Hazırlaması biraz zaman ve sabır ister ama lezzetine değer!

Şeklini Osmanlı bayrağından alan meşhur Fransız lezzeti kruvasan, puf puf görüntüsüyle sizin de iştahınızı kabartmıyor mu? İçine ister çikolata kreması veya marmelat sürerek yiyebilir, isterseniz peynir, çırpılmış yumurta ve şarküteri ürünleri koyarak bir sandviç hazırlayabilirsiniz. Mis gibi tereyağı kokusuyla herkesi kendine hayran bırakan bu tadın geçmişine uzanalım mı?
Fransa’nın en ünlü hamur işlerinden kruvasanın tarihiyle ilgili birbirinden farklı rivayetler var. Ama en bilinen ve birçok tarihçi tarafından da anlatılan hikâye, bizi Fransa’dan önce Avusturya’ya, 13’üncü yüzyıldan beri yapılan ‘kipferl’e götürüyor. ‘Kipferl’, şekli ayçöreğine benzer bir çeşit hamur işi...
Peki, Viyana’da yenen ‘kipferl’ ne oldu da kruvasana dönüştü? Osmanlı ordusunun Viyana’yı ikinci kez kuşattığı 1683 yılına gidelim. Osmanlılar şehrin surlarını tünel kazarak geçmeyi planlarken fırıncılar da bu sırada halka ekmek yetiştirmek için çalışır. İşte bu kazı seslerinin farkına varan Viyanalı fırıncılar, şehrin muhafızlarına haber verir. Viyana, Osmanlı kuşatmasından kurtulur; Peter Wendler adlı bir fırıncıysa ‘kipferl’i Osmanlı sancağındaki hilalden esinlenerek hilal şeklinde yapmaya başlar. Nedeni tam bilinmemekle birlikte bunu yaşanan olayları unutmamak veya dalga geçmek için yaptığı tahmin ediliyor.
Gelelim Fransa’ya... Tarihin en ünlü simalarından Avusturyalı Marie Antoinette 1770’de artık bir Fransız kraliçesi olmuştur. Ülkesinin mutfağını da çok özler. Aşçılar onun için ‘kipferl’ yapar ama adına Fransızcada hilal anlamına gelen ‘croissant’ derler. Zaman içinde ‘croissant’ın adı Fransa’da duyulmaya başlar. Ancak asıl, 1839’da Avusturyalı bir topçu subayı olan August Zang’ın, Paris’te Boulangerie Viennoise’ı yani Viyana Pastanesi’ni kurmasıyla birlikte bu lezzet Fransa’da iyice yaygınlaşır.
Bugün, dünyanın pek çok yerinde son derece popüler bir ürün olan kruvasan nasıl yapılır peki? Hazırlaması biraz zaman ve sabır istiyor ama lezzetine değer! İşte tarifim...
KRUVASAN
(8 kişilik)
NE LAZIM?
* 350 gr yumuşak tereyağı * 70 ml ılık süt
* 13 gr yaş maya * 550 gr un
* 6 yumurta * 15 gr tuz * 80 gr şeker
Üzerine sürmek için;
* 1 yumurtanın sarısı
* 2 yemek kaşığı krema (veya süt)
NASIL YAPARIM?
* Mayayı ılık sütün içine alıp eritmeye başlayın.
* Bir kâsede elenmiş un, şeker ve tuzu karıştırın. Buna sütlü ve mayalı karışımı ekleyin.
* Ardından yumurtaları da ekleyin ve mikserde düşük hızda yaklaşık 6-8 dakika karıştırın.
* Mikserin hızını arttırın ve yumuşatılmış tereyağını parça ilave edin (Bir parça tamamen emildiğinde bir sonrakini koymaya özen gösterin, bu işlem yaklaşık 1 saat sürecektir).
* Çok yumuşak ve homojen bir hamur elde ettiğinizde karışımı bir kaba alın, üzerini streçle kapatıp yaklaşık 3 saat mayalanmaya bırakın.
* Karışımı elinizle 2-3 kez çevirerek tekrar yoğurun ve üzerini yine streçle kapatarak buzdolabında en az 12 saat bekletin.
* 12 saat sonra hamuru her şeyin yapışmasını önleyecek kadar un serpilmiş tezgâha aktarın ve 1 santim yüksekliğinde bir tabaka halinde açın.
* Şimdi üçgenler keseceğiz. Üçgenin taban kenarı 8 santim, kenarlarıysa yaklaşık 15 santim uzunluğında olmalı.
* Kesme işlemi bittikten sonra her bir üçgenin taban kısmından başlayarak uca kadar yuvarlayın.
* Hamurların uçlarını hafifçe içe doğru bükün ve yağlı kâğıt serili bir ızgara telinin üzerine yerleştirin.
* Yumurta sarısını ve kremayı bir kapta çırpın ve kruvasanların üzerine fırça yardımıyla sürün.
* Hacimleri iki katına çıkana kadar, yani yaklaşık 1.5 saat bekletin, iyice kabarsınlar.
* Kruvasanları önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 13-15 dakika arasında, üzerleri altın rengi olana kadar pişirin.
* Üzerlerine pudra şekeri serperek veya içini malzemeyle doldurarak servis edebilirsiniz.
NOT
Kruvasanları hava geçirmeyen bir kapta 4 güne kadar muhafaza edebilirsiniz.
Hazırlaması biraz zaman ve sabır ister ama lezzetine değer!
Şeklini Osmanlı bayrağından alan meşhur Fransız lezzeti kruvasan, puf puf görüntüsüyle sizin de iştahınızı kabartmıyor mu? İçine ister çikolata kreması veya marmelat sürerek yiyebilir, isterseniz peynir, çırpılmış yumurta ve şarküteri ürünleri koyarak bir sandviç hazırlayabilirsiniz. Mis gibi tereyağı kokusuyla herkesi kendine hayran bırakan bu tadın geçmişine uzanalım mı?
Fransa’nın en ünlü hamur işlerinden kruvasanın tarihiyle ilgili birbirinden farklı rivayetler var. Ama en bilinen ve birçok tarihçi tarafından da anlatılan hikâye, bizi Fransa’dan önce Avusturya’ya, 13’üncü yüzyıldan beri yapılan ‘kipferl’e götürüyor. ‘Kipferl’, şekli ayçöreğine benzer bir çeşit hamur işi...
Peki, Viyana’da yenen ‘kipferl’ ne oldu da kruvasana dönüştü? Osmanlı ordusunun Viyana’yı ikinci kez kuşattığı 1683 yılına gidelim. Osmanlılar şehrin surlarını tünel kazarak geçmeyi planlarken fırıncılar da bu sırada halka ekmek yetiştirmek için çalışır. İşte bu kazı seslerinin farkına varan Viyanalı fırıncılar, şehrin muhafızlarına haber verir. Viyana, Osmanlı kuşatmasından kurtulur; Peter Wendler adlı bir fırıncıysa ‘kipferl’i Osmanlı sancağındaki hilalden esinlenerek hilal şeklinde yapmaya başlar. Nedeni tam bilinmemekle birlikte bunu yaşanan olayları unutmamak veya dalga geçmek için yaptığı tahmin ediliyor.
Gelelim Fransa’ya... Tarihin en ünlü simalarından Avusturyalı Marie Antoinette 1770’de artık bir Fransız kraliçesi olmuştur. Ülkesinin mutfağını da çok özler. Aşçılar onun için ‘kipferl’ yapar ama adına Fransızcada hilal anlamına gelen ‘croissant’ derler. Zaman içinde ‘croissant’ın adı Fransa’da duyulmaya başlar. Ancak asıl, 1839’da Avusturyalı bir topçu subayı olan August Zang’ın, Paris’te Boulangerie Viennoise’ı yani Viyana Pastanesi’ni kurmasıyla birlikte bu lezzet Fransa’da iyice yaygınlaşır.
Bugün, dünyanın pek çok yerinde son derece popüler bir ürün olan kruvasan nasıl yapılır peki? Hazırlaması biraz zaman ve sabır istiyor ama lezzetine değer! İşte tarifim...
KRUVASAN
(8 kişilik)
NE LAZIM?
* 350 gr yumuşak tereyağı * 70 ml ılık süt
* 13 gr yaş maya * 550 gr un
* 6 yumurta * 15 gr tuz * 80 gr şeker
Üzerine sürmek için;
* 1 yumurtanın sarısı
* 2 yemek kaşığı krema (veya süt)
NASIL YAPARIM?
* Mayayı ılık sütün içine alıp eritmeye başlayın.
* Bir kâsede elenmiş un, şeker ve tuzu karıştırın. Buna sütlü ve mayalı karışımı ekleyin.
* Ardından yumurtaları da ekleyin ve mikserde düşük hızda yaklaşık 6-8 dakika karıştırın.
* Mikserin hızını arttırın ve yumuşatılmış tereyağını parça ilave edin (Bir parça tamamen emildiğinde bir sonrakini koymaya özen gösterin, bu işlem yaklaşık 1 saat sürecektir).
* Çok yumuşak ve homojen bir hamur elde ettiğinizde karışımı bir kaba alın, üzerini streçle kapatıp yaklaşık 3 saat mayalanmaya bırakın.
* Karışımı elinizle 2-3 kez çevirerek tekrar yoğurun ve üzerini yine streçle kapatarak buzdolabında en az 12 saat bekletin.
* 12 saat sonra hamuru her şeyin yapışmasını önleyecek kadar un serpilmiş tezgâha aktarın ve 1 santim yüksekliğinde bir tabaka halinde açın.
* Şimdi üçgenler keseceğiz. Üçgenin taban kenarı 8 santim, kenarlarıysa yaklaşık 15 santim uzunluğında olmalı.
* Kesme işlemi bittikten sonra her bir üçgenin taban kısmından başlayarak uca kadar yuvarlayın.
* Hamurların uçlarını hafifçe içe doğru bükün ve yağlı kâğıt serili bir ızgara telinin üzerine yerleştirin.
* Yumurta sarısını ve kremayı bir kapta çırpın ve kruvasanların üzerine fırça yardımıyla sürün.
* Hacimleri iki katına çıkana kadar, yani yaklaşık 1.5 saat bekletin, iyice kabarsınlar.
* Kruvasanları önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 13-15 dakika arasında, üzerleri altın rengi olana kadar pişirin.
* Üzerlerine pudra şekeri serperek veya içini malzemeyle doldurarak servis edebilirsiniz.
NOT
Kruvasanları hava geçirmeyen bir kapta 4 güne kadar muhafaza edebilirsiniz.