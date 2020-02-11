Başkent Ankara sınıfta kaldı

Anadolu Ajansı’nın 4 Şubat’ta servis ettiği ‘2019’da en çok ziyaret edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri’ haberi dikkatimi çekti.
Habere göre toplam ziyaretçi sayısı: 35 milyon 48 bin 417
Bizim için asıl/acı haber ise şu:
1) Ayasofya Müzesi(İstanbul): 3 milyon 727 bin 361
2) Mevlana Müzesi(Konya): 3 milyon 464 bin 155
3) Pamukkale Hiearapolis Ören Yeri (Denizli): 2 milyon 557 bin 868
4) Topkapı Sarayı Müzesi(İstanbul): 2 milyon 364 bin 946
5) Efes Ören Yeri(İzmir): 1 milyon 855 bin 694
6) Göreme Ören Yeri(Nevşehir): 1 milyon 403 bin 444
7) Kaymaklı Yeraltı Şehri(Nevşehir): 632 bin 970
8) Hacıbektaş Müzesi(Nevşehir): 592 bin 727
9) Troia Ören Yeri(Çanakkale): 583 bin 491
10) Ihlara Vadisi Ören Yeri(Aksaray): 566 bin 917
* * *
Maalesef ‘ilk 10’da Ankara yok.
Ne 1921 yılında açılan Anadolu Medeniyetleri Müzesi...
Ne Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi...
Ne de Kurtuluş Müzesi...
* * *
“Bu rakamlara şaşırdın mı?” derseniz...
Cevabım “Hayır!”
Canı pahasına Sakarya Meydan Muharebesi’nde Türk milletinin kaderini değiştirmiş -tarihin dönüm noktası- bir savaşın bile Polatlı’da yaşandığını anlatamadık.
Duatepe’de şehit olmuş binlerce vatan evladının yattığı topraklara hak ettikleri anıtları, müzeleri yapamadık.
Kültür mirasımız Gordion’u alışveriş merkezi olarak bilenlerin sayısı eminim daha fazladır.
* * *
Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere...
Bu bir Ankara meselesi değil, Türkiye meselesidir.
Yukarıdaki rakamlar Ankara’nın geniş çaplı turizm, kültür-sanat planına ihtiyaç duyduğunu bağıra çağıra anlatıyor.
Bu sese kulak verin.
ROMA HAMAMI VE ROMA YOLU’YLA BİRLEŞTİRİP BÜTÜNCÜL PROJE OLMALI
Bugün manşetimizde detaylarını okuyacağınız, Ankara adına sevindirici bir haber var.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, ‘Ankara Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi’nin onaylandığını, projenin 2021 yılında tamamlanarak dünya kültürel mirasına kazandırılacağını açıklıyor.
* * *
Roma Tiyatrosu’ndaki bu gelişmeyi, Hürriyet Ankara’da yayınlanan ANKADEMİ yazı dizisini birlikte yaptığımız Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Şehir Plancısı Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin’le konuştum.
Savaş Zafer Şahin, Efes Antik Kenti Yönetim Planı Koordinatörü ve Gaziantep Yemesek Antik Kenti Yönetim Planı Danışmanı.
Yani konunun uzmanlarından.
“Doğru ve güzel bir proje” dedi ve şunları ekledi:
* Arkeopark, dünyada da sık sık uygulanan bir proje. Roma Hamamı ve Roma Yolu’yla birleştirip bütüncül proje olmalı.
* Roma Hamamı’nı da çok az sayıda kişi ziyaret ediyor. Bu Arkeopark’la Ankara’nın bir Roma kenti olduğu daha kolay anlaşılacaktır.
ÖNCE ANKARA(LI)’YA ANLATACAKSIN
Savaş Zafer Şahin’e, ‘2019’da en çok ziyaret edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri’ listesinin ilk 10’unda Ankara’nın olmadığını ve bu konuda ne düşündüğünü de sordum.
DEDİ Kİ: Ankaralılar, Ankara’nın kültürel değerlerinden haberdar değil. Yani Önce Ankara(lı)’ya anlatacaksın.
DEKİ Kİ: Altına bir yazı asarak ve ziyaretçinin okumasını umarak o eseri anlatamazsın. Senaryolara ihtiyaç var.
Ve son olarak...
DEDİ Kİ: Tüm bu eksik yönler masaya yatırılmalı, Ankara’da acilen Kültürel Miras Ana Planı yapılmalı.
Başkent Ankara sınıfta kaldı
Anadolu Ajansı’nın 4 Şubat’ta servis ettiği ‘2019’da en çok ziyaret edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri’ haberi dikkatimi çekti.
Habere göre toplam ziyaretçi sayısı: 35 milyon 48 bin 417
Bizim için asıl/acı haber ise şu:
1) Ayasofya Müzesi(İstanbul): 3 milyon 727 bin 361
2) Mevlana Müzesi(Konya): 3 milyon 464 bin 155
3) Pamukkale Hiearapolis Ören Yeri (Denizli): 2 milyon 557 bin 868
4) Topkapı Sarayı Müzesi(İstanbul): 2 milyon 364 bin 946
5) Efes Ören Yeri(İzmir): 1 milyon 855 bin 694
6) Göreme Ören Yeri(Nevşehir): 1 milyon 403 bin 444
7) Kaymaklı Yeraltı Şehri(Nevşehir): 632 bin 970
8) Hacıbektaş Müzesi(Nevşehir): 592 bin 727
9) Troia Ören Yeri(Çanakkale): 583 bin 491
10) Ihlara Vadisi Ören Yeri(Aksaray): 566 bin 917
* * *
Maalesef ‘ilk 10’da Ankara yok.
Ne 1921 yılında açılan Anadolu Medeniyetleri Müzesi...
Ne Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi...
Ne de Kurtuluş Müzesi...
* * *
“Bu rakamlara şaşırdın mı?” derseniz...
Cevabım “Hayır!”
Canı pahasına Sakarya Meydan Muharebesi’nde Türk milletinin kaderini değiştirmiş -tarihin dönüm noktası- bir savaşın bile Polatlı’da yaşandığını anlatamadık.
Duatepe’de şehit olmuş binlerce vatan evladının yattığı topraklara hak ettikleri anıtları, müzeleri yapamadık.
Kültür mirasımız Gordion’u alışveriş merkezi olarak bilenlerin sayısı eminim daha fazladır.
* * *
Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere...
Bu bir Ankara meselesi değil, Türkiye meselesidir.
Yukarıdaki rakamlar Ankara’nın geniş çaplı turizm, kültür-sanat planına ihtiyaç duyduğunu bağıra çağıra anlatıyor.
Bu sese kulak verin.
ROMA HAMAMI VE ROMA YOLU’YLA BİRLEŞTİRİP BÜTÜNCÜL PROJE OLMALI
Bugün manşetimizde detaylarını okuyacağınız, Ankara adına sevindirici bir haber var.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, ‘Ankara Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi’nin onaylandığını, projenin 2021 yılında tamamlanarak dünya kültürel mirasına kazandırılacağını açıklıyor.
* * *
Roma Tiyatrosu’ndaki bu gelişmeyi, Hürriyet Ankara’da yayınlanan ANKADEMİ yazı dizisini birlikte yaptığımız Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Şehir Plancısı Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin’le konuştum.
Savaş Zafer Şahin, Efes Antik Kenti Yönetim Planı Koordinatörü ve Gaziantep Yemesek Antik Kenti Yönetim Planı Danışmanı.
Yani konunun uzmanlarından.
“Doğru ve güzel bir proje” dedi ve şunları ekledi:
* Arkeopark, dünyada da sık sık uygulanan bir proje. Roma Hamamı ve Roma Yolu’yla birleştirip bütüncül proje olmalı.
* Roma Hamamı’nı da çok az sayıda kişi ziyaret ediyor. Bu Arkeopark’la Ankara’nın bir Roma kenti olduğu daha kolay anlaşılacaktır.
ÖNCE ANKARA(LI)’YA ANLATACAKSIN
Savaş Zafer Şahin’e, ‘2019’da en çok ziyaret edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri’ listesinin ilk 10’unda Ankara’nın olmadığını ve bu konuda ne düşündüğünü de sordum.
DEDİ Kİ: Ankaralılar, Ankara’nın kültürel değerlerinden haberdar değil. Yani Önce Ankara(lı)’ya anlatacaksın.
DEKİ Kİ: Altına bir yazı asarak ve ziyaretçinin okumasını umarak o eseri anlatamazsın. Senaryolara ihtiyaç var.
Ve son olarak...
DEDİ Kİ: Tüm bu eksik yönler masaya yatırılmalı, Ankara’da acilen Kültürel Miras Ana Planı yapılmalı.