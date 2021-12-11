İtalyan şırdanı lampredotto’yu duydunuz mu?

Meksika’da ortaya çıktığı bilinen ama Alanya’da uzun yıllardır bolca yetişen avokadonun burada çoktan yerelleşmiş olmasını çok sevdim. İncecik kabuğunun içinde harika bir doku ve lezzet saklı... Gördüğümde gözlerimin içi parlıyor, e cildim de parlıyor tabii ki...

Geçenlerde ziyaret ettiğim Alanya’da ‘avgada’ diye bir şey duydum. Kulağıma bir yerlerden tanıdık gelse de emin olamadım, “Bu nedir” diye sormak istedim. Aldığım cevap tabii ki ‘avokado’ oldu. Orta Meksika’da ortaya çıktığı bilinen ama Alanya’da uzun yıllardır yetişen bu özel meyvenin çoktan yerelleşmiş olmasını çok sevdim. Coğrafi işarete de sahip bu leziz ürün, iklimi ve konumuyla tropik bir yer hissi veren Alanya’da bol miktarda üretiliyor. Ve Alanya, Türkiye’nin tropik bahçesi olarak anılıyor.

Bahar aylarında ekilen avokado eylül-ekim itibariyle toplanmaya başlıyor. Günümüzde 500 farklı çeşidi olduğu bilinen bu meyve, Türkiye’de kısa zamanda sevilmiş. Ancak üretimin yüzde 74’ü Alanya’da olduğu için ürünü lokalleştirmekte çok da haksız sayılmazlar diye düşünüyorum.

Avokoduyu mutfakta değişik yöntemlerle, farklı tariflerde kullanmak mümkün. Yine de en çok kahvaltıda ve salatalarda tercih ediliyor. Türkiye’ye ilk geldiğimde marketlerde çok rastlayamadığım bir üründü. Sonra restoranlarda fajita’nın yanında guacamole sosla görünmeye başladı. Sos kıvamında kullanılacaksa avokadonun mutlaka olgun olması gerekir ki o kremamsı dokuyu yakalayıp tadını alabilelim. Avokadonuz olgun değilse de dert etmeyin, hemen tüketmeyecekseniz olgun olmaması daha iyi diyebilirim hatta. Oda sıcaklığında zaman içinde olgunlaşması daha iyi sonuç verecektir. İsterseniz pirince koyarak işlemi biraz daha hızlandırabilirsiniz.

‘Erkenci avokado’ olarak bilinen ‘clifton’ en kısa raf ömrüne sahip çeşidi... 2-3 günde istenen olgunluğa kavuşmasıyla bilinir. Ekim ve kasımda tüketilebilen bu çeşit, ilk hasat olarak da anılır. Ardından diğer çeşitler sırasıyla olgunlaşır ve dalından ayrılacağı günü bekler. Geç hasat edilenler için olgunlaşma süresi ve raf ömrü de uzar. Daha geç olgunlaşmasını isterseniz buzdolabınızda da saklayabilirsiniz.

BİR MEYVEDEN DAHA NE BEKLEYEBİLİRİZ!

Ah, o parlak yeşil kabuğu yok mu? Gördüğümde gözlerimin içi parlıyor resmen. E cildim de parlıyor tabii ki! Hem gözüme hem de bedenime hitap ediyor. Çünkü bu özel meyvenin sağlık yönünden avantajları da bol. Düşünsenize, incecik kabuğunun içinde harika bir doku ve lezzete sahip, nasıl sevmeyeceğim? Hele bir de ortadan ikiye kestiğinizde çekirdekli taraf tombul bir göbeği andırdığı için yüzümüzü bile güldürüyor, mutlu ediyor. Bir meyveden daha fazla ne bekleyebilirsiniz ki ben daha fazla bir şey bekleyemem açıkçası. Tadına varabilmek için doğru kullanmak gerekir, doğru kullanmak için de tanımak... Vaktinde toplanan avokadoların sofralara ulaşması, en lezzetli halini tatmak, hak ettiği değeri göstermek için elbette şart...

AVOKADO TATLISI