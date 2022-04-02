‘Fakat el lezzeti diye bir gerçek var!’

Pasta yazıcısı mı? Nasıl yani! 3D yazıcıyla tiramisu mu yapılıyor? Kulağa fantastik gibi gelse de gerçek: Tatlı-tuzlu, hemen her yiyeceği üç boyutlu bir yazıcıyla ‘yazdırıp’ göz alıcı sunumlar hazırlamak mümkün. Peki, o yemeğin lezzeti kendi yaptığımızla bir olur mu?
Kimileri bu yeni teknolojiye şüpheyle yaklaşıyor ama 3D yazıcılar gün geçtikte yaygınlaşıyor. Size bu hafta Foodini’yi anlatacağım. 3D gıda baskısı yapan bir mutfak cihazı bu... Malzemeleri karıştırıp yazıcının kapağındaki kapsüllerden birine koyuyorsunuz. Çalıştırdığınız an, cihaz yiyeceği kapsülden aşağıya doğru itiyor ve onu ‘yazdırıyor’ (basıyor). Bu, havuç şeklinde bir krema da olabilir, çiçek şeklinde bir püre de...
En son teknolojiyi, donanımı, yazılımı ve internetin gücünü kullanan bu teknik sayesinde yeni yemek denemeleri yapmak da artık çok daha kolay. Üstelik yemeğinizi şekillendirdikten sonra onu Foodini Creator uygulamasına kaydedip tekrar tekrar aynı şekilde ‘yazdırabiliyorsunuz’. İster doğrudan servis edin, ister fırına atın, isterseniz dondurun; artık gerisi size kalmış.
Fakat el lezzeti diye de bir gerçek var! Hayatım boyunca el lezzetine inanmışımdır. Farklı kişilere aynı yemeği yaptıracağınızı düşünün... Ölçü aynı. Tarif aynı. Ama tatları bana farklı gelir, sanki o yemeği yapan, kendinden bir şeyler katmış gibidir. Teknoloji, hayatın her alanında olduğu gibi mutfakta da her zaman büyük yardımcımız. Yine de hiçbir teknoloji insan emeğinin yerini tutamaz; o lezzete aynı ruhu katamaz.
Teknolojiyle birlikte yaşanan tüm hızlı değişimler hemen her alanı etkiliyor. Peki, sizce bu ve benzeri teknoloji bizlere yardım etmesinin yanı sıra mutfakta yerimizi alıyor olabilir mi?
Değişik sunumlar için malzemeleri karıştırıp yazıcının kapsülüne koymanız yeterli.
Şöyle bir örnek vereyim. Memleketim İtalya’da, ülkemizin dünya çapında ünlü tatlısı tiramisuyu en iyi yapan kişiyi belirlemek için bir yarışma düzenlendi. Dünya Tiramisu Kupası adlı bu yarışmaya Foodini de en iyi tiramisuyu yaratmak adına davet edilmişti. Cihazın yaptığı tiramisunun tadı nasıldır bilmiyorum, tatmadım. Ama benim canım ablamın yaptığından daha iyi olamayacağına eminim!
TİRAMİSU
(6 kişilik)
NE LAZIM?
Kedidili için;
* 125 gr yumurta sarısı * 190 gr yumurta beyazı
* 65 gr patates nişastası * 185 gr şeker * 150 gr un
Kreması için;
* 400 gr mascarpone * 150 gr krema * 60 gr şeker
Sabayon sosu için;
* 4 yumurtanın sarısı * 45 gr şeker
Kahvesi için;
* 2 shot espresso * 15 gr şeker
NASIL YAPARIM?
* 125 gram yumurta sarısı ve 90 gram şekeri çırpın.
Ayrı bir yerde 190 gram yumurta beyazı ve 95 gram şekeri çırpın. Başka bir kapta 150 gram un ve 65 gram patates nişastasını karıştırın.
* Hazırladığınız bu üç karışımı sönmemesine özen göstererek yavaşça birbirine katın.
* Oluşturduğunuz harcı fırın tepsisine yayın ve 230 dereceli fırında 9-10 dakika pişirin.
* Krema için; 400 gram mascarpone, 150 gram krema ve 60 gram şekeri, şeker eriyene ve karışım kabarana kadar çırpın.
* Sabayon sosu için 4 yumurta sarısı ve 45 gram şekeri iyice çırpın, benmari usulü pişirip soğumaya bırakın. Soğuyunca kremayla karıştırın (Kıvamını yoğun akıcı olacak şekilde ayarlayın).
* 2 shot espresso hazırlayın, içine 2 shot sıcak su ve 15 gram şekeri ekleyip karıştırın.
* 6 santimlik bir çember yardımıyla kedidillerini kesin, kahveyle ıslatıp tepsiye dizin. Üstüne kremayı sıkın.
Kakao serperek servis edin. Kedidili pişirmekle uğraşmak istemezseniz hazırını satın alarak da yapabilirsiniz.
‘Fakat el lezzeti diye bir gerçek var!’
Pasta yazıcısı mı? Nasıl yani! 3D yazıcıyla tiramisu mu yapılıyor? Kulağa fantastik gibi gelse de gerçek: Tatlı-tuzlu, hemen her yiyeceği üç boyutlu bir yazıcıyla ‘yazdırıp’ göz alıcı sunumlar hazırlamak mümkün. Peki, o yemeğin lezzeti kendi yaptığımızla bir olur mu?
Kimileri bu yeni teknolojiye şüpheyle yaklaşıyor ama 3D yazıcılar gün geçtikte yaygınlaşıyor. Size bu hafta Foodini’yi anlatacağım. 3D gıda baskısı yapan bir mutfak cihazı bu... Malzemeleri karıştırıp yazıcının kapağındaki kapsüllerden birine koyuyorsunuz. Çalıştırdığınız an, cihaz yiyeceği kapsülden aşağıya doğru itiyor ve onu ‘yazdırıyor’ (basıyor). Bu, havuç şeklinde bir krema da olabilir, çiçek şeklinde bir püre de...
En son teknolojiyi, donanımı, yazılımı ve internetin gücünü kullanan bu teknik sayesinde yeni yemek denemeleri yapmak da artık çok daha kolay. Üstelik yemeğinizi şekillendirdikten sonra onu Foodini Creator uygulamasına kaydedip tekrar tekrar aynı şekilde ‘yazdırabiliyorsunuz’. İster doğrudan servis edin, ister fırına atın, isterseniz dondurun; artık gerisi size kalmış.
Fakat el lezzeti diye de bir gerçek var! Hayatım boyunca el lezzetine inanmışımdır. Farklı kişilere aynı yemeği yaptıracağınızı düşünün... Ölçü aynı. Tarif aynı. Ama tatları bana farklı gelir, sanki o yemeği yapan, kendinden bir şeyler katmış gibidir. Teknoloji, hayatın her alanında olduğu gibi mutfakta da her zaman büyük yardımcımız. Yine de hiçbir teknoloji insan emeğinin yerini tutamaz; o lezzete aynı ruhu katamaz.
Teknolojiyle birlikte yaşanan tüm hızlı değişimler hemen her alanı etkiliyor. Peki, sizce bu ve benzeri teknoloji bizlere yardım etmesinin yanı sıra mutfakta yerimizi alıyor olabilir mi?
Değişik sunumlar için malzemeleri karıştırıp yazıcının kapsülüne koymanız yeterli.
Şöyle bir örnek vereyim. Memleketim İtalya’da, ülkemizin dünya çapında ünlü tatlısı tiramisuyu en iyi yapan kişiyi belirlemek için bir yarışma düzenlendi. Dünya Tiramisu Kupası adlı bu yarışmaya Foodini de en iyi tiramisuyu yaratmak adına davet edilmişti. Cihazın yaptığı tiramisunun tadı nasıldır bilmiyorum, tatmadım. Ama benim canım ablamın yaptığından daha iyi olamayacağına eminim!
TİRAMİSU
(6 kişilik)
NE LAZIM?
Kedidili için;
* 125 gr yumurta sarısı * 190 gr yumurta beyazı
* 65 gr patates nişastası * 185 gr şeker * 150 gr un
Kreması için;
* 400 gr mascarpone * 150 gr krema * 60 gr şeker
Sabayon sosu için;
* 4 yumurtanın sarısı * 45 gr şeker
Kahvesi için;
* 2 shot espresso * 15 gr şeker
NASIL YAPARIM?
* 125 gram yumurta sarısı ve 90 gram şekeri çırpın.
Ayrı bir yerde 190 gram yumurta beyazı ve 95 gram şekeri çırpın. Başka bir kapta 150 gram un ve 65 gram patates nişastasını karıştırın.
* Hazırladığınız bu üç karışımı sönmemesine özen göstererek yavaşça birbirine katın.
* Oluşturduğunuz harcı fırın tepsisine yayın ve 230 dereceli fırında 9-10 dakika pişirin.
* Krema için; 400 gram mascarpone, 150 gram krema ve 60 gram şekeri, şeker eriyene ve karışım kabarana kadar çırpın.
* Sabayon sosu için 4 yumurta sarısı ve 45 gram şekeri iyice çırpın, benmari usulü pişirip soğumaya bırakın. Soğuyunca kremayla karıştırın (Kıvamını yoğun akıcı olacak şekilde ayarlayın).
* 2 shot espresso hazırlayın, içine 2 shot sıcak su ve 15 gram şekeri ekleyip karıştırın.
* 6 santimlik bir çember yardımıyla kedidillerini kesin, kahveyle ıslatıp tepsiye dizin. Üstüne kremayı sıkın.
Kakao serperek servis edin. Kedidili pişirmekle uğraşmak istemezseniz hazırını satın alarak da yapabilirsiniz.