi bir araya gelme kararı almışlar. Yaşça büyük olduğu için ilk davet sahibi Beker olmuş. Sırasıyla Köse, Neslihanoğlu ve Ilıkan’ın davetlisi olarak Belediye Meclisi öncesi kent sorunları masaya yatırılacakmış.
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Bu kareye doğru diyalog zemini oluştuktan sonra Başkan Mansur Yavaş’ın da dahil olması en doğrusu. Aksi takdirde kentte yıllardır süren ve bu dönemde de devam eden siyasi çekişmenin elbet bir galibi olacaktır ama Ankara’nın dünya başkentleri arasına girme hedefi hayal olarak kalacaktır.
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