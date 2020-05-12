Bu da bizim ekspres rüyamız

Koronavirüs döneminde ‘yeni dönem’in ilk günü dündü.
Özellikle alışveriş merkezleri ve kuaförlerin açılacak olması bazı kesimlerce olumlu karşılanırken bazı kesimlerde tedirginlik yarattı.
Bugün Hürriyet Ankara, AVM’lerin de başkenti olan Ankara’yı mercek altına aldı, yoğun bölgeleri görüntüledi. Bazı AVM’lerdeki yoğunluk tedirgin edici, bazıları sakin, bazıları kapılarını açmamıştı.
Bu kararların olumlu-olumsuz etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz ve oluşacak tabloya göre de tedbirler kontrollü bir şekilde esnetilecek. Esnetilen önlemler vaka sayısında artışa neden olursa bu kez yeniden sıkı tedbirler gelecek.
* * *
Koronavirüsü bugünlük bir kenara bırakıp, ‘eski’ gündemlerimizden birine döneceğim. Yıllardır tartışılır, kimine göre beyhude bir çabadır, bana göreyse ilgisiz davranılan bir konudur, ‘Ankara turizmi.’
“Ankara’da turizm mi olur?” sözüne hiç tahammülüm yok. Ankara’da bal gibi turizm olur, oldu da...
Elimizde Beypazarı örneği var, hatta oradaki hikâyeyi başlatan Mansur Yavaş’ın hikâyesi bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kadar uzandı.
Turizmin sempatisi ne sanayiye ne ticarete benzer, hem ülkesine hem şehrine hem de bunu becerebilene kazandırır...
* * *
Konu yine güzel Başkentimizin çok güzel ve uzak ilçesi, doğal güzelliklerinin, üzüm bağlarının kıymetini bir türlü bilemediğimiz Kalecik.
Hem Ankara hem de bu şirin ilçe için çok önemli bir fırsat var önümüzde. 10 yıldır yolcu taşımacılığı yapılmayan Ankara-Karabük hattında bir turizm treninin yeniden sefere başlaması gündemde. Kars’a giden Doğu Ekspresi’nin ünü Türkiye’yi aştı, dünyaya yayıldı. Hazır tren turizminin popülaritesi bu kadar artmışken, henüz kesinleşmese de böyle yeni bir turizm treninin olma fikri bile heyecan verici. Bunun içerisinde Kalecik’in olma ihtimali, ‘Ankara turizmi’ fikrinin gelişmesi açısından çok önemli.
* * *
ANKARA-KARABÜK TURİZM TRENİ
Konuyla ilgili bilgi almak için Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan’ı aradım. Kalkan geçmişten beri tanıdığım, kendisini çok iyi yetiştirmiş genç ve donanımlı bir isim. Heyecanla başladı anlatmaya:
“Cumhurbaşkanlığı kararıyla nisan ayı ortalarında, yaklaşık 10 yıldır yolcu taşımacılığı yapmayan Ankara-Karabük hattının yeniden faaliyete geçirilmesine karar verildi. Turizm treni olması yönünde bakanlıklar arasında istişare görüşmeleri yapıldığı söyleniyor ve biz de bunu heyecanla takip ediyoruz. Çünkü bir durağının da Kalecik’te olması gündemde.
ROTALARDAN BİRİSİ OLACAĞIMIZA İNANIYORUM
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesine konu olan ve Hititler’e kadar uzanan tarihiyle Kalecik, Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden birisi. İlçemizde 40’a yakın tescilli tarihi yapı ve müzeler bulunuyor. Kızılırmak nehrinin ilçe merkezinden geçiyor olması, sahip olduğu mikroklima iklimi, verimli ovaları, üzüm bağları, meyve bahçeleri ile çok özel bir yerleşim yeri. Pek çok hikâyesi olan bir şehirden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı’mız Mehmet Nuri Ersoy’un turizm konusuna verdikleri önemi ve desteği biliyor, bu doğrultuda stratejik bir plan üzerinde ilçemizde turizmi geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Ankara-Karabük turizm treni projesinde derin kültürü, tarihi ve eşsiz doğasıyla Kalecik’in de güzergâhtaki duraklardan birisi olabileceğine inanıyorum. Başta Ankara’mız olmak üzere bölge turizmine katkısı büyük olacak.”
* * *
İşte bu da bizim ekspres rüyamız; Kalecik Ray. Doğu Ekspresi gibi bir başarı hikâyesinin ardından ‘tren turizmi’ni geliştirecek çok önemli bir girişimin olduğunu duymak koronavirüs günlerinde bana iyi geldi. Salgının yaratacağı ekonomik sıkıntıların aşılması, genel gayretler kadar şehirlerin imkânlarının doğru kullanılmasıyla da sağlanacak. Sadece Ankara ve Karabük için değil belki de tüm İç Anadolu Bölgesi’ne ilham verecek yeni ‘turizm treni’ ile ilgili Ankara’nın tüm dinamikleri harekete geçmeli, Kalecik’in bu rotada olmasına destek vermeli.
Bu da bizim ekspres rüyamız
Koronavirüs döneminde ‘yeni dönem’in ilk günü dündü.
Özellikle alışveriş merkezleri ve kuaförlerin açılacak olması bazı kesimlerce olumlu karşılanırken bazı kesimlerde tedirginlik yarattı.
Bugün Hürriyet Ankara, AVM’lerin de başkenti olan Ankara’yı mercek altına aldı, yoğun bölgeleri görüntüledi. Bazı AVM’lerdeki yoğunluk tedirgin edici, bazıları sakin, bazıları kapılarını açmamıştı.
Bu kararların olumlu-olumsuz etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz ve oluşacak tabloya göre de tedbirler kontrollü bir şekilde esnetilecek. Esnetilen önlemler vaka sayısında artışa neden olursa bu kez yeniden sıkı tedbirler gelecek.
* * *
Koronavirüsü bugünlük bir kenara bırakıp, ‘eski’ gündemlerimizden birine döneceğim. Yıllardır tartışılır, kimine göre beyhude bir çabadır, bana göreyse ilgisiz davranılan bir konudur, ‘Ankara turizmi.’
“Ankara’da turizm mi olur?” sözüne hiç tahammülüm yok. Ankara’da bal gibi turizm olur, oldu da...
Elimizde Beypazarı örneği var, hatta oradaki hikâyeyi başlatan Mansur Yavaş’ın hikâyesi bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kadar uzandı.
Turizmin sempatisi ne sanayiye ne ticarete benzer, hem ülkesine hem şehrine hem de bunu becerebilene kazandırır...
* * *
Konu yine güzel Başkentimizin çok güzel ve uzak ilçesi, doğal güzelliklerinin, üzüm bağlarının kıymetini bir türlü bilemediğimiz Kalecik.
Hem Ankara hem de bu şirin ilçe için çok önemli bir fırsat var önümüzde. 10 yıldır yolcu taşımacılığı yapılmayan Ankara-Karabük hattında bir turizm treninin yeniden sefere başlaması gündemde. Kars’a giden Doğu Ekspresi’nin ünü Türkiye’yi aştı, dünyaya yayıldı. Hazır tren turizminin popülaritesi bu kadar artmışken, henüz kesinleşmese de böyle yeni bir turizm treninin olma fikri bile heyecan verici. Bunun içerisinde Kalecik’in olma ihtimali, ‘Ankara turizmi’ fikrinin gelişmesi açısından çok önemli.
* * *
ANKARA-KARABÜK TURİZM TRENİ
Konuyla ilgili bilgi almak için Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan’ı aradım. Kalkan geçmişten beri tanıdığım, kendisini çok iyi yetiştirmiş genç ve donanımlı bir isim. Heyecanla başladı anlatmaya:
“Cumhurbaşkanlığı kararıyla nisan ayı ortalarında, yaklaşık 10 yıldır yolcu taşımacılığı yapmayan Ankara-Karabük hattının yeniden faaliyete geçirilmesine karar verildi. Turizm treni olması yönünde bakanlıklar arasında istişare görüşmeleri yapıldığı söyleniyor ve biz de bunu heyecanla takip ediyoruz. Çünkü bir durağının da Kalecik’te olması gündemde.
ROTALARDAN BİRİSİ OLACAĞIMIZA İNANIYORUM
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesine konu olan ve Hititler’e kadar uzanan tarihiyle Kalecik, Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden birisi. İlçemizde 40’a yakın tescilli tarihi yapı ve müzeler bulunuyor. Kızılırmak nehrinin ilçe merkezinden geçiyor olması, sahip olduğu mikroklima iklimi, verimli ovaları, üzüm bağları, meyve bahçeleri ile çok özel bir yerleşim yeri. Pek çok hikâyesi olan bir şehirden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı’mız Mehmet Nuri Ersoy’un turizm konusuna verdikleri önemi ve desteği biliyor, bu doğrultuda stratejik bir plan üzerinde ilçemizde turizmi geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Ankara-Karabük turizm treni projesinde derin kültürü, tarihi ve eşsiz doğasıyla Kalecik’in de güzergâhtaki duraklardan birisi olabileceğine inanıyorum. Başta Ankara’mız olmak üzere bölge turizmine katkısı büyük olacak.”
* * *
İşte bu da bizim ekspres rüyamız; Kalecik Ray. Doğu Ekspresi gibi bir başarı hikâyesinin ardından ‘tren turizmi’ni geliştirecek çok önemli bir girişimin olduğunu duymak koronavirüs günlerinde bana iyi geldi. Salgının yaratacağı ekonomik sıkıntıların aşılması, genel gayretler kadar şehirlerin imkânlarının doğru kullanılmasıyla da sağlanacak. Sadece Ankara ve Karabük için değil belki de tüm İç Anadolu Bölgesi’ne ilham verecek yeni ‘turizm treni’ ile ilgili Ankara’nın tüm dinamikleri harekete geçmeli, Kalecik’in bu rotada olmasına destek vermeli.