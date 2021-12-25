Yeni yıl dendiğinde...

Haşlanmış patatesler ezilerek pütürsüz hale getiriliyor. İçine onu toparlamak için un eklendikten sonra küçük şeritler halinde kesiliyor, sonra tek lokmalık harika lezzet toplarına dönüşüyor... Gnocchi, domatesli ya da dört peynirli gibi farklı soslarla servis edilebilir ama benim favorim tereyağı ve adaçayı soslu olanı!

Roma döneminden kalan harika bir lezzet gnocchi. Hem zaten içinde patates olan bir şeyi kim sevmez ki? Gnocchi’yi gördüğünüzde neden düğüm dendiğini anlayacaksınız aslında... Tabakta o kadar güzel görünüyor ki... Küçük düğümlerin üzerindeki boğumlar insana bunun için çok uğraşılmış hissi verse de aslında bir çatal o özel şekli ortaya çıkarmaya yetiyor.

UN TOPUNA DÖNÜŞMESİN

Gnocchi için önce haşlanmış patatesler ezilerek pütürsüz hale getiriliyor. İçine onu toparlamak için un da eklendikten sonra küçük şeritler halinde kesiliyor, tek lokmalık harika lezzet toplarına dönüşüyor.



Bir de o küçük toplara çatalla şekil verdiğinizde yemek için heyecanlamaya başlıyorsunuz. Ziller gnocchi için çalıyor!

Bir lokmada yediğiniz bu patates bombaları, içerisine çok un alabiliyor, bu konuda dikkatli olmak lazım. Patatesteki nişasta, unu tolere edebilme özelliğine sahip olduğu için ne kadar un eklenirse o kadar alacaktır ve sonunda un tadı patatesin önüne geçecektir. Bunu engellemek için sadece patatesi toplayacak kadar un kullanmak çok önemli.

Yediğinizde ağzınızda harika bir lezzet mi istersiniz, yoksa midenizde biriken küçük un topları mı? Kimse lezzetli bir yemek yiyeceğini düşünürken küçük un toplarıyla karşılaşmak istemez!