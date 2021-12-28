Bu şehrin kaderi

Zor günlerden geçiyoruz hem de çok zor. Bir taraftan ekonomi, bir taraftan da ülke içi ve dışındaki sorunlar vatandaşı zorluyor, hatta sıkıştırıyor. Bir yandan televizyonlardaki tartışma programları vatandaşı geriyor, bir yandan da sosyal medya anlaşmazlıkları körüklüyor.

Spor müsabakalarının tadı yok, sanatçılar ‘taraf’ seçiyor...

Özetle iktidarı savunanlar da muhalefeti haklı bulanlar da ‘bizi biz yapan özellikleri hiçe sayarak’ faaliyetlerini sürdürüyor.

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Tüm bu gerginliklere ek olarak, kentlerin geleceğinin konuşulması gereken belediye meclisleri bile gergin. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bütçe görüşmelerinde yer alan görüntüler ulusal gündemin ön sıralarındaydı, bugün de Murat Yılmaz imzalı haberde detaylarını okuyabilirsiniz.

Saat 15.00’te başlayan oturum gece yarısı 01.00’e kadar sürdü. Maalesef Türkiye’ye örnek olması gereken başkentin yerel parlamentosundaki üslup sorunları, bağırış-çağırışlar, birbirlerinin üstüne yürüyen üyeler haberlere konu oldu.

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Ülke zaten gergin. ‘Karışıklık olmaması’ ise hepimizin ortak temennisi. Burada yerelden ulusala toplumun önde gelen insanlarının dikkatli olması gerekiyor. Ve gerekmeli de.

