Faaliyet öncesi Meclis'in sesi

Bu kapsamda yapılan değerlendirmede Başkent Ankara, risk haritasında ‘orta riskli’ iller arasında gösterildi ve ‘sarı’ renkte yer aldı. Geride bıraktığımız yılın sonbahar aylarıyla birlikte yükselen rakamlar, Ankara’yı ‘yüksek riskli’ iller arasına sokmuştu. Alınan tedbirler, doğal bağışıklığın artması ve aşının başarılı olması, Ankara’yı ‘orta riskli’ şehirler arasına soktu. Ve şehirlerin kendi kaderlerini belirlediği bu yeni sürece Ankara pek çok esnemeyle girdi.
İşletmeler yeniden açıldı, öğrenciler okullara geri döndü, sokağa çıkma yasağı olan yaş grupları yasaktan kurtuldu.
* * *
Hem ekonomik hem de sosyolojik açıdan memnuniyet veren bu süreç, elbette koronavirüs tehdidinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Esnemeler rehavete dönüşür; tedbirler hiçe sayılırsa, Ankara’nın yeniden yasaklı döneme geri dönmesi söz konusu olabilir.
* * *
Yeni dönemin ilk günleriyle ilgili Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık’la önemli bir sohbet gerçekleştirdik. Balık, kritik uyarılarda bulundu ve Ankara’nın ‘sınırda’ olduğunun altını çizdi. Balık’a göre kentte bir rehavet görüntüsü var ve bu durum bir sonraki değerlendirmede bizi ‘riskli’ hatta ‘yüksek riskli’ iller kategorisine sokabilir.
İşte Balık’ın, Başkent için önemli uyarıları ve önerileri:
Gezinin öğle yemeği molasında ise konumuz Ankara’ydı. Bakan Kurum, çok tartışılan emsal artışlarından, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki dönüşüme, yılan hikâyesine dönen Ankapark’tan AKM alanında yapımı süren millet bahçesine kadar pek konuda samimi açıklamalarda bulundu...
1 EMSALLİ YERİ 3’E ÇIKARAN DEĞER FARKINI ÖDEMEK ZORUNDA
“İmar değişikliği noktasında ve yapı yüksekliği noktasında da imar planlarında etraftaki yükseklik neyse bu yüksekliği geçmeyecek şekilde belediyeler belirlemek zorunda. Belirlemezse eğer, bakanlık bireysel belirme yetkisine sahip. Diğer taraftan emsal, imar artışlarıyla ilgili bunu da kökten kaldırdık. 1 emsalli bir yeri, 2-3 emsalli bir yere çıkartırsanız, oluşan değer farkının tamamını kamuya ödemek zorundasınız. Kentsel dönüşüm projeleri burada istisna. Özetle son düzenlemeyle emsal değişikliği isteyen kişi için bu bir avantaj olmaktan çıktı.
* Yeniden aday mısınız?
Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. 103 bin üyeyle Ankara’da rekor kırdık. Şu anda tüm Türkiye’de 1 milyonun üzerinde yeni üye kaydı var. Bunun yüzde 10’undan fazlasının Ankara’da olması bizim için gurur verici. Ankara teşkilatlarımız olarak pandemi süreci olmasına rağmen 5 aylık süreçte ulaştığımız bu rakam çok önemli. Gençlik kolları ve kadın kollarımızın çalışıp bu kadar yeni üyeye ulaşması, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza Ankaralı hemşehrilerimizin destek olması, bizim için ayrı bir mutluluk. Bir kez daha Ankaralı hemşehrilerime Sayın Cumhurbaşkanı’mıza destekleri için teşekkür ediyorum.
* Kongre takvimi nasıl işleyecek?
12 Şubat’ta Gençlik Kolları il kongremiz var. 15 Şubat’ta Kadın Kolları il kongremiz var. 17 Şubat’taki il kongremizi ise Ankara Arena Spor Salonu’nda yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın fiziki olarak geleceği ilk kongre olacak. Cumhurbaşkanı’mızın gelmesi dolayısıyla heyecanlıyız ve sabırsızlanıyoruz. İnşallah yeni dönemde de kadrolarımızı yenileyeceğiz. 25 ilçemizde de göreve geldiğimizden beri görev değişimleri oldu. Tecrübeli kardeşlerimiz var. Geçmiş dönem ilçe başkanlarımızı da yönetime alacağız inşallah. Kadınlarımızın daha çok sayıda temsil edildiği, aynı zamanda gençlerimiz ve kurucularımız, teşkilat mensuplarımızın da olacağı güçlü bir kadroyla 2023’e hazırlanmaya devam edeceğiz.
* Uzun yılların ardından İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediyeleri el değiştirdi. 2 yıl geride kaldı. Bir özeleştiri süreci oldu mu?
Bir süredir yazılarımda bu gerginliğin kent siyasetine sirayetinin handikaplarına yer vermeye çalışıyorum.
Hürriyet Ankara ailesi olarak yıllardır ‘kentten yana’ yayıncılık yapıyoruz, ‘kentin siyaseti olmaz’ diyoruz. Kent siyasetinin zararının o kente, ilçeye, mahalleye olduğunu ve olacağını söylüyoruz.
* * *
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile geçtiğimiz günlerde yaptığımız sohbete de siyasetin diliyle başladık. Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’ndeki gerilimin bitmesi gerektiğini söyleyen ve “İktidarın genel politikalarındaki gerginlik, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne de sirayet ediyor. Bu gerginliğin bitmesi lazım. Gerginlikten halk da zarar görür, siyaset de” diyen Akıllı’ya, ‘Bu konuyu ABB Başkanı Mansur Yavaş’la da konuşuyor musunuz?’ diye sordum, şunları söyledi:
Yazımın ardından hem okurlarımızdan hem de kent yöneticilerinden geri dönüşler oldu. Her ne kadar ‘karşıyı’ suçlama olsa da farklı düşüncelerden pek çok kişi, kentteki siyasi çekişmenin aktörlere popülerlik kazandırıp, Ankara’ya bir şey kazandırmadığı konusunda hem fikirdi.
* * *
Konuştuğum isimler arasında AK Parti’li ve CHP’li iki ismin söyledikleri çok önemliydi.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yla başlayalım. Balcı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki gerginliklerin kente bir faydasının olmadığına inanlardan. Meclis’te Başkan Mansur Yavaş’la, AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse arasındaki Büyükşehir-ilçe belediyelerinin hizmet alanları konusundaki tartışmadan rahatsız olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:
Mesele öyle bir noktaya geldi ki her konuda fanatizme dönüşen taraf tutma hastalığı ülkemizin her yerine yayıldı.
Bırakın siyasi partilerin/temsilcilerinin/taraftarlarının birbirini dinlemeden ‘reddetmesini’, son dönemde tartışma konusu olan WhatsApp konusunda da aynı fanatizmi görüyoruz, Survivor’da kimi tutacağımızda da aynı fanatizmi ve agresifliği görüyoruz.
* * *
Yaşanan hiçbir şey bizi uzun süreli birliktelik konusunda motive edemiyor. Ne hukuk sistemimizi alt üst eden Ergenekon-Balyoz süreci ne FETÖ’nün hain darbe girişimi ne de pandemi...
Ayrı düşecek yer arıyoruz, tartışma ve kavga görünce dayanamıyor, alakamız olsun olmasın dalıveriyoruz.
“Neden bu hale geldik?” sorusuna elbette herkesin kendine göre yanıtı vardır. Siyaset, ekonomi, teknoloji, sosyal medya, insanların değişmesi gibi pek çok başlık sayabiliriz.
* * *
Üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken soru ise “Her konudaki bu fanatizm halinden nasıl çıkarız?” olmalı.
Çalışmalar kapsamında parkın yanına bir heykel atölyesi kurulmuş, 75 kişilik ekip burada çalışmalarını sürdürmüş. Heykellerin yapımında, Türkiye’nin yanı sıra Türk Cumhuriyetleri’nden gelen heykeltıraşlar da yer almış.
Son yıllarda en çok konuşulan konuların başında ‘Z kuşağı’ meselesi geliyor.
Kimilerine göre 1996-97 sonrası doğan, kimilerine göre 2000 sonrası doğan gençlerimiz ve çocuklarımız bu isimle adlandırılıyor.
Herkesin bu kuşakla ilgili fikri var. ‘Z kuşağı’; siyasi partilerin, reklamverenlerin, şirketlerin, iyi-kötü tüm odakların hedefinde.
Yani hem hedefler hem de belirleyiciler. Siyasi geleceği de ekonomik tercihleri de onların belirleyeceği inancında olan çok ciddi bir kitle var.
* * *
Salgınla ilgili halen süren belirsizlik hali ve ekonomik şartların ağırlaşması önceliklerin değişmesine neden oluyor.
Bu yüzyılın ilk kez şahitlik ettiği ‘yeni dünya’da her şeye rağmen hayat devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütçe görüşmeleri öncesi yerel yönetimlerde bütçe görüşmeleri tamamlandı. Gözler İstanbul ve Ankara’daydı.
* * *
İstanbul’daki bütçe görüşmelerinde ana gündem ‘Kanal İstanbul’ olunca Ekrem İmamoğlu’nun belediyecilik performansı çok fazla tartışılmadı.
Ankara’da ise durum daha farklıydı. 9.5 saat süren bütçe görüşmelerinde AK Parti ve MHP’nin muhalefeti Ankara sınırlarında kaldı, belediyecilik odaklıydı.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse 1.5 saatlik konuşmasına iyi hazırlanmıştı. En büyük avantajı bu kez kürsüye çıktığında, Büyükşehir yönetiminin istediği krediye olumlu oy veren bir muhalefet temsilcisi olmasıydı.
* * *
Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hem belediye hizmetleri hem de belediye yönetimiyle ilgili pek çok soru sordu.
200 bine yakın insanın yaşadığı bu bölgede 40-50 yıllık binaların dip dibe hali, 1999 İzmit depreminden sonra çıkan Deprem Yönetmeliği’nden önce yapılmış olmaları tedirgin eder. İzmir depremi tekrar gösterdi ki yıkılan binalar kadar, binaların üzerine yıkıldığı yapılar da tehlikeli ve onlarca can kaybına yol açıyor. ‘Demetevler’de kentsel dönüşümün şart olduğu’ devletin her kademesinde defalarca söylense de bir türlü mesafe katedilemedi.
* * *
Son 20 yıldır ülkede deprem yaşanmayan bölge kalmadı, deprem kuşağında olduğumuzu anlamak ve tedbir almak için daha ne bekleniyor?
Yaşanan onca acı, gözyaşı yetmedi mi? Depremler sonrası aranan suçlular onca canı geri getiriyor mu?
Bina güvenliği, deprem yönetmeliği gibi konular sadece depremlerden sonra mı konuşulmalı?
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yılı aşkın zaman geçti. Türkiye’yi ele geçirme girişiminden sonra kent merkezlerindeki kışlaların şehir dışına taşınacağı duyurulmuştu. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kışlalardan rant bekleyenler avuçlarını yalar” diyerek askeri alanların yüzde 99’unun yeşil alan olarak değerlendirileceğini duyurmuştu.
* * *
3 Ekim 2016’daki “Çayyolu kadar yeşil alan olacak” başlıklı yazımda askeri alanların yeşil alan olması halinde Ankara’nın 50 milyon metrekarelik bir yeşil kuşağa sahip olma şansını yakalayacağına dikkat çekmiştim. Pandemi süreciyle önemi bir kez daha ortaya çıkan büyük kentlerdeki kent ormanı ihtiyacı konusunda Başkent Ankara’nın çıkış yolu, askeri alanların bir an önce şehir dışına çıkarılıp; 4 yıl önce söylendiği gibi buraların yeşil alanlara dönüştürülmesidir.
İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’ın yerel siyasetten ziyade genel siyasete etki eden figürlere dönüşmesi seçim dönemiyle sınırlı kalmadı.
Her iki ismin de ‘ortak ve ayrı’ taraftarları İmamoğlu ve Yavaş ismini ‘sıcak’ tutuyor. Pek çok seveni bu iki ismi 2023’te Cumhurbaşkanı adayı görmek istiyor.
Anketlerde isimleri geçiyor. Televizyonlarda ve gazetelerdeler. Sosyal medyada paylaşımları ise milyonlara ulaşıyor.
Bir de siyasi rakiplerinin tavırları üzerinden oluşan/oluşturulan mağduriyetlerin arttırdığı popülarite bu iki ismin ‘hedef büyütmesini’ kolaylaştırıyor. Popülarite konusunda ilk zamanlarda önde olan İmamoğlu’nu, Yavaş geride bırakmış durumda. Gelecekte ne olur bilinmez elbette.
Ulusal siyasette kutuplaşma çoğu zaman kazandırsa da yerelde kesin kaybettirir. Bunu yapan kişiden ziyade o şehre kaybettirir.
Kutuplaşmanın kaybettirdiği kentler listesi yapılsa Ankara’yı liste başına koyarım. 20 yılı aşkın süren Büyükşehir-Çankaya-meslek odaları kavgası, bu şehrin yıllarını çaldı.
* * *
31 Mart’ın ardından, “Nasıl bir Ankara olacak?” sorusu merak konusuydu. Mansur Yavaş döneminde Ankara, bir uzlaşı, koordinasyon kenti olacak mıydı?
* * *
Elbette tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin ve Başkent Ankara’nın da gündemi koronavirüs. Halen mücadele istenilen seviyelerde olmadığı gibi Ankara’daki durumun da can sıkıcılığı devam ediyor. Ankara dışından görüştüğümüz meslektaşlarımız, arkadaşlarımızın ilk cümlesinin, “Aman Ankara çok kötüymüş, dikkat edin” olmasını kentimize yakıştıramıyorum. Cumhuriyet’in Başkenti, ülkemizin kural koyucu şehrinin tedbirlere riayet etmesi, Türkiye’ye örnek olması gerekiyor.
* * *
İstisnasız herkesin iş ve sosyal hayatını derinden etkileyen pandemi sürecinin ne kadar süreceği belirsiz. Tedbirler konusunda istenilen seviyeye gelinememekle birlikte, ‘Hayat devam ediyor’ hissi, hakim duygu olma yolunda ilerliyor. Hayatımızı koronavirüse göre düzenlemeyi de öğreniyoruz.
Değişen alışkanlıklar kent yaşamında da keskin değişimlere sebep oluyor. 40’ın üzerinde alışveriş merkeziyle metrekare açısından Türkiye’de liste başı olan Ankara’da AVM’ler için -eskiye kıyasla- ‘sinek avlıyor’ desek yanlış olmaz. İnsanlar açık alışveriş alanlarını, doğa yürüyüşlerini tercih ediyor. Bu durum inşaata ve AVM’lere yaslanmış Başkent’in ekonomik hayatında koca bir sorun alanına yol açıyor.
* * *
Özellikle alışveriş merkezleri ve kuaförlerin açılacak olması bazı kesimlerce olumlu karşılanırken bazı kesimlerde tedirginlik yarattı.
Bugün Hürriyet Ankara, AVM’lerin de başkenti olan Ankara’yı mercek altına aldı, yoğun bölgeleri görüntüledi. Bazı AVM’lerdeki yoğunluk tedirgin edici, bazıları sakin, bazıları kapılarını açmamıştı.
Bu kararların olumlu-olumsuz etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz ve oluşacak tabloya göre de tedbirler kontrollü bir şekilde esnetilecek. Esnetilen önlemler vaka sayısında artışa neden olursa bu kez yeniden sıkı tedbirler gelecek.
* * *
Koronavirüsü bugünlük bir kenara bırakıp, ‘eski’ gündemlerimizden birine döneceğim. Yıllardır tartışılır, kimine göre beyhude bir çabadır, bana göreyse ilgisiz davranılan bir konudur, ‘Ankara turizmi.’
“Ankara’da turizm mi olur?” sözüne hiç tahammülüm yok. Ankara’da bal gibi turizm olur, oldu da...
Elimizde Beypazarı örneği var, hatta oradaki hikâyeyi başlatan Mansur Yavaş’ın hikâyesi bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kadar uzandı.
Canlarımızı kaybettik, hastalarımız halen tedavi görüyor...
İyileşenlere seviniyoruz.
Bir yandan hastalıktan korunmaya çalışıyor, bir yandan da eskiye dönmek istiyoruz...
Eskiye -aynı şekilde, aynı şartlarda- dönülemeyeceği, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi bizde de en üst kademede açıklandı.
Bu yüzden tedbiri elden bırakmadan, ‘yeni normal’e geçilmeye çalışılacak.
* * *
Hastalığın Türkiye merkezi İstanbul... Ankara, salgının ilk günlerinden beri Türkiye’nin nüfus açısından ikinci büyük kenti olmasına rağmen iyi bir performans sergiliyor. Başkent’in sağlık altyapısının güçlü olması bunun temel nedeni. Hükümetin tedbirleri, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışmaları, Ankaralının kurallara uymadaki becerisi bugünkü tabloyu karşımıza çıkardı. Öyle bir süreç ki 1 yanlış 100 doğruyu götürebiliyor. Bunun bilincinde olup, aynı kararlılıkla bu süreci atlatmalıyız.
* * *
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ERKAN İBİŞ:VİRÜSLE YAŞAMAYA ALIŞACAĞIZ
“Gelinen noktada her biri bizi çok üzen kayıplar yaşasak da tablo ülkemiz adına dünyaya kıyasla pozitif. Sağlık sistemimizin bir pandemiyi göğüsleyebileceğini gördük. Hızı, şiddeti daha azalmış olmakla beraber devam ediyor. Ve inanıyorum ki bu, aşağı doğru eğim giderek daha keskinleşecek, vaka sayıları azalacak. Yok olmasını beklemek de yanlış. Üniversitemizdeki bilim insanlarımız da bunu söylüyor, virüsle yaşamaya alışacağız. Amerika’da her yıl gripten 70-80 bin kişi ölüyor. Dolayısıyla biz de bu COVID-19’la yaşamayı öğreneceğiz.
NORMAL İÇİN EPEY ADIM VAR
Aşısı çıktığı zaman elbette ki hiçbir yüzde yüz korumasını beklemememiz lazım, hastalığın görülme sıklığını çok azaltacak ama yok etmeyecek. Hayatın normale dönmesi başlayacak ancak aşı oluştuğu zaman bile hayat tümüyle normal kabul edilmeyecek. Şu ankinden bir adım daha geriye gitmek gibi yorumlamak lazım. Normal için daha epey adım var. ‘Biz koronavirüsten öncekine aynen döneceğiz’ diye bir şey yok. Çünkü o gerçekten büyük bir risk. O zaman çok daha büyük bir dalga oluşabilir.
Zamanlarıyla özdeşleşen kahramanlar ya da kahramanlarıyla özdeşleşen zamanları dikkatle okumuşumdur.
Tarih -sadece isimlerini yazmaya kalksak- sütunlara sığmayacak bilim insanları, askeri dehalar, politikacılar, sermaye sahipleriyle doludur.
Kimine dünya borçludur, kimi için ‘keşke hiç olmasaydı’ deriz. Ama iyisi de kötüsü de tarihin seyrini değiştirmiş; ismini tarihe, kitaplara, filmlere kazımıştır.
* * *
Kimi, bugün dünyanın süper gücü ya da ‘yeni dünyanın’ süper gücü olmaya namzet ülkelerin kahramanıdır.
Kimi, fakir bir Güney Amerika ülkesinin özgürlük savaşçısıdır, kimi insan hakları savunucusudur.
Bu kez yasak kararı erkenden açıklandı ve geçtiğimiz cuma günü yaşanan o görüntülerin yeniden yaşanmasının önüne geçildi gibi gözüküyor, tabi tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.
Salgının kontrol altına alınmasının şehirlerin kontrol altına alınmasıyla mümkün olabileceğinden hareketle kent geçişleri engellenince gözler o şehirlerin ilçelerine çevrildi.
Başkent’in nüfusu bir milyon civarında olan iki ilçesinden biri olan Keçiören’deki durumu merak ettim. Pazar, park kültürünün yaygın olduğu, çalışmak zorunda olan binlerce kişinin giriş-çıkış yaptığı, Türkiye’deki kentlerin yüzde 80’inden fazla nüfusa sahip olan ilçedeki son durumu Belediye Başkanı Turgut Altınok’la konuştuk:
“Belediye başkanlığım süresince geçmişte de bugün de sokaktayımdır. Bunu başta Keçiörenliler olmak üzere Ankara bilir desek yanlış olmaz. Bugün için de gerekli önlemleri alıp sokakları, caddeleri gezmeye devam ediyorum. Bu hafta sonu ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı dışında da Keçiörenliler sosyal mesafeye dikkat ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağına uyuyor. Gündüz de gece de sokaktayım, çoğu zaman benden başka kimse olmuyor diyebilirim. Daha çok polislerimiz ve bekçilerimizle karşılaşıyoruz.
* * *
Faaliyet öncesi Meclis'in sesi
Dünyanın bütün dengelerini altüst eden pandeminin en sorunlu günlerindeyiz. Ülkemizde günlük 50 bin vaka civarında seyreden rakamlar, konunun ciddiyetini de ortaya koyuyor. Bu durum, herkesin birinci gündemini koronavirüs ve etkileri olarak belirliyor. Her ne kadar aşı ve doğal bağışıklıklar umut olsa da sürecin ne kadar devam edeceği belirsiz. Bir yandan sağlık endişesi bir yandan ekonomik sorunlar, toplumun hemen hemen her kesimini etkiliyor.
Elbette tüm handikaplarına rağmen hayat devam ediyor. Hararetli siyasi tartışmalara her gün bir yenisi -sanki pandemi yokmuş gibi- ekleniyor. Erken seçim tartışması, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı, anayasa tartışmaları, HDP’nin kapatma davası derken son olarak emekli amirallerin bildirisi akla gelen ilk başlıklar. Bu tartışmaların arasında virüse yakalanmamaya, ekonomik olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz.
* * *
Biz de Ankara’nın gündemine şöyle bir bakalım. Mansur Yavaş döneminin ikinci yılı geride kaldı. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporunun görüşüleceği Meclis toplantısının ilk günü. Yavaş’ın bir yılı masaya yatırılacak. Hem kendisi ikinci yılını anlatacak hem de CHP ve İYİ Parti grupları geride kalan seneyi değerlendirecek. Meclis’te çoğunluğu olan AK Parti ve MHP grupları da Yavaş dönemiyle ilgili eleştirilerini sıralayacak.
* * *
Türkiye’deki siyasi figürler, içinde bulunduğumuz olağan dışı şartların da etkisiyle, görev tanımlarından ziyade gösterdikleri reaksiyonlarla halkta karşılık buluyor ya da tepki çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kamuoyunda karşılık bulan figürlerden.
Hemen hemen tüm anketlerin ilk üçünde. Bu da Yavaş’ı Ankara’da değil, ulusal siyasette önemli bir güç odağı haline getiriyor. Uzun zamandır canlı yayınlara çıkmayan Yavaş, art arda katıldığı üç yayının ardından ulusal siyasette bir figür olma özelliğini daha da pekiştirdi.
* * *
Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruları, ‘Gündemim Ankara’ diyerek geçiştirse de yarının belirsizliği ile ilgili açık kapı bırakıyor. Yavaş’ın ulusal bir figür olması muhalefet açısından handikap yaratıyor. Belediye Meclisi’nde çoğunlukta olan AK Parti-MHP ittifakı iki yıldır Yavaş’ı ‘belediyecilik’ alanına tam olarak çekemiyor, sebeplerine gelince...
* * *
Yavaş’a seçilmesinin ardından belediye şirketlerinin geç teslim edilmesi, ardından istenilen kredinin Meclis tarafından ilk sene verilmemesi ‘mağduriyet’ algısı yarattı. Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş kıyaslamasında, AK Partililerin olduğu ortamlarda bile ‘Yavaş bize daha yakın’ düşüncesi ‘siyasi dokunulmazlığı’nı pekiştirdi. Bütün bunlar yaşanırken, Belediye Meclisi’nde çoğunluğu olan AK Parti yerelde çabalasa da ulusal bir figüre dönüşen rakibini sarsamadı.
* * *
“Bundan sonra ne olur?” sorusuna cevap arayacak olursak... Ankara’da 19 AK Partili, 3 MHP’li ilçe belediye başkanı var. CHP’li yalnızca 3 ilçe belediyesi var, Büyükşehir’i de eklersek 4.
Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın ezici çoğunluğu var. AK Parti bu çoğunluğunu Yavaş’a karşı kolektif olarak kullanamadı, hatta birlik görüntüsünü bile tam olarak sağlayamadı. Muhalefet ya bu duruma göre stratejisini belirleyip, yeni bir dille hareket edecek, ya da geride bıraktığımız dönemdeki stratejik hataları tekrarlayıp, Yavaş’a ‘rüzgar’ olacak.
İzleyip göreceğiz...
4 BAŞKAN 4 GÖRÜŞ
Geçen yılın değerlendirileceği faaliyet raporu görüşmeleri öncesi Meclis’te grubu olan 4 partinin grup başkanvekilleriyle görüştüm. “Yavaş’ın ikinci yılı nasıldı, 3 başlıkta açıklar mısınız?” diye sordum. İşte yanıtlar:
2 YILA RAĞMEN HÂLÂ ESKİ OLAYLARDAN BAHSEDİYOR
AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse: “İlk sıraya Sayın Yavaş’ın geçmişi kötüleyip enkaz edebiyatı yapmasını koyarım. Aradan geçen 2 yıla rağmen, seçim havasıyla, hâlâ eski olaylardan bahsediyor, iftira ve yalan yanlış ithamlarla gününü geçiriyor. Kendi belediye hizmetlerindeki beceriksizliğini örtmek amacıyla böyle yapıyor. Bizi eleştiriyorsa daha iyisini kendisi yapmalıydı. Ama bizi yakalayabilmesinin imkânı olmadığını, böyle bir ufkunun da olmadığını 2 yılda gösterdi. İkinci sırada 2 yılda harcadığı 20 milyarlık bütçe ve ortaya konulamayan hizmeti sayarım. 20 milyar kullandığı bütçeye ilave, Sayın Yavaş’a Meclis’ten istediği 3 milyarlık krediyi kullanma yetkisini de verdik. Başkent’te dünya şehirleri içinde şehircilik hizmeti açısından fark yaratacak bir hizmet dahi ortaya koyamamıştır. Güzelim park ve bahçelerin yeşil dokusu, bakımsızlıktan sararmış ve solmuş, ağaçlar kurumuştur. İki yıldır az kar yağmasına rağmen karla mücadelede de başarısız olmuştur. Bunun karşılığında hesap vereceğine özür dileyerek, beceriksizliğini örtmeye çalışmıştır. Üçüncü olarak Sayın Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi’ni antidemokratik, otoriter ve despotça yönetti ve çalışma barışını ortadan kaldırdı. Meclis üyesi arkadaşlarımıza çoğu zaman kaba bir şekilde davranarak, konuşmalarına izin vermedi, mikrofonları kapattı, konuşmalara müdahale ederek insicamı bozucu davranışlarda bulundu. Meclis üyelerinin en temel hakkı olan önerge vermelerine engel oldu. Geçen ay mahkeme, Sayın Yavaş’ın önerge almaması ile ilgili davranışını haksız bularak mahkum etti. Sayın Yavaş, bırakın belediyeyi, Belediye Meclisi’ni bile maalesef yönetmekten acizdir. İki yılı özetleyen bir sözcük kullanmak gerekirse, Sayın Yavaş, bu kadar büyük imkânlara rağmen, bu imkânları kullanmamış ve beceriksiz bir belediye başkanı olarak Ankara tarihinde yerini almıştır.”
HESAP VEREN BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI SERGİLEDİ
CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu: “Başkanımız Mansur Yavaş’ın ikinci yılı da tıpkı ilk yılı gibi belediyecilik açısından da yöneticilik açısından da çok başarılı bir dönemdi. Çünkü pandeminin tüm ağır şartlarına rağmen insan odaklı hizmet anlayışını benimseyerek insanların birbirine güzel bakmasına, yardım kampanyaları ile de toplumsal birlik ve dayanışmanın artmasına ciddi katkı sağladı. Pandemi süresince vatandaşlarımıza ve esnafımıza ‘Yalnız değilsiniz biz varız’ diyerek umut oldu. Başarılıydı, çünkü katılımcı, saydam, şeffaf, hesap veren bir yönetim anlayışını sergiledi. Aslında hep olması gereken buydu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne artan güven sayesinde açık, şeffaf ihaleler yapılarak, canlı yayınlanarak katılımın artmasını ve işlerin daha yüksek kırımlarla ihale edilmesini sağladı. Başarılıydı çünkü yıllardır Ankara halkına zehirli su taşıyan asbestli borularla ilgili adım atılarak yenileme çalışmalarına başlandı. Yıllardır alınmayan itfaiye araçlarını almak, EGO otobüslerini yenilemek için adımlar atıldı. Bunların hepsi insan odaklı, insana dokunan işlerdir.”
BİR BELEDİYE BAŞKANI ŞEHRİNDEN BU KADAR KOPUK OLMAZ
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan: “Maalesef CHP’li Mansur Yavaş yönetimi Ankara’ya beklenen vizyonu kazandıramadı. İki yıllık dönemde Ankara’ya, Ankara’nın marka değerine hiç yatırım yapılmadı. Varsa yoksa kişiye yatırım yaptılar, bu şehrin üzerinden, Ankaralıların iyi niyeti üzerinden isim parlattılar. Oysa bu kent isimlerden daha büyük ve daha önemlidir. Bir belediye başkanı şehrinden bu kadar kopuk olmaz. Kağıt üzerinden gelen bilgiyle bu kenti yönetemezsiniz. Mahalleleri gezmeye başlarsanız gerçekleri görürsünüz. Birçok mahallenin kanalizasyonunun olmadığını, Türkiye’nin başkentinde içme suyu depolarının ne halde olduğunu, caddelerin, bulvarların köstebek yuvasına döndüğünü, şehrin merkezinin renginin yeşil olması gerekirken nasıl da sarıya evrildiğini görürsünüz. Seçimlerden önce yapılan anketlerde vatandaşlarımızın en şikâyetçi oldukları konulardan biri ulaşımdı. Aradan 2 yıl geçti hâlâ bu kentin en büyük problemlerinden birisi ulaşım. Seçimlerin ardından iki yıl geçti. Belediye başkanı ne zaman mikrofonu alsa, ne zaman ekrana çıksa hâlâ geçmişi şikâyet ediyor. Ankaralının kendisinden beklediği en basit hizmetleri bile yapamadığında geçmişten dem vuruyor. Artık Ankaralı’nın şikâyet dinlemeye tahammülü yok. Yeni şeyler yapmanız, katma değer üretmeniz, yeni şeyler söylemeniz lazım.”
‘BELEDİYE BAŞKANI NASIL OLMALI’ KONUSUNDA ÖRNEK OLDU
İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker: “Başkanımız Mansur Yavaş’ın bu dönemini değerlendirmek bizden ziyade vatandaşımıza düşer. Onlar da sağ olsunlar her platformda takdir gösteriyorlar, memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Mansur Başkan’ın ilk senesinde olduğu gibi ikinci senesinde de şeffaf belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri sergilendi. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı korundu, en güzeli de Ankaralı hemşehrilerimizin gözü hiç arkada kalmadı. Açık ihalelerle, kimseyi ayırt etmeden, ayrıcalık sağlamadan geçen bir faaliyet dönemiydi. 2 milyonun üzerinde yapılan tasarrufla, borçların ödendiği, hizmetin aksamadığı bir yıl geçirdik. İkincisi dünyanın başına bela olan bir pandemi dönemi yaşanıyor. Bu süreçte ekonomik zorluklar had safhada. Vatandaşın birinci önceliği ekonomi. Mansur Yavaş belediyeciliğiyle, yardımlaşma, işbirliği gibi kavramlar Ankara’da hatırlandı, Türkiye’ye yayıldı. Belediye olarak ‘o partili bu partili’ demeden, kimseyi ayrıştırmadan yardıma ihtiyacı olan vatandaşımızın yanında olduk. Bana göre en önemlisi de Mansur Yavaş döneminde Ankara, Türkiye’ye bir belediye başkanı nasıl olmalı konusunda örnek oldu. Burası Atatürk’ün başkenti ve yapılan yapılmayanla her zaman örnek olmalı. Başkanımız dürüst, ahlaklı ve her kesime eşit yönetim anlayışıyla Ankara’yı yönetti, yönetmeye devam ediyor. Zaten iki yılık başarısını da yapılan tüm anketler gösteriyor.”