4 grup başkanvekili ne diyor? Meclis öncesi son mesajlar

Koronavirüs ile mücadelede önümüzdeki hafta tedbirlerin biraz daha gevşetildiği ikinci bir döneme, ‘yeni normal’e geçişe hazırlanıyoruz.
Canlarımızı kaybettik, hastalarımız halen tedavi görüyor...
İyileşenlere seviniyoruz.
Bir yandan hastalıktan korunmaya çalışıyor, bir yandan da eskiye dönmek istiyoruz...
Eskiye -aynı şekilde, aynı şartlarda- dönülemeyeceği, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi bizde de en üst kademede açıklandı.
Bu yüzden tedbiri elden bırakmadan, ‘yeni normal’e geçilmeye çalışılacak.
* * *
Hastalığın Türkiye merkezi İstanbul... Ankara, salgının ilk günlerinden beri Türkiye’nin nüfus açısından ikinci büyük kenti olmasına rağmen iyi bir performans sergiliyor. Başkent’in sağlık altyapısının güçlü olması bunun temel nedeni. Hükümetin tedbirleri, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışmaları, Ankaralının kurallara uymadaki becerisi bugünkü tabloyu karşımıza çıkardı. Öyle bir süreç ki 1 yanlış 100 doğruyu götürebiliyor. Bunun bilincinde olup, aynı kararlılıkla bu süreci atlatmalıyız.
* * *
Koronavirüs tedbirleri hayatın her alanında olduğu gibi yerel parlamentolar olan belediye meclislerini de etkiledi. İçişleri Bakanlığı, mart ayında salgın tedbirleri kapsamında belediye meclis toplantılarını 3 ay ertelemişti.
AK Parti ve MHP’nin ‘toplu taşıma esnafına destek ve koronavirüs’ gündemli olağanüstü çağrısıyla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi bugün saat 14.00’te olağanüstü toplanacak.
Meclis’in olağanüstü toplantısında başlık, koronavirüs olsa da gündem epey yoğun. 22 maddelik gündemde kentin geniş kesimlerini ilgilendiren konuların yanı sıra geçmişte tartışılan ‘borçlanma ve kredilere’ ilişkin maddeler de var.
BORÇLANMA İÇİN YETKİ İSTENECEK
Meclis’te görüşülecek bazı gündem maddeleri şöyle:
-Yüzde 10 limitini aşmamak şartıyla borçlanma kararı alınması ve işlemlerin yürütülmesi konusunda belediye başkanına yetki verilmesi.
-ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 360 milyon TL’lik kredi kullanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
-ABB’nin banka kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın banka kredi borçlarına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
-ABB’nin 2019 Denetim Raporu.
-Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2019 Mali Yılı Kesin Hesapları.
-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın COVID-19 salgını ve etkilerine ilişkin Başkanlık Yazısı.
FAALİYET RAPORU DA GÖRÜŞÜLECEK
-Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2019 Yılı Faaliyet Raporları.
-Kentte toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsü ve minibüslere gelir desteği verilmesi.
-ABB’nin tasarrufunda bulunan ve kiralanan her türlü gayrimenkullerin ecrimisil ve kiralarının ertelenmesi.
-ASKİ tarafından tahakkuka bağlanan ancak ertelenen fatura bedellerine gecikme zammı ve faiz uygulanmaması.
-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca Sosyal Yardım ve hizmetler yönetmeliği kapsamı dışında kalıp COVID-19 salgını dolayısıyla yardıma muhtaç kalan ailelere ayni ve nakdi yardım yapılması.
-COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında diğer belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler karşılığında maske, dezenfektan, eldiven ve hijyen malzemesi yardımı yapılması.
-COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Saraybosna, Zagreb, Lefkoşe ve Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere başka ülke belediyelerine talepleri halinde maske, eldiven, dezenfektan ve koruyucu malzeme yardımı yapılması.
* * *
Başkan Mansur Yavaş yönetiminin ilk aylarında borçlanma yetkisi ve kredi talebi, Meclis’te çoğunluğu bulunan AK Parti ve MHP tarafından olumlu karşılanmamıştı. Yavaş, geçmişte alınan kredileri örnek gösterip muhalefetin kendisini engellediğini savunurken, AK Parti ve MHP tasarruf açıklamaları yapıldığını hatırlatıp, “öz kaynaklarla hizmet yapılmalı” demişti.
“Bu kez nasıl bir Meclis toplantısı yaşanacak?” sorusundan hareketle Meclis’teki partilerin grup başkanvekilleriyle konuştum...
* * *
SALGIN DIŞINDAKİ GÜNDEM ÇEKİLMELİ
AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: “Salgın sürecinde insanlarımızın sağlıklarıyla ilgili önlem almanın ve zorda kalan hemşehrilerimize destek vermenin dışında Meclis’te, yönetim ile ilgili farklı görüşlerimizi konuşmanın yeri ve zamanın da olmadığını, bu konuların siyaset üstü tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Büyükşehir Meclisi’nde defalarca bütçe üzerinden, borçlanma üzerinden tartışmalar yaşandı. Aynı tartışmaların bu kritik dönemde ısıtılıp gündeme alınmasını da doğru bulmuyoruz. Gündem normale döndüğünde elbette Meclis’te her konuda görüşmeler yapılabilir. Biz de o zaman daha güzel bir Ankara hayalimizi Meclis’te paylaşabilir ancak mevcut yönetimin uygulamalarında karşılaştığımız eksikleri de, bunlara yönelik eleştirilerimizi de yapabiliriz. Umarım, Büyükşehir normal bir zaman gibi oluşturduğu gündemi geri çeker de, biz de bu salgın sürecinde bunları konuşmak zorunda kalmayız. Bizim önceliğimiz milletimizin sağlığıdır.”
* * *
GÜN BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRİ GÜNÜ DEĞİL
CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu: “Kurtuluş Savaşı’nda Ankara’nın büyük bir önemi var. Şu anda tüm dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren bir salgınla karşı karşıyayız. O zamanki şartlarda birlik ve beraberliği nasıl sağladıysak şimdi de aynı birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Belediye Meclisi’nde bunu göstererek tüm Türkiye’ye örnek olalım. Hepimiz Ankara’ya hizmet için geldik. Meclis gündemindeki konular daha ziyade pandemi ile alakalı. Kredi talebinin en büyük ihtiyaç sebebi ise bu salgının daha ne kadar devam edeceğinin belli olmaması. Bu ay tüm belediyelerin İller Bankası gelirleri yüzde 50 düştü. Kredi kararını alınca hemen gidip kullanacağız diye bir şey yok. Bu yetkinin süresi de 31.12.2020 tarihine kadar. O tarihe kadar kullanılmazsa o yetki ortadan kalkacak. Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş, yapılan her işi şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Tüm gruplar olarak salgın sürecinde belediyemize desteğimizi gösterirsek Ankara kazanır. Tabi ki birbirimizi de eleştireceğiz ama o gün bugün değil. Şu an başımızda önemli bir bela var onu birlikte olarak defetmemiz lazım.”
* * *
KAYNAKLAR DOĞRU KULLANILMALI
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan: “Tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Biz 6 milyon nüfuslu büyük bir aileyiz. Bu zorlu sınavı başarıyla geçecek birlik ve dayanışma ruhuna sahibiz. ABB Meclisi olarak şehrimizin ve hemşehrilerimizin bu zorlu süreci sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için gayret etmekle mükellefiz. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanıp, milletin güvenine suistimal etmeden, siyasi çıkar gözetmeden, adil bir şekilde hemşehrilerimize destek olmalıyız. Neticesinde harcanan para yine vatandaşın cebinden çıkıyor. Elbette sosyal yardımlar yapılmalı. Bu zor günlerde hemşerilerimizin yanında olunmalı. Ama koronavirüs ile mücadele dönemi, hizmet üretmemenin bahanesi haline gelmemeli. Korona ile mücadele 20 Mart’tan sonra başladı ama 6 milyonluk Başkent 1 yıldır hizmet bekliyor. Kaynaklar doğru kullanıldığında, ABB hem asli vazifelerini yerine getirecek hem de korona ile mücadele sürecini yürütecek güçte bir belediyedir.”
* * *
PARTİMİZ ANKARA OLMALI
İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker: “Belediye bütçeleri toplanan vergi ve gelirlerden belli bir yüzde ile verilir. Salgından dolayı her ne kadar bazı kesintiler yapılmasa dahi İller Bankası gelirleri birkaç ay önceye göre ciddi anlamda azalmış durumda. Bu sorun sadece hangi partiden olduğu fark etmeksizin tüm belediyelerin sorunu. El birliğiyle bu durumu atlatmak için iktidarıyla muhalefetiyle bu gündem maddelerini incelediğimizde tamamının Ankara ve Ankaralıların faydasına olduğunu görüyoruz. Burada mesele bireysel başarı ya da başarısızlık meselesi değil. Mesele Ankara’yı en az hasarla bu salgından kurtarabilmek. Bunun için merkezi idare ve yerel idare elinden gelen tüm gayreti göstermeli. Bu gayret gösterilirken de engellemeler olmamalı. Bir şeylerin engellenmesi yerine verilen yetkinin yerinde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi bizim asli görevimizdir. Yarın (bugün) yapılacak Meclis’te Başkan’ımız Mansur Yavaş’ın uzun yıllardır söylediği gibi hepimizin partisi Ankara olmalı ve bu hassasiyetlerle elimizi Ankara’nın hayrına kaldırmalıyız.”
4 grup başkanvekili ne diyor? Meclis öncesi son mesajlar
Koronavirüs ile mücadelede önümüzdeki hafta tedbirlerin biraz daha gevşetildiği ikinci bir döneme, ‘yeni normal’e geçişe hazırlanıyoruz.
Canlarımızı kaybettik, hastalarımız halen tedavi görüyor...
İyileşenlere seviniyoruz.
Bir yandan hastalıktan korunmaya çalışıyor, bir yandan da eskiye dönmek istiyoruz...
Eskiye -aynı şekilde, aynı şartlarda- dönülemeyeceği, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi bizde de en üst kademede açıklandı.
Bu yüzden tedbiri elden bırakmadan, ‘yeni normal’e geçilmeye çalışılacak.
* * *
Hastalığın Türkiye merkezi İstanbul... Ankara, salgının ilk günlerinden beri Türkiye’nin nüfus açısından ikinci büyük kenti olmasına rağmen iyi bir performans sergiliyor. Başkent’in sağlık altyapısının güçlü olması bunun temel nedeni. Hükümetin tedbirleri, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışmaları, Ankaralının kurallara uymadaki becerisi bugünkü tabloyu karşımıza çıkardı. Öyle bir süreç ki 1 yanlış 100 doğruyu götürebiliyor. Bunun bilincinde olup, aynı kararlılıkla bu süreci atlatmalıyız.
* * *
Koronavirüs tedbirleri hayatın her alanında olduğu gibi yerel parlamentolar olan belediye meclislerini de etkiledi. İçişleri Bakanlığı, mart ayında salgın tedbirleri kapsamında belediye meclis toplantılarını 3 ay ertelemişti.
AK Parti ve MHP’nin ‘toplu taşıma esnafına destek ve koronavirüs’ gündemli olağanüstü çağrısıyla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi bugün saat 14.00’te olağanüstü toplanacak.
Meclis’in olağanüstü toplantısında başlık, koronavirüs olsa da gündem epey yoğun. 22 maddelik gündemde kentin geniş kesimlerini ilgilendiren konuların yanı sıra geçmişte tartışılan ‘borçlanma ve kredilere’ ilişkin maddeler de var.
BORÇLANMA İÇİN YETKİ İSTENECEK
Meclis’te görüşülecek bazı gündem maddeleri şöyle:
-Yüzde 10 limitini aşmamak şartıyla borçlanma kararı alınması ve işlemlerin yürütülmesi konusunda belediye başkanına yetki verilmesi.
-ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 360 milyon TL’lik kredi kullanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
-ABB’nin banka kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
-İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın banka kredi borçlarına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
-ABB’nin 2019 Denetim Raporu.
-Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2019 Mali Yılı Kesin Hesapları.
-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın COVID-19 salgını ve etkilerine ilişkin Başkanlık Yazısı.
FAALİYET RAPORU DA GÖRÜŞÜLECEK
-Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2019 Yılı Faaliyet Raporları.
-Kentte toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsü ve minibüslere gelir desteği verilmesi.
-ABB’nin tasarrufunda bulunan ve kiralanan her türlü gayrimenkullerin ecrimisil ve kiralarının ertelenmesi.
-ASKİ tarafından tahakkuka bağlanan ancak ertelenen fatura bedellerine gecikme zammı ve faiz uygulanmaması.
-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca Sosyal Yardım ve hizmetler yönetmeliği kapsamı dışında kalıp COVID-19 salgını dolayısıyla yardıma muhtaç kalan ailelere ayni ve nakdi yardım yapılması.
-COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında diğer belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler karşılığında maske, dezenfektan, eldiven ve hijyen malzemesi yardımı yapılması.
-COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Saraybosna, Zagreb, Lefkoşe ve Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere başka ülke belediyelerine talepleri halinde maske, eldiven, dezenfektan ve koruyucu malzeme yardımı yapılması.
* * *
Başkan Mansur Yavaş yönetiminin ilk aylarında borçlanma yetkisi ve kredi talebi, Meclis’te çoğunluğu bulunan AK Parti ve MHP tarafından olumlu karşılanmamıştı. Yavaş, geçmişte alınan kredileri örnek gösterip muhalefetin kendisini engellediğini savunurken, AK Parti ve MHP tasarruf açıklamaları yapıldığını hatırlatıp, “öz kaynaklarla hizmet yapılmalı” demişti.
“Bu kez nasıl bir Meclis toplantısı yaşanacak?” sorusundan hareketle Meclis’teki partilerin grup başkanvekilleriyle konuştum...
* * *
SALGIN DIŞINDAKİ GÜNDEM ÇEKİLMELİ
AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: “Salgın sürecinde insanlarımızın sağlıklarıyla ilgili önlem almanın ve zorda kalan hemşehrilerimize destek vermenin dışında Meclis’te, yönetim ile ilgili farklı görüşlerimizi konuşmanın yeri ve zamanın da olmadığını, bu konuların siyaset üstü tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Büyükşehir Meclisi’nde defalarca bütçe üzerinden, borçlanma üzerinden tartışmalar yaşandı. Aynı tartışmaların bu kritik dönemde ısıtılıp gündeme alınmasını da doğru bulmuyoruz. Gündem normale döndüğünde elbette Meclis’te her konuda görüşmeler yapılabilir. Biz de o zaman daha güzel bir Ankara hayalimizi Meclis’te paylaşabilir ancak mevcut yönetimin uygulamalarında karşılaştığımız eksikleri de, bunlara yönelik eleştirilerimizi de yapabiliriz. Umarım, Büyükşehir normal bir zaman gibi oluşturduğu gündemi geri çeker de, biz de bu salgın sürecinde bunları konuşmak zorunda kalmayız. Bizim önceliğimiz milletimizin sağlığıdır.”
* * *
GÜN BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRİ GÜNÜ DEĞİL
CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu: “Kurtuluş Savaşı’nda Ankara’nın büyük bir önemi var. Şu anda tüm dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren bir salgınla karşı karşıyayız. O zamanki şartlarda birlik ve beraberliği nasıl sağladıysak şimdi de aynı birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Belediye Meclisi’nde bunu göstererek tüm Türkiye’ye örnek olalım. Hepimiz Ankara’ya hizmet için geldik. Meclis gündemindeki konular daha ziyade pandemi ile alakalı. Kredi talebinin en büyük ihtiyaç sebebi ise bu salgının daha ne kadar devam edeceğinin belli olmaması. Bu ay tüm belediyelerin İller Bankası gelirleri yüzde 50 düştü. Kredi kararını alınca hemen gidip kullanacağız diye bir şey yok. Bu yetkinin süresi de 31.12.2020 tarihine kadar. O tarihe kadar kullanılmazsa o yetki ortadan kalkacak. Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş, yapılan her işi şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Tüm gruplar olarak salgın sürecinde belediyemize desteğimizi gösterirsek Ankara kazanır. Tabi ki birbirimizi de eleştireceğiz ama o gün bugün değil. Şu an başımızda önemli bir bela var onu birlikte olarak defetmemiz lazım.”
* * *
KAYNAKLAR DOĞRU KULLANILMALI
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan: “Tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Biz 6 milyon nüfuslu büyük bir aileyiz. Bu zorlu sınavı başarıyla geçecek birlik ve dayanışma ruhuna sahibiz. ABB Meclisi olarak şehrimizin ve hemşehrilerimizin bu zorlu süreci sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için gayret etmekle mükellefiz. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanıp, milletin güvenine suistimal etmeden, siyasi çıkar gözetmeden, adil bir şekilde hemşehrilerimize destek olmalıyız. Neticesinde harcanan para yine vatandaşın cebinden çıkıyor. Elbette sosyal yardımlar yapılmalı. Bu zor günlerde hemşerilerimizin yanında olunmalı. Ama koronavirüs ile mücadele dönemi, hizmet üretmemenin bahanesi haline gelmemeli. Korona ile mücadele 20 Mart’tan sonra başladı ama 6 milyonluk Başkent 1 yıldır hizmet bekliyor. Kaynaklar doğru kullanıldığında, ABB hem asli vazifelerini yerine getirecek hem de korona ile mücadele sürecini yürütecek güçte bir belediyedir.”
* * *
PARTİMİZ ANKARA OLMALI
İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker: “Belediye bütçeleri toplanan vergi ve gelirlerden belli bir yüzde ile verilir. Salgından dolayı her ne kadar bazı kesintiler yapılmasa dahi İller Bankası gelirleri birkaç ay önceye göre ciddi anlamda azalmış durumda. Bu sorun sadece hangi partiden olduğu fark etmeksizin tüm belediyelerin sorunu. El birliğiyle bu durumu atlatmak için iktidarıyla muhalefetiyle bu gündem maddelerini incelediğimizde tamamının Ankara ve Ankaralıların faydasına olduğunu görüyoruz. Burada mesele bireysel başarı ya da başarısızlık meselesi değil. Mesele Ankara’yı en az hasarla bu salgından kurtarabilmek. Bunun için merkezi idare ve yerel idare elinden gelen tüm gayreti göstermeli. Bu gayret gösterilirken de engellemeler olmamalı. Bir şeylerin engellenmesi yerine verilen yetkinin yerinde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi bizim asli görevimizdir. Yarın (bugün) yapılacak Meclis’te Başkan’ımız Mansur Yavaş’ın uzun yıllardır söylediği gibi hepimizin partisi Ankara olmalı ve bu hassasiyetlerle elimizi Ankara’nın hayrına kaldırmalıyız.”