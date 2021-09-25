UstalÄ±ÄŸÄ± baÅŸka, lezzeti bambaÅŸka Trabzon yaÄŸlÄ± pidesi

Dible için ‘Karadeniz’in incisi’ deniyor ki çok doÄŸru bir söz olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bölgede yetiÅŸen malzemelerin pirinç ve tereyaÄŸÄ±yla birleÅŸmesiyle ortaya enfes bir yemek çÄ±kÄ±yor... Hadi herkes kaÅŸÄ±klarÄ± hazÄ±rlasÄ±n...
“Peki risotto nereden çÄ±ktÄ±” dediÄŸinizi duyar gibiyim. Özel pirinciyle hazÄ±rlanan bir Ä°talyan risottosu’yla Karadeniz’e özgü diblenin çok fazla benzerliÄŸi olduÄŸunu söylesem... En benzer noktalarÄ±; dible için önce fasulyelerin kavrulmasÄ±; pirincin eklenip azar azar su katÄ±lmasÄ± ve sonra da bu suyun çektirilerek piÅŸirilmesi... Pirince duyduÄŸumuz saygÄ±yÄ± en iyi gösterebildiÄŸimiz yemeklerden bahsediyoruz. Risotto da böyle, suyunu çektirerek tadÄ±nÄ± verdiÄŸimiz bir lezzet. Ä°yi yemek yapmak için çok fazla teknik kullanmaya hiç gerek yok. Kavrulan pirinçlere az miktarda eklenen su, tencerenin dibindeki tüm lezzetleri yavaÅŸça yemeÄŸin içine almamÄ±zÄ± saÄŸlar. YemeÄŸi çok karÄ±ÅŸtÄ±rmamak gerekir. Çok karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rsak pirinçler kÄ±rÄ±labilir. Her su eklediÄŸimizde pirinçlerin üzerini geçecek kadar ilave edersek; yavaÅŸça ortaya çÄ±kan niÅŸasta, yemeÄŸi baÄŸlayacaktÄ±r.
Dible, Karadeniz’de adÄ±nÄ± çokça duyduÄŸumuz çÄ±tÄ±r çÄ±tÄ±r taze fasulyeyle elde ettiÄŸimiz lezzetlerden biri... Pirinç, soÄŸan ve fasulyenin kavrularak azar azar eklenen suyla demlendirildiÄŸi bir lezzet patlamasÄ±. Bence bir yan ürün deÄŸil, baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir ana yemek. BazÄ± yörelerde ‘pirinçli’ de deniliyor ama Karadeniz’de kime dible deseniz bilir. Karalahana gibi farklÄ± malzemelerle de yapÄ±lÄ±yor ama fasulyeyle yapÄ±lan dible en bilinen çeÅŸidi...
Ä°ster sÄ±cak ister soÄŸuk yenen bu yemek için ufak bir öneri vermek istiyorum. SoÄŸuk yiyeceÄŸiniz zaman birkaç damla limon sÄ±kmayÄ± ihmal etmeyin. DumanÄ± üzerinde diblenin üzerine dilerseniz kÄ±zdÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tereyaÄŸÄ± ve nane de dökebilirsiniz. O yaÄŸ döküldüÄŸünde yayÄ±lan koku o anÄ± zihninize adeta kazÄ±r.
Diblenin en önemli özelliÄŸi sebzelerinin yanmadan kavrulmasÄ± ve yemeÄŸin hafif sulu kalmasÄ±... Sebze ve pirinç miktarÄ± orantÄ±lÄ± olmalÄ±. Tam bir ölçü vermek doÄŸru gelmiyor çünkü ‘annelerin göz kararÄ±’ en iyi ölçü ve bu yemeÄŸin en iyi ustalarÄ± Karadenizli annelerdir. Yemek, kültür ve yöre ayÄ±rt etmeden birleÅŸtiriciliÄŸi her zaman ellerinde tutan annelerimizden öÄŸreneceÄŸimiz çok fazla tarif ve püf noktasÄ± var.
FASULYE DÄ°BLESÄ°
Her bölgenin kendine has bir mutfaÄŸÄ± ve yemekleri var. Bunun nedeni bölgeden bölgeye deÄŸiÅŸen iklim koÅŸullarÄ±, coÄŸrafi etmenler ve yetiÅŸen ürünlerin farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±... Bölgenin bulunduÄŸu konum itibariyle, orada yetiÅŸen ürünleri ve aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak tüketilen besinleri anlamak mümkün.
MUHTEÅžEM BÄ°R DENEYÄ°M
Ä°klim koÅŸullarÄ±nÄ±n insanlarÄ±n yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± üzerinde etkisi var. Ama bu alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±na etki eden bir baÅŸka sebep daha var. O da göç ve göçmenler... Eski savaÅŸ zamanlarÄ±ndaki yer deÄŸiÅŸtirmeler ya da bölgede daha önce yaÅŸamÄ±ÅŸ insanlarÄ±n kültürünün orada bir ÅŸekilde devam etmesi yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±na etki ediyor. Mesela Cunda AdasÄ± (Alibey AdasÄ±)... Kuzey Ege’de, harika bir yer. YetiÅŸtirilen organik tarÄ±m ürünleri, doÄŸal besicilik ve mevsim balÄ±klarÄ± adayÄ± daha da muhteÅŸem hale getiriyor. Ben 1 Eylül’de oradaydÄ±m ve çok mutlu olduÄŸum bir deneyim yaÅŸadÄ±m. Sabah 3.30’da balÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±m, güzel anÄ±lar biriktirdim. O güneÅŸin doÄŸuÅŸuyla yüzümüze çarpan rüzgâr ve dalgalarÄ±n sesini, balÄ±kçÄ±larÄ±n heyecanÄ±nÄ± size anlatamam. Bu, ancak aÅŸkla ve ustalÄ±kla yapÄ±lan bir iÅŸ. Adada büyük bir özen ve emek var, bence her ÅŸey tam da bu yüzden harika. GittiÄŸimde BoÅŸnak göçmenleri sayesinde geleneksel bir BoÅŸnak mantÄ±sÄ± yeme ÅŸansÄ±m da oldu. Bu, savaÅŸ zamanlarÄ±nda Türkiye’ye gelenlerin yanÄ±nda getirdiÄŸi bir lezzet. BoÅŸnak mantÄ±sÄ± örneÄŸi, yemeÄŸin her kültürü kolayca birleÅŸtirmesi ve daha da özel hale getirmesi deÄŸil de nedir? UstalÄ±k isteyen, el açmasÄ±, özel hamuru ve kÄ±ymalÄ± harcÄ±yla yiyen herkesin favorilerinden olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Bayram yemeÄŸi olarak bilinen, aileyi özel günlerde bir araya getiren ve çok sevilen bir lezzet. Biliyorsunuz, aileyi bir araya getiren yemekleri severiz. Bir gün yolunuz Cunda AdasÄ±’na düÅŸerse mutlaka 4-5 gün ayÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. KeÅŸfedecek lezzetler, gezilecek yerler çok...
BOÅžNAK MANTISI TARÄ°FÄ° (10 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
- 1 kg un (BaklavalÄ±k ve elenmiÅŸ)
BaÅŸlÄ±ktaki soru kulaÄŸa ne kadar absürt gelse de bana en çok sorulanlardan biri... Sizce ikincisi ne? Tabii ki “Pizza mÄ±, lahmacun mu?” Bu tarz karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalar bana çok soruluyor. Bu yemekler görsel olarak yakÄ±n olsalar da aslÄ±nda malzemeleri ve yapÄ±lÄ±ÅŸlarÄ± çok farklÄ±. Ama ben, benden almak istedikleri cevabÄ±n yemek tercihi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. “Lazanya mÄ± Kayseri yaÄŸlamasÄ± mÄ±” diye sorarken tercih edilen mutfaÄŸÄ± öÄŸrenmek istiyorlar.
Bu iki yemeÄŸin bir ortak noktasÄ± var. Bu nokta; Türk ve Ä°talyan mutfaÄŸÄ±nÄ± kardeÅŸ yapan özel bir konu: O da aile! Annelerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± harika sofralarda buluÅŸmak, uzun saatler birlikte sohbet etmek ve yemeÄŸin birleÅŸtirici etkisini yaÅŸamak iki kültürde de esas olan ÅŸeylerden... Kurulan büyük sofralarda yapÄ±lan sohbetlerin birleÅŸtiriciliÄŸi ve yemeÄŸin güzelliÄŸiyle saatlerin nasÄ±l geçtiÄŸini anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z o özel aile zamanÄ± herkes için güzeldir...
Çok sevdiÄŸim bir ÅŸef dostumun araÅŸtÄ±rmalarÄ±ndan elde ettiÄŸim bilgilere göre Kayseri yaÄŸlamasÄ±nÄ±n Geç Hitit döneminden geldiÄŸi düÅŸünülüyor, kayalar üzerinde bir yemek sahnesinde Kayseri yaÄŸlamasÄ±na benzer hamur ürünleri görülüyor.
YaÄŸlama, Kayseri’nin gizli kahramanÄ±! Çünkü Kayseri denince akla ilk önce mantÄ± gelir. MantÄ±, yaÄŸlamayÄ± gölgesinde bÄ±rakÄ±r. YaÄŸlama restoranlarda bulunmuyor çünkü çok zaman alan bir ev yemeÄŸi. Ve bence çok yaratÄ±cÄ±... Yeme ÅŸekli bile özel... Bana deÄŸerli ÅŸef dostum Mehmet YalçÄ±nkaya öÄŸretti. ÇatalÄ± bir kata takÄ±p döndürerek hazÄ±rlamanÄ±z, sonrasÄ±nda da tek lokmada yemeniz gerekiyor. Özel bir yeme ÅŸekli olan bu yemek nasÄ±l olur da sevilmez, siz söyleyin!
Lazanya da ev yemeÄŸi... Emilia-Romagna bölgesinde doÄŸan, 1 makarna ve 2 ana sostan oluÅŸan bir tarif... Tam bir pazar yemeÄŸi ve Ä°talya’da turistik yerler dÄ±ÅŸÄ±nda restoranlarda bulmak zor. Çok zaman alÄ±yor, ragu sos ve beÅŸamel sosla kat kat yapÄ±lÄ±yor. Ragu sos Napoli’ye özgü. Ufak ayrÄ±ntÄ±lar haricinde bolonez sosla birbirine çok benziyor, ikisi de et bazlÄ±. Bu arada lazanya bir gün sonra çok daha güzel olur ama genelde kalmaz.
Ragu sosta, kavrulan kereviz ve havuca kÄ±yma eklenerek kavurmaya devam edilir, ardÄ±ndan domates sos ya da domates salçasÄ± eklenerek sos çektirilir. Domates sadece renk vermek için kullanÄ±lÄ±r; unutmayÄ±n, et aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir sos yapÄ±yoruz. Lazanya hamuru aslÄ±nda suböreÄŸine benzer diyebiliriz; tabii tazesi için... AçtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hamuru önceden haÅŸlayÄ±p sonra kat kat hazÄ±rlayabiliyorsunuz. Bu yüzden hazÄ±rlamasÄ± ve yapmasÄ± çok uzun sürer ama büyük bir keyifle yenir.
En garanti tarif 1’e 1 ölçüyle...
Kusura bakmayÄ±n ama kilo vermek isteyenler için bir tarif yazamam. Hemen “Neden” diye soracaksÄ±nÄ±z, bu konuda düÅŸüncelerimi paylaÅŸmak istiyorum. Özellikle biz ÅŸefler için kiloyu korumanÄ±n çok daha zor olduÄŸunu söylemem gerek. Gün içinde sadece tadÄ±m yaparak bile binlerce kalori alabiliyoruz. Ama bence önemli olan, sunulan tabaktan alÄ±nan son lokma deÄŸil, ilki... Ä°lk lokmanÄ±n aÄŸÄ±zda yarattÄ±ÄŸÄ± o lezzet ve damakta bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± his inanÄ±lmaz; tabaktaki her notayÄ± hissetmenin heyecanÄ±nÄ± size anlatamam. SaygÄ±, mutfakta olmazsa olmazdÄ±r, yemeÄŸe saygÄ±ysa en önemlisi... Tabaktan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her lokmayÄ± önce hissetmelisiniz, sonra yavaÅŸ yavaÅŸ doyduÄŸunuzu anlarsÄ±nÄ±z.
Türk mutfaÄŸÄ±nÄ±n lezzet açÄ±sÄ±ndan çok geniÅŸ ve sonsuz olduÄŸu aÅŸikâr ama dünyanÄ±n rejime uygun olmayan mutfaklarÄ±ndan biri olduÄŸu çok söylenir. OlayÄ± biraz kiÅŸiselleÅŸtirirsek; ben de Türkiye’ye ilk geldiÄŸimde çok kilo aldÄ±m. Bu sene kararlÄ± bir ÅŸekilde diyete girdim; kendime özel bir beslenme ve spor düzeni yarattÄ±m. Ä°ÅŸim nedeniyle yüksek kalorili besleniyorum, bu yüzden bir kalori boÅŸluÄŸu oluÅŸturmalÄ±ydÄ±m. Burada asÄ±l soru ÅŸu: Diyet yapmak için Türk mutfaÄŸÄ±ndan vazgeçmeli miyiz? HayÄ±r, sadece biraz deÄŸiÅŸtirip kiÅŸiselleÅŸtirmeliyiz. Mesela karnÄ±yarÄ±k yemeÄŸine bayÄ±lÄ±yorum ama artÄ±k közleyerek yapÄ±yorum. Ä°nanÄ±n bana hem karnÄ±yarÄ±k süper oluyor hem de ben kendimce süper oluyorum! Hep lezzetin peÅŸinde koÅŸmak bir yere kadar denen bir çaÄŸda yaÅŸÄ±yoruz. GÄ±da sektöründe saÄŸlÄ±klÄ± ürünlere yöneliÅŸin artmasÄ±yla protein aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± ve glütensiz ürünlere daha çok yer verilmesi gibi...
TABAÄžINIZI ÜÇE BÖLÜN
Kimi zaman mutfaÄŸÄ±mÄ±zda lezzet olarak aÄŸÄ±r tatlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ederiz, kimi zaman da kendimizi yemeÄŸin masumluÄŸuna inandÄ±rmak isteriz. Türk mutfaÄŸÄ± Anadolu kültürünü yansÄ±tÄ±yor ve eski zamanlarda Anadolu, kadÄ±n-erkek-çocuk herkesin gücü yettiÄŸince çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, beslediÄŸi hayvanlarÄ±, ektiÄŸi tarladan çÄ±kan mahsulü tükettiÄŸi bir dönemi çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Tarladan çÄ±kan mahsul ne anlama geliyor peki? Meyve ve sebzeleri doÄŸal koÅŸullarda yetiÅŸtirip mevsiminde tüketmek, ürünün doÄŸa ÅŸartlarÄ±ndan yararlanmasÄ±na, vitamin ve mineraller açÄ±sÄ±ndan en zengin olduÄŸu hale gelmesine izin vermek...
Gün sonunda elde olan malzemelerle muhteÅŸem bir sofra kurulur. YapÄ±lan tarÄ±m ve besicilikten elde edilen ürünler zamanÄ±nda kullanÄ±lÄ±r ya da doÄŸru koÅŸullarda sonradan kullanÄ±lmak üzere saklanÄ±r. AyrÄ±ca Anadolu mutfaÄŸÄ± yaÄŸ bazlÄ± bir mutfak. YapÄ±lan ev yemekleri ve kebaplarÄ± lezzetlendirmek için en çok kullanÄ±lan malzemeler hayvansal ve bitkisel yaÄŸlar. ZeytinyaÄŸlÄ± yemekler denildiÄŸinde akla hemen diyet geliyor ve bu yemeklerin diyete çok uygun olduÄŸu düÅŸünülüyor. Ama içinde kullanÄ±lan ÅŸekerin miktarÄ±nÄ± herkes unutuyor. ZeytinyaÄŸlÄ± yemekleri mükemmelleÅŸtiren, o lezzeti patlatan ÅŸeylerden biri ÅŸeker. Ä°ÅŸte burada yemeÄŸin masumluÄŸuna inanmayÄ±p sÄ±nÄ±rlÄ± tüketmek devreye giriyor. Türk mutfaÄŸÄ±nÄ±n olmazsa olmazÄ± hamur iÅŸlerinden hiç bahsetmeyelim bile çünkü ayÄ±p olur. Hamur iÅŸlerinin kalbi kÄ±rÄ±lmasÄ±n, sonra benim kalbim daha çok kÄ±rÄ±lÄ±r...
Size küçük bir önerim var! TabaklarÄ±nÄ±zÄ± üçe bölerek protein, karbonhidrat ve lif dengesini saÄŸlarsanÄ±z her ÅŸeyin daha iyiye gittiÄŸini fark edeceksiniz, emin olun.
Herkesin merak ettiÄŸi ve bana sürekli sorduÄŸu soru: “En sevdiÄŸin Türk yemeÄŸi hangisi?” CevabÄ±m her zaman caÄŸ kebabÄ± oldu ama nedense hep absürt karÅŸÄ±landÄ±. Oysa bu cevabÄ±n arkasÄ±nda çok dolu ve ciddi sebepler var. Ä°lk olarak Türk mutfaÄŸÄ±nÄ±n birçok özelliÄŸinin caÄŸ kebabÄ±nda bir araya geldiÄŸini söyleyebilirim. Bunu açÄ±klamak için de hep birlikte Türk mutfaÄŸÄ±na daha geniÅŸ bir açÄ±dan bakalÄ±m istiyorum.
DünyanÄ±n en eski ve geniÅŸ mutfaklarÄ±ndan biri. Tek bir mutfaktan deÄŸil, birçok mutfaÄŸÄ±n birleÅŸiminden ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ. OsmanlÄ± zamanÄ±na dayanan saray mutfaÄŸÄ±nÄ±n zenginliÄŸiyle büyümüÅŸ. Özellikle son 10 senedir dijitalleÅŸen dünyanÄ±n onu öne çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha fazla yayÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Türk mutfaÄŸÄ± ustalÄ±k gerektiriyor, eskiden kalma ahilik sistemini devam ettiriyor. Peki, ne demek ustalÄ±k? Bir zanaatÄ± tüm incelikleriyle gereÄŸi gibi öÄŸrenen ve tek baÅŸÄ±na uygulayabilen kimse, üstat. Yani Türk mutfaÄŸÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ± ustalarÄ±...
DADAÅž DERLER AMA HERKESE DEÄžÄ°L!
UstalarÄ±n öne çÄ±kmasÄ± gerekiyor çünkü bu sadece bir mutfak ya da bir yemek deÄŸil, bir kültür. Kültürü taÅŸÄ±yan, nesilden nesile aktarabilecek, yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± geliÅŸtirecek kiÅŸiler de ustalar. AyrÄ±ca ÅŸef ve usta aynÄ± anlama gelmez. Usta bir konuda uzmandÄ±r ama ÅŸefin masasÄ± geniÅŸtir. UstalÄ±ÄŸÄ±n zenginliÄŸine bir ÅŸef çok daha zor eriÅŸebilir. Ne zaman caÄŸ kebabÄ±ndan bahsetsem insanlar dönerin farklÄ± bir ÅŸekilde takÄ±lmÄ±ÅŸ hali olduÄŸunu düÅŸünüyor. YanÄ±lÄ±yorlar! CaÄŸ kebabÄ± bir sanattÄ±r ve yapan kiÅŸi sanatçÄ±dÄ±r, caÄŸ kebabÄ± yapmak asla kolay deÄŸildir!
CaÄŸ kebabÄ± Erzurum yöresine ait. Erzurum, birçok kavim ve topluluÄŸa ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ, Türkiye’nin nadide ÅŸehirlerden. SanÄ±yorum ki bu ev sahipliÄŸi Erzurum bölgesine yardÄ±mlaÅŸma, dostluk ve sevgi ekmiÅŸ. “DadaÅŸ” diye hitap ederler mesela ama öyle herkese deÄŸil... Önce bu ifadeyi hak etmek gerekir. YiÄŸit, sözünün eri, hemÅŸeri ama en önemlisi dost olmak gerekir.
CaÄŸ kebabÄ±nÄ±n Türk boylarÄ± kültüründen olduÄŸu söyleniyor. Önceden terbiye edilmiÅŸ etin yatÄ±k bir ÅŸiÅŸe geçirilip odun ateÅŸi üzerinde piÅŸirilmesiyle hazÄ±rlanÄ±yor. CaÄŸ (veya bico) adÄ± verilen ÅŸiÅŸlerle servis yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu adÄ± almÄ±ÅŸ. Kuzu eti kullanÄ±lÄ±yor. HayvancÄ±lÄ±k Türkiye’de çok önemli bir konu. YetiÅŸtikleri doÄŸal ve eÅŸsiz ortam her ÅŸeyi özel kÄ±lÄ±yor. Erzurum’da yapÄ±lan hayvancÄ±lÄ±k bunun bir örneÄŸi. Ä°stanbul’da satÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ±z malzemelerle caÄŸ kebabÄ± yapmayÄ± denemenizi isteyeceÄŸim. AynÄ± tarif olsa bile aynÄ± malzeme, ustalÄ±k ve et olmadÄ±ÄŸÄ± sürece tadÄ±nÄ±n aynÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± göreceksiniz. NasÄ±l kalemsiz yazamazsanÄ±z doÄŸru malzemeler olmadan da yemek yapamazsÄ±nÄ±z. CaÄŸ
UstalÄ±ÄŸÄ± baÅŸka, lezzeti bambaÅŸka Trabzon yaÄŸlÄ± pidesi
Pide denince hemen aklÄ±ma düÅŸen, gözlerimi parlatan tatlardan Trabzonâ€™un yaÄŸlÄ± pidesi. Çatal bÄ±çakla yemek ayÄ±p; kenarlarÄ±ndan koparÄ±p ortasÄ±ndaki yumurta sarÄ±sÄ±nÄ± patlatmak, peynir ve tereyaÄŸÄ±nÄ±n keyfine varmak gerek. Bu özel lezzeti, tarifimle kolayca piÅŸirip bir hafta sonu klasiÄŸi haline getirebilirsiniz!
Trabzon yaÄŸlÄ± pidesi, tarihi 100 yÄ±lÄ± aÅŸan geleneksel bir lezzet. KullanÄ±lan yÃ¶resel peynirle ve bÃ¶lgeye Ã¶zgÃ¼ tereyaÄŸÄ±yla tadÄ± katlandÄ±kÃ§a katlanÄ±yor. Normal bir peynirle yapmak asla olmaz, mutlaka Karadenizâ€™in kolot peynirini kullanmak gerekiyor. TereyaÄŸÄ±nÄ± Ã¼zerine kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alar halinde bÄ±rakÄ±p en son kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yumurtanÄ±n sarÄ±sÄ±yla birlikte hem gÃ¶ze hem damaÄŸa hitap eden bir ÅŸÃ¶len yaratÄ±yor. Bu ÅŸÃ¶lenin hak ettiÄŸi bir yeme ÅŸekli de var elbette. Pideyi Ã§atal-bÄ±Ã§ak kullanarak yemek ayÄ±p olur, kenarlarÄ±ndan koparÄ±p ortasÄ±ndaki yumurta sarÄ±sÄ±nÄ± patlatmak, peynir ve tereyaÄŸÄ±nÄ±n keyfine varmak gerek... KoparÄ±lan kenarÄ±yla yapÄ±lan ÅŸamandÄ±rayla, tÃ¼m lezzeti bÃ¼tÃ¼n halde almalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu pideyi ilk kez tadacaksanÄ±z bilen biriyle birlikte yemenizi Ã¶neririm. Tarihi, yapÄ±lÄ±ÅŸÄ± ve geleneÄŸiyle birlikte aileyi birleÅŸtirmesi, her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶zeni hak etmesini saÄŸlayan unsurlardan Ã§Ã¼nkÃ¼...
Eski zamanlardan bu yana Ã¶nce pidenin iÃ§ harcÄ± evlerde hazÄ±rlanÄ±yor. Sonra en yakÄ±ndakiÂ odun fÄ±rÄ±nÄ±na gÃ¶nderiliyor. Evin bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu da piÅŸen pideleri alÄ±p sÄ±cak sÄ±cak eve getirmekle gÃ¶revli elbette... DÃ¼ÅŸÃ¼nsenize; dayanÄ±ÅŸmalÄ± bir yemek aslÄ±nda, iÃ§inde tÃ¼m aile bireylerinin ve fÄ±rÄ±ncÄ±nÄ±n emeÄŸi var. Bunlar, duymayÄ± ve dinlemeyi Ã§ok sevdiÄŸimiz hikÃ¢ye ve gelenekler.
Ã‡Ã¼nkÃ¼ olayÄ± daha sÄ±cak, samimi bir hale getiriyor.
Ben evde sÃ¼rekli piÅŸiriyorum
Peki, sizce Trabzon yaÄŸlÄ± pide iÃ§in neden â€˜gÃ¶lgede kalan mucize lezzetâ€™ diyorum? Gidilen her restoran ve pidecide sebzeli, kÄ±ymalÄ±, peynirli ve hatta Ã§ikolatalÄ± pide bile bulabiliyoruz artÄ±k.
Neden Trabzon yaÄŸlÄ±sÄ± bu kadar Ã¶zel bir lezzetken her yerde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmÄ±yor? Bana kalÄ±rsa bu pidede iÅŸin ustalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok fazla olmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor bu. Tutulan hamur, hazÄ±rlanan iÃ§ harcÄ± ve piÅŸirilmesiyle yapÄ±lan diÄŸer tÃ¼m pidelerden farklÄ±. Bu sebeple ustalÄ±ÄŸÄ± baÅŸka, lezzeti bambaÅŸka...
â€˜Evde yapÄ±lmaz mÄ±â€™ diye sorduÄŸunuzu duyar gibiyim. Ben bu pideyi Ã§ok seviyorum ve evde de sÃ¼rekli yapÄ±yorum. Odun ateÅŸinin lezzeti hariÃ§, tÃ¼m tatlarÄ±nÄ± da bir yere kadar yakalayabiliyorum. EÄŸer bÃ¼tÃ¼n malzemelerin aslÄ±nÄ± bulabilmiÅŸsem tabii... Sizlerle,Â yapmaktan ve yemekten Ã§ok keyif aldÄ±ÄŸÄ±m Trabzon yaÄŸlÄ± pidenin tarifini paylaÅŸmak istiyorum. Herkese iyi ÅŸamandÄ±ralar!
TRABZON YAÄžLI PÄ°DESÄ°
(2 adet iÃ§in)
NE LAZIM?
Â 295 g un * 200 ml su
* 20 ml zeytinyaÄŸÄ± * 10 gr yaÅŸ maya
* 14 gr ÅŸeker * 5 gr tuz * 250 gr kolot peyniriÂ* 200 gr kaÅŸar peyniri
* TereyaÄŸÄ± (yeteri kadar)
* 1 yumurtanÄ±n sarÄ±sÄ±
NASIL YAPARIM?
* Ã–nce su, ÅŸeker ve mayayÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. MayanÄ±n aktive olmasÄ± iÃ§in 5 dakika kadar bekleyin. Bu karÄ±ÅŸÄ±ma unu katÄ±n, karÄ±ÅŸtÄ±rmaya baÅŸlayÄ±n. Bir sÃ¼re sonra zeytinyaÄŸÄ±nÄ± ekleyin. * Hamur yapÄ±ÅŸkan bir kÄ±vamda olacak.
Ä°Ã§inde olduÄŸu kabÄ± temizlemeye baÅŸlayÄ±p
bir araya geldiÄŸi zaman, hamur hazÄ±r demektir.Â Bu aÅŸamada tuz ilavesini yapÄ±n
ve yeniden karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra 10 dakika kadar dinlendirin. * Daha sonra hamuru un serperek yapÄ±ÅŸmadan kaptan Ã§Ä±karÄ±n. Ufak bir yoÄŸurma iÅŸleminden sonra 2â€™ye bÃ¶lÃ¼p yuvarlak ÅŸekil verin. 1 saat kadar dinlendirerek mayalandÄ±rÄ±n. * Mayalanan hamurlarÄ± ortasÄ±ndan kÃ¶ÅŸelere doÄŸru elinizle aÃ§arak yuvarlak pide hamuru ÅŸekli vermeye baÅŸlayÄ±n. * AÃ§Ä±lan hamurun ortasÄ±na Ã¶nce peynirleri, sonra Ã¼zerine kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alar halinde tereyaÄŸÄ±nÄ± koyun. * Ã–nceden en yÃ¼ksek derecede Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±na verin, kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde 20-30 dakika kadar piÅŸirin. * Pide piÅŸmeye yakÄ±nken Ã¼zerine yumurta sarÄ±sÄ± ekleyip 1-2 dakika daha bekletin.Â* FÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±nca pideyi fazla soÄŸutmadan afiyetle yiyin.
Â