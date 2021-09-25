UstalÄ±ÄŸÄ± baÅŸka, lezzeti bambaÅŸka Trabzon yaÄŸlÄ± pidesi

Özel pirinciyle hazÄ±rlanan risottoâ€™yla diblenin en benzer noktasÄ±, ikisine de suyun azar azar eklenip çektirilmesi... Pirinç, fasulye ve soÄŸanla yapÄ±lan dibleyi soÄŸuk yerseniz üzerine birkaç damla limon sÄ±kÄ±n, sÄ±caÄŸÄ±naysa kÄ±zdÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tereyaÄŸÄ± ve nane ekleyebilirsiniz.

Dible için ‘Karadeniz’in incisi’ deniyor ki çok doÄŸru bir söz olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bölgede yetiÅŸen malzemelerin pirinç ve tereyaÄŸÄ±yla birleÅŸmesiyle ortaya enfes bir yemek çÄ±kÄ±yor... Hadi herkes kaÅŸÄ±klarÄ± hazÄ±rlasÄ±n...

“Peki risotto nereden çÄ±ktÄ±” dediÄŸinizi duyar gibiyim. Özel pirinciyle hazÄ±rlanan bir Ä°talyan risottosu’yla Karadeniz’e özgü diblenin çok fazla benzerliÄŸi olduÄŸunu söylesem... En benzer noktalarÄ±; dible için önce fasulyelerin kavrulmasÄ±; pirincin eklenip azar azar su katÄ±lmasÄ± ve sonra da bu suyun çektirilerek piÅŸirilmesi... Pirince duyduÄŸumuz saygÄ±yÄ± en iyi gösterebildiÄŸimiz yemeklerden bahsediyoruz. Risotto da böyle, suyunu çektirerek tadÄ±nÄ± verdiÄŸimiz bir lezzet. Ä°yi yemek yapmak için çok fazla teknik kullanmaya hiç gerek yok. Kavrulan pirinçlere az miktarda eklenen su, tencerenin dibindeki tüm lezzetleri yavaÅŸça yemeÄŸin içine almamÄ±zÄ± saÄŸlar. YemeÄŸi çok karÄ±ÅŸtÄ±rmamak gerekir. Çok karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rsak pirinçler kÄ±rÄ±labilir. Her su eklediÄŸimizde pirinçlerin üzerini geçecek kadar ilave edersek; yavaÅŸça ortaya çÄ±kan niÅŸasta, yemeÄŸi baÄŸlayacaktÄ±r.

Dible, Karadeniz’de adÄ±nÄ± çokça duyduÄŸumuz çÄ±tÄ±r çÄ±tÄ±r taze fasulyeyle elde ettiÄŸimiz lezzetlerden biri... Pirinç, soÄŸan ve fasulyenin kavrularak azar azar eklenen suyla demlendirildiÄŸi bir lezzet patlamasÄ±. Bence bir yan ürün deÄŸil, baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir ana yemek. BazÄ± yörelerde ‘pirinçli’ de deniliyor ama Karadeniz’de kime dible deseniz bilir. Karalahana gibi farklÄ± malzemelerle de yapÄ±lÄ±yor ama fasulyeyle yapÄ±lan dible en bilinen çeÅŸidi...

Ä°ster sÄ±cak ister soÄŸuk yenen bu yemek için ufak bir öneri vermek istiyorum. SoÄŸuk yiyeceÄŸiniz zaman birkaç damla limon sÄ±kmayÄ± ihmal etmeyin. DumanÄ± üzerinde diblenin üzerine dilerseniz kÄ±zdÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tereyaÄŸÄ± ve nane de dökebilirsiniz. O yaÄŸ döküldüÄŸünde yayÄ±lan koku o anÄ± zihninize adeta kazÄ±r.

Diblenin en önemli özelliÄŸi sebzelerinin yanmadan kavrulmasÄ± ve yemeÄŸin hafif sulu kalmasÄ±... Sebze ve pirinç miktarÄ± orantÄ±lÄ± olmalÄ±. Tam bir ölçü vermek doÄŸru gelmiyor çünkü ‘annelerin göz kararÄ±’ en iyi ölçü ve bu yemeÄŸin en iyi ustalarÄ± Karadenizli annelerdir. Yemek, kültür ve yöre ayÄ±rt etmeden birleÅŸtiriciliÄŸi her zaman ellerinde tutan annelerimizden öÄŸreneceÄŸimiz çok fazla tarif ve püf noktasÄ± var.

FASULYE DÄ°BLESÄ°